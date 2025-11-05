Новини
Работодатели и синдикати с критика към Бюджет 2026: Няма диалог със социалните партньори. Демонстрира се неуважение

5 Ноември, 2025 21:37

„Ние ще влезем в залата, когато ни се представи бюджет“, заяви Добрин Иванов от АИКБ. По думите му работодателите са били поканени да участват в заседание, на което вече е трябвало да се „легитимира едно взето решение“

Работодатели и синдикати с критика към Бюджет 2026: Няма диалог със социалните партньори. Демонстрира се неуважение - 1
Снимка: Нова телевизия
Процесът по обсъждане на държавния бюджет за 2026 година е поставен „на пауза“, след като представителите на работодателските организации отказаха да участват в днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикатите присъстваха, но след известно изчакване също напуснаха срещата.

В „Интервюто в Новините на NOVA“ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов и главният икономист на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Атанас Кацарчев бяха единодушни, че основният проблем в бюджетния процес е липсата на реален социален диалог.

„Ние ще влезем в залата, когато ни се представи бюджет“, заяви Добрин Иванов.

По думите му работодателите са били поканени да участват в заседание, на което вече е трябвало да се „легитимира едно взето решение“.

„Бюджетът ни беше изпратен в понеделник в 17 часа и 8 минути, а във вторник вече трябваше да го обсъждаме в Комисия към Тристранния съвет. Днес пък се очакваше да го гласуваме и да дадем окончателни предложения. Това не е диалог и не е комуникация със социалните партньори“, подчерта Иванов.

Атанас Кацарчев също изрази недоволство от подхода на Министерството на финансите.

„Демонстрира се неуважение при приемането на бюджета от две години насам и това е неприемливо“, коментира той.

Кацарчев посочи, че този бюджет се отличава с надвишени прогнози за приходи и липса на прозрачност в подготовката.

„Такъв бюджет досега не ни е сервиран – това е бюджет без обсъждане и с нереалистично високи очаквания за приходи“, каза той и добави, че „стандартната практика би била Министерството на финансите да изготви няколко варианта на бюджета и да започнем обсъжданията още от средата на лятото.

„Неправилно е да се харчат пари, които не са изкарани, и не трябва да се увеличава дългът“, допълни Добрин Иванов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 Николай Василев бивш вицепремиер

    6 2 Отговор
    В 2 правителства и по негово време не се вземаха заеми да се крадат и раздават безразборно на полиция,военни и администрации...И е абсолютно прав за това -

    " Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

    Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.

    21:46 05.11.2025

  • 2 Не само работодателите и синдикати

    7 2 Отговор
    82 процента от населението виждат че това е бюджет на фалита на страната. Както в анкетата във факти.

    Коментиран от #6

    21:47 05.11.2025

  • 3 НИЕ

    3 3 Отговор
    Против Еврото сме!!!
    С Путин в бъдещето!

    21:53 05.11.2025

  • 4 Разсипаха я тая държава

    9 2 Отговор
    Белият автобус чака Баце и хунтата му.

    Коментиран от #5

    21:55 05.11.2025

  • 5 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Разсипаха я тая държава":

    ХУНТА СА ТЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ КРАДАТ ДЪРЖАВАТА НИ БЕЗНАКОЗАНО САБОТАЖНИЦИ НАЕТИ ОТ ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА

    Коментиран от #9, #11

    21:59 05.11.2025

  • 6 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не само работодателите и синдикати":

    БЮДЖЕТ КОГА СИ ПРАВИЛ НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #7

    22:00 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    я па тея искат цар Шиши да им се отчита.

    22:18 05.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Работодателите ще бъдат прецакани и от

    0 1 Отговор
    Еврозоната защото българските стоки няма да са конкурентноспособни след загубата на лева ще спечелят европейските фирми. !!!Много българи ще загубят работата си и демографската криза вместо да се реши ще се влоши. ... Въвеждането на еврото и влизането в еврозоната е вопиощо национално предателство. Може би има изход и той е на дневен ред. Референдум за еврото. Работодателите нека се замислят. ...

    22:20 05.11.2025

  • 11 Бабо дементирала

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    За тези 4 години и 5 месеца тиквун не е управлявал само 5 месеца ( от януари 2022- юни 2022) по време на правителството на Кирил Петков. 1 година и 3 месеца Главчев сегашното 11 месеца и преди това 2 правителства на Радев по няколко месеца. Боко тиквун и свиня Пеев фалираха България.

    22:26 05.11.2025

  • 12 Неовъжение

    0 0 Отговор
    Ами те са чисти мафиоти .

    22:27 05.11.2025

