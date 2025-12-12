Новини
България »
Всички градове »
Синдикатите с протестна акция пред НС. Подготвили са списък с въпроси към депутатите за бюджета

Синдикатите с протестна акция пред НС. Подготвили са списък с въпроси към депутатите за бюджета

12 Декември, 2025 09:38 1 607 40

  • синдикати-
  • акция-
  • парламент-
  • въпроси-
  • депутати-
  • бюджет

"Всичко, което чухме в четвъртък, е, че депутатите нямат намерение да гласуват този бюджет. А всъщност в него има въпросителни или, по-скоро, решения, които обуславят тези 15 въпроса, които сме написали и очакваме отговори на тях", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Синдикатите с протестна акция пред НС. Подготвили са списък с въпроси към депутатите за бюджета - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протестна акция на синдикатите се провежда пред входа за депутати на Народното събрание, съобщават от Нова телевизия. КНСБ и КТ "Подкрепа" са подготвили списък с въпроси, на които държат да получат отговор от народните представители преди да се пристъпи към бюджетната процедура. Основното им становище е,че последните проектозакони - на държавния бюджет, на общественото осигуряване и на здравната каса, са по-добър вариант от това да се внесе удължителен закон на бюджета за 2025-а година.

"Първа точка след гласуването на оставката на кабинета би трябвало да бъде обсъждане на промените на Закона за бюджета. Затова сме и тук. Защото всичко, което чухме в четвъртък, е, че депутатите нямат намерение да гласуват този бюджет. А всъщност в него има въпросителни или, по-скоро, решения, които обуславят тези 15 въпроса, които сме написали и очакваме отговори на тях", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Той подчерта, че първият въпрос към депутатите е какво става с минималната заплата? "Защото е много лесно да минем на удължителен закон. Но там пише, че през януари месец можем да харчим толкова до размера на харчовете през 2025-а година и не повече от приходите на януари 2026-а година. Там не пише нищо за нова минимална заплата. Половин милион души чакат това увеличение, плюс педагозите, хора от други сфери - много, от които протестираха през последните месеци", обясни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахаа

    44 3 Отговор
    и този....................кви шамари трябва да вземе

    09:40 12.12.2025

  • 2 Анонимен

    21 26 Отговор
    Отивайте да стачкувате пред президентството

    09:41 12.12.2025

  • 3 Накратко

    18 7 Отговор
    Малоумниците който подрипаха на инфантилни песни и си губеха децата, ще стана тромпетисти!

    09:42 12.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    42 4 Отговор
    Защо да се дигат заплатите?Нали еврото не носи инфлация?

    Коментиран от #20

    09:44 12.12.2025

  • 5 Зъл пес

    15 18 Отговор
    Да питат Мунчо и .Вече те са на ход.

    09:45 12.12.2025

  • 6 Суха съчка

    18 3 Отговор
    Ако излязат полицаите и правораздаването става интересно .

    09:45 12.12.2025

  • 7 Да,бе.Това са същите,които на

    40 6 Отговор
    Тристранката мълчаха,само клатеха глави и подкрепяха управляващите.

    Коментиран от #8, #12

    09:46 12.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    40 5 Отговор

    До коментар #7 от "Да,бе.Това са същите,които на":

    Синдикатите на Мафията.

    09:48 12.12.2025

  • 9 Кики и Ники

    10 10 Отговор
    А сега накъде? Май ша ни бият по главите. Много ша ни бият!

    09:50 12.12.2025

  • 10 Иван Вазов

    39 7 Отговор
    Предлагам Кампания за оставката на президента на КНСБ Пламен Димитров.
    Момчето получава заплата от 17 000 лева месечно плюс премиални, за да ни обяснява колко е велик Борисов. Е, време да си ходи и някой друг да взема тези пари.

    09:53 12.12.2025

  • 11 Ало, подкрепа ли е

    20 3 Отговор
    Не. кнсб е... Нищо.. И на вас да ви....

    09:53 12.12.2025

  • 12 Джеф Песос

    18 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да,бе.Това са същите,които на":

    Е те продължават да мучат, че бюджетът бил хубав, нали четеш горе кво пише..

    09:55 12.12.2025

  • 13 Държавни хрантутници

    26 6 Отговор
    Само заради вас трябва да излезе народът другата сряда и да ви измете

    09:55 12.12.2025

  • 14 Неравни Заплати

    18 3 Отговор
    Защо един среднист в МВР получава с 30% по-висока заплата от вишист в друга област ??? Браво на Дани Митов, а тези обратните на образованието и на здравеопазването, да отивам някъде като овчари

    09:56 12.12.2025

  • 15 ГЕРБ ха ха

    19 1 Отговор
    Късно е чадо мандалото лопна нали искахте оставка на ви оставка

    10:04 12.12.2025

  • 16 Най големите

    16 3 Отговор
    безполезници из територията. Такива бклци са, че чак мафията им завижда.

    10:06 12.12.2025

  • 17 Асен Василев

    12 3 Отговор
    Тия кво искат сега? Нали свалихме Пеевски! Ами ще потраят две три години и после ще видим и заплатите!

    10:06 12.12.2025

  • 18 НАЙ ДОБРЕ ЩЕ Е.

    16 3 Отговор
    РАБОТЕЩИТЕ ДА ИЗМЕТАТ И ВАС НЕКВИ СИ ЛАПАЧИ СИНДИКАТИ.

    10:10 12.12.2025

  • 19 Даа!

    9 3 Отговор
    Ганчо- гугланчо,пак не се усеща,че бочко го пусна елегантно по пързалката.Изпреварващо джелезку подаде оставка.Сега и занапред ,ще си измиват самодоволно ръцете,за безконтролното препускане на цените,но вече в евро...Не приехме бюджет,защото " уважихме протестите на народа! " И след ЧНГ, над 800 хиляди души,ще се окажат в ситуация, със по ниска МРЗ ( в евро) от сегашната в лева.Но това няма да е само за един месец! Ще удължават същата схема,до Април.Защото новият Парламент,докато заработи( комисии,избор на председател) отиваме до м.Май,когато евентуално,ще се приеме нов бюджет.А дотогава,разните КЗП и КЗК,ще са глухи и слепи- те са негова креатура.Рай за вериги, търговци и монополисти. А бочко и сие ще си повтарят мантрата...Видяхте ли, какво се случва,без правителство. Народа трябваше да се вдигне така масово,когато бламираха референдума.А ние скачахме,без да се усетим( още първият протест)че единствените " спечелили" са едрия бизнес,който използваха енергията ни,да си прокарат техния интерес -да няма скок в данъци и скок на дивидент.Нещо по добро да се прие, за милионите обикновени хора - нищо!

    Коментиран от #21, #40

    10:16 12.12.2025

  • 20 Хи хи

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    За 4 години 39 % инфлация , а дори не се говореше за еврото .Кажи защо така стана, виждам , че ги разбираш финансите !

    Коментиран от #23, #38

    10:17 12.12.2025

  • 21 мъда

    7 14 Отговор

    До коментар #19 от "Даа!":

    Бойко ги мина с 200 всичките. А на предсрочните избори още повече хора ще гласуват за него, защото е единствения който носи предвидимост и сигурност.

    10:18 12.12.2025

  • 22 хаспелге

    7 0 Отговор
    Само разсмиват главния гинеколог на ЕС.

    10:21 12.12.2025

  • 23 глупости

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    Преди 5 години радев каза че ще ни оправи. Е не може още да не ни е опрАВИЛ!

    Коментиран от #35

    10:23 12.12.2025

  • 24 Петър

    9 1 Отговор
    И вие сте на хранилка при тях, а протестите ви са пълна излагация

    10:25 12.12.2025

  • 25 Точен

    10 1 Отговор
    Пламене, скрий се, бе. Видяхме те във Варна как защитаваш еврото, члез което ЕЦБ без проблеми ще граби българите.

    10:30 12.12.2025

  • 26 Май Наим Г Зина

    5 0 Отговор
    А протестиращите да са чували за един симпатяга който държи едни дела срещу един простак на трупчета? Нямаше ли логика да бъде изгонен и да бъде се назначи независим, честен и почтен главен прокурор, който да даде ход на висящите дела, от КТБ до Барселона Гейт? Кокорчо обаче не пита кой разпорежда безобразията в прокуратурата...

    10:31 12.12.2025

  • 27 Синдикалист - зайчар

    6 0 Отговор
    Този води синдиката на Зайчарника. Лапа пачки по стотачки и тук-таме по някое кюлче...
    Къде по света има синдикалист милиардер? Отговор - в БГ....

    10:32 12.12.2025

  • 28 стига бе

    3 1 Отговор
    Няма бюджет! Няма да има обир на младите! Изчезвай оттам!

    Коментиран от #29

    10:36 12.12.2025

  • 29 прав си

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "стига бе":

    няма бюджет и младите да се учат да пасат.

    10:37 12.12.2025

  • 30 Румен Първанов

    3 0 Отговор
    Синдикати ама друг път !

    10:37 12.12.2025

  • 31 Някой

    4 0 Отговор
    Синсикатите, не разбрахте ли, в този парламент няма да има нов бюджет 2026. Няма да се вдигат заплати.

    Синдикатите проумейте го, работата ви са минималната и средните запрати. Не са ви работа високите началнически запрати. Като говаря, имам предвид и заплатите на началниците Пламен Димитров и Димитър Манолов. Безобпазие е да искате да се увеличават заплатите над 6 000 лева месечно.
    Работата на синдикатите е да се борите с огромното неравенство, да се борите за необрагаем минимум, за прогресивен сотък доход ... Не виждам да ги правите тези неща.

    На 68 годишният Димитър Манолов му е време да се пенсионира и да даде път на някой по-млад човек да го замести и да се развива.

    10:38 12.12.2025

  • 32 Румен Първанов

    3 0 Отговор
    Синдикати ама друг път !

    10:42 12.12.2025

  • 33 Дойче Веле съобщава

    2 0 Отговор
    Майстор на плочки работел за над 20 хиляди лева на месец в България, не плаща данъци и няма синдикат.

    10:43 12.12.2025

  • 34 Някой

    3 0 Отговор
    За 68 годишният Димитър Манолов, важи същото, което хората искат за работещите в МВР пенсионери: ПЕНСИОНИРАНЕ.

    Дъртаци синдикалисти, милиционери, депутати ... , дайте възможност на младите да се развиват, неморално е да взимате хем тлъста пенсия, хем тлъста заплата, хем други бонуси ...

    10:44 12.12.2025

  • 35 Бойко отдавна ни е оправил,

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "глупости":

    незнам за.какво президенти и инфлации говорите - това е руска пропаганда и за всичко е виновен Путин( който вече умрятри пъти)

    Коментиран от #36

    10:53 12.12.2025

  • 36 Бойко много пъти ни вади от калта

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бойко отдавна ни е оправил,":

    Направо му се чудя откъде има толкова здрави нерви.

    11:02 12.12.2025

  • 37 ТиквоПрас

    2 0 Отговор
    Придворните "синдикати" на тиквите и прасетата!Имам 35 години стаж в реалният сектор и такова чудо "синдикалист"там не съм видял!Откровени крадци на хранилка!Помагат как да се изтупва от нас,за да се хрантути раздутата и безполезна администрация и силови структури за да се гарантират гласове за тези срещу които "стачкуват"!

    11:03 12.12.2025

  • 38 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    Причините за инфлацията са много. Невежите тикво-шопари у нас, които са около 70% от народ. Не си признават, че инфлацията у нас от 2000 г до сега 2025 е 300%. Първо за окоро 20 години от 2000 г до 3019 г. цените се удвоиха. След това за следващите 5 години от 2019 до 2024 се удвоиха още веднъж. Така сега цените са 3 пъти по-високи отколкото бяха през 2000г. И всичко това се сручи при бг лева. Бг лева не защитава от инфрация, нито предизвиква инфлация. Същото се отнася и до еврото, вероятно ще има някакво еднократно закръгление на някои цени. Което така или иначе пак щеше да се случи, дори и да не бяхве приели еврото. Просто щеше да се случи малко по-късно.

    Коментиран от #39

    11:05 12.12.2025

  • 39 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Знайко":

    Борисов много пъти ви каза, че вдигайки ви необосновано доходите, Асен Василев ви прави по-бедни. Вие му се подиграхте, а сега с повече пари купувате по-малко.

    11:10 12.12.2025

  • 40 Кратунчучуна

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Даа!":

    Този път обаче служебният кабинет пак ще е негов!И Парламента вече не се разпуска!Така че не виждам как се е пуснал!Особено ако Радев реши да избере за служебен министър-председател Райчето Назарян...

    11:10 12.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол