Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев с нова вълна критики към данъчната политика на управляващите.
Не-много кратък отговор на другаря Стойнев от БСП:
Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправдава удвояването на данък дивидент с борба срещу сивата икономика. Искам да му кажа 3 неща:
1. Статистически значима корелация между данък дивидент и нивата на сива икономика не съществува в държавите от Източна Европа, които споделят сходни проблеми в борбата срещу нея и причините за пораждането ѝ. Сравненията с Франция или Германия за този феномен са нерелевантни – когато БСП направят институции като френските и немските, тогава да се обадят. Тоест, казаното от депутата Стойнев е напълно невярно като данни – да не ползвам по-силна дума.
2. Чисто логически в реалния живот също е невярно. Приходите на сенчестата икономика или са без официален произход с фактура или минават през огромни възнаграждения за изпълнителните директори, които след това те изтеглят - така се плаща между 10% и 11% данъци и осигуровки, а не 10% + 5% данък печалба и дивидент. Това се вижда ясно от НАП и е просто въпрос на желание да бъде преборено. Тоест, казаното от депутата Стойнев е и логически грешно.
3. Прогнозните приходи от данък дивидент за 2025 година са планувани за 174 милиона лева - доказателство за колко млад е българският капитализъм и колко относително слаби са все още българските компании. Дори и да изпълните фантасмагориите за 2026 г. от 340 милиона евро (кого лъжете с това число - по-вероятно е дори да намалеят под тези от 2025!!), няма да постигнете почти нищо за запълване на дефицита, който вероятно ще е над 8 милиарда лева.
А всъщност самият Румен Овчаров го каза ясно вчера – БСП намали данъците с цел изсветляване на икономиката и доказано успя, а сега се опитва със същия аргумент да ги вдига!
Повишаването на данък дивидент в България, обаче, ще има доказано следните вредни последици:
1. Ще намали драстично желанието на предприемачите да създават нови стартиращи компании като изтеглят средства от вече успешни бизнеси и ги инвестират в иновации и рискови начинания. Прекрасни нови компании като Ендуросат може изобщо да не бъдат създадени, тъй като инвеститорите „ангели“ в тях биха предпочели просто да направят допълнителни инвестиции в съществуващите си бизнеси, вместо да изтеглят дивидента и да рискуват с нещо ново. За младите хора това ще е опустошително, имайки предвид и липсата на големи VC фондове у нас.
2. Това „блокиране“ на печалбите в стари компании и убиване на иновациите е причината Европа да бъде смазана от менгемето на САЩ и Китай. В следвоенния период ние поддържахме и защитавахме своите наследени индустрии и „забравихме“ с печалбите от тях да рискуваме в иновации. Например, създадената преди 22 години TESLA има 3 ПЪТИ по-висока пазарна капитализация от целия европейски аутомотив сектор и по-висока капитализация от целия световен аутомотив сектор.
3. В днешния глобален и дигитален свят, България не се конкурира само с комшиите от Румъния или Полша, а с целия свят и трябва да се учим от грешките на големите и да не ги повтаряме. През 2009 година, средният американец е произвел 1.4 пъти повече от средния германец (индустриалният лидер на ЕС) – тази година числото ще е 1.6 пъти. Трябва да разберем защо изоставаме в иновациите и ефективността и да прескочим трапа – а не да повторим грешката и да изостанем дори по-бързо от Западна Европа. Защото Западна Европа има натрупан капитал от 200-300 години капитализъм, а България не може да събере и 70 години.
4. Намалявайки мотивацията за създаване на нови предприятия и чуждестранни инвестиции, приходите от данък дивидент дори може да намалеят – големите съществуващи бизнеси ще реинвестират печалбите, а нови инвестиции на зелено просто няма да се правят. Тогава синдикати и политици ще се насочат към повишаване на следващия данък. БСП трябва да разберат, че България просто не е натрупала капиталите на Западна Европа, които да ѝ дадат достатъчно дебел буфер за грешки. Радикално левите политики у нас не създават само пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий.
*За графиката съм използвал изкуствения интелект на Илън Мъск, вместо да възлагам на екип юристи и икономисти да работят половин ден. Но държавната администрация за изкуствен интелект не е чула, иначе можеше да е с 50% по-малка."
1 Последния Софиянец
13:40 04.11.2025
2 Милиционер
13:40 04.11.2025
5 Перо
13:42 04.11.2025
6 Много социален
13:42 04.11.2025
7 Ддд
Въпросът ми е:
Какви точно реформи очакват, които да ги правят по богати, а нас по бедни ли? В България бизнесът е доста облагодетелстван, и реват винаги до небето, като започват да ни обясняват колко много видове данъци били плащали, явни и косвени.
Сякаш в другите държави не плащат всички видове данъци ,а някой са в пъти по високи от нашите.
И е добре да спрат да дават за пример по развитите държави. Защото нашите "бизнесмени", плащат заплати на експерти тука, каквито на запад плащат на чистачите си.
13:47 04.11.2025
8 червените
До коментар #7 от "Ддд":бетонни кратуни не могат да го сванат това и ще ти сложат минуси
13:50 04.11.2025
9 Иво
13:51 04.11.2025
10 ББР
13:51 04.11.2025
11 СТАРИЯ ДОМУС
13:51 04.11.2025
13 алчна
13:52 04.11.2025
14 Всички домашни майстори
13:55 04.11.2025
15 Бизнеса с наркотиците
13:59 04.11.2025
16 банкеръ
14:08 04.11.2025
17 Инж1
14:09 04.11.2025
18 Жан Клод ( с двата ножа)
До коментар #14 от "Всички домашни майстори":Домашните майстори и фризьорите и автомонтьорите и пр. нямат автопарк от шестцифрени суми, и не живеят в затворени комплекси. Децата им не учат в частни училища за 50000 на година.
14:14 04.11.2025
19 Боруна Лом
14:14 04.11.2025
20 Росен
14:15 04.11.2025
21 Никой
Тарикат - купил за стотинки нещо и - сега - словесни съвети.
Нямат какво да правят по цял ден явно - за да се изявява.
Пари такива не дават като заплата.
14:15 04.11.2025
22 Ддд
До коментар #16 от "банкеръ":Освен в третия свят, не виждам къде точно ще го изкарат в Европа. Дори в Румъния заплатите са по високи и данъците.
А или Сърбия, Македония или Албания, но там ще плащат мита, което си е данък който нашите са забравили отдавна.
14:17 04.11.2025
