Правосъдният министър: Български банки може да спрат плащания към „Лукойл“

„От вчера има нов допълнителен риск - получено е предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички банкови картови транзакции с обекти на санкционираните лица, не от 21-ви, а по-рано, в рамките на идната седмица.“ Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Съвета по сигурността, свикан от премиера заради ситуацията с „Лукойл“.
Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент, добави Георгиев.
„Затова и от днес правителството има право в рамките на новите правомощия, които дава особеният представител, да действа“, каза още той.
Георгиев заяви, че предприетото до момента от правителството е съгласувано с партньорите.
„Кабинетът очаква в изключително кратки срокове да получи очаквания за българското общество резултат. Той се състои в еднократна лицензия, която да даде възможност за продължаване на дейността, в случай, в който българската държава гарантира, че прилага ефективно немския модел за мениджмънт и контрол върху активите, по начин по който не стигат плащания към акционерите или не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната“, каза Георгиев.
Премиерът Росен Желязков свика заседание на Съвета по сигурността с тема избора на особен управител на „Лукойл“.
1 Да ви
15:32 14.11.2025
2 Ъхъъъъъ
Коментиран от #15
15:33 14.11.2025
3 Плешлю
15:35 14.11.2025
4 Питане
15:36 14.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #6
15:38 14.11.2025
6 оня с питон.я
До коментар #5 от "Последния Софиянец":а АЕЦ Козлодуй кога?
Коментиран от #8
15:42 14.11.2025
7 Вие не ПРЕДПРИЕМАТЕ
15:46 14.11.2025
8 оня с коня
До коментар #6 от "оня с питон.я":БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !
15:46 14.11.2025
9 надарена кака
15:47 14.11.2025
10 оня с коня
15:47 14.11.2025
11 5 евро /литър бензин охаа
Коментиран от #13
15:49 14.11.2025
12 Колко
15:50 14.11.2025
13 На там
До коментар #11 от "5 евро /литър бензин охаа":отиват нещата !
15:51 14.11.2025
14 кирчето
15:55 14.11.2025
15 Справка
До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":Какво показва справката? Общият брой на търговските банки, включително и клоновете на чуждестранни трезори, е 27. Повечето от тях са почти 100% собственост на чуждестранни финансови институции.
16:06 14.11.2025
16 Веса
И да престанат да казват ,че го правят за наше добро !
16:32 14.11.2025
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАТЪВА.
16:38 14.11.2025
18 Веса
Общият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции до февруари 2026 г. с "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни дружества."
16:39 14.11.2025
19 Сатана Z
Изплащането на заплатите на работещите в Лукойл също с под съмнение,което е добра новина за управляващият режим в България.
Над 10 000 работещи остават на улицата преди Коледа и приемането им в клуба на богатите
16:41 14.11.2025
20 Съгласувал
16:43 14.11.2025