Лиляна Павлова: Страхуването с еврото е удобна политическа дъвка

5 Ноември, 2025 13:41 793 47

  • лиляна павлова-
  • евро

Това е стратегически избор за България – да влезем в ядрото на Европа, в центъра на вземането на решения в Еврозоната – най-стабилните и богати държави, а не да стоим в чакалнята и да чакаме някой друг да взима вместо нас решенията без да имаме право на глас

Лиляна Павлова: Страхуването с еврото е удобна политическа дъвка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е стратегически избор за България – да влезем в ядрото на Европа, в центъра на вземането на решения в Еврозоната – най-стабилните и богати държави, а не да стоим в чакалнята и да чакаме някой друг да взима вместо нас решенията без да имаме право на глас, на участие, на мнение. Това заяви пред Nova News Лиляна Павлова - бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и бивш министър на регионалното развитие, в едно от редките си интервюта в последните години.

„Вярвам, че България е готова“, каза тя. Такова е било посланието и на Кристин Лагард и Кристалина Георгиева по време на срещата в София във вторник.

По отношение на бюджета тя посочи: „Това е бюджет на компромиса. Този бюджет определено виждаме, че не е реформаторски и няма да съдържа всички елементи на дефиницията „строга фискална дисциплина“. Това е единственият възможен бюджет в тази сложна политическа среда, в която живеем, в това коалиционно управление, което беше създадено трудно“.

По думите ѝ, правителството е създадено с много жертви, а цената сега се плаща през този бюджет.

„В бюджета има опит за, макар и не строга, но дисциплина, от гледна точка на това да се спазят минимално изискуемите законовите изисквания за дефицит до 3%. Виждаме – дефицитът е на ръба, наистина той е 3%, беше хубаво да е под 3, за да има буфер“, обясни тя.

Според нея много важна задача на правителството е след приемането на бюджета в евро да се следи изпълнението и да не се харчи повече, отколкото можем да си позволим.

Павлова подчерта, че предизвикателствата пред бюджета винаги ги има и те не са обвързани с влизането в еврозоната.

„Много е удобно в момента за всичко да обвиняваме еврото. Не, еврото изобщо не е този проблем. И досега сме имали бюджети, и да не влизахме в еврозоната пак щяхме да имаме същия проблем, същия бюджет и необходимостта да спазваме строга фискална политика“, категорична беше тя.

„Обвиненията за всичко да ни е виновно еврото е грешно. То е изначално грешно, защото еврото е инструмент, парична единица, то дава възможности, но за всичко сме си отговорни и виновни ние“, допълни тя.

„Над 50% имаме одобрение на еврото. Вярвам, че хората се успокоиха. Голяма част от хората разбраха, че повечето от страховете, които им се насаждат и всяват, са плод на доста нечистоплътен опит за краткосрочен политически дивидент на политически формации, с които да трупат дивиденти за лична полза, а не да мислят в името на гражданите, на държавата“, коментира Павлова.

„Еврото се използва за удобен аргумент да се плашат хората, да се провокират всички страхове. Има основателни притеснения в хората. Нормално е хората да се притесняват. Да, трябваше да има по-отрано по-добра кампания, по-достъпна, за да може тези страхове да навреме обяснени и да бъде показано, че нищо страшно няма да се случи“, каза още тя.

„Страхуването с еврото е удобна политическа дъвка, тя е нечистоплътна и некоректна към хората“, подчерта Павлова.

„Първия месец ще е най-трудно. Януари ще е най-трудният месец – ще плащаме с две валути, по-трудно ще изчисляваме колко да е рестото, ще плащаме в лева, пък ще ни връщат в евро, дали не ни лъжат.

От февруари нататък, когато започнем изцяло в евро, след първите 3 до 6 месеца вярвам, че хората ще се успокоят, че нищо страшно няма да се случи, няма да си загубят доходите“, обясни Павлова и припомни деноминацията на лева преди години.

"Увеличаването на цените е в резултат на спекула, злоупотреби, нелоялна конкуренция. Това, което ще балансира цените е строгият контрол и мерките на регулаторните органи. Аз вярвам, че мерките, които правителството предложи, са в правилна посока, трябва да ги има", коментира бившият министър.

Тя припомни, че сме виждали големи промени в цените и без еврото.


