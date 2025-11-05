Костадинов: Този бюджет е изключително вреден за България

„Този бюджет е катастрофален!“, заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов на брифинг в Народното събрание, като изтъкна предвиденото ново задлъжняване на държавата с поне 21 милиарда лева. Общо за последните две години то е над 40 милиарда лева.

„Само тази година държавата се задлъжнява с 52 милиона лева на ден, а догодина – с 60 милиона. Това е цената, която всеки българин плаща за влизането в така наречения клуб на богатите“, каза той.

По думите му с този бюджет правителството не само задълбочава дълговата спирала, но и той е подготвен в нарушение на установените законови и процедурни изисквания.

„Този бюджет е греховно заченат, защото трябваше да бъде приет от Министерския съвет до 21 октомври, а в крайна сметка беше внесен в началото на ноември - без обществено обсъждане, без съгласуване с институции и браншови организации. Това е грубо погазване на практиката и на прозрачността“, заяви председателят на „Възраждане“.

Костадинов цитира данни, според които 87% от българите живеят с доходи под 3000 лева, а „да се твърди, че страната влиза в клуба на богатите, е гавра с народа“, каза той, критикувайки думите на Кристин Лагард и добави, че тя е „доказан, осъден престъпник през 2016 година за корупция в особено големи размери”. Той подчерта и че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро.

„Този бюджет е изключително вреден за България. Бюджет, който няма да подкрепим. Ние имаме наши предложения, които ще внесем”, заяви Костадин Костадинов.

Председателят на „Възраждане“ коментира и решението на управляващото мнозинство да отхвърли предложението им за изслушване на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков. Поводът за предложението е интервю на Дянков пред БНТ с изключително тревожни признания за състоянието на финансовата система и действията на управляващите по пътя към еврозоната. Костадинов цитира ключови моменти от интервюто на 30 октомври, в които Дянков говори за „криене на дефицит“, „премълчаване на данни“ и отлагане на решения за увеличаване на заплати, за да се покрият критериите за еврозоната.

„Това са не просто самопризнания, а описания на престъпни практики, които трябва да бъдат проверени от прокуратурата. В Гърция управителят на статистиката влезе в затвора за подобни действия“, заяви Костадинов.

Според него, ако думите на Дянков се потвърдят, България ще бъде поставена под процедура по свръхдефицит през 2027 година, което означава „чуждо управление на националните финанси от Европейската централна банка“, изрази опасения Костадинов.

Той определи действията на правителството като престъпни спрямо националните интереси, а отказът да се изслуша Симеон Дянков – като опит за прикриване на истината.

„Очевидно е, че управляващото мнозинство е изчерпано. Пеевски управлява, а Борисов му помага. Те купуват време за себе си, докато търгуват с бъдещето на нашите деца“, заяви той.

По повод назначаването на особен управител в „Лукойл“, Костадинов смята, че такъв би бил поставен от Делян Пеевски и би прокарвал негови фирми през компанията.