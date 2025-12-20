Новини
"Билд" иронизира Росен Желязков

20 Декември, 2025

Среща на върха на ЕС в борба за милиарди за Украйна... и изведнъж българският премиер идва с дребни монети

"Билд" иронизира Росен Желязков - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-тиражният европейски вестник "Билд" публикува остър коментар за поведението на българския министър-председател в оставка Росен Желязков по време на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. В статия, озаглавена "Среща на върха на ЕС в борба за милиарди за Украйна... и изведнъж българският премиер идва с дребни монети", изданието критикува фокуса на българската делегация върху представянето на новите евромонети на фона на тежките геополитически дискусии.

"Да се смееш ли, или да плачеш? Докато на срещата на върха на ЕС става дума за не по-малко от нужните 90 милиарда евро за Украйна и за споразумение за свободна търговия между ЕС и Южна Америка, българинът Росен Желязков идва с… дребните си пари," пише германското издание в днешния си брой.

Според авторите на материала, в главата на българския премиер "няма нищо друго, освен желанието да размахва пред възможно най-много колеги от ЕС чисто новите български евромонети".

Медията обръща специално внимание на снимките, на които Росен Желязков показва "стартовия комплект" с български евромонети на европейските лидери.

"Професионалната усмивка на Коща по-скоро напомняше на кмет на малка община при връчване на нов маркуч на селската пожарна по време на летен празник, отколкото на председател на Европейския съвет по време на ключова среща на върха," отбелязва "Билд" в анализа си на ситуацията.

Изданието допълва, че нито председателят на Европейския съвет Антониу Коща, нито председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са успели да се "спасят от неговите атаки" с монетите. Според статията на европейските лидери не им е останало нищо друго, освен да запазят добрия тон въпреки "странната сцена".

Германската медия не пропуска да отбележи и вътрешнополитическата ситуация в България. В текста се посочва, че бъдещето на подкрепата за Украйна вече е без значение за българския премиер, тъй като правителството му е подало оставка. "Билд" споменава и напрежението около въвеждането на еврото от 1 януари, като отбелязва страховете на българите от поскъпване на живота.


  • 1 Гост

    65 3 Отговор
    Ама те не знаят че е един хотел с водопад напред. Нека дуднат.

    17:46 20.12.2025

  • 3 ФЕЙК - либераст

    30 3 Отговор
    Колко е щастлива Урсула, хем монети получи, хем едно прекрасно "куни".

    17:46 20.12.2025

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    15 3 Отговор
    смех от секъде дано се ръснал с некой скъп оригинален парфум а не некое менте арабско

    17:47 20.12.2025

  • 5 с погачата, шнапс и вурстчета

    26 5 Отговор
    бегом към полската граница да посрещате войните освободители за пореден път

    17:47 20.12.2025

  • 6 БиБи

    11 25 Отговор
    И тук са платили соросоидите да злепоставят Росен Желзязков

    Коментиран от #27

    17:48 20.12.2025

  • 8 Собственик на БМВ

    21 7 Отговор
    Все едно четеш ПИК

    17:49 20.12.2025

  • 9 Не точно Германците взимат всичкото

    28 5 Отговор
    Злато на България в БНБ, както винаги?
    Още не са изплатили дължимите Милиони Златни лв. от ПСВ/ВСВ са и това Българско Злато откраднаха защото не могат да откраднат Руското Злато!

    17:50 20.12.2025

  • 11 Костинбродски

    36 7 Отговор
    решил да бъде оригинален , но както при Пожарникаря - винаги фал !

    17:51 20.12.2025

  • 12 Бендида

    24 14 Отговор
    Не съм фен на Желязков, но статията на ,,Билд" е злобно- елементарна. Милиардите за Украйна били по-важни от българските евро монети. Тъпня.

    Коментиран от #23

    17:51 20.12.2025

  • 13 Метресата от Барселона

    36 5 Отговор
    Плужекьт марионетка на Бойко Борисов изобщо не трябва да появява където и да е, защото е подал оставка. Сега остава да покани европейските си колеги на откриването на хотела с водопада!

    Коментиран от #58

    17:52 20.12.2025

  • 14 Пешо В о л г а т а

    11 19 Отговор
    И аз избрах еврото! Не ща рубли!
    В Брюксел водя руска пропаганда и ми плащат 25 000 еврака!

    17:52 20.12.2025

  • 15 Джо

    15 5 Отговор
    Ама сладък ве! Ако беше Бойко,ехеее,сега Билд щеше да е закрит...големи селяци ни управляват,това е.

    17:54 20.12.2025

  • 16 българският премиер идва с дребни монети

    14 4 Отговор
    не са разбрали намека на бедния хвуйчо
    баш кат зелката

    даваме ви центове
    очакваме еврофондове с бая милиони евро за чекмеджарницата

    17:55 20.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    7 12 Отговор
    Тези дето ядат пържоли с мармалад и кремвиш с мед, трудно биха разбрали жеста на българският Премиер.

    17:56 20.12.2025

  • 18 Ами да за

    18 3 Отговор
    Пореден път ни показват че единственият интерес към нас е да вземат .

    17:59 20.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор
    Ядете пържоли с мармалад. За това загубихте вийната. Аре бегай...

    Така казва Антон Радичев на един шваба от ГДР в един филм...

    17:59 20.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    С един подпис Желязков фалира България а е никой.

    17:59 20.12.2025

  • 21 нужните 90 милиарда евро за Украйна

    20 3 Отговор
    да ама тез билд бръмбари пропуснаха да споменат
    че смешко освен с дребни монети
    се е съгласил бг да тегли 1 милиард и 200 милиона за бункера
    както каза коцето вчера макар тук пресата да не пише

    18:00 20.12.2025

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 4 Отговор
    Урсуланците какво искат? Да им докара един вагон със златни тоалетни ли?

    18:00 20.12.2025

  • 23 И усрайната

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Бендида":

    И гейвромонетите да вървят на май.......ата си!!!!

    18:01 20.12.2025

  • 24 Дориана

    13 4 Отговор
    Това е очаквано . Целия народ знае , че Росен Желязков е подставено лице на Борисов и Пеевски и е маша в техните ръце и политически амбиции. Да не говорим, че от подмазване и рабополепие е паднал по очи на Земята пред Европейските политици и не отстоява българските интереси Това го прави вреден за България наравно с Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #30

    18:01 20.12.2025

  • 25 Нацистката германска медия

    14 5 Отговор
    газ пикае от бойлера на фюрера Мерц.

    Всеки нацист с неговите си проблеми.

    А нашето пухкаво и червенобузесто ангелче Желяко-Хаяско лети в белите облаци на еврозоната...

    За съжаление, червенобузестият местен идиот е подписал на останалите евро-идиоти, че България, солидарно с новата нацистка Германия, ще обере своите граждани, за да даде милистина на киевските нацисти.

    Само някакви си над 1,2 милиарда народна пара в предстоящия бюджет за 2026 и 2027 г.

    Радвайте се, български деца! Вие ще изплащете заемите на Роско!

    А държавите Унгария, Чехия и Словакия са освободени от милостиня за наркоЗеленския, освободени за доста милиарди евро, които си поделят останалите 24 държави:(...

    18:02 20.12.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Желязков представи новите български монети. Какво лошо има в това?
    Вместо да и покаже новите ни пари, пържола с мармалад ли да и даде на Урсула?

    Коментиран от #33

    18:02 20.12.2025

  • 28 БеГемот

    2 3 Отговор
    Чи то туй ни е важното на нас ва...на тия паламуди ако им е важна Украйна на нас ни е все тая .....ни и на Путина ще подарим евромонети(в краен случай български копейки да не дава Господ ..да го убий чaпкънина му с чaпкънин)вече куче сме му давали...

    18:06 20.12.2025

  • 30 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    И малко му беше на Шипка!!!

    18:07 20.12.2025

  • 31 Срам

    8 1 Отговор
    Сламеното чучело Джелязков стана за посмешище на Европа! Той е позор за България!

    18:08 20.12.2025

  • 33 Да се задавиш с новите си пари

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Боклук помиярски

    18:10 20.12.2025

  • 34 000

    4 3 Отговор
    Едни евродебели се присмиват на български дебил. Ес е свършен.

    18:10 20.12.2025

  • 35 Горски

    6 2 Отговор
    Не знам как, кой и защо сложи това същество на такъв пост? Погледнете и празния, кух поглед, никаква мисъл не прозира. Какво да се очаква от елементарна женица, сложена не на мястото си? Та тя никакъв авторитет няма дори сред равните на нея. След оная бивша ГДР комсомолка и л е с б и й к а Меркел,дето докара в Европа тълпите от "бежанци" сега друга германонацистка Урсула с малоумното си поведение ще ни вкара във война.Война,която не е наша и която ще ни заличи. То явно улавите урсулки и каи това искат. Всъщност, не знаят какво искат, защото са по кухи от себе си. Меркелица набута ислямистите, тия набутаха Евро Халифата във Война срещу РУСИЯ. От внучки на Нацисти какво друго да се очаква! То им е на чисто Геномно ниво това. Народа е Мъдър и е казал - Кръвта вода не става!

    18:12 20.12.2025

  • 36 Абсолютно са прави хората

    4 1 Отговор
    Нашият ПодТиквеник, както би казал Путин, е пълен селяндурник! Никакъв такт, никакъв усет! И на мен ми направи странно впечатление, когато гледах как влачи корумпирания Урсул да се снимат.

    18:12 20.12.2025

  • 37 Той слугата

    5 2 Отговор
    Се отчита на колонизаторите,че продадоха България за една кесия евростотинки.как6в символизъм.по критериите на жълтопаветнитв им съучастници това може да се нарече перформанс а иначе си е пълен позор

    18:12 20.12.2025

  • 38 Е ми това е.....

    4 1 Отговор
    Истината... ! БЪЛГАРИЯ ,като най - бедната държава в ЕС може само толкова да даде.....

    18:13 20.12.2025

  • 39 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    6 1 Отговор
    Украйна ще връща кредита от 90 млрд. евро, само ако Русия плаща репарации, заяви вчера Зеленски.

    Тоест - никога.

    Коментиран от #46, #55

    18:14 20.12.2025

  • 40 Тоя посмешко

    3 1 Отговор
    Зароби България Чий го дири там да нанася золуми на страната ни след като подаде оставка??????? Нормален човек след като подаде оставка обира си крушите и не ходи да изпълнява отговорни работи за фирмата или каквото там е представлявал😡😡😡😡😡😡

    18:15 20.12.2025

  • 41 Хмм

    3 0 Отговор
    какво искат от Билд, как да откаже лайен на водопада, като таксата ни за влизане в зоната е милиарди, да се заинтересуват от Билд, ако не знаят

    18:15 20.12.2025

  • 42 Питар

    1 2 Отговор
    С толкова можем , с толкова помагаме.
    Германците като са толкова богати ,
    Защо не бръкнаха в джоба и да дадат 100 милиарда. ?

    Коментиран от #48

    18:16 20.12.2025

  • 43 ООрана държава

    1 0 Отговор
    И бойко и тая костенурка не спират да ни излагат в европейския парламент и като цяло по света

    18:17 20.12.2025

  • 44 изгубени в превода

    0 0 Отговор
    Най-нелепият коментар от медия с претенции е "нетактично заключение" (политкоректно), че бъдещето на Украйна е без значение за българският премиер, защото видите ли, той бил в оставка.

    18:17 20.12.2025

  • 45 Само за тази подигравка

    0 0 Отговор
    Ако имахме и капка достойнство, щяхме да постъпим като Унгария, Словакия и Чехия и да не теглим ние заем и да го даваме на Украйна. Ако имаше народ, щеше да е на площада. Нямали пари, а заем за Украйна може.

    18:17 20.12.2025

  • 46 коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    GEN Z това няма да го разбере.

    Те си гледат дюнера.

    18:18 20.12.2025

  • 49 За тези

    0 1 Отговор
    Национални преда Шърли 8 слуги на сатанистите ще има нова Вазова ГРАМАДА ,ако тези неграмотници въобще знаят какво е това

    18:19 20.12.2025

  • 50 Да,бе

    0 1 Отговор
    Като малък е падал от водопад Желязков,пък тия му се подиграват...Просто не е уцелил водата и те това е резултатът.

    18:20 20.12.2025

  • 51 Сандо

    0 1 Отговор
    Щом започнаха подигравките във влиятелни медии с управляващите еврочиновници значи,че някой ги е заложил на дузпата.А с нашето момче,което носи топките и чисти обувките,защо ли изобщо се занимават?Може би за да ни подскажат,че и на нашите ще им бият шута?

    18:20 20.12.2025

  • 52 Ей,Патрашкова

    1 0 Отговор
    Стига си трила коментари

    18:20 20.12.2025

  • 53 За Билд

    2 1 Отговор
    може и да не е важно, но за България е изключително важно влизането в Еврозоната.

    България с право се гордее с това и Желязков даде израз на радостта си!

    Билд да си гледат работата!

    18:22 20.12.2025

  • 54 Пешо от панелката

    1 0 Отговор
    Няма нищо странно, този нищожен, жалък човечец отива при големите началници с посланието "ето, вижте ме как се гь3я" но на тях не им е до този плужек

    18:22 20.12.2025

  • 55 Пиеме по една студена вода

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    за милостинята от 1,200 милиарда евро, с които ни нагърбиха от нациста Германия и либерасткия Брюксел.

    ЕЦБ заяви, че не може, т.е., няма да даде гаранция за теглене на 90 милиарда евро заем за Зеленски.

    Гаранцията ще бъде за сметка на бюджетите на отделните държави в ЕС, с изключение на смелите и миролюбиви държави Унгария, Чехия и Словакия, чиито опростени задължения към юдо-ционистката и укро-нацистка хунта в Украйна пропорционално ще си поделим с останалите 23 държави в ЕС, които желаем войната да не спира!

    Ура, български деца! Вие ще изплащате заема за юдо-фашистите и укронацистите в Киев!

    18:22 20.12.2025

  • 56 България има кеш няколко десетки

    1 0 Отговор
    Милиарда евро в БНБ които ще отидат за Украйна

    18:23 20.12.2025

  • 58 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Метресата от Барселона":

    Прав си,но същия тоя плужек много напира ако не да ни вкара във войната,то да ни натовари с дългове до девето поколение.

    18:23 20.12.2025

  • 59 Маро,Марооо

    1 0 Отговор
    Боклук урсулиански

    18:23 20.12.2025

  • 60 "голям премиер

    1 0 Отговор
    голям водопад" каза един обикновен депутат с шадраванче в двора на къщичката в Банкя. Джилезку чао.

    18:25 20.12.2025

