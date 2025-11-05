ЕК ни удържа 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ

Европейската комисия реши да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България, съобщиха за БНР от Комисията.
Страната ни ще получи 439 милиона евро.
Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.
България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коментар
12:20 05.11.2025
2 Георгиев
12:25 05.11.2025
3 хаха нови смешарки
ама чекмеджарите ще си ги получат и тез забавените парици
Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.
12:26 05.11.2025
4 ООрана държава
12:56 05.11.2025
5 Реално
13:00 05.11.2025
6 БОКО и ШИШИ
13:09 05.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.