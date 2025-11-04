Новини
България »
Отново идва порой! Синоптици алармират за очаквани наводнения в Царево

Отново идва порой! Синоптици алармират за очаквани наводнения в Царево

4 Ноември, 2025 14:51 1 125 11

Oчакват се количества между 40 и 60 л/кв м за период от 24 часа

Отново идва порой! Синоптици алармират за очаквани наводнения в Царево - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потвърждават се прогнозите за очаквана значителна валежна обстановка над крайните югоизточни райони на страната на 6-7 ноември. Според моделите валежите над тези райони ще бъдат предимно конвективни по характер, а очакваните количества – между 40 и 60 л/кв м за период от 24 часа. Това алармират синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от flagman.bg.

На 6 и 7 ноември се очакват валежи и в различни части на страната, като по-значителни количества се прогнозират над Югозападна и Централна България. Точното разпределение на валежите обаче силно зависи от разположението на циклоналният вихър над страната, добавят от Meteo Balkans.

Поройните дъждове в началото на октомври нанесоха огромни щети и взеха жертви в Бургаска област. Най-засегнати бяха общините Царево и Несебър, като във в.с. Елените четирима души загинаха вследствие на придошлите води.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    БГ Алерт са в отпуск по това време.

    14:52 04.11.2025

  • 2 НЯМА СТРАШНО

    9 0 Отговор
    ПАК ЩЕ НАСТРОЯТ КАТО ОТНЕСЕ ДОСЕГАШНИТЕ СТРОЕЖИ.ЛУД УМОРА НЯМА

    15:02 04.11.2025

  • 3 Жителите на о. хаитйй

    1 1 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ....

    15:06 04.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    15:06 04.11.2025

  • 5 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    АМА ДА УДАВЯТ КМЕТСТВОТО БАРАБАР С КМЕТА!

    Коментиран от #10

    15:08 04.11.2025

  • 6 Купувам апартаменти в царево и оклията

    6 0 Отговор
    500 евро за апартамент

    15:17 04.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 На бас, че пак ще

    5 0 Отговор
    са изненадани. 20 години отрицателна селекция, започна да дава своите резултати. "Аз съм прозд и вие сте прозди", води до загуба на човешки животи.

    15:25 04.11.2025

  • 9 Една

    1 0 Отговор
    Маг каза! Ще унищожава водата, но водата от реките.

    15:30 04.11.2025

  • 10 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    И бившия , и предишния ....и бившия кмет най вече !!!

    15:33 04.11.2025

  • 11 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Да се опитат да дадат рушвет на пороя, та белким им се размине. До сега нали всичко с рушвет оправяха.........

    15:38 04.11.2025

