Новини
България »
Анализатор: ЕК може да поиска от България да спре подаването на газ за Сърбия

Анализатор: ЕК може да поиска от България да спре подаването на газ за Сърбия

5 Ноември, 2025 10:19 356 2

  • ек-
  • владимир владимиров-
  • рсм

Владимиров смята, че за България е безспорен успех фактът, че нашата позиция по отношение на приемането на Северна Македония в ЕС станала и позицията на Съюза

Анализатор: ЕК може да поиска от България да спре подаването на газ за Сърбия - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възможно е през следващата година Европейската комисия да поиска от България да спре подаването на газ към Сърбия. Това каза международният анализатор Владимир Владимиров в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че Вучич направи изявление „с половин уста”, че страната се е насочила към предсрочни избори. „Той е казвал това няколко пъти, но този път е възможно да се случи. Трябва да следим какво ще се случи тази тези месеци, защото санкциите срещу „Газпром” ще доведат до тежка зима и проблеми с доставката на горива. Може да гледаме римейк на югоембаргото. Сърбия е в много тежка ситуация, защото нито една от съседните страни не може да помогне с горива или ако има възможност – това ще е в много малки, недостатъчни количества”, обясни още анализаторът.

Анализаторът смята, че за България е безспорен успех фактът, че нашата позиция по отношение на приемането на Северна Македония в ЕС станала и позицията на Съюза. „Страната ни е в изгодно положение. Затова смятам, че към момента не е нужно да водим каквито и да е разговори към момента. Европейската комисия е достатъчно ясна – РСМ трябва да впише българите в Конституцията си като задължителна крачка към ЕС. Така че топката е в тяхното поле”, допълни той.

По негови думи Християн Мицкоски няма да направи тази крачка, имайки предвид връзките със Сърбия и Унгария. По негови думи Сърбия няма да позволи на Северна Македония и на Албания да станат членове на ЕС преди нея.

Владимиров коментира и случая с българското знаме, което беше подадено сръбската певица Цеца по време на концерт в Северна Македония. Той посочи, че подобен казус е тежка провокация за РСМ, която генерира още омраза, с което Събрия постига целта си. „Това беше сръбска операция за български лапнишарани”, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Въжможно е Европейската комисия да поиска от българските граждани да пренасят до Брюксел газ в газови бутилки, заобикаляйки по този начин Сърбия.

    10:24 05.11.2025

  • 2 Хи.. Хи.. 🤭😅

    0 1 Отговор
    Ще врътнем кранчето на путинските подлоги Вучич и Орбан, така трябва да е🤣

    10:25 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове