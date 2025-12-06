Новини
Лошото време осуети евакуацията на екипажа на бедстващи край Ахтопол руски танкер

6 Декември, 2025 07:01, обновена 6 Декември, 2025 07:06

  • танкер-
  • ахтопол-
  • евакуация

Плавателният съд не превозва нефт и няма опасност от разлив

Лошото време осуети евакуацията на екипажа на бедстващи край Ахтопол руски танкер - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Лошото време осуети вчера евакуацията на екипажа на бедстващи край Ахтопол руски танкер, предаде БНТ.

Корабът, поразен от дронове в Черно море край Босфора, се озова блокиран край българския бряг. На борда му има 10 души. Свикан бе кризисен щаб в Бургас заради ситуацията.

В ранния следобед вчера жителите на Ахтопол забелязали огромен танкер на хоризонта. Изглеждал в лошо състояние, на борда му имало хора.

"Има около 10 човека там и бедстват хората. Хеликоптери дойдоха. Определено е опожарен", сподели Донка Атанасова.

От Министерството на транспорта съобщиха, че първоначално от екипажа не отговорили на опитите за връзка. След запитване към Морския координационен център в Анкара е потвърдено, че става въпрос за кораб "Кайрос", който преди два дни е поразен от дронове в турски води.

По-късно от екипажа постъпило искане за евакуация. Направен е оглед с хеликоптер, но заради бурните води, извеждането на екипажа е невъзможно. Успели обаче да пуснат котва преди плавателният съд да стигне опасно близо до брега.

"Местните са изключително притеснени. Хубавото е, че дълбочината пред Ахтопол, тук, където се намираме, е около 45 - 50 метра, което означава, че котвите могат да хванат здраво и танкерът е празен, дано да го задържат. Корабът се намира само на около 100 метра от брега. Ако котвата скъса в тази ситуация, за по-малко от 30 минути корабът ще бъде върху скалите на Ахтопол", каза Здравко Василев, популярен от участията си в Биг Брадър.

От сформирания кризисен щаб съобщиха, че танкерът не превозва нефт и няма опасност от разлив. Десетчленният екипаж е в безопасност, с всички необходими предпазни средства и с него е осигурена постоянна комуникация. Екипи на "Гранична полиция" остават на дежурство и ще следят ситуацията с термокамери. Ще се пристъпи към евакуация, когато морето утихне.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    19 6 Отговор
    Вече станахме и пирати... Ми то, така. С квито се събереш...

    07:10 06.12.2025

  • 2 Другари русофили

    7 27 Отговор
    Скачайте в морето танкерчето да спасявате.

    07:12 06.12.2025

  • 3 Аскк

    38 2 Отговор
    Щом 10 човека не може да се евакуират от държавата е пълна трагедия

    07:13 06.12.2025

  • 4 Петър

    20 5 Отговор
    Последно, този кораб руски ли е или не, защото на кораба се вее знамето на Гана.

    07:13 06.12.2025

  • 5 Какви Пожари ни Тиражират Мисирските!!

    17 4 Отговор
    Как разбраха, чее Руски Танкер, по Името!! Има регистри! КАКВО ГОРИ НА ТОЯ ТАНКЕР, КАТО НЯМА нефт в него?? Фейкове и маниполации!

    Коментиран от #7

    07:18 06.12.2025

  • 6 Морския

    5 18 Отговор
    Да идват ватите да си го спасяват.

    07:19 06.12.2025

  • 7 Дамм

    8 29 Отговор

    До коментар #5 от "Какви Пожари ни Тиражират Мисирските!!":

    Копейки , няма значение къде е регистриран танкера.Има значение кой е собственика.А това е путлер,

    Коментиран от #11

    07:23 06.12.2025

  • 8 Опелото

    1 14 Отговор
    И тия монголья шъ дадът Фира
    Ако,...Нека,...Ще...

    07:26 06.12.2025

  • 9 Хе!

    27 5 Отговор
    Турците го извлякоха от техните води и го доставиха в Ахтопол! Нещастният опит на Кирило Буданов да припише собствения си тероризъм на турската власт, с цел да организира война между Русия и Турция - пропадна! Никой не се е възмутил, че танкера е нападнат в турските води!!????! Опитите на Зеленски да се организира война между Русия и държавици от НАТО, като се задейства големия член - продължават!

    07:26 06.12.2025

  • 10 Гориил

    12 5 Отговор
    След като преговорите в Маями не доведоха до резултати, Русия отново започна да нанася удари по цели в Украйна.

    Коментиран от #17

    07:29 06.12.2025

  • 11 Петър

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дамм":

    Ти си една истинска копийка.

    07:29 06.12.2025

  • 12 Факт

    7 2 Отговор
    Дано като утихне да успеят да го изтеглят към някое пристанище за ремонт.

    07:29 06.12.2025

  • 13 Ко пейки, шо чекате

    3 18 Отговор
    Аре спасявайте братушките якути и буряти!
    Рипайте у солената вода заедно с оная Пияната и коце гагаузина
    Ееееедехееее
    Нъл обичате...пе деРасия

    Коментиран от #16

    07:30 06.12.2025

  • 14 И кой

    11 0 Отговор
    е подал официална информация какво превозва и че не е нефт ?

    07:31 06.12.2025

  • 15 Гориил

    16 2 Отговор
    Народна България е имала развита и модерна корабостроителна индустрия.

    07:33 06.12.2025

  • 16 Опааа

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ко пейки, шо чекате":

    Мисли за бедстваща си мА йка на “Околовръстното.”

    Коментиран от #19, #27

    07:33 06.12.2025

  • 17 Така е Педро

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Затова край блатата и москалбад нема Ток Вода, беГзин, нема НЕТ, полети и те така.
    А ху ЙЛО педофила 12 год щурмува селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    Оди се надъхвай у дръвения КЕН еф, ДОЛБОЕБ
    Хахахахаха

    07:34 06.12.2025

  • 18 Бай Онзи

    3 0 Отговор
    Дет викаше един
    "оставете го там, ша го дръпнем на лто"

    07:37 06.12.2025

  • 19 Последния софиянец

    2 9 Отговор

    До коментар #16 от "Опааа":

    Цаливай КУ РАна рамАзан и гниещата ЛЕШ като вовка педофила и се моли за бедстващите монголья, ху есось

    07:38 06.12.2025

  • 20 666

    16 0 Отговор
    На 100 метра от брега и не могат да свалят 10 човека от кораба!!! Държава и половина!

    Коментиран от #23, #35

    07:40 06.12.2025

  • 21 Фен

    7 0 Отговор
    Пеевски и Мирчев, ръка под ръка, да се качват на атлантическото водно колело, и да отиват на абордаж!

    07:43 06.12.2025

  • 22 На калпав

    8 0 Отговор
    еди какъв си вълната му пречи .

    07:45 06.12.2025

  • 23 Хе!

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "666":

    При големия дъжд в Мичурин се опитаха да се правят на спасители и личният състав загина! Сега се опасяват да не загине цялата администрация и нанесе допалнителна репутационна щета, особено в тази протестна обстановка! Не очаквайте Еф-16 да литне, че ако стане някой гаф, престъпното правителство ще рухне!

    07:46 06.12.2025

  • 24 Хайде , бе

    11 0 Отговор
    Свети Никола е днес , шубелиии !

    07:48 06.12.2025

  • 25 Крали Марко

    2 8 Отговор
    Да го пращат на гости на крайцера Масква и да се приключва !!!

    Коментиран от #31

    07:56 06.12.2025

  • 26 Пригожин

    0 4 Отговор
    Владимирович

    Где Кайрос ?

    Владимирович:

    Он Утанул.
    при невыясненных обстоятельствах.

    08:02 06.12.2025

  • 27 ОпаОпа

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Опааа":

    Твойта къде е
    В мааалата при Мургавите ли ?

    08:04 06.12.2025

  • 28 РАШАФИЛ ПЛАНКТОН

    0 4 Отговор
    Скачайте да спасите
    Сенчестия Флот на Пучя Въшката.

    08:07 06.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 "Знаят" ,

    4 0 Отговор
    че не превозва нефт и бил празен , а за екипажа - ОКОЛО десетИНА човека......

    08:12 06.12.2025

  • 31 ТИР

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Крали Марко":

    Какви гости бе,,, това си бе 100 % тероризъм и то в чужди води,,,

    08:19 06.12.2025

  • 32 В Танкера има нафта за двигателите

    2 0 Отговор
    на Танкера, статията е написана за Ганчо и Сие, да успокои безучастния и нищо неможещ българин.😆

    08:20 06.12.2025

  • 33 Апропо и за кво са им термокамерите?

    2 0 Отговор
    Солена Вода и Термокамери.

    08:22 06.12.2025

  • 34 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Както при Вера Су. Тогава платихме за спасяването му 3млн. лева, а от продажбата получихме 270 000.

    08:25 06.12.2025

  • 35 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "666":

    са им възможностите ! Оставка !

    08:30 06.12.2025

