Отново идва порой! Синоптици алармират за очаквани наводнения в Царево

Потвърждават се прогнозите за очаквана значителна валежна обстановка над крайните югоизточни райони на страната на 6-7 ноември. Според моделите валежите над тези райони ще бъдат предимно конвективни по характер, а очакваните количества – между 40 и 60 л/кв м за период от 24 часа. Това алармират синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от flagman.bg.

На 6 и 7 ноември се очакват валежи и в различни части на страната, като по-значителни количества се прогнозират над Югозападна и Централна България. Точното разпределение на валежите обаче силно зависи от разположението на циклоналният вихър над страната, добавят от Meteo Balkans.

Поройните дъждове в началото на октомври нанесоха огромни щети и взеха жертви в Бургаска област. Най-засегнати бяха общините Царево и Несебър, като във в.с. Елените четирима души загинаха вследствие на придошлите води.