Работодатели и синдикати с критика към Бюджет 2026: Няма диалог със социалните партньори. Демонстрира се неуважение

Процесът по обсъждане на държавния бюджет за 2026 година е поставен „на пауза“, след като представителите на работодателските организации отказаха да участват в днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикатите присъстваха, но след известно изчакване също напуснаха срещата.
В „Интервюто в Новините на NOVA“ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов и главният икономист на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Атанас Кацарчев бяха единодушни, че основният проблем в бюджетния процес е липсата на реален социален диалог.
„Ние ще влезем в залата, когато ни се представи бюджет“, заяви Добрин Иванов.
По думите му работодателите са били поканени да участват в заседание, на което вече е трябвало да се „легитимира едно взето решение“.
„Бюджетът ни беше изпратен в понеделник в 17 часа и 8 минути, а във вторник вече трябваше да го обсъждаме в Комисия към Тристранния съвет. Днес пък се очакваше да го гласуваме и да дадем окончателни предложения. Това не е диалог и не е комуникация със социалните партньори“, подчерта Иванов.
Атанас Кацарчев също изрази недоволство от подхода на Министерството на финансите.
„Демонстрира се неуважение при приемането на бюджета от две години насам и това е неприемливо“, коментира той.
Кацарчев посочи, че този бюджет се отличава с надвишени прогнози за приходи и липса на прозрачност в подготовката.
„Такъв бюджет досега не ни е сервиран – това е бюджет без обсъждане и с нереалистично високи очаквания за приходи“, каза той и добави, че „стандартната практика би била Министерството на финансите да изготви няколко варианта на бюджета и да започнем обсъжданията още от средата на лятото.
„Неправилно е да се харчат пари, които не са изкарани, и не трябва да се увеличава дългът“, допълни Добрин Иванов.
