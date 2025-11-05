Токът за бизнеса поскъпва с близо 8% утре

При средна цена от 263,41 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 6 ноември.
Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 244,53 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 7,72 процента в сравнение с цената за днешния ден.
Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 299,02 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 227,80 лв. за мегаватчас.
Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 79 613,70 мегаватчаса електроенергия.
В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 229,25 лв. (без ДДС) за мегаватчас.
За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 215,46 лв. (без ДДС) за мегаватчас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 000
Коментиран от #4, #13
17:12 05.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15
17:19 05.11.2025
3 пенчо
17:26 05.11.2025
4 оня с коня
До коментар #1 от "000":Явно си Бизнесмен и споделяш Бизнес - Ориентировката си в Политическо и Икономическо направление,но Нас - обикновените Потребители на Ток това слабо ни интересувао,щото за разлика от тебе НЕ СМЕ на Свободния пазар.
17:26 05.11.2025
5 8% утре
17:28 05.11.2025
6 Ивелин Михайлов
Коментиран от #16
17:29 05.11.2025
7 Ами правилно е ...
17:30 05.11.2025
8 Мухаа ха!
17:30 05.11.2025
9 добре дошли в еврозоната
17:35 05.11.2025
10 Много хубавичко става
17:35 05.11.2025
11 И като и бензина скочи
17:37 05.11.2025
12 Оня с коня
17:38 05.11.2025
13 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "000":а най важното е че има и банани
17:39 05.11.2025
14 Тея хора с часове
17:39 05.11.2025
15 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие
До коментар #2 от "Последния Софиянец":БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !
17:39 05.11.2025
16 закривай тая държава
До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":ако не бяхме закрили готови работещи 4 ядренни блока щеше да е 180% надолу
17:40 05.11.2025
17 Анонимен
17:41 05.11.2025
18 Kaлпазанин
17:48 05.11.2025
19 Роки
17:50 05.11.2025
20 ежко
17:57 05.11.2025
21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
.
В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ" СМЕ.
ДА НИ Е "ЧЕСТИТО".....НИЩО.ЧЕ МИ ИДЕ ДА У....БИЯ НЯКОЙ.....
17:57 05.11.2025
22 Мемфис
Да, това е най- важното! Всички нормални хора мразят озверелият руски агресор !!!!
17:57 05.11.2025
23 ООрана държава
18:02 05.11.2025
24 Сандо
18:04 05.11.2025
25 то пък
18:07 05.11.2025