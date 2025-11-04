Теменужка Петкова: Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото-ясен знак за нагласите в обществото

"Премиерът спомена как стоят нещата към днешна дата и те за радост стоят много добре. Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото, което е добър и ясен знак за посоката и нагласите в обществото. Това е добър атестат за преборването на антиевропейските партии, опитали се да насаждат страхове през годините. За да се случи това, значение имаше и кампанията на правителството и БНБ затова как ще се случи за бизнеса, пенсионерите и как хората ще могат да пазаруват в магазините след въвеждане на еврото". Думите са на финансовият министър Теменужка Петкова по време на конференцията "България на прага на еврозоната", цитирана от "Фокус".
"Обществото и бизнесът трябва да имат достъп до обективна информация за ползите от приемането на еврото и за конкретните стъпки на процеса, за да се разсеят страховете, насаждани от антиевропейски партии“, посочи Петкова.
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ЗАЩОТО ДОРИ С АЛА -БАЛА НЯМАШЕ ДА МОЖЕТЕ ДА ИЗКАРАТЕ 51%
Хора, мислите ли като гласувате/не гласувате???
До коментар #13 от "Червената шапчица":На Теменужка, специално, й гледат на КЮФТЕ.
До коментар #1 от "Лъжливо":ФАКТИ БГ НЕ ТОЛЕЛИРА ОБИДНИ КОМЕНТАРИ И СПАМ
До коментар #7 от "Наблюдател":Питаха в Махалата - искаме ли кюфтета, и ние казахме, че искаме.
До коментар #7 от "Наблюдател":От теб ли зависи България да е успешна и богата Защо не са те питали теб ЛИЧНО
До коментар #41 от "Ако, редакторът,":май важат само негативни и обидни коментари!
Само, че и това е поредната ви лъжа, каквито бяха и манипулираните данни, че сме отговаряли на условията.
До коментар #14 от "герб разсъдътлък":2005 ГОДИНА Е РЕШЕНО СЪС МНОЗИНСТВО БЪЛГАРИЯ ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОЗОНАТА
До коментар #54 от "Промяна":Абсолютен факт.В последствие обаче се появи руската партия Израждане която е платена от руското посолство и прави всичко възможно да саботира държавата ни.Единствените виновници тук са службите за сигурност ,че са позволили руска партия да съществува на територията на България,а същата тази партия е заплаха и за националната сигурност.Вие представяте ли си на територията на фашистка Русия да се направи българска партия ? Всички ще бъдат вкарани в затвора ,а другите хвърлени от 8мия етаж както се действа в Русия.Само в България допускаме да има партия на врага на държавата.
69 Помислете
1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %.
6. Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развитие на високи техниологии. (Напомнете ми за такива през последните 30 г
До коментар #16 от "Аксиома":Но със сигурност,след Нова година и ти ще се включиш,в общия хор от " благославящи" еврото.Абсолютно съм сигурен.При реален ,нетен доход с 50% по малко,ще ти просветне ,в какво финансово тресавище,ни набутват.Не вярвам,че си от онези,с големите доходи.Тук,такива нито пишат,нито ни четат.
До коментар #53 от "България и българите мразят rusия":Еврото е изгодно, за банкери, олигарси и продажното правителство и за продажници като тебе
