ЕК ни удържа 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ

5 Ноември, 2025 12:18 879 7

България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап

ЕК ни удържа 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия реши да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България, съобщиха за БНР от Комисията.

Страната ни ще получи 439 милиона евро.

Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.

България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.


България
    14 2 Отговор
    Сега ще видите как ЕЦБ настоява за орязване на администрацията от първи януари. Бързо прави избори, Бойко,че избирателите ти калинки ще са безработни и ще гласуват само умрелите за ГЕРББ

    12:20 05.11.2025

  • 2 Георгиев

    7 1 Отговор
    Интересно е кой ще извършва реформиране на Антикорупционната комисия? Ами, че тия от които зависи и които ще посочат реформатора са до един корумпирани. Че това е философията на всички управления на държавата от Иван Костов до сега. Включително. Трябва смяна на системата. И да се реже дълбоко гнилото. И драконовски мерки против корупцията. С виждате сега как се теглят кредити, които веднага изчезват необяснимо как и къде.

    12:25 05.11.2025

  • 3 хаха нови смешарки

    6 1 Отговор
    уж правим нещо с корупцията
    ама чекмеджарите ще си ги получат и тез забавените парици

    Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.

    12:26 05.11.2025

  • 4 ООрана държава

    2 2 Отговор
    А вчера гласували 2 милярда за орхайна, ето къде ни потъват парите по пву

    12:56 05.11.2025

  • 5 Реално

    4 1 Отговор
    Заради Шиши Магнитски и неговата тиквена булка ни удържат милионите.

    13:00 05.11.2025

  • 6 БОКО и ШИШИ

    3 1 Отговор
    Заради бухалката на бйко и пеевски, така става!

    13:09 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

