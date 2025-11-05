Новини
Васил Терзиев: Вчера поисках оставката на главния архитект на Столична община

5 Ноември, 2025 16:19 716 5

Поисках вчера оставката на главния архитект на Столична община.

Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати.

В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея.

Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето и още от неговите думи:

Моето убеждение е, че бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции.

Реформата, която започваме, цели именно това –

да изведе градоустройството на следващо ниво,

да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво,

и да постави ясен ред и отговорност в управлението на процесите.

Това е трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог.

Следващият етап от развитието на процеса по градско планиране ще бъде посветен на:

- изработването на задание за актуализацията на Общия устройствен план;

- преминаване към цялостно и ресурсно обезпечено планиране на територията;

- разширяване и прилагане на стандартите за градската среда за по-красив и по-добре работещ град;

- навременен и прозрачен контрол на строителството и мерки срещу презастрояването;

- систематична и целенасочена грижа за културното наследство;

- фокусирана работа по ключови градски проекти;

- прозрачност на процедурите и на крайния резултат.

За да се случат тези неща с темпото, което всички очакваме, ще предложа ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столична община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон. Структура ще представим до края на настоящата седмица.

В управлението понякога има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение.

Градът не може да чака, докато ние се колебаем.

София има нужда от устрем, визия и дисциплина в изпълнението и аз винаги ще правя всичко възможно, за да отговарям на нуждите на града.


  • 1 Да се

    3 0 Отговор
    маха преди нови золуми !

    16:21 05.11.2025

  • 2 а ти много ли си хубав

    0 0 Отговор
    абе те и на теб ти искат оставката ама ти се натискаш като бъхлив за заплата

    16:21 05.11.2025

  • 3 Потресаващо е положението

    1 0 Отговор
    след дългогодишното кметуване на Фъндъчка и аверчето и Тиквата Борисов.

    16:22 05.11.2025

  • 4 смешко: оставката на главния архитект

    5 0 Отговор
    и даде ли я?

    кокал лесно от хиена се не пуска

    16:23 05.11.2025

  • 5 г-н Кмета

    0 0 Отговор
    Искам да попитам кога ще бъде възстановено движението в двупосочен порядък на ул. 8-ми декември. Омръзна ни 10 години да висим в задръствяния всяка божа сутрин и вечер - докога?!! Спешно е!

    16:36 05.11.2025

