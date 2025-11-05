Румен Христов: Това е единственият възможен бюджет

През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Стремим се да има плавен преход от лева към единната валута, ще очакваме повече инвестиции, по-високо платени работни места. Заетите в държавната администрация ще получат увеличение, което е по-малко от това в частния сектор. Т.е. всички ще получат увеличение на заплатите. Това каза лидерът на СДС Румен Христов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той посочи, че ролята на опозицията е да критикува бюджета.
3% дефицит, който е позволен по Закона за публичните финанси ще бъде спазен, целта е той да не бъде надхвърлен, заяви депутатът.
Христов подчерта, че управлението е сложна конструкция – лява партия, в лицето на БСП, дясна партия, в лицето на ГЕРБ-СДС, и ИТН. Той допълни, че без подкрепата на „ДПС-Ново начало” бюджетът не може да бъде приет. По негови думи държавната план-сметка е единствено възможната точно заради тази сложна конфигурация на властта.
„Колегите от ПП-ДБ можеха да бъдат в това управление и да не допускаме увеличаването на данък дивидент и на осигурителните вноски. Но те отказаха, а сега обясняват какво биха направили. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът ѝ би бил по-добър. Аз обаче не съм убеден”, допълни той.
Христов коментира, че е има резерви по отношение на данък дивидент и ще обсъди с колегите си както него, така и ръста на осигуровките.
„Наскоро беше обявено, че броят на заетите в публичната администрация е 558 000. За България, с 6,5 млн. население, сигурно това е голяма бройка. На Гърция администрацията е горе-долу толкова, но там населението е 10 милиона”, обясни Христов.
Той обаче уточни, че не би искал да говори за съкращения, а за оптимизация в публичния сектор. По негови думи е хубаво този процес да започне и да приключи в рамките на три години.
Христов смята, че приходната част е „малко напрегната”, но институциите, които отговарят за събирането на постъпленията, трябва да вършат малко по-ефективно своята работа. Събираемостта върви добре и нагоре, допълни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой
Трябва да се премахне всичко свързано със средна работна заплата. Защото позовавайки се на това увеличения на минимална, на учители, депутатите и какви ли обвързани, реално променя средната работна заплата и изисква после отново увеличение. Постига се постоянна инфлация. Трябва да се гледа заплатата на човека по средата в частният сектор - много по-малка от гледаната. Тя не се променя когато увеличат тези и няма навързана инфлация. Дефинират че средната заплата в държавният сектор е равна на човека по средата в частният сектор и на коефициенти вътрешно разпределение. Когато увеличат на едни, пада на другите. Разните синдикати да станат безработни. Частният сектор индиректно да определя колко се дигат заплатите в държавния сектор. Само спорове вътрешни за коефициенти.
Образно за разбиране. Ако получават хора 100, 200, 300, 400, 99000, то средната работна заплата е 20000, въпреки че човека по средата взима 300. По сега гледаното трябва да е половината или 10000 минималната работна заплата. От където ще станат 10000, 10000, 10000, 10000, 99000 или увеличено сумарно с 39000 или средна работна заплата 27800 или следваща минимална 13900. Самото увеличение на минималната изисква последващо увеличение на минималната, което после ще изисква пак същото и така нататък. Правилото е просто глупаво. Ако се взима спрямо човека по средата и минималната е била 100, то спр
Коментиран от #5
11:27 05.11.2025
3 Аби
Май вие ще живеете по добре, не народа
11:27 05.11.2025
4 румито
за пълни дисаги
11:27 05.11.2025
5 Някой
До коментар #2 от "Някой":Реже големи коментари. Продължението:
Ако се взима спрямо човека по средата и минималната е била 100, то спрямо 300 става на 150 или стават 150, 200, 300, 400, 99000. Но при последващо гледане човека по средата си остава пак с 300 и отново е 150 минималната.
11:28 05.11.2025
6 Ялчин
11:28 05.11.2025
7 провинциалист
11:30 05.11.2025
8 Сатана Z
Някой знае ли дали въпросното СДС има членове или е само лепенка на продукт с изтекъл срок на годност?
11:31 05.11.2025
9 Последния Софиянец
11:34 05.11.2025
10 прилича на бюджет по време на война
11:34 05.11.2025
11 БОКЛУК
11:35 05.11.2025
12 Дориана
11:37 05.11.2025
13 Тома
11:37 05.11.2025
14 000
11:39 05.11.2025
15 558000
11:39 05.11.2025
16 миме
11:42 05.11.2025
17 Гост
11:43 05.11.2025
18 А ние глупаците скачахме
11:48 05.11.2025
19 Паразити и фашисти
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
11:48 05.11.2025
20 ФЕЙК
11:50 05.11.2025
21 ккк
11:54 05.11.2025
22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:56 05.11.2025