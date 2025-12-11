Новини
ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

11 Декември, 2025 15:39 817 7

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

Днес Европейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз, като обвини България, че не е транспонирала правилно Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки. Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС, дори когато повече от половината от финансирането им идва от публични източници. Това противоречие ограничава приложението на директивата и нарушава европейските изисквания за „публичноправни организации“, съобщи Нова тв.

Производството за установяване на нарушение започна още през януари 2019 г., като Комисията многократно е призовавала България да приведе законодателството си в съответствие с правилата на ЕС. Въпреки внесените изменения, българските законодатели все още не са ги приели официално, а дори ако бъдат приети, някои публично финансирани болници вероятно няма да бъдат обхванати, което може да продължи нарушението.

Правилата на ЕС за обществените поръчки имат за цел да гарантират прозрачни, справедливи и конкурентни процедури, като се прилагат и за частноправни субекти, които изпълняват обществено значими функции и са финансирани основно от държавата или други публични органи.


  • 1 честен ционист

    5 11 Отговор
    ЕК да глоби България за валутни машинации.

    15:41 11.12.2025

  • 2 Въпрос

    12 0 Отговор
    Докога Европа ще пази корупцията на прасетата в България?

    Коментиран от #3

    15:42 11.12.2025

  • 3 селяк

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    Докато слушкат и съсипват България. Като спрат да слушлат тогава ще е интересно

    15:44 11.12.2025

  • 4 мъкаааа

    10 1 Отговор
    ЕК ще предяви искове срещу България,щом й намушкат еврото от първи януари.Гледайте,на какво обирджийство европейско ще бъдем подложени само!!!

    15:45 11.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор
    Комисията не ЕсеС е Европейска колкото Българският парламент е
    БАЛКАНСКИ ПАРЛАМЕНТ❗

    15:47 11.12.2025

  • 6 Като

    3 0 Отговор
    Приведе законодателството както иска ЕС от къде ще има пари за ЧЕКМЕДЖЕТО и за ДУБАЙ тия двамцата в БЕЛЕНЕ

    15:49 11.12.2025

  • 7 Ние пък

    2 0 Отговор
    Искаме булекзит не щем повече в тазипрогнла,миризлива клоака.каква ни е ползата от тая тоталитарна организация
    Само регулации,регламенти,санкции източване на ресурсите и парите ни,т.е жив колониализъм.даже при СССР нямаше такова чудо. Нямаше и рублозона.ъези мръсници ни отнемат всичко

    15:56 11.12.2025

