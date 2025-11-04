Отново идва порой! Синоптици алармират за очаквани наводнения в Царево

Потвърждават се прогнозите за очаквана значителна валежна обстановка над крайните югоизточни райони на страната на 6-7 ноември. Според моделите валежите над тези райони ще бъдат предимно конвективни по характер, а очакваните количества – между 40 и 60 л/кв м за период от 24 часа. Това алармират синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от flagman.bg.
На 6 и 7 ноември се очакват валежи и в различни части на страната, като по-значителни количества се прогнозират над Югозападна и Централна България. Точното разпределение на валежите обаче силно зависи от разположението на циклоналният вихър над страната, добавят от Meteo Balkans.
Поройните дъждове в началото на октомври нанесоха огромни щети и взеха жертви в Бургаска област. Най-засегнати бяха общините Царево и Несебър, като във в.с. Елените четирима души загинаха вследствие на придошлите води.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:52 04.11.2025
2 НЯМА СТРАШНО
15:02 04.11.2025
3 Жителите на о. хаитйй
15:06 04.11.2025
4 Последния Софиянец
15:06 04.11.2025
5 Боруна Лом
Коментиран от #10
15:08 04.11.2025
6 Купувам апартаменти в царево и оклията
15:17 04.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 На бас, че пак ще
15:25 04.11.2025
9 Една
15:30 04.11.2025
10 Сила
До коментар #5 от "Боруна Лом":И бившия , и предишния ....и бившия кмет най вече !!!
15:33 04.11.2025
11 Биско Чекмеджето
15:38 04.11.2025