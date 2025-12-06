Лошото време осуети евакуацията на екипажа на бедстващи край Ахтопол руски танкер

Лошото време осуети вчера евакуацията на екипажа на бедстващи край Ахтопол руски танкер, предаде БНТ.
Корабът, поразен от дронове в Черно море край Босфора, се озова блокиран край българския бряг. На борда му има 10 души. Свикан бе кризисен щаб в Бургас заради ситуацията.
В ранния следобед вчера жителите на Ахтопол забелязали огромен танкер на хоризонта. Изглеждал в лошо състояние, на борда му имало хора.
"Има около 10 човека там и бедстват хората. Хеликоптери дойдоха. Определено е опожарен", сподели Донка Атанасова.
От Министерството на транспорта съобщиха, че първоначално от екипажа не отговорили на опитите за връзка. След запитване към Морския координационен център в Анкара е потвърдено, че става въпрос за кораб "Кайрос", който преди два дни е поразен от дронове в турски води.
По-късно от екипажа постъпило искане за евакуация. Направен е оглед с хеликоптер, но заради бурните води, извеждането на екипажа е невъзможно. Успели обаче да пуснат котва преди плавателният съд да стигне опасно близо до брега.
"Местните са изключително притеснени. Хубавото е, че дълбочината пред Ахтопол, тук, където се намираме, е около 45 - 50 метра, което означава, че котвите могат да хванат здраво и танкерът е празен, дано да го задържат. Корабът се намира само на около 100 метра от брега. Ако котвата скъса в тази ситуация, за по-малко от 30 минути корабът ще бъде върху скалите на Ахтопол", каза Здравко Василев, популярен от участията си в Биг Брадър.
От сформирания кризисен щаб съобщиха, че танкерът не превозва нефт и няма опасност от разлив. Десетчленният екипаж е в безопасност, с всички необходими предпазни средства и с него е осигурена постоянна комуникация. Екипи на "Гранична полиция" остават на дежурство и ще следят ситуацията с термокамери. Ще се пристъпи към евакуация, когато морето утихне.
1 Фен
07:10 06.12.2025
2 Другари русофили
07:12 06.12.2025
3 Аскк
07:13 06.12.2025
4 Петър
07:13 06.12.2025
5 Какви Пожари ни Тиражират Мисирските!!
Коментиран от #7
07:18 06.12.2025
6 Морския
07:19 06.12.2025
7 Дамм
До коментар #5 от "Какви Пожари ни Тиражират Мисирските!!":Копейки , няма значение къде е регистриран танкера.Има значение кой е собственика.А това е путлер,
Коментиран от #11
07:23 06.12.2025
8 Опелото
Ако,...Нека,...Ще...
07:26 06.12.2025
9 Хе!
07:26 06.12.2025
10 Гориил
Коментиран от #17
07:29 06.12.2025
11 Петър
До коментар #7 от "Дамм":Ти си една истинска копийка.
07:29 06.12.2025
12 Факт
07:29 06.12.2025
13 Ко пейки, шо чекате
Рипайте у солената вода заедно с оная Пияната и коце гагаузина
Ееееедехееее
Нъл обичате...пе деРасия
Коментиран от #16
07:30 06.12.2025
14 И кой
07:31 06.12.2025
15 Гориил
07:33 06.12.2025
16 Опааа
До коментар #13 от "Ко пейки, шо чекате":Мисли за бедстваща си мА йка на “Околовръстното.”
Коментиран от #19, #27
07:33 06.12.2025
17 Така е Педро
До коментар #10 от "Гориил":Затова край блатата и москалбад нема Ток Вода, беГзин, нема НЕТ, полети и те така.
А ху ЙЛО педофила 12 год щурмува селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
Оди се надъхвай у дръвения КЕН еф, ДОЛБОЕБ
Хахахахаха
07:34 06.12.2025
18 Бай Онзи
"оставете го там, ша го дръпнем на лто"
07:37 06.12.2025
19 Последния софиянец
До коментар #16 от "Опааа":Цаливай КУ РАна рамАзан и гниещата ЛЕШ като вовка педофила и се моли за бедстващите монголья, ху есось
07:38 06.12.2025
20 666
Коментиран от #23, #35
07:40 06.12.2025
21 Фен
07:43 06.12.2025
22 На калпав
07:45 06.12.2025
23 Хе!
До коментар #20 от "666":При големия дъжд в Мичурин се опитаха да се правят на спасители и личният състав загина! Сега се опасяват да не загине цялата администрация и нанесе допалнителна репутационна щета, особено в тази протестна обстановка! Не очаквайте Еф-16 да литне, че ако стане някой гаф, престъпното правителство ще рухне!
07:46 06.12.2025
24 Хайде , бе
07:48 06.12.2025
25 Крали Марко
Коментиран от #31
07:56 06.12.2025
26 Пригожин
Где Кайрос ?
Владимирович:
Он Утанул.
при невыясненных обстоятельствах.
08:02 06.12.2025
27 ОпаОпа
До коментар #16 от "Опааа":Твойта къде е
В мааалата при Мургавите ли ?
08:04 06.12.2025
28 РАШАФИЛ ПЛАНКТОН
Сенчестия Флот на Пучя Въшката.
08:07 06.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 "Знаят" ,
08:12 06.12.2025
31 ТИР
До коментар #25 от "Крали Марко":Какви гости бе,,, това си бе 100 % тероризъм и то в чужди води,,,
08:19 06.12.2025
32 В Танкера има нафта за двигателите
08:20 06.12.2025
33 Апропо и за кво са им термокамерите?
08:22 06.12.2025
34 Данко Харсъзина
08:25 06.12.2025
35 Това
До коментар #20 от "666":са им възможностите ! Оставка !
08:30 06.12.2025