Теменужка Петкова: Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото-ясен знак за нагласите в обществото

"Премиерът спомена как стоят нещата към днешна дата и те за радост стоят много добре. Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото, което е добър и ясен знак за посоката и нагласите в обществото. Това е добър атестат за преборването на антиевропейските партии, опитали се да насаждат страхове през годините. За да се случи това, значение имаше и кампанията на правителството и БНБ затова как ще се случи за бизнеса, пенсионерите и как хората ще могат да пазаруват в магазините след въвеждане на еврото". Думите са на финансовият министър Теменужка Петкова по време на конференцията "България на прага на еврозоната", цитирана от "Фокус".

"Обществото и бизнесът трябва да имат достъп до обективна информация за ползите от приемането на еврото и за конкретните стъпки на процеса, за да се разсеят страховете, насаждани от антиевропейски партии“, посочи Петкова.