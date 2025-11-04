Новини
"Да, България": Левичарската власт обяви война на средната класа

"Да, България": Левичарската власт обяви война на средната класа

4 Ноември, 2025 15:39 539 9

  • мартин димитров-
  • ивайло мирчев-
  • божидар божанов

Божидар Божанов алармира, че бюджетът на управляващите предвижда връщането на скандална мярка, отменена още през 2020-а година

"Да, България": Левичарската власт обяви война на средната класа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вчера ни беше представен най-лошият бюджет от Жан-Виденово време насам. Никога за последните 30 години бюджетът не е представлявал такова цунами за икономиката, никога държавата не е насочвала по този начин пистолета си в лицето на бизнеса и никога средната класа не е била принуждавана в такава степен да плаща за армията от бюра на администрацията. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев на пресконференция в централата на партията.

“С този бюджет левичарската власт обяви война на средната класа, гражданите и бизнеса. Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, а всъщност данък “Дивидент” се удвоява от 5% на 10%, с което ще бъдат ударени инвеститорите и предприемчивите хора, а сивата икономика ще се увеличи. Увеличават осигуровките с още 2%. Това данъчно увеличение е най-голямото за последните 20 години. ГЕРБ, които никога не са намалявали данък в своята история като управляващи, сега правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест за изминалите две десетилетия”, подчерта Мартин Димитров.

Икономистът допълни, че управляващите си създават скрита касичка за 5 млрд. лв., които да харчат за каквото решат. Според него това правителство е обединено около разхищението и му се налага да харчи много именно за да остане на власт.

“Ние предложихме между 30 и 40 десни мерки и реформаторски действия - нищо от това не бе взето предвид. За сметка на това виждаме засилващ се тормоз над бизнеса”, подчерта Димитров и изчисли, че нетният дълг за 2026-а година ще нарасне с цели 6.2 млрд. евро. Народният представител предупреди, че след 19 млрд. лв. дълг за 2025-а, управляващите планират да вземат още 20 млрд. лв. дълг за 2026-а, с което ще вкарат България в дългова спирала с огромни рискове за икономиката на страната.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов алармира, че бюджетът на управляващите предвижда връщането на скандална мярка, отменена още през 2020-а година. Тогава отново правителство с ГЕРБ начело опита да задължи всички търговски обекти да ползват единствено и само държавно одобрен софтуер.

“Това нещо катастрофира преди пет години и сега искат да катастрофира отново, без да дават на бизнеса какъвто и да е срок за реакция - предложението влиза в сила от 1 януари. Това е огромен проблем. Освен пряката данъчно-осигурителна тежест, то ще създаде допълнителна тежест върху бизнеса”, категоричен бе Божанов.

Политическият лидер заяви още, че с новия бюджет държавните служители ще продължат да не плащат осигуровки, а тежестта ще бъде прехвърлена изцяло върху работещите и служителите в реалния сектор.

“Това е цялата философия на този бюджет. Той прехвърля тежестта на армията от бюра върху работещите и бизнеса, които ще трябва да продължат да издържат тази неефективна и нереформирана администрация. За съжаление, нито една от нашите мерки не е възприета именно защото нашите мерки са десни, разумни, целят да стимулират икономиката и реформират държавната администрация. Вместо това, парите просто се увеличават на калпак”, заключи Божанов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    4 6 Отговор
    МаЛтинчо все го влече към средния.......българин!

    15:41 04.11.2025

  • 2 честен ционист

    7 0 Отговор
    Разликата между средна класа и бедни в България е двадесетина Евро.

    15:41 04.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    В България няма средна класа.Олигарси,ратаи и малко оцелял семеен бизнес.

    15:46 04.11.2025

  • 4 Дориана

    9 0 Отговор
    Много ясно, провала на бюджета на Теменужка Петкова тепърва ще се изсветли. Нищо добро не може да се очаква от ГЕРБ/ СДС и Борисов. През всички години те се доказаха с бум на мафията в България , с кражби и корупция , с завладяване на институциите , а накрая и със зависимости от Пеевски.

    15:46 04.11.2025

  • 5 Асен Василев

    3 3 Отговор
    Колеги защо забравяте за моите бюджети от тях по лоши няма а и аз съм шампион по теглене на дълг 9 милиарда за 9 дни

    15:48 04.11.2025

  • 6 Цвете

    2 1 Отговор
    ЗАДАВАМ ВЪПРОС???? ЗАЩО ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ ПЛАЩАТ СВОИТЕ ОСИГУРОВКИ???????? КАК Е ВЪЗМОЖНО, ДЪРЖАВАТА ДА НЕ СЕ НАМЕСИ В ТОЗИ КАЗУС, ТЪЙ КАТО ТЕ ОЩЕТЯВАТ ПО ТОЗИ НАЧИН ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД??????? ПОСЛЕ, НЯМАЛО ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, ЗА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ И Т.Н.????? ЗАЩО????? КОЙ ГИ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ???? ДЪРЖАВАТА ЛИ???? КОЙ, КОЙ ЩЕ ДАДЕ КАЧЕСТВЕН И " ПРИЕМЛИВ " ОТГОВОР?????

    15:52 04.11.2025

  • 7 Цвете

    2 1 Отговор
    ЗАДАВАМ ВЪПРОС???? ЗАЩО ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ ПЛАЩАТ СВОИТЕ ОСИГУРОВКИ???????? КАК Е ВЪЗМОЖНО, ДЪРЖАВАТА ДА НЕ СЕ НАМЕСИ В ТОЗИ КАЗУС, ТЪЙ КАТО ТЕ ОЩЕТЯВАТ ПО ТОЗИ НАЧИН ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД??????? ПОСЛЕ, НЯМАЛО ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, ЗА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ И Т.Н.????? ЗАЩО????? КОЙ ГИ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ???? ДЪРЖАВАТА ЛИ???? КОЙ, КОЙ ЩЕ ДАДЕ КАЧЕСТВЕН И " ПРИЕМЛИВ " ОТГОВОР?????

    15:54 04.11.2025

  • 8 Деса Свирката

    1 0 Отговор
    До година гаранция ГЕРБ ще намерят повод да излязат от властта и да натресат тая каша на някой дру. Кой ли ще бъде обаче? Пеевски и а мерак като гледам😏

    15:56 04.11.2025

  • 9 гост

    1 0 Отговор
    Благодарете на Тиква и неговите поддръжници.Женорята се подмокрят като чуят само "Тиква".

    15:59 04.11.2025

