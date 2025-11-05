Новини
Токът за бизнеса поскъпва с близо 8% утре

Токът за бизнеса поскъпва с близо 8% утре

5 Ноември, 2025 17:10 683 25

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 299,02 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 227,80 лв. за мегаватчас

Мария Атанасова

При средна цена от 263,41 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 6 ноември.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 244,53 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 7,72 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 299,02 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 227,80 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 79 613,70 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 229,25 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 215,46 лв. (без ДДС) за мегаватчас.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 000

    17 1 Отговор
    Важното е, че вече сме на СВОБОДНИЯ пазар, ЗЕЛЕНИ сме и МРАЗИМ Русия!

    Коментиран от #4, #13

    17:12 05.11.2025

  2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    В пети блок на АЕЦ Козлодуй янките си правят ядрени опити с експериментално гориво.

    Коментиран от #15

    17:19 05.11.2025

  3 пенчо

    11 1 Отговор
    до кога, бе хора

    17:26 05.11.2025

  4 оня с коня

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "000":

    Явно си Бизнесмен и споделяш Бизнес - Ориентировката си в Политическо и Икономическо направление,но Нас - обикновените Потребители на Ток това слабо ни интересувао,щото за разлика от тебе НЕ СМЕ на Свободния пазар.

    17:26 05.11.2025

  5 8% утре

    11 0 Отговор
    Не е инфлация. Всичко е 6

    17:28 05.11.2025

  6 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    Ако бяхме построили белене щеше да е 80% надолу!

    Коментиран от #16

    17:29 05.11.2025

  7 Ами правилно е ...

    1 1 Отговор
    Трябва да сме като еврозонците

    17:30 05.11.2025

  8 Мухаа ха!

    6 0 Отговор
    Така ще продължава.Нали същия бизнес, денонощно повтаря мантрата" Свободен пазар" .Е,ето ви в пълен размер.А това са само първите повеи на ел.енергийният капан,в който вкупом ще влязат всички - бизнес и домакинствата.уестинчо като прилапа Козлодуй,през горивото( къде ще го складираме,пълна тъмнина) ,в комбинация с двете Марици,който са реално техни,ще мечтаете за планова икономика и Държавен регулатор на цените.Досега цицате,от самия бизнес и помощ от държавата.Но след ЧНГ, кака лангард няма да ви пуска аванта.Ще бачкате само на ишлеме.На Акушерката конкуренти от периферията не и трябват.

    17:30 05.11.2025

  9 добре дошли в еврозоната

    4 1 Отговор
    Плащайте,плащайте...Кефа цена няма!

    17:35 05.11.2025

  10 Много хубавичко става

    4 0 Отговор
    Даже е прекрасничко....

    17:35 05.11.2025

  11 И като и бензина скочи

    5 0 Отговор
    Ей тогава вече ще е 6

    17:37 05.11.2025

  12 Оня с коня

    2 1 Отговор
    малко е, тока трябва да поскъпне около 80% за всички дебилии

    17:38 05.11.2025

  13 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "000":

    а най важното е че има и банани

    17:39 05.11.2025

  14 Тея хора с часове

    5 0 Отговор
    Убиват България

    17:39 05.11.2025

  15 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    17:39 05.11.2025

  16 закривай тая държава

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    ако не бяхме закрили готови работещи 4 ядренни блока щеше да е 180% надолу

    17:40 05.11.2025

  17 Анонимен

    4 0 Отговор
    За един ден в два различни магазина на касата при плащане касиерката гледа сметката и ми казва - "тук трябва да има грешка - вие сте взели толкова малко неща, а имате такава голяма сметка. Плаша се вече от тези цени да не съм направила някоя грешка, ама не , такива са цените"

    17:41 05.11.2025

  18 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Да затворим и останалия ни реактор та да поевтинее ,да има за евреи и за укри и за урсули и за прайдове

    17:48 05.11.2025

  19 Роки

    1 0 Отговор
    Това сега е обещаната курвенгенция, нали?

    17:50 05.11.2025

  20 ежко

    0 0 Отговор
    Така е то.Ще храним и едни "брокерчета" на ток и ще се надяваме да ни е евтинко:)Също като яастните пенсионни дружества от втория стълб:)Ама европейски изисквния, кво да правиш:)Иначе било комунизъм:)

    17:57 05.11.2025

  21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    САМО НЕМА СЕ ПЛАШИТЕ..
    .
    В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ" СМЕ.
    ДА НИ Е "ЧЕСТИТО".....НИЩО.ЧЕ МИ ИДЕ ДА У....БИЯ НЯКОЙ.....

    17:57 05.11.2025

  22 Мемфис

    0 0 Отговор
    До №1
    Да, това е най- важното! Всички нормални хора мразят озверелият руски агресор !!!!

    17:57 05.11.2025

  23 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Айде честито, крайният потребител го плаща

    18:02 05.11.2025

  24 Сандо

    0 0 Отговор
    Светлото бъдеще на държавата България остана в миналото.Сега се радвайте на евроатлантически ценности докато си броите стотинките,сори - евроцентовете.

    18:04 05.11.2025

  25 то пък

    0 0 Отговор
    един бизнес...

    18:07 05.11.2025

