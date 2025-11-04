Новини
Теменужка Петкова: Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото-ясен знак за нагласите в обществото

4 Ноември, 2025

"Обществото и бизнесът трябва да имат достъп до обективна информация за ползите от приемането на еврото и за конкретните стъпки на процеса, за да се разсеят страховете, насаждани от антиевропейски партии“, посочи финансовият министър

Теменужка Петкова: Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото-ясен знак за нагласите в обществото - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Премиерът спомена как стоят нещата към днешна дата и те за радост стоят много добре. Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото, което е добър и ясен знак за посоката и нагласите в обществото. Това е добър атестат за преборването на антиевропейските партии, опитали се да насаждат страхове през годините. За да се случи това, значение имаше и кампанията на правителството и БНБ затова как ще се случи за бизнеса, пенсионерите и как хората ще могат да пазаруват в магазините след въвеждане на еврото". Думите са на финансовият министър Теменужка Петкова по време на конференцията "България на прага на еврозоната", цитирана от "Фокус".

"Обществото и бизнесът трябва да имат достъп до обективна информация за ползите от приемането на еврото и за конкретните стъпки на процеса, за да се разсеят страховете, насаждани от антиевропейски партии“, посочи Петкова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лъжливо

    98 3 Отговор
    Татарско кюфте
    Бесрамен тлъст гном

    Коментиран от #34

    12:10 04.11.2025

  • 2 Бойко Б.

    90 2 Отговор
    Лъжа

    Коментиран от #36

    12:10 04.11.2025

  • 3 ккк

    96 2 Отговор
    и тези проценти са измислени като за инфлацията и цялата бутафория около иеврато

    12:11 04.11.2025

  • 4 Теменушкъ

    89 1 Отговор
    На лъжата краката са къси

    Коментиран от #10

    12:12 04.11.2025

  • 5 чичково червенотиквенече

    65 2 Отговор
    Теменугооооо теменуго......
    Вятър те вее на бял кон.
    Как не е срам????

    12:12 04.11.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    86 2 Отговор
    И ЗАЩО ТОГАВА НЕ РЪЧИХТЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ РЕФЕРЕНДУМ🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #12

    12:12 04.11.2025

  • 7 Наблюдател

    87 2 Отговор
    Пълна лъжа ! Кого са питали?

    Коментиран от #38, #40

    12:12 04.11.2025

  • 9 честен ционист

    57 2 Отговор
    При 51% подкрепа, единственото ясно, е че още нищо не е ясно, както при Лукойл. Да не стане накрая цифровата рубла?

    12:13 04.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    45 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ЗАЩОТО ДОРИ С АЛА -БАЛА НЯМАШЕ ДА МОЖЕТЕ ДА ИЗКАРАТЕ 50, 00001%❗❗❗❗

    12:14 04.11.2025

  • 13 Червената шапчица

    48 2 Отговор
    На кака Теменужка не и трябват референдуми и проучвания. Ходи често по врачки да и гледат на кафе. 🤗

    Коментиран от #24

    12:14 04.11.2025

  • 14 герб разсъдътлък

    44 3 Отговор
    Понеже повечето подкрепят еврото няма да допуснем никакъв референдум по случая.Мисълта на тиквеняците спохожда и удря яко с еврозонски патос.

    Коментиран от #54

    12:14 04.11.2025

  • 15 табуретката

    56 0 Отговор
    лъжата я няма за нищо, ако тези 51% са верни защо не проведоха референдум.

    12:15 04.11.2025

  • 16 Аксиома

    22 8 Отговор
    Който няма лев, няма да има и Евро.

    Коментиран от #72

    12:15 04.11.2025

  • 17 Е има ли

    44 2 Отговор
    нещо в тази държава, което да не е фалшиво

    12:15 04.11.2025

  • 18 Нончо

    49 1 Отговор
    Интересно, кой, кога и по каква методика установи, че 51%, подкрепяли въвеждането на еврото? От това което наблюдавам около себе си истината е много по-различна. Направете референдум и докажете, че сте прави.

    12:17 04.11.2025

  • 20 нннн

    31 1 Отговор
    Ей че нагли лъжци и измамници! Нямам думи... освен нецензурни...
    Хора, мислите ли като гласувате/не гласувате???

    12:19 04.11.2025

  • 21 Лъжата

    31 2 Отговор
    за нищо я няма тая нагла селянка , а числата ги мята насам натам според случая ! Нагл, алчна и стройна като табуретка !

    12:20 04.11.2025

  • 22 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 0 Отговор
    РАЗ! С! Т! РЕЛ ЗА ВАС, ЛЪ! Ж! Л! ИВА ИЗМЕТ!

    12:21 04.11.2025

  • 23 000

    22 2 Отговор
    Ще ревете, но няма кой да ви обърне внимание. България е пред дефолт.

    12:21 04.11.2025

  • 24 нннн

    26 2 Отговор

    До коментар #13 от "Червената шапчица":

    На Теменужка, специално, й гледат на КЮФТЕ.

    Коментиран от #47

    12:21 04.11.2025

  • 25 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    10 12 Отговор
    Проблема не е Еврото, проблема е мyтpeнското ви управление от съветско ченгесарски тип.

    12:22 04.11.2025

  • 26 Костинбродският

    22 2 Отговор
    се опитал с някаква нескопосана мимика да имитира усмивка ! Всичките безумно лъжливи и крадливи същества !

    12:23 04.11.2025

  • 27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 2 Отговор
    ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ!
    ТОГАВА ПРОЦЕНТИТЕ ЩЕ СА 1,5.
    АЗ НЕ ВИ ЩА ИЗМИСЛЕНОТО ЕВРО!

    12:25 04.11.2025

  • 28 Лост

    24 2 Отговор
    Тя и инфлацията беше 2.99 от необходимите 3%.

    12:25 04.11.2025

  • 30 виктория

    27 2 Отговор
    каза лъжливото джудже теменушко!!

    Коментиран от #42

    12:26 04.11.2025

  • 31 Пешо Волгата

    4 15 Отговор
    И аз избрах еврото

    12:26 04.11.2025

  • 32 Шиши и Meчо - "Д"-то на мафията!

    6 9 Отговор
    Единствената надежда на България да не повтори виденовата зима е от ЕЦБ и МВФ да им дръпнат юздите още догодина. Шиши и Буда, заедно с чалгаджиите и комунисти, водят страната към фалит, диктатура и мизерия, по кремълски модел.

    12:27 04.11.2025

  • 33 604

    17 1 Отговор
    Ми кът е тъй врътнети референдум или?

    12:27 04.11.2025

  • 34 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжливо":

    ФАКТИ БГ НЕ ТОЛЕЛИРА ОБИДНИ КОМЕНТАРИ И СПАМ

    12:27 04.11.2025

  • 38 Данчо

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Питаха в Махалата - искаме ли кюфтета, и ние казахме, че искаме.

    12:29 04.11.2025

  • 40 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    От теб ли зависи България да е успешна и богата Защо не са те питали теб ЛИЧНО Е тези управляващи

    12:29 04.11.2025

  • 43 ШЕФ ГОТВАЧ

    11 1 Отговор
    ЗГОТВИХА НИ.МИНАВАМЕ НА ВОДНА ДИЕТА

    12:31 04.11.2025

  • 44 русофил

    2 14 Отговор
    много искам да се въведе еврото защото си запазваме стотинките.В момента ми е трудно да си броя рублите защото са по две стотинки а ние русофилите и други такива не обичаме да делим.Но само след месец1 рубла ще е ЕДНА БГ СТОТИНКА и о чудо няма да деля на 2 и ще си смятам много лесно куфарите с рубли стотинка рубла стотинка рубла ,о кеф

    12:32 04.11.2025

  • 45 Р Г В

    11 1 Отговор
    Прекрасно имаме " перфектна " м-ка на финансите. Дамата не може да произнесе правилно две хиляди двадесет и шеста год. а казва две двадесет и шеста. Ако пропуска хиледарката логично е така и да смята . Тежко и на майка България и трудещите се .

    12:32 04.11.2025

  • 46 Тук

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ако, редакторът,":

    май важат само негативни и обидни коментари!

    12:33 04.11.2025

  • 48 Невярващ

    14 1 Отговор
    Ами тогава защо отменихте референдума? Тъкмо щяхме да се преброим.

    12:38 04.11.2025

  • 49 Ринго

    6 2 Отговор
    51% са само в мечтите ти, лъжлива ш....о! Този грях ще ти тежи на съвестта, но не е късно да обявиш измамата!

    12:39 04.11.2025

  • 50 Минувач

    10 1 Отговор
    Тогава, що бягате от референдума, а? Ако бяха над 51%, то щяхте да сте го направили досега, за да затворите устите на всички противници на еврото.
    Само, че и това е поредната ви лъжа, каквито бяха и манипулираните данни, че сме отговаряли на условията.

    12:41 04.11.2025

  • 51 Въпрос

    9 2 Отговор
    Кой даде тези данни, като недопуснахте референдум?

    Коментиран от #56

    12:41 04.11.2025

  • 52 Промяна

    3 5 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ СИЛНО СЕ НАДЯВАМ НАЙ СЕТНЕ ОТ 2026 Г ДА СЕ ПРИЛАГАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ ТУК В ДЪРЖАВАТА НИ ЗА ВСИЧКИ

    12:42 04.11.2025

  • 53 България и българите мразят русия

    2 10 Отговор
    51% ли ? Много повече са.Единствените които не искат са малобройната шайка русофилски българомразци,а те са едва 14% от народа ,че и по-малко.

    Коментиран от #57, #74

    12:42 04.11.2025

  • 54 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "герб разсъдътлък":

    14 2005 ГОДИНА Е РЕШЕНО СЪС МНОЗИНСТВО БЪЛГАРИЯ ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОЗОНАТА

    Коментиран от #61

    12:44 04.11.2025

  • 55 Недей лъга

    3 0 Отговор
    Мьиндил😡😡😡

    12:44 04.11.2025

  • 58 Долна лъжкиня

    4 0 Отговор
    ЛЪЖА!!!!!

    12:47 04.11.2025

  • 59 Кравария убер алесссс

    3 1 Отговор
    Т.е. се провел референдум? Кога е било, че съм пропуснал. Ако не е имало референдум , тая патица на какво базира приказките си?

    Коментиран от #63

    12:48 04.11.2025

  • 60 маж

    1 0 Отговор
    я ве? мен никой не ме е питал!

    12:48 04.11.2025

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Промяна":

    Абсолютен факт.В последствие обаче се появи руската партия Израждане която е платена от руското посолство и прави всичко възможно да саботира държавата ни.Единствените виновници тук са службите за сигурност ,че са позволили руска партия да съществува на територията на България,а същата тази партия е заплаха и за националната сигурност.Вие представяте ли си на територията на фашистка Русия да се направи българска партия ? Всички ще бъдат вкарани в затвора ,а другите хвърлени от 8мия етаж както се действа в Русия.Само в България допускаме да има партия на врага на държавата.

    12:48 04.11.2025

  • 62 НАФЪРФОРИИ

    2 0 Отговор
    НЕ Е СИГУРНО

    12:49 04.11.2025

  • 64 Гост

    1 0 Отговор
    А 101% подкрепят да гниеш у зандана (сливенския), некадърна крадло

    12:49 04.11.2025

  • 65 Промяна

    0 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ В ОГРОМНА ЧАСТ ПОДКРЕПЯ ЕВРОТО БОЙКО БОРИСОВ ГЕРБ ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ДПС И СЛАВИ ТРИФОНОВ ИТН

    12:50 04.11.2025

  • 67 Кантарев

    1 0 Отговор
    Гнусен фотос с неприятни фигури на лъжци, крадци и политически отрепки.

    12:52 04.11.2025

  • 68 Старият Шекспир

    2 0 Отговор
    Има нещо гнило в България

    12:52 04.11.2025

  • 69 Помислете

    3 0 Отговор
    Всички имаме роднини в чужбина.Питайте ги на запад за ценовия шок след еврозоната. Те даже досега (след десетки години) съжаляват за националтата си валута.

    1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
    Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
    2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
    Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
    3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
    4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
    5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %.
    6. Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развитие на високи техниологии. (Напомнете ми за такива през последните 30 г

    12:52 04.11.2025

  • 70 Лицемерни 60клуци

    2 0 Отговор
    На снимката,все достойни 6ълXаpu

    12:54 04.11.2025

  • 71 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор
    Поредните глупости и квартални лакърдии без грам доказателства. Това е толкова вярно, колкото е и да кажеш, че Т. Петкова е най умната на света.

    12:55 04.11.2025

  • 72 Абе не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Аксиома":

    Но със сигурност,след Нова година и ти ще се включиш,в общия хор от " благославящи" еврото.Абсолютно съм сигурен.При реален ,нетен доход с 50% по малко,ще ти просветне ,в какво финансово тресавище,ни набутват.Не вярвам,че си от онези,с големите доходи.Тук,такива нито пишат,нито ни четат.

    12:55 04.11.2025

  • 74 Хннн

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "България и българите мразят русия":

    Еврото е изгодно, за банкери, олигарси и продажното правителство и за продажници като тебе

    12:56 04.11.2025

  • 75 Онзи

    0 0 Отговор
    Като има 51 процента поддръжници за еврото, защо не допускат референдум ?

    12:57 04.11.2025

  • 76 000

    0 0 Отговор
    Жената чете всечко, което са и написали. Не я приемайте сериозно. България задлъжнява рекордно и со година-две ще дойдат кредиторите и няма да има милост за никой.

    12:57 04.11.2025

  • 77 Петър

    0 0 Отговор
    Кога е имало референдум,та съм го пропуснал? Теменужкеее,това от къде го изсмука?

    12:57 04.11.2025

