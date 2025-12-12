ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила. Това заяви днес говорител на ЕК в отговор на въпрос дали събитията в България могат да повлияят на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари.
Според говорителя България вече е изпълнила всички решения за приемането в еврозоната и всички решения вече са взети.
Това означава, че процесът остава необратим въпреки политическата ситуацията у нас и искането на “Възраждане” приемането на страната ни в еврозоната да се отложи с една година.
1 Зевс
14:34 12.12.2025
2 няма държава
Коментиран от #14
14:36 12.12.2025
3 След толкова борба и рубли
Коментиран от #35
14:37 12.12.2025
4 Руските еничари
Коментиран от #10
14:37 12.12.2025
5 само казвам
14:37 12.12.2025
6 Копейки
На вашите протести против еврото едвам събрахме два автобуса селтаци.
Коментиран от #13
14:38 12.12.2025
7 ееее
Коментиран от #29
14:38 12.12.2025
8 Аз полковникът
14:38 12.12.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #37
14:39 12.12.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Руските еничари":Рублата върви нагоре.
14:40 12.12.2025
11 Горката
14:40 12.12.2025
12 ПЕШО волгата
В Брюксел проповядвам руска пропаганда и ми плащат 25 000 еврака месечно!
14:40 12.12.2025
13 провинциалист
До коментар #6 от "Копейки":Те младежите излязоха и с плакати против тиквата и свинята, ама в крайна сметка падна правителството, а онези останаха.
14:41 12.12.2025
14 ами
До коментар #2 от "няма държава":Не сме със скъсани цървули. Сега ще освободят огромния за нас и спестен от народа държавен резерв, за да се напапкат...
14:42 12.12.2025
15 Хипотетично
14:43 12.12.2025
16 ЗА референдум
Коментиран от #33
14:44 12.12.2025
17 Русофил
Не е честно!
Коментиран от #20
14:46 12.12.2025
18 ои8уйхътгрф
На хартия всичко е изпълнено, решенията са взети и т.н.- принципно на 01.01. влизате у €-зонътъ...
Да приемем на теория, че искането на Копейкин бъде одобрено от парламентъ и на правителството бъде заповядано да поиска отлагане с 1г.... Шанс да се случи това няма, но хипотетично всичко може да се случи...
Според некой си там от ЕК "вече всичко е решено и влизате у €-зонътъ НЕЗАВИСИМО КАКВО ИСКАТЕ"... Как е чувството, харесва ли ви дермокрацията?
Коментиран от #26
14:50 12.12.2025
19 на село
14:50 12.12.2025
20 Не бе,
До коментар #17 от "Русофил":те си имат тоалетна хартия.
14:52 12.12.2025
21 Данко Харсъзина
14:57 12.12.2025
22 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
...БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ....
...С ПЕНСИИ 320 €....И ЗАПЛАТИ 650 €...
14:58 12.12.2025
23 Жалка еврозона
14:59 12.12.2025
24 Мнение
14:59 12.12.2025
25 Голям праз
15:00 12.12.2025
26 НИКОЙ НЕ НИ Е ПИТАЛ
До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СИ ПОНЕСЪТ ПОСЛЕДСТВИЯТА.
НЕ ИСКАМЕ В ТРЕСВИЩЕТО , ДОСТАТЪЧНО СМЕ ЗАТЪНАЛИ.
ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!
15:02 12.12.2025
27 мдаа
15:02 12.12.2025
28 мъкаааа
15:03 12.12.2025
29 ццц
До коментар #7 от "ееее":няма, нямаааа.....като хвръкнат цените ще търсим тоя дето ни набута в евро-кошарата.
15:03 12.12.2025
30 Корабът еС потъва, заедно с еврозоната
15:04 12.12.2025
31 голем смех
Коментиран от #44
15:06 12.12.2025
32 Закс
15:07 12.12.2025
33 ЗАТВОР
До коментар #16 от "ЗА референдум":За нашите парламентаристи!
С фалшиви данни ,за да угодят на корумпираната Урсула , завлякоха българите на дъното.
Това е Престъпление срещу гражданите!
СЪД И ЗАТВОР!
15:07 12.12.2025
34 две прекрасни новини
Възраждане си отива.
15:07 12.12.2025
35 Търновец
До коментар #3 от "След толкова борба и рубли":Не е само приемането на еврото но и модернизацията на армията евентуално през програмата SAFE - ставаме все по независими от Русия и сега модернизацията се забавя
15:08 12.12.2025
36 да бе
Коментиран от #41
15:09 12.12.2025
37 ВЕЧЕ
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ти казаха, че първо трябва да си оправиш ценоразписите и едва след това да даваш акъл, ама кoпeйкаджиите си падате по второто.
15:10 12.12.2025
38 🤣......
Коментиран от #39
15:10 12.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 МАЙ ПРОТЕСТИТЕ
ПОДИГРАВКАТА С ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА СПРЕ.
15:14 12.12.2025
41 Да бе...
До коментар #36 от "да бе":Вчера, само че забравих в кой вестник публикуваха от ЕК реда за влизане в еврозоната, точка по точка и алинея по алинея, реда за влизане е ясен, посочена е датата на приемането ни, решението, и ред за излизане няма, всичко е необратимо, а вие си вярвайте на лъжите на Костя, Гечев и другите руски подлоги които ви лъжат в тик-ток, инстаграм и фейсбук🤣.
Коментиран от #42
15:15 12.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Пламен
15:20 12.12.2025
44 Бюджета
До коментар #31 от "голем смех":е работа на правителството. Оная теменушката, за какво се пъчи, че е министър.
Коментиран от #47
15:21 12.12.2025
45 Ех копейки
Коментиран от #48
15:22 12.12.2025
46 знаещия
15:26 12.12.2025
47 вече не е министър
До коментар #44 от "Бюджета":и ще ядете 1/12 от миналогодишния бюджет. Заради Асен Василев, който спея приемането на новия бюджет.
15:28 12.12.2025
48 нали
До коментар #45 от "Ех копейки":Ако не беше ГЕРБ можеше и да не върви толкоз напред България. Не ли?
Спомням си в деня в който правителството на ГЕРБ обяви че България влиза в чакалнята на Еврозоната, Румен Радев вдигна юмрук и поиска да си върне държавата. Върна я на мутрите Бобокови, Сенсей, Трактора и Татко Петко.
15:31 12.12.2025
49 456 до Факти
15:31 12.12.2025
50 ЕК ни се присмя: Сори,но капанът щракна!
Коментиран от #51
15:33 12.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тома
15:36 12.12.2025
53 Боко
15:45 12.12.2025
54 Истината:
Нали вече сте планирали кака да ни ограбите
и сте разпределили активите ни между
Загиващата икономика на големите страни в ВС.
15:45 12.12.2025
55 Виж сега,
15:49 12.12.2025