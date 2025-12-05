Омбудсманът пусна сигнал до БНБ за нередности при продажбата на евромонети от банките

Омбудсманът Велислава Делчева сезира БНБ за проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Делчева иска от БНБ да упражни надзор над търговските банки заради изпратени до омбудсмана жалби от граждани.

Според сигналите определени банки продават пакетчета с български евромонети само на свои клиенти и настояват цената от 20 лв. да бъде платена безкасово. Според омбудсмана всичко това затруднява достъпа на гражданите до новите евромонети.

В писмо до подуправителя на БНБ Радослав Миленков омбудсманът подчертава, че подобни практики противоречат на Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и на Указанията към нея, които изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване самоличността им.

Освен това подзаконовият нормативен акт регламентира възможност за заплащане както безкасово, така и в брой, както и продажба, започваща от 1 декември 2025 г., без ограничение само за клиенти на съответната банка, посочва омбудсманът в писмото си до подуправителя на БНБ.

Делчева се обръща към БНБ с предложение надзорната институция да предостави становище за готовността на банките и „Български пощи“ да осигурят равен достъп на гражданите до стартовите комплекти и при необходимост да предприеме действия за правилното прилагане на процедурата.