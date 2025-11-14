Правосъдният министър: Български банки може да спрат плащания към „Лукойл“

„От вчера има нов допълнителен риск - получено е предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички банкови картови транзакции с обекти на санкционираните лица, не от 21-ви, а по-рано, в рамките на идната седмица.“ Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Съвета по сигурността, свикан от премиера заради ситуацията с „Лукойл“.

Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент, добави Георгиев.

„Затова и от днес правителството има право в рамките на новите правомощия, които дава особеният представител, да действа“, каза още той.

Георгиев заяви, че предприетото до момента от правителството е съгласувано с партньорите.

„Кабинетът очаква в изключително кратки срокове да получи очаквания за българското общество резултат. Той се състои в еднократна лицензия, която да даде възможност за продължаване на дейността, в случай, в който българската държава гарантира, че прилага ефективно немския модел за мениджмънт и контрол върху активите, по начин по който не стигат плащания към акционерите или не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната“, каза Георгиев.

Премиерът Росен Желязков свика заседание на Съвета по сигурността с тема избора на особен управител на „Лукойл“.