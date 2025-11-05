Новини
Румен Христов: Това е единственият възможен бюджет

5 Ноември, 2025

Лидерът на СДС коментира въпроса дали има нужда от съкращения в държавната администрация

През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Стремим се да има плавен преход от лева към единната валута, ще очакваме повече инвестиции, по-високо платени работни места. Заетите в държавната администрация ще получат увеличение, което е по-малко от това в частния сектор. Т.е. всички ще получат увеличение на заплатите. Това каза лидерът на СДС Румен Христов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че ролята на опозицията е да критикува бюджета.

3% дефицит, който е позволен по Закона за публичните финанси ще бъде спазен, целта е той да не бъде надхвърлен, заяви депутатът.

Христов подчерта, че управлението е сложна конструкция – лява партия, в лицето на БСП, дясна партия, в лицето на ГЕРБ-СДС, и ИТН. Той допълни, че без подкрепата на „ДПС-Ново начало” бюджетът не може да бъде приет. По негови думи държавната план-сметка е единствено възможната точно заради тази сложна конфигурация на властта.

„Колегите от ПП-ДБ можеха да бъдат в това управление и да не допускаме увеличаването на данък дивидент и на осигурителните вноски. Но те отказаха, а сега обясняват какво биха направили. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът ѝ би бил по-добър. Аз обаче не съм убеден”, допълни той.

Христов коментира, че е има резерви по отношение на данък дивидент и ще обсъди с колегите си както него, така и ръста на осигуровките.

„Наскоро беше обявено, че броят на заетите в публичната администрация е 558 000. За България, с 6,5 млн. население, сигурно това е голяма бройка. На Гърция администрацията е горе-долу толкова, но там населението е 10 милиона”, обясни Христов.

Той обаче уточни, че не би искал да говори за съкращения, а за оптимизация в публичния сектор. По негови думи е хубаво този процес да започне и да приключи в рамките на три години.

Христов смята, че приходната част е „малко напрегната”, но институциите, които отговарят за събирането на постъпленията, трябва да вършат малко по-ефективно своята работа. Събираемостта върви добре и нагоре, допълни той.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    8 0 Отговор
    Увеличеният на заплатите в държавният сектор с 2.7%, колкото изкарваха НСИ инфлацията за еврозоната!
    Трябва да се премахне всичко свързано със средна работна заплата. Защото позовавайки се на това увеличения на минимална, на учители, депутатите и какви ли обвързани, реално променя средната работна заплата и изисква после отново увеличение. Постига се постоянна инфлация. Трябва да се гледа заплатата на човека по средата в частният сектор - много по-малка от гледаната. Тя не се променя когато увеличат тези и няма навързана инфлация. Дефинират че средната заплата в държавният сектор е равна на човека по средата в частният сектор и на коефициенти вътрешно разпределение. Когато увеличат на едни, пада на другите. Разните синдикати да станат безработни. Частният сектор индиректно да определя колко се дигат заплатите в държавния сектор. Само спорове вътрешни за коефициенти.
    Образно за разбиране. Ако получават хора 100, 200, 300, 400, 99000, то средната работна заплата е 20000, въпреки че човека по средата взима 300. По сега гледаното трябва да е половината или 10000 минималната работна заплата. От където ще станат 10000, 10000, 10000, 10000, 99000 или увеличено сумарно с 39000 или средна работна заплата 27800 или следваща минимална 13900. Самото увеличение на минималната изисква последващо увеличение на минималната, което после ще изисква пак същото и така нататък. Правилото е просто глупаво. Ако се взима спрямо човека по средата и минималната е била 100, то спр

    Коментиран от #5

    11:27 05.11.2025

  • 3 Аби

    15 0 Отговор
    Аре и тоя с големите лъжи. Как ще живеят хората по добре с тая инфлация?
    Май вие ще живеете по добре, не народа

    11:27 05.11.2025

  • 4 румито

    13 0 Отговор
    Това е единственият възможен бюджет да има и
    за пълни дисаги

    11:27 05.11.2025

  • 5 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Реже големи коментари. Продължението:
    Ако се взима спрямо човека по средата и минималната е била 100, то спрямо 300 става на 150 или стават 150, 200, 300, 400, 99000. Но при последващо гледане човека по средата си остава пак с 300 и отново е 150 минималната.

    11:28 05.11.2025

  • 6 Ялчин

    17 0 Отговор
    Да ви е.. мами... крадлива!

    11:28 05.11.2025

  • 7 провинциалист

    13 0 Отговор
    "През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната." - ние знаем и имената на тези хора.

    11:30 05.11.2025

  • 8 Сатана Z

    14 0 Отговор
    "Лидерът на СДС коментира...,."
    Някой знае ли дали въпросното СДС има членове или е само лепенка на продукт с изтекъл срок на годност?

    11:31 05.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    19 млрд заем тази година и 21 млрд заем догодина.За две години увеличиха външният дълг с 50 процента.

    11:34 05.11.2025

  • 10 прилича на бюджет по време на война

    5 0 Отговор
    оглозган . лъжлив . защо да е такъв .

    11:34 05.11.2025

  • 11 БОКЛУК

    9 0 Отговор
    ЛЪЖЛИВ!

    11:35 05.11.2025

  • 12 Дориана

    3 0 Отговор
    Румен Христов е нагла долна патерица на Борисов предал идеите на СДС. Отвратителен човек.

    11:37 05.11.2025

  • 13 Тома

    3 0 Отговор
    Единственият останал от седесето което умря ма румба.

    11:37 05.11.2025

  • 14 000

    3 0 Отговор
    Ето ви демокрация - щепа корумпирани некъдърници управляват множеството, което с изключение на няколко десетки хиляди соросоидни грантаджии не може да ги гледа. Ще става още по-зле, много по-зле. Нече сме в гръцкия сценарии.

    11:39 05.11.2025

  • 15 558000

    4 0 Отговор
    Толкова наброява цялата администрация на държаватата/държавни предприятия и държавни структури./Но към структура администрация има включена реална здраво работеща структура.При едно преформатиране си отива реално работещите структура,а който си е бил де факто администрация си остава.Почтицялата държавна администрация в България е така работеща,с двойно дъно,именно с цел при съкращения и реконструкция да се запази администрацията на 1 ниво.

    11:39 05.11.2025

  • 16 миме

    3 0 Отговор
    кво ривете бе нали искате капитализъм и теа ви го обещаха ми поемайте сега дълбоко и грубо

    11:42 05.11.2025

  • 17 Гост

    3 0 Отговор
    Мазният червей руменчо. Лепи се навсякъде, където има келепир, независимо от условията....

    11:43 05.11.2025

  • 18 А ние глупаците скачахме

    2 0 Отговор
    на митинга на Лъвов мост и боготворяхме синьото лъвче. Какви огромни наивници сме били като гледам този охранен и ояден индивид.

    11:48 05.11.2025

  • 19 Паразити и фашисти

    2 0 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    11:48 05.11.2025

  • 20 ФЕЙК

    3 0 Отговор
    Три в едно: Крадец, мошеник, лъжец, в една дума СЕДЕСАР!

    11:50 05.11.2025

  • 21 ккк

    2 0 Отговор
    този пък кой го взема под внимание , то Ивелин Михайлов е повече фактор от този

    11:54 05.11.2025

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Този никаквец от онази накаква партия да запази мнението си за вкъщи...

    11:56 05.11.2025

