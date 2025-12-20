"Билд" иронизира Росен Желязков

Най-тиражният европейски вестник "Билд" публикува остър коментар за поведението на българския министър-председател в оставка Росен Желязков по време на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. В статия, озаглавена "Среща на върха на ЕС в борба за милиарди за Украйна... и изведнъж българският премиер идва с дребни монети", изданието критикува фокуса на българската делегация върху представянето на новите евромонети на фона на тежките геополитически дискусии.

"Да се смееш ли, или да плачеш? Докато на срещата на върха на ЕС става дума за не по-малко от нужните 90 милиарда евро за Украйна и за споразумение за свободна търговия между ЕС и Южна Америка, българинът Росен Желязков идва с… дребните си пари," пише германското издание в днешния си брой.

Според авторите на материала, в главата на българския премиер "няма нищо друго, освен желанието да размахва пред възможно най-много колеги от ЕС чисто новите български евромонети".

Медията обръща специално внимание на снимките, на които Росен Желязков показва "стартовия комплект" с български евромонети на европейските лидери.

"Професионалната усмивка на Коща по-скоро напомняше на кмет на малка община при връчване на нов маркуч на селската пожарна по време на летен празник, отколкото на председател на Европейския съвет по време на ключова среща на върха," отбелязва "Билд" в анализа си на ситуацията.

Изданието допълва, че нито председателят на Европейския съвет Антониу Коща, нито председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са успели да се "спасят от неговите атаки" с монетите. Според статията на европейските лидери не им е останало нищо друго, освен да запазят добрия тон въпреки "странната сцена".

Германската медия не пропуска да отбележи и вътрешнополитическата ситуация в България. В текста се посочва, че бъдещето на подкрепата за Украйна вече е без значение за българския премиер, тъй като правителството му е подало оставка. "Билд" споменава и напрежението около въвеждането на еврото от 1 януари, като отбелязва страховете на българите от поскъпване на живота.