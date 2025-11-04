Новини
Кирил Домусчиев с нова вълна критики към данъчната политика на управляващите

Кирил Домусчиев с нова вълна критики към данъчната политика на управляващите

4 Ноември, 2025 13:38

Ще намали драстично желанието на предприемачите да създават нови стартиращи компании като изтеглят средства от вече успешни бизнеси и ги инвестират в иновации и рискови начинания

Кирил Домусчиев с нова вълна критики към данъчната политика на управляващите - 1
Снимка: КРИБ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев с нова вълна критики към данъчната политика на управляващите.

Не-много кратък отговор на другаря Стойнев от БСП:

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправдава удвояването на данък дивидент с борба срещу сивата икономика. Искам да му кажа 3 неща:

1. Статистически значима корелация между данък дивидент и нивата на сива икономика не съществува в държавите от Източна Европа, които споделят сходни проблеми в борбата срещу нея и причините за пораждането ѝ. Сравненията с Франция или Германия за този феномен са нерелевантни – когато БСП направят институции като френските и немските, тогава да се обадят. Тоест, казаното от депутата Стойнев е напълно невярно като данни – да не ползвам по-силна дума.

2. Чисто логически в реалния живот също е невярно. Приходите на сенчестата икономика или са без официален произход с фактура или минават през огромни възнаграждения за изпълнителните директори, които след това те изтеглят - така се плаща между 10% и 11% данъци и осигуровки, а не 10% + 5% данък печалба и дивидент. Това се вижда ясно от НАП и е просто въпрос на желание да бъде преборено. Тоест, казаното от депутата Стойнев е и логически грешно.

3. Прогнозните приходи от данък дивидент за 2025 година са планувани за 174 милиона лева - доказателство за колко млад е българският капитализъм и колко относително слаби са все още българските компании. Дори и да изпълните фантасмагориите за 2026 г. от 340 милиона евро (кого лъжете с това число - по-вероятно е дори да намалеят под тези от 2025!!), няма да постигнете почти нищо за запълване на дефицита, който вероятно ще е над 8 милиарда лева.

А всъщност самият Румен Овчаров го каза ясно вчера – БСП намали данъците с цел изсветляване на икономиката и доказано успя, а сега се опитва със същия аргумент да ги вдига!

Повишаването на данък дивидент в България, обаче, ще има доказано следните вредни последици:

1. Ще намали драстично желанието на предприемачите да създават нови стартиращи компании като изтеглят средства от вече успешни бизнеси и ги инвестират в иновации и рискови начинания. Прекрасни нови компании като Ендуросат може изобщо да не бъдат създадени, тъй като инвеститорите „ангели“ в тях биха предпочели просто да направят допълнителни инвестиции в съществуващите си бизнеси, вместо да изтеглят дивидента и да рискуват с нещо ново. За младите хора това ще е опустошително, имайки предвид и липсата на големи VC фондове у нас.

2. Това „блокиране“ на печалбите в стари компании и убиване на иновациите е причината Европа да бъде смазана от менгемето на САЩ и Китай. В следвоенния период ние поддържахме и защитавахме своите наследени индустрии и „забравихме“ с печалбите от тях да рискуваме в иновации. Например, създадената преди 22 години TESLA има 3 ПЪТИ по-висока пазарна капитализация от целия европейски аутомотив сектор и по-висока капитализация от целия световен аутомотив сектор.

3. В днешния глобален и дигитален свят, България не се конкурира само с комшиите от Румъния или Полша, а с целия свят и трябва да се учим от грешките на големите и да не ги повтаряме. През 2009 година, средният американец е произвел 1.4 пъти повече от средния германец (индустриалният лидер на ЕС) – тази година числото ще е 1.6 пъти. Трябва да разберем защо изоставаме в иновациите и ефективността и да прескочим трапа – а не да повторим грешката и да изостанем дори по-бързо от Западна Европа. Защото Западна Европа има натрупан капитал от 200-300 години капитализъм, а България не може да събере и 70 години.

4. Намалявайки мотивацията за създаване на нови предприятия и чуждестранни инвестиции, приходите от данък дивидент дори може да намалеят – големите съществуващи бизнеси ще реинвестират печалбите, а нови инвестиции на зелено просто няма да се правят. Тогава синдикати и политици ще се насочат към повишаване на следващия данък. БСП трябва да разберат, че България просто не е натрупала капиталите на Западна Европа, които да ѝ дадат достатъчно дебел буфер за грешки. Радикално левите политики у нас не създават само пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий.

Кирил Домусчиев с нова вълна критики към данъчната политика на управляващите

*За графиката съм използвал изкуствения интелект на Илън Мъск, вместо да възлагам на екип юристи и икономисти да работят половин ден. Но държавната администрация за изкуствен интелект не е чула, иначе можеше да е с 50% по-малка."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    Шиши пътува с частният самолет на Домусчиев до Дубай при Таки

    13:40 04.11.2025

  • 2 Милиционер

    21 2 Отговор
    Тоя кат реве, мед ми капе на сърце

    13:40 04.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Перо

    21 1 Отговор
    Тоя държавен милионер трябваше да е до живот в затвора, а не да му се дава възможност да се откупва от Магнитски с измислен завод в САЩ с крадени държавни пари! Да не говорим за престъпната приватизация и дължащите десетки милиони от приватизацията! Много съмнения има и за пране на пари!

    13:42 04.11.2025

  • 6 Много социален

    16 1 Отговор
    излезе тоя тип, социалист в зародиш!

    13:42 04.11.2025

  • 7 Ддд

    12 6 Отговор
    Слушам и гледам икономисти които от няколко дена разправят че, трябвало било "реформи" и не виждали сега такива в сегашния бюджет.
    Въпросът ми е:
    Какви точно реформи очакват, които да ги правят по богати, а нас по бедни ли? В България бизнесът е доста облагодетелстван, и реват винаги до небето, като започват да ни обясняват колко много видове данъци били плащали, явни и косвени.
    Сякаш в другите държави не плащат всички видове данъци ,а някой са в пъти по високи от нашите.
    И е добре да спрат да дават за пример по развитите държави. Защото нашите "бизнесмени", плащат заплати на експерти тука, каквито на запад плащат на чистачите си.

    Коментиран от #8

    13:47 04.11.2025

  • 8 червените

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    бетонни кратуни не могат да го сванат това и ще ти сложат минуси

    13:50 04.11.2025

  • 9 Иво

    9 1 Отговор
    Той е прав !Ще престанат да разпределят дивиденти ...ще получават възнаграждение ,което се признава за разход и намаля печалбата ...от която се разпределя дивидент.

    13:51 04.11.2025

  • 10 ББР

    12 1 Отговор
    връщай милионите, апаш ............

    13:51 04.11.2025

  • 11 СТАРИЯ ДОМУС

    14 2 Отговор
    КИРО ДА МЪЛЧИ ,С КУФАРЧЕТА С ЧЕРВЕНИ ПАРИ ВСЕКИ МОЖЕ

    13:51 04.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 алчна

    13 0 Отговор
    свиня

    13:52 04.11.2025

  • 14 Всички домашни майстори

    11 0 Отговор
    да се дадат на НАП!

    Коментиран от #18

    13:55 04.11.2025

  • 15 Бизнеса с наркотиците

    9 0 Отговор
    да се обложи с 70% данък, защото във всяко лекарство има 70% наркотични вещества!

    13:59 04.11.2025

  • 16 банкеръ

    2 5 Отговор
    Реално ако Киро си изнесе бизнеса извън България и ако още двама -трима като него направят същото , може да гасим лампите . Повярвайте , много бизнеси ще се изнесат .В момента мои познати проучват регистарция на фирми извън България въпреки , че бизнеса им е тук . Малкия бизнес е ясно , че затваря .

    Коментиран от #22

    14:08 04.11.2025

  • 17 Инж1

    3 1 Отговор
    Да де, ама Домуса с неговите медии четка ББ и ДП, нали!?!?!?

    14:09 04.11.2025

  • 18 Жан Клод ( с двата ножа)

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Всички домашни майстори":

    Домашните майстори и фризьорите и автомонтьорите и пр. нямат автопарк от шестцифрени суми, и не живеят в затворени комплекси. Децата им не учат в частни училища за 50000 на година.

    14:14 04.11.2025

  • 19 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    АБЕ ДОМУЗ, ОТ КЪДЕ ТИ Е ПЪРВИЯТ МИЛИОН?

    14:14 04.11.2025

  • 20 Росен

    3 0 Отговор
    Частното милионерче на Тиквата. Подари му 5 млн държавни пари за бутиковото му стадионче.

    14:15 04.11.2025

  • 21 Никой

    2 0 Отговор
    Това е очевидно - случайно забогатял човек - защото - кой на Запад ще ти даде предприятия.

    Тарикат - купил за стотинки нещо и - сега - словесни съвети.

    Нямат какво да правят по цял ден явно - за да се изявява.

    Пари такива не дават като заплата.

    14:15 04.11.2025

  • 22 Ддд

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "банкеръ":

    Освен в третия свят, не виждам къде точно ще го изкарат в Европа. Дори в Румъния заплатите са по високи и данъците.
    А или Сърбия, Македония или Албания, но там ще плащат мита, което си е данък който нашите са забравили отдавна.

    14:17 04.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

