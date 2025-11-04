Желязков пред Източната комисия на германската икономика: Готови сме да надградим сътрудничеството

„България е доказала, че е надежден партньор и перспективен пазар. Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти. Вярвам, че следващите месеци ще бъдат време на конкретни действия“, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с представители на Източната комисия на германската икономика.
По време на разговора премиерът Желязков изтъкна, че Германия е водещ търговски и икономически партньор и един от най-значимите инвеститори в България. През последното десетилетие двустранният стокообмен между двете страни бележи устойчив ръст и достига рекордни стойности. За последните 30 години търговията се е увеличила 16 пъти, а българският износ – 23 пъти.
„България цени дългогодишното партньорство с германската икономика. Вашите компании са сред най-значимите инвеститори и работодатели у нас. За нас е стратегическа цел да задълбочим това сътрудничество – чрез доверие, стабилност и предвидимост“, заяви министър-председателят.
Министър-председателят Росен Желязков подчерта, че германските инвестиции в България към второто тримесечие на 2025 г. възлизат на 4,129 млрд. евро. Най-големите инвестиции са съсредоточени в секторите автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника, като значителна част от германските компании произвеждат и изнасят продукция с висока добавена стойност.
Премиерът Желязков увери представителите на германския бизнес, че българското правителство провежда последователни политики за подкрепа на бизнеса, прозрачност и стабилна икономическа среда. „България остава напълно ангажирана с приемането на еврото, а германската подкрепа в този процес е стратегически важна. Пълноправното членство на страната ни в Шенген и влизането в Еврозоната ще улеснят търговските връзки и ще разширят партньорството между представителите на бизнеса“, посочи още министър-председателят.
Сред обсъдените теми бяха и дигитализацията на предприятията, повишаването на конкурентоспособността на малките и средните фирми, намаляването на административната тежест и справянето с регионалните дисбаланси. Премиерът Желязков подчерта, че присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие остава приоритет за правителството, като компетентните институции активно работят по прегледите по присъединяването.
В срещата участваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски.
Източната комисия на германската икономика е основната регионална инициатива на германския бизнес за 29 страни от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия. Организацията подпомага германските компании в реализацията на проекти, улеснява контактите и насърчава инвестициите в региона, в тясно сътрудничество с германското федерално правителство и партньорските държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужасяващи и страшни данни
18:13 04.11.2025
2 Наблюдател
Нищо ново под слънцето.
18:13 04.11.2025
3 По - скоро
18:16 04.11.2025
4 оня с коня
18:16 04.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 цпоасд
Коментиран от #15
18:27 04.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Един
Германската икономика потъва като камък в блато
Тоя непоръбен кътил щял да засилва сътрудничеството вместо да търси диверсификация!
Крайно време е господ да си обере версиите!
18:28 04.11.2025
9 Червената шапчица
Коментиран от #11
18:33 04.11.2025
10 сайко килър
Ама ние махнахме Русия като наш домиНАНТ , а германците все още не са изгонили от земите си техния - САЩ !
Явно окупацията продължава и след 80 години ! Защо ли ?
18:40 04.11.2025
11 Само Питам
До коментар #9 от "Червената шапчица":Не търси в Банкя. Там вече няма повече.
Коментиран от #13
18:41 04.11.2025
12 райберЪТ
18:43 04.11.2025
13 Червената шапчица
До коментар #11 от "Само Питам":Изкупиха ли ги в този регион? Нищо на друго място сигурно още има. 🤗
Коментиран от #17
18:43 04.11.2025
14 Иван Грозни
18:44 04.11.2025
15 свиреп ОХЛЮВ
До коментар #6 от "цпоасд":Кредит му дала някаква банка. Ама как така ? Опитайте и вие да вземете 100-200 хиляди и ще ви разкатаят фамилията от условия и бариери. И накрая като видите колко ви дават и колко ще връщате - сами ще се откажете.
Ама на , Росен е смелчага. Сигурно не закусва , за да може да си плаща вноските ?
18:46 04.11.2025
16 Тома
18:47 04.11.2025
17 Само Питам
До коментар #13 от "Червената шапчица":Освен да питат дали Шиши Магнита ще позволи и отпусне нещо като бонус , друг шанс няма ! Че всичко е тЕхно !
18:48 04.11.2025
18 Такова
18:59 04.11.2025
19 Хаха
Оставка боклуци!!
Какво още ще продадете и окрадете!
Мислиш ли, че след 3 години ще се спасиш?
19:01 04.11.2025