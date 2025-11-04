"Да, България": Левичарската власт обяви война на средната класа

Вчера ни беше представен най-лошият бюджет от Жан-Виденово време насам. Никога за последните 30 години бюджетът не е представлявал такова цунами за икономиката, никога държавата не е насочвала по този начин пистолета си в лицето на бизнеса и никога средната класа не е била принуждавана в такава степен да плаща за армията от бюра на администрацията. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев на пресконференция в централата на партията.

“С този бюджет левичарската власт обяви война на средната класа, гражданите и бизнеса. Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, а всъщност данък “Дивидент” се удвоява от 5% на 10%, с което ще бъдат ударени инвеститорите и предприемчивите хора, а сивата икономика ще се увеличи. Увеличават осигуровките с още 2%. Това данъчно увеличение е най-голямото за последните 20 години. ГЕРБ, които никога не са намалявали данък в своята история като управляващи, сега правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест за изминалите две десетилетия”, подчерта Мартин Димитров.

Икономистът допълни, че управляващите си създават скрита касичка за 5 млрд. лв., които да харчат за каквото решат. Според него това правителство е обединено около разхищението и му се налага да харчи много именно за да остане на власт.

“Ние предложихме между 30 и 40 десни мерки и реформаторски действия - нищо от това не бе взето предвид. За сметка на това виждаме засилващ се тормоз над бизнеса”, подчерта Димитров и изчисли, че нетният дълг за 2026-а година ще нарасне с цели 6.2 млрд. евро. Народният представител предупреди, че след 19 млрд. лв. дълг за 2025-а, управляващите планират да вземат още 20 млрд. лв. дълг за 2026-а, с което ще вкарат България в дългова спирала с огромни рискове за икономиката на страната.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов алармира, че бюджетът на управляващите предвижда връщането на скандална мярка, отменена още през 2020-а година. Тогава отново правителство с ГЕРБ начело опита да задължи всички търговски обекти да ползват единствено и само държавно одобрен софтуер.

“Това нещо катастрофира преди пет години и сега искат да катастрофира отново, без да дават на бизнеса какъвто и да е срок за реакция - предложението влиза в сила от 1 януари. Това е огромен проблем. Освен пряката данъчно-осигурителна тежест, то ще създаде допълнителна тежест върху бизнеса”, категоричен бе Божанов.

Политическият лидер заяви още, че с новия бюджет държавните служители ще продължат да не плащат осигуровки, а тежестта ще бъде прехвърлена изцяло върху работещите и служителите в реалния сектор.

“Това е цялата философия на този бюджет. Той прехвърля тежестта на армията от бюра върху работещите и бизнеса, които ще трябва да продължат да издържат тази неефективна и нереформирана администрация. За съжаление, нито една от нашите мерки не е възприета именно защото нашите мерки са десни, разумни, целят да стимулират икономиката и реформират държавната администрация. Вместо това, парите просто се увеличават на калпак”, заключи Божанов.