Лошото време осуети евакуацията на екипажа на бедстващи край Ахтопол руски танкер

Лошото време осуети вчера евакуацията на екипажа на бедстващи край Ахтопол руски танкер, предаде БНТ.

Корабът, поразен от дронове в Черно море край Босфора, се озова блокиран край българския бряг. На борда му има 10 души. Свикан бе кризисен щаб в Бургас заради ситуацията.



В ранния следобед вчера жителите на Ахтопол забелязали огромен танкер на хоризонта. Изглеждал в лошо състояние, на борда му имало хора.



"Има около 10 човека там и бедстват хората. Хеликоптери дойдоха. Определено е опожарен", сподели Донка Атанасова.



От Министерството на транспорта съобщиха, че първоначално от екипажа не отговорили на опитите за връзка. След запитване към Морския координационен център в Анкара е потвърдено, че става въпрос за кораб "Кайрос", който преди два дни е поразен от дронове в турски води.



По-късно от екипажа постъпило искане за евакуация. Направен е оглед с хеликоптер, но заради бурните води, извеждането на екипажа е невъзможно. Успели обаче да пуснат котва преди плавателният съд да стигне опасно близо до брега.



"Местните са изключително притеснени. Хубавото е, че дълбочината пред Ахтопол, тук, където се намираме, е около 45 - 50 метра, което означава, че котвите могат да хванат здраво и танкерът е празен, дано да го задържат. Корабът се намира само на около 100 метра от брега. Ако котвата скъса в тази ситуация, за по-малко от 30 минути корабът ще бъде върху скалите на Ахтопол", каза Здравко Василев, популярен от участията си в Биг Брадър.



От сформирания кризисен щаб съобщиха, че танкерът не превозва нефт и няма опасност от разлив. Десетчленният екипаж е в безопасност, с всички необходими предпазни средства и с него е осигурена постоянна комуникация. Екипи на "Гранична полиция" остават на дежурство и ще следят ситуацията с термокамери. Ще се пристъпи към евакуация, когато морето утихне.