Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество

5 Ноември, 2025 10:56 1 017 17

  • тристранка-
  • бюджет 2026-
  • бюджет-
  • синдикати

Не са виновни синдикатите и не трябва да се настройват държавни срещу частни служители

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Причината – работодателите отказаха да влязат в Министерския съвет и да обсъждат Бюджет 2026. Синдикатите от своя страна заявиха, че не разбират защо социалните им партньори не желаят да изразят своята позиция, посочи "Нова телевизия".

„Това, което става, е нечестно. НСТС е мястото всяка страна да изрази своите позиции. Ние стояхме и държахме плакати и показахме претенции относно недостатъците не само в държавния, но и в бюджета на ДОО, а след това ги изказахме на Министерството на финансите. Ако някой има претенции, нека да посочат имена и от кого в коалицията искат решения. Не са виновни синдикатите и не трябва да се настройват държавни срещу частни служители”, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Според закона за публичните финанси бюджетната процедура вече е забавена. Това каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов, след като заседанието на НСТС беше отменено. „Получихме бюджета преди по-малко от 48 часа и ние, като отговорен социален партньор, се постарахме да дойдем на НСТС със становище от 30 страници с неща, които харесваме, не харесваме и с предложения как да се подобри законът за държавния бюджет за 2026 година. Днес дойдохме с нагласата да ги представим, тъй като винаги сме се държали като отговорни социални партньори и не сме спъвали бюджетната процедура”, коментира той.

Костов припомни, че миналата седмица по същото време пак имаше НСТС, но по друга тема. „Тогава ние влязохме, присъствахме и изразихме нашите позиции, включително и по минималната работна заплата. Тогава правителството беше решило да развърже минималната заплата от закона. Ние не се обидихме, не излязохме и не бойкотирахме. Влязохме вътре с аргументи, експертиза и въпроси към изпълнителната власт. В крайна сметка минималната заплата си остана такава, каквато пише в закона. Не разбираме днешното поведение на нашите социални партньори. Според нас всичко трябва да се случва на масата на диалога”, обясни Костов.

Според него Бюджет 2026 не е идеален, а е бюджет на компромисите. „Идеята на Тристранката е властта да ни чуе, да вземе балансирано решение и в крайна сметка бюджетът да се подобри. Надяваме се възможно най-бързо НСТС да се свика и бюджетната процедура да се задвижи напред през Министерски съвет и да влезе в Народното събрание”, заяви главният икономист на КНСБ. „Това противопоставяне, което се случва, не помага на никого. Никой няма интерес от това, влизайки в еврозоната, да се противопоставяме и постоянно да сеем омраза”, допълни Костов.

Междувременно правителството реши все още да не внася за гласуване в парламента проектобюджета за догодина. „Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.”, заяви по-рано в кулоарите на парламента лидерът на партията Бойко Борисов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 5 Отговор
    Че то "работодателите" никога не са искали да плащат заплати и данъци !!! Тях ако питаш , работника трябва да им плаща задето им работи. Тояга за тия !!!

    Коментиран от #4, #15

    11:00 05.11.2025

  • 2 търтеи

    8 4 Отговор
    Абе Пич, юо не станеш "работодател" тогава? И...няма да даваш заплати...само ще получаваш

    11:04 05.11.2025

  • 3 внасянето на бюджета в НС

    10 0 Отговор
    Трябва да е моментално а обсъжданията да са публични ! Да се излъчват по медиите и от комисии и от зала

    11:05 05.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оригархията

    4 4 Отговор
    И обслужващите ги партии Сеят омраза и конфронтация Бюджета е много по добър от този на василев Ама не ревяха толкова Този път обаче ще трябва да излязат на светло в еврозоната Да плащат за дивиденти данъци.Да плащат осигуровки за реални доходи Свърши се с кражбите Всичко ще се наблюдава от еврозоната За това ревът и бойкотират бюджетта а с това и държавата

    Коментиран от #11

    11:06 05.11.2025

  • 6 Чудо голямо, че

    7 0 Отговор
    работодателите са отказали да влязат в Министерския съвет и да обсъждат Бюджет 2026. Никой не е гласувал за КРИБ и Домусчиев

    11:08 05.11.2025

  • 7 Избрала

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дика":

    Си си правилен Ник! Но не говори точно за умствени умения...

    11:10 05.11.2025

  • 8 В Тристранката

    4 0 Отговор
    Няма представители на пенсионерите. Фалшива е !

    11:10 05.11.2025

  • 9 здравка клинчева

    4 1 Отговор
    щом е участвала и онази пача темнушката....нормално е бюджета да е тюрлю гювеч а тиквата да не се прави на пръднал в автобус - естествено ,че бюджета е на герб мурука съвсем е плиснал легена ,просто е чудно защо още го бави шиши или си го пече на бавен огън - може и да ритне камбаната от нерви

    11:12 05.11.2025

  • 10 А дали

    3 0 Отговор
    Според закона за публичните финанси бюджетната процедура трябва да не е публична ? А? До момента е точно такава.

    11:14 05.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ще го вкарат на тъмно

    1 0 Отговор
    И ще го гласуват на бързо през ноща ...

    11:17 05.11.2025

  • 13 Нищо няма да гласуват

    1 0 Отговор
    А влизайки в еврозоната, ЕЦБ ще има думата.

    11:19 05.11.2025

  • 14 миме

    3 0 Отговор
    добрият капиталист е мъртвият капиталист

    11:20 05.11.2025

  • 15 Ко каза

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ми стани и ти началник.

    11:22 05.11.2025

  • 16 Мисит

    2 0 Отговор
    Решава тоя който има пари,бе! Като нямаш пари,,,,какво ще решаваш,ти бе? Бай Тошо.

    11:27 05.11.2025

  • 17 гост

    1 0 Отговор
    Тиквата е тъпак!

    11:40 05.11.2025

