Синдикатите с протестна акция пред НС. Подготвили са списък с въпроси към депутатите за бюджета

Протестна акция на синдикатите се провежда пред входа за депутати на Народното събрание, съобщават от Нова телевизия. КНСБ и КТ "Подкрепа" са подготвили списък с въпроси, на които държат да получат отговор от народните представители преди да се пристъпи към бюджетната процедура. Основното им становище е,че последните проектозакони - на държавния бюджет, на общественото осигуряване и на здравната каса, са по-добър вариант от това да се внесе удължителен закон на бюджета за 2025-а година.
"Първа точка след гласуването на оставката на кабинета би трябвало да бъде обсъждане на промените на Закона за бюджета. Затова сме и тук. Защото всичко, което чухме в четвъртък, е, че депутатите нямат намерение да гласуват този бюджет. А всъщност в него има въпросителни или, по-скоро, решения, които обуславят тези 15 въпроса, които сме написали и очакваме отговори на тях", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Той подчерта, че първият въпрос към депутатите е какво става с минималната заплата? "Защото е много лесно да минем на удължителен закон. Но там пише, че през януари месец можем да харчим толкова до размера на харчовете през 2025-а година и не повече от приходите на януари 2026-а година. Там не пише нищо за нова минимална заплата. Половин милион души чакат това увеличение, плюс педагозите, хора от други сфери - много, от които протестираха през последните месеци", обясни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ахаа
09:40 12.12.2025
2 Анонимен
09:41 12.12.2025
3 Накратко
09:42 12.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #20
09:44 12.12.2025
5 Зъл пес
09:45 12.12.2025
6 Суха съчка
09:45 12.12.2025
7 Да,бе.Това са същите,които на
Коментиран от #8, #12
09:46 12.12.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Да,бе.Това са същите,които на":Синдикатите на Мафията.
09:48 12.12.2025
9 Кики и Ники
09:50 12.12.2025
10 Иван Вазов
Момчето получава заплата от 17 000 лева месечно плюс премиални, за да ни обяснява колко е велик Борисов. Е, време да си ходи и някой друг да взема тези пари.
09:53 12.12.2025
11 Ало, подкрепа ли е
09:53 12.12.2025
12 Джеф Песос
До коментар #7 от "Да,бе.Това са същите,които на":Е те продължават да мучат, че бюджетът бил хубав, нали четеш горе кво пише..
09:55 12.12.2025
13 Държавни хрантутници
09:55 12.12.2025
14 Неравни Заплати
09:56 12.12.2025
15 ГЕРБ ха ха
10:04 12.12.2025
16 Най големите
10:06 12.12.2025
17 Асен Василев
10:06 12.12.2025
18 НАЙ ДОБРЕ ЩЕ Е.
10:10 12.12.2025
19 Даа!
Коментиран от #21, #40
10:16 12.12.2025
20 Хи хи
До коментар #4 от "Последния Софиянец":За 4 години 39 % инфлация , а дори не се говореше за еврото .Кажи защо така стана, виждам , че ги разбираш финансите !
Коментиран от #23, #38
10:17 12.12.2025
21 мъда
До коментар #19 от "Даа!":Бойко ги мина с 200 всичките. А на предсрочните избори още повече хора ще гласуват за него, защото е единствения който носи предвидимост и сигурност.
10:18 12.12.2025
22 хаспелге
10:21 12.12.2025
23 глупости
До коментар #20 от "Хи хи":Преди 5 години радев каза че ще ни оправи. Е не може още да не ни е опрАВИЛ!
Коментиран от #35
10:23 12.12.2025
24 Петър
10:25 12.12.2025
25 Точен
10:30 12.12.2025
26 Май Наим Г Зина
10:31 12.12.2025
27 Синдикалист - зайчар
Къде по света има синдикалист милиардер? Отговор - в БГ....
10:32 12.12.2025
28 стига бе
Коментиран от #29
10:36 12.12.2025
29 прав си
До коментар #28 от "стига бе":няма бюджет и младите да се учат да пасат.
10:37 12.12.2025
30 Румен Първанов
10:37 12.12.2025
31 Някой
Синдикатите проумейте го, работата ви са минималната и средните запрати. Не са ви работа високите началнически запрати. Като говаря, имам предвид и заплатите на началниците Пламен Димитров и Димитър Манолов. Безобпазие е да искате да се увеличават заплатите над 6 000 лева месечно.
Работата на синдикатите е да се борите с огромното неравенство, да се борите за необрагаем минимум, за прогресивен сотък доход ... Не виждам да ги правите тези неща.
На 68 годишният Димитър Манолов му е време да се пенсионира и да даде път на някой по-млад човек да го замести и да се развива.
10:38 12.12.2025
32 Румен Първанов
10:42 12.12.2025
33 Дойче Веле съобщава
10:43 12.12.2025
34 Някой
Дъртаци синдикалисти, милиционери, депутати ... , дайте възможност на младите да се развиват, неморално е да взимате хем тлъста пенсия, хем тлъста заплата, хем други бонуси ...
10:44 12.12.2025
35 Бойко отдавна ни е оправил,
До коментар #23 от "глупости":незнам за.какво президенти и инфлации говорите - това е руска пропаганда и за всичко е виновен Путин( който вече умрятри пъти)
Коментиран от #36
10:53 12.12.2025
36 Бойко много пъти ни вади от калта
До коментар #35 от "Бойко отдавна ни е оправил,":Направо му се чудя откъде има толкова здрави нерви.
11:02 12.12.2025
37 ТиквоПрас
11:03 12.12.2025
38 Знайко
До коментар #20 от "Хи хи":Причините за инфлацията са много. Невежите тикво-шопари у нас, които са около 70% от народ. Не си признават, че инфлацията у нас от 2000 г до сега 2025 е 300%. Първо за окоро 20 години от 2000 г до 3019 г. цените се удвоиха. След това за следващите 5 години от 2019 до 2024 се удвоиха още веднъж. Така сега цените са 3 пъти по-високи отколкото бяха през 2000г. И всичко това се сручи при бг лева. Бг лева не защитава от инфрация, нито предизвиква инфлация. Същото се отнася и до еврото, вероятно ще има някакво еднократно закръгление на някои цени. Което така или иначе пак щеше да се случи, дори и да не бяхве приели еврото. Просто щеше да се случи малко по-късно.
Коментиран от #39
11:05 12.12.2025
39 така е
До коментар #38 от "Знайко":Борисов много пъти ви каза, че вдигайки ви необосновано доходите, Асен Василев ви прави по-бедни. Вие му се подиграхте, а сега с повече пари купувате по-малко.
11:10 12.12.2025
40 Кратунчучуна
До коментар #19 от "Даа!":Този път обаче служебният кабинет пак ще е негов!И Парламента вече не се разпуска!Така че не виждам как се е пуснал!Особено ако Радев реши да избере за служебен министър-председател Райчето Назарян...
11:10 12.12.2025