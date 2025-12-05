Омбудсманът пусна сигнал до БНБ за нередности при продажбата на евромонети от банките

Омбудсманът Велислава Делчева сезира БНБ за проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.
Делчева иска от БНБ да упражни надзор над търговските банки заради изпратени до омбудсмана жалби от граждани.
Според сигналите определени банки продават пакетчета с български евромонети само на свои клиенти и настояват цената от 20 лв. да бъде платена безкасово. Според омбудсмана всичко това затруднява достъпа на гражданите до новите евромонети.
В писмо до подуправителя на БНБ Радослав Миленков омбудсманът подчертава, че подобни практики противоречат на Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и на Указанията към нея, които изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване самоличността им.
Освен това подзаконовият нормативен акт регламентира възможност за заплащане както безкасово, така и в брой, както и продажба, започваща от 1 декември 2025 г., без ограничение само за клиенти на съответната банка, посочва омбудсманът в писмото си до подуправителя на БНБ.
Делчева се обръща към БНБ с предложение надзорната институция да предостави становище за готовността на банките и „Български пощи“ да осигурят равен достъп на гражданите до стартовите комплекти и при необходимост да предприеме действия за правилното прилагане на процедурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6
14:15 05.12.2025
2 Последния Софиянец
14:18 05.12.2025
3 Весело
14:20 05.12.2025
4 Гуньо Простиа
14:28 05.12.2025
5 Българинът се побъркал, купува монети
Не се добре Българи, ходете на Психиатър!
14:55 05.12.2025
6 А какво означава български € ?
До коментар #1 от "Сатана Z":Истинските няма ли да вървят ?
15:00 05.12.2025