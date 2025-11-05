Токът за бизнеса поскъпва с близо 8% утре

При средна цена от 263,41 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 6 ноември.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 244,53 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 7,72 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 299,02 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 227,80 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 79 613,70 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 229,25 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 215,46 лв. (без ДДС) за мегаватчас.