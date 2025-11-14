Новини
Правосъдният министър: Български банки може да спрат плащания към „Лукойл“

14 Ноември, 2025 15:31 904 20

  • георги георгиев-
  • български банки-
  • лукойл-
  • плащания

Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент, добави той

Правосъдният министър: Български банки може да спрат плащания към „Лукойл“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„От вчера има нов допълнителен риск - получено е предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички банкови картови транзакции с обекти на санкционираните лица, не от 21-ви, а по-рано, в рамките на идната седмица.“ Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Съвета по сигурността, свикан от премиера заради ситуацията с „Лукойл“.

Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент, добави Георгиев.

„Затова и от днес правителството има право в рамките на новите правомощия, които дава особеният представител, да действа“, каза още той.

Георгиев заяви, че предприетото до момента от правителството е съгласувано с партньорите.

„Кабинетът очаква в изключително кратки срокове да получи очаквания за българското общество резултат. Той се състои в еднократна лицензия, която да даде възможност за продължаване на дейността, в случай, в който българската държава гарантира, че прилага ефективно немския модел за мениджмънт и контрол върху активите, по начин по който не стигат плащания към акционерите или не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната“, каза Георгиев.

Премиерът Росен Желязков свика заседание на Съвета по сигурността с тема избора на особен управител на „Лукойл“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ви

    10 0 Отговор
    имам и правосъдния министър !

    15:32 14.11.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    12 0 Отговор
    Не знаех,че имаме български банки

    Коментиран от #15

    15:33 14.11.2025

  • 3 Плешлю

    7 0 Отговор
    скача на въже !

    15:35 14.11.2025

  • 4 Питане

    4 2 Отговор
    Спецата, секретарка - шарлат Василка ???

    15:36 14.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    С Нефтохим Бургас е свършено.Шиши ще го нареже за скрап

    Коментиран от #6

    15:38 14.11.2025

  • 6 оня с питон.я

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    а АЕЦ Козлодуй кога?

    Коментиран от #8

    15:42 14.11.2025

  • 7 Вие не ПРЕДПРИЕМАТЕ

    4 0 Отговор
    Нищо. ВИЕ ЧАКАТЕ НАРЕЖДАНИЯ ЗАПОВЕДИ. ВИЕ СТЕ В ЗАВИСИМОСТ НЕКОМПЕТЕНТНИ И ЛИЖЕТУРКИ.

    15:46 14.11.2025

  • 8 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с питон.я":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    15:46 14.11.2025

  • 9 надарена кака

    1 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:47 14.11.2025

  • 10 оня с коня

    3 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    15:47 14.11.2025

  • 11 5 евро /литър бензин охаа

    2 1 Отговор
    дано от другата седмица бензина поскъпне двойно

    Коментиран от #13

    15:49 14.11.2025

  • 12 Колко

    4 0 Отговор
    самодоволно го играе министър , дясната ръка на Крадлата в общината по време на кметуването ѝ !

    15:50 14.11.2025

  • 13 На там

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "5 евро /литър бензин охаа":

    отиват нещата !

    15:51 14.11.2025

  • 14 кирчето

    4 3 Отговор
    Съпругата на загиналия шофьор издъхна година и половина след инцидента с участието на Кирил Петков
    Почина съпругата на шофьора, който загина при тежката катастрофа с автомобил на Националната служба за охрана (НСО) край Аксаково. Тъжната вест съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, цитирана от БГНЕС.

    Жената бе тежко ранена при инцидента, който стана на 16 май 2024 година. В ударения автомобил тя пътуваше заедно със съпруга си, който загина на място. В колата на НСО се возеше тогавашният съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

    Висока скорост и лоша видимост
    Експертизата и докладите след инцидента разкриха сериозни нарушения. Ударът настъпи на Т-образно кръстовище на изхода на Аксаково в посока Добрич. В участъка максимално допустимата скорост е 90 км/ч, но данните показаха значително превишение от страна на държавния автомобил.

    "Автомобилът на НСО с Кирил Петков в него се е движел с над 140 км/ч," посочиха в свой доклад от Европейския център за транспортни политики още през 2024 година.

    Анализ на инцидента
    В първите часове след трагедията от МВР лансираха версията, че цивилният автомобил е изскочил внезапно от път без предимство и не е спрял на знак "Стоп". Независимият анализ обаче показа по-комплексна картина.

    Според експертите, дори шофьорът на цивилната кола да е отнел предимство, катастрофата е могла да бъде избегната, ако служебният автомобил се е движел в рамките на разрешената скорост.

    15:55 14.11.2025

  • 15 Справка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":

    Какво показва справката? Общият брой на търговските банки, включително и клоновете на чуждестранни трезори, е 27. Повечето от тях са почти 100% собственост на чуждестранни финансови институции.

    16:06 14.11.2025

  • 16 Веса

    1 0 Отговор
    Само не мога да разбера ,защо ние обикновените хора ще плащаме заради малоумието на управляващите накадърници.Това решение на правителдтвото дава ли ни право да влезем в дома на Борисов ,Зафиров ,Пеевски ....и да започнем да разпродаваме активите им !?!
    И да престанат да казват ,че го правят за наше добро !

    16:32 14.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ДОКАТО ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ВЗЕМА РЕШЕНИЯ,
    ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАТЪВА.

    16:38 14.11.2025

  • 18 Веса

    0 0 Отговор
    "В петък Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни дружества на санкционираната руска петролна компания "Лукойл", предаде "Ройтерс".
    Общият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции до февруари 2026 г. с "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни дружества."

    16:39 14.11.2025

  • 19 Сатана Z

    1 0 Отговор
    В случаят банките са губещи.След затварянето на бензиностанциите на Лукойл след 21ноември.
    Изплащането на заплатите на работещите в Лукойл също с под съмнение,което е добра новина за управляващият режим в България.
    Над 10 000 работещи остават на улицата преди Коледа и приемането им в клуба на богатите

    16:41 14.11.2025

  • 20 Съгласувал

    1 0 Отговор
    бил с партньорите. Всичките ни ядове идват от тези партньори.

    16:43 14.11.2025

