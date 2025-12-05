Новини
България »
Омбудсманът пусна сигнал до БНБ за нередности при продажбата на евромонети от банките

Омбудсманът пусна сигнал до БНБ за нередности при продажбата на евромонети от банките

5 Декември, 2025 13:58 970 6

  • омбудсман-
  • бнб-
  • евро

Определени банки продавали пакети само на свои клиенти

Омбудсманът пусна сигнал до БНБ за нередности при продажбата на евромонети от банките - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева сезира БНБ за проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Делчева иска от БНБ да упражни надзор над търговските банки заради изпратени до омбудсмана жалби от граждани.

Според сигналите определени банки продават пакетчета с български евромонети само на свои клиенти и настояват цената от 20 лв. да бъде платена безкасово. Според омбудсмана всичко това затруднява достъпа на гражданите до новите евромонети.

В писмо до подуправителя на БНБ Радослав Миленков омбудсманът подчертава, че подобни практики противоречат на Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и на Указанията към нея, които изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване самоличността им.

Освен това подзаконовият нормативен акт регламентира възможност за заплащане както безкасово, така и в брой, както и продажба, започваща от 1 декември 2025 г., без ограничение само за клиенти на съответната банка, посочва омбудсманът в писмото си до подуправителя на БНБ.

Делчева се обръща към БНБ с предложение надзорната институция да предостави становище за готовността на банките и „Български пощи“ да осигурят равен достъп на гражданите до стартовите комплекти и при необходимост да предприеме действия за правилното прилагане на процедурата.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Банките ще продават и новите евро хартийки срещу български левчета но никой не знае на каква цена

    Коментиран от #6

    14:15 05.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Късата копейка изкопува всичкото пакети, за да влезем в рублозоната

    14:18 05.12.2025

  • 3 Весело

    1 1 Отговор
    Директора Димитър Радев на БНБ, ще провери защо директора на БНБ не си е свършил работата.

    14:20 05.12.2025

  • 4 Гуньо Простиа

    3 0 Отговор
    Явно Омбудсмана реши всички проблеми на държавата та почна да чепка евро монетите

    14:28 05.12.2025

  • 5 Българинът се побъркал, купува монети

    0 0 Отговор
    които ще похарчи след 24 часа?🤣😂
    Не се добре Българи, ходете на Психиатър!

    14:55 05.12.2025

  • 6 А какво означава български € ?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Истинските няма ли да вървят ?

    15:00 05.12.2025

