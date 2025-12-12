Новини
България »
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила

ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила

12 Декември, 2025 14:32 1 634 55

  • ек-
  • еврозона

Процесът остава необратим

ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила. Това заяви днес говорител на ЕК в отговор на въпрос дали събитията в България могат да повлияят на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари.

Според говорителя България вече е изпълнила всички решения за приемането в еврозоната и всички решения вече са взети.

Това означава, че процесът остава необратим въпреки политическата ситуацията у нас и искането на “Възраждане” приемането на страната ни в еврозоната да се отложи с една година.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    77 15 Отговор
    Влизането ни в еврозоната е политическо решение, базирано на фалшива статистика, но как ще плащаме дълговете на "богатия" запад ще си е баш реалност.

    14:34 12.12.2025

  • 2 няма държава

    63 15 Отговор
    Приехте ни за да ни вземете и скъсаните цървули !!

    Коментиран от #14

    14:36 12.12.2025

  • 3 След толкова борба и рубли

    25 50 Отговор
    Кастадинав е решил в знак на протест да си направи сепуко, като един настоящий руский самурай!

    Коментиран от #35

    14:37 12.12.2025

  • 4 Руските еничари

    25 53 Отговор
    да си обменят левовете в рубли, да хващат чемодана и към бла тата.

    Коментиран от #10

    14:37 12.12.2025

  • 5 само казвам

    49 6 Отговор
    да му мислят тиквата и прасето къде ще се крият

    14:37 12.12.2025

  • 6 Копейки

    26 49 Отговор
    Протеста беше за друго, но Костя шефа ви иска да го яхне.ДА ама НЕ, младите хора излязоха с български и европейски знамена, а не с руски .И с плакати НЕ искаме московски корупционни модели.
    На вашите протести против еврото едвам събрахме два автобуса селтаци.

    Коментиран от #13

    14:38 12.12.2025

  • 7 ееее

    39 5 Отговор
    Ама, по-хитър от баце нема...Сега служебното правителство да понесе всички пасиви от процедурата...

    Коментиран от #29

    14:38 12.12.2025

  • 8 Аз полковникът

    20 31 Отговор
    И сега Костя какво ще прави?

    14:38 12.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    46 16 Отговор
    Новата доктрина на САЩ е унищожение на Брюксел и еврозоната.До една година еврото ще става само за тоалетна хартия.Купувайте долари и злато.

    Коментиран от #37

    14:39 12.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    24 14 Отговор

    До коментар #4 от "Руските еничари":

    Рублата върви нагоре.

    14:40 12.12.2025

  • 11 Горката

    44 9 Отговор
    Еврокомисия, нямат пари и са опрели до нашия резерв. Като затъват и нас искат да завлекат.

    14:40 12.12.2025

  • 12 ПЕШО волгата

    9 32 Отговор
    Аз избрах еврото! Не искам рубли!
    В Брюксел проповядвам руска пропаганда и ми плащат 25 000 еврака месечно!

    14:40 12.12.2025

  • 13 провинциалист

    30 1 Отговор

    До коментар #6 от "Копейки":

    Те младежите излязоха и с плакати против тиквата и свинята, ама в крайна сметка падна правителството, а онези останаха.

    14:41 12.12.2025

  • 14 ами

    28 8 Отговор

    До коментар #2 от "няма държава":

    Не сме със скъсани цървули. Сега ще освободят огромния за нас и спестен от народа държавен резерв, за да се напапкат...

    14:42 12.12.2025

  • 15 Хипотетично

    6 3 Отговор
    ЕК дава двадесетте дена искани от Бойко Борисов.

    14:43 12.12.2025

  • 16 ЗА референдум

    35 8 Отговор
    Празникът на Европа ще е когато ЕС се разпадне!

    Коментиран от #33

    14:44 12.12.2025

  • 17 Русофил

    14 18 Отговор
    Ама и русофилите ли ще взимат вече евра?
    Не е честно!

    Коментиран от #20

    14:46 12.12.2025

  • 18 ои8уйхътгрф

    39 3 Отговор
    Саму дъ питъм, за идин преател:

    На хартия всичко е изпълнено, решенията са взети и т.н.- принципно на 01.01. влизате у €-зонътъ...
    Да приемем на теория, че искането на Копейкин бъде одобрено от парламентъ и на правителството бъде заповядано да поиска отлагане с 1г.... Шанс да се случи това няма, но хипотетично всичко може да се случи...

    Според некой си там от ЕК "вече всичко е решено и влизате у €-зонътъ НЕЗАВИСИМО КАКВО ИСКАТЕ"... Как е чувството, харесва ли ви дермокрацията?

    Коментиран от #26

    14:50 12.12.2025

  • 19 на село

    2 0 Отговор
    Продължителен Управленски Трафик на Комети и Астероиди.

    14:50 12.12.2025

  • 20 Не бе,

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Русофил":

    те си имат тоалетна хартия.

    14:52 12.12.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    6 15 Отговор
    Копейките ще приемат рублата. В Сибир.

    14:57 12.12.2025

  • 22 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    23 5 Отговор
    ...ВЪПРЕКИ ФАЛШИФИЦИРАНИТЕ ДАННИ...
    ...БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ....
    ...С ПЕНСИИ 320 €....И ЗАПЛАТИ 650 €...

    14:58 12.12.2025

  • 23 Жалка еврозона

    17 5 Отговор
    Държи се за българските овци и данъкоплатци като удавник за сламка, само и само за да дои овците...

    14:59 12.12.2025

  • 24 Мнение

    17 5 Отговор
    Е как не!?! Нали трябва да ни гепят резерва и да се затвърди колониалния статут.

    14:59 12.12.2025

  • 25 Голям праз

    1 3 Отговор
    да го дървят целия.....

    15:00 12.12.2025

  • 26 НИКОЙ НЕ НИ Е ПИТАЛ

    18 7 Отговор

    До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":

    ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СИ ПОНЕСЪТ ПОСЛЕДСТВИЯТА.
    НЕ ИСКАМЕ В ТРЕСВИЩЕТО , ДОСТАТЪЧНО СМЕ ЗАТЪНАЛИ.
    ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    15:02 12.12.2025

  • 27 мдаа

    16 6 Отговор
    Много ни "обичат", нямат търпение да ни вкарат в кошарата каквото и да се случва.....Ще се усети дoбитъка, ама ще е късно.

    15:02 12.12.2025

  • 28 мъкаааа

    16 4 Отговор
    ЕК: Решенията- ДА НИ ПЛАЩАТЕ ЕВРОДЪЛГОВЕТЕ, България, КАТО ВЛЕЗЕТЕ в еврозоната са приети и остават в сила. ЩЕ ВИ ОБЪРНЕМ НА ВЕЧНИ БЕДНЯЦИ!

    15:03 12.12.2025

  • 29 ццц

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "ееее":

    няма, нямаааа.....като хвръкнат цените ще търсим тоя дето ни набута в евро-кошарата.

    15:03 12.12.2025

  • 30 Корабът еС потъва, заедно с еврозоната

    12 6 Отговор
    От мостика заповядаха българите да бъдат заключени в салона на еврозоната - под палубата.

    15:04 12.12.2025

  • 31 голем смех

    3 4 Отговор
    Асен Василев заяви от трибуната на НС, че не носи отговорност че страната изпада в хаос и остава без Бюджет.

    Коментиран от #44

    15:06 12.12.2025

  • 32 Закс

    4 0 Отговор
    Трябва свежа пара....

    15:07 12.12.2025

  • 33 ЗАТВОР

    18 2 Отговор

    До коментар #16 от "ЗА референдум":

    За нашите парламентаристи!
    С фалшиви данни ,за да угодят на корумпираната Урсула , завлякоха българите на дъното.
    Това е Престъпление срещу гражданите!
    СЪД И ЗАТВОР!

    15:07 12.12.2025

  • 34 две прекрасни новини

    6 13 Отговор
    Еврото идва.
    Възраждане си отива.

    15:07 12.12.2025

  • 35 Търновец

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "След толкова борба и рубли":

    Не е само приемането на еврото но и модернизацията на армията евентуално през програмата SAFE - ставаме все по независими от Русия и сега модернизацията се забавя

    15:08 12.12.2025

  • 36 да бе

    8 3 Отговор
    някой си от ЕК - и кой е този някой от ЕК, това е поредното блъвче на тиквака и прасето

    Коментиран от #41

    15:09 12.12.2025

  • 37 ВЕЧЕ

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ти казаха, че първо трябва да си оправиш ценоразписите и едва след това да даваш акъл, ама кoпeйкаджиите си падате по второто.

    15:10 12.12.2025

  • 38 🤣......

    6 12 Отговор
    Да е.... Б.... и гламави копейки🤣, разиграват ви като маймуни бе, мошениците Костя, Цончо и сие пари направиха на вашият гръб🤣баламурници🤣, референдум на Коледа искате ли? 🤣, ще ви го дадът, и ония катър Румен Гечев молба в съда на ЕС подадоха с Ченалова🤣, на гола кука кълвете ейййй, и муньо ви хлъзгаше по паркета🤣.

    Коментиран от #39

    15:10 12.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 МАЙ ПРОТЕСТИТЕ

    10 2 Отговор
    ЩЕ ПРОДЪЛЖЪТ!
    ПОДИГРАВКАТА С ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА СПРЕ.

    15:14 12.12.2025

  • 41 Да бе...

    1 12 Отговор

    До коментар #36 от "да бе":

    Вчера, само че забравих в кой вестник публикуваха от ЕК реда за влизане в еврозоната, точка по точка и алинея по алинея, реда за влизане е ясен, посочена е датата на приемането ни, решението, и ред за излизане няма, всичко е необратимо, а вие си вярвайте на лъжите на Костя, Гечев и другите руски подлоги които ви лъжат в тик-ток, инстаграм и фейсбук🤣.

    Коментиран от #42

    15:15 12.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пламен

    1 3 Отговор
    Политическият театър на властта – оставката, която „дойде… защото така решиха Пеевски и Борисов“. Когато Росен Желязков обяви, че правителството ще подаде оставка, това не прозвуча като акт на политическа воля. Прозвуча като реплика от вече написан сценарий. Сценарий, в който главните роли отново са запазени за Бойко Борисов и Делян Пеевски – двамата режисьори на политическия театър, който повече от десетилетие държи страната в състояние на контролирана нестабилност.

    15:20 12.12.2025

  • 44 Бюджета

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "голем смех":

    е работа на правителството. Оная теменушката, за какво се пъчи, че е министър.

    Коментиран от #47

    15:21 12.12.2025

  • 45 Ех копейки

    5 5 Отговор
    Язък ви за тичането и врякането, еврото е прието и няма връщане назад, само една пушилка и зъбене ви остана, България върви по правилният път въпреки вас и престъпниците от ГЕРБ, ДПС НН, БСП, ИТН, Възраждане, Меч и величие, естествено и путинската слуга Радев.

    Коментиран от #48

    15:22 12.12.2025

  • 46 знаещия

    3 3 Отговор
    и що така ни внушават , защо да няма връщане на лева - нищо не е късно....

    15:26 12.12.2025

  • 47 вече не е министър

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "Бюджета":

    и ще ядете 1/12 от миналогодишния бюджет. Заради Асен Василев, който спея приемането на новия бюджет.

    15:28 12.12.2025

  • 48 нали

    0 5 Отговор

    До коментар #45 от "Ех копейки":

    Ако не беше ГЕРБ можеше и да не върви толкоз напред България. Не ли?
    Спомням си в деня в който правителството на ГЕРБ обяви че България влиза в чакалнята на Еврозоната, Румен Радев вдигна юмрук и поиска да си върне държавата. Върна я на мутрите Бобокови, Сенсей, Трактора и Татко Петко.

    15:31 12.12.2025

  • 49 456 до Факти

    1 0 Отговор
    Факти за пилета ли се имате?

    15:31 12.12.2025

  • 50 ЕК ни се присмя: Сори,но капанът щракна!

    9 2 Отговор
    Веднъж влезли в капана "еврозона" никой няма да ни пусне да се измъкнем ! ЕЦБ и фалиралите държави чакат с нетърпение коледния си подарък : валутните резерви и златото на България!

    Коментиран от #51

    15:33 12.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тома

    2 0 Отговор
    Особено сме изпълнили върховенството на закона като сме наредили мафиот до мафиот във властта което ЕС много уважават

    15:36 12.12.2025

  • 53 Боко

    1 0 Отговор
    Правите кафяви петна по гащите😁да не би да се отметнем🤪 маммм ви урсулитска💩

    15:45 12.12.2025

  • 54 Истината:

    1 0 Отговор
    Ще ни приемете в еврозонта и още как.
    Нали вече сте планирали кака да ни ограбите
    и сте разпределили активите ни между
    Загиващата икономика на големите страни в ВС.

    15:45 12.12.2025

  • 55 Виж сега,

    0 0 Отговор
    Направо му скършихте намеренията на Копейкин Язък, няма да си получи обещаното от Кремъл

    15:49 12.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове