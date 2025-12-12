ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила. Това заяви днес говорител на ЕК в отговор на въпрос дали събитията в България могат да повлияят на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари.

Според говорителя България вече е изпълнила всички решения за приемането в еврозоната и всички решения вече са взети.

Това означава, че процесът остава необратим въпреки политическата ситуацията у нас и искането на “Възраждане” приемането на страната ни в еврозоната да се отложи с една година.