Новини
България »
Производителка изхвърли 25 тона карфиол заради търговските вериги, които плащат 20 стотинки

Производителка изхвърли 25 тона карфиол заради търговските вериги, които плащат 20 стотинки

29 Октомври, 2025 10:54 1 537 42

  • карфиол-
  • зеле-
  • фермери-
  • земеделци-
  • рекет

Проблемът с ниските изкупни цени от веригите и борсите е системен и засяга хиляди български земеделски производители

Производителка изхвърли 25 тона карфиол заради търговските вериги, които плащат 20 стотинки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските земеделски производители продължават да се борят с катастрофално ниски изкупни цени от търговските вериги и борсите. Мария, производител на зеленчуци от Пазарджишко, разказа през сълзи как тази пролет е била принудена да хвърли 25 тона карфиол и да го даде на животните, защото не е могла да го продаде на разумна цена.

"Пълна подигравка е с производителите. Тази пролет хвърлихме 25 тона карфиол наше производство, дадохме го на животните", заяви производителката пред БГНЕС.

Заедно с мъжа си Мария отглежда и продава праз, тикви, зеле, цвекло и картофи - всички от собствено производство в региона. Въпреки високото качество на продукцията, изкупните цени от търговските вериги са толкова ниски, че тя вече призовава съпруга си да се откаже от земеделието.

"Вижте зелето, вижте какво качество. Веригите ни дават по 19-20 стотинки максимум на килограм и плащат когато пожелаят. Това не е ли подигравка?", попита през сълзи Мария. Според нея обаче реалността е още по-тежка от това: "Това е по-страшно, това е унищожаване на производството".

Производителката обяснява, че ситуацията на стоковите борси не е по-различна. Там също получава безмилостно ниски цени, а допълнително търпи и унизителното отношение.

"А на борсата ни подмятат от един на друг и обикаляме в отчаяние и получаваме най-много 30 стотинки", сподели Мария, която продава продукцията си в София.

Освен ниските изкупни цени, производителите понасят и тежки транспортни разходи. Мария прави сметка колко струва да продаваш зеленчуци в столицата, когато си от Пазарджишко.

"Направете сметката. Отиване и връщане до Пазарджик са два пъти по над 120 километра. Това са транспорт, гориво, камиони. Тук дори не говоря за вложените нерви и напрежение. Чисто и просто унищожаваме производството си", заяви още тя.

При разстояние от над 240 километра за едно пътуване до София и обратно, при цена на дизела около 3 лева на литър и при консумация на товарен автомобил от около 15-20 литра на 100 километра, само горивото за едно пътуване струва между 110 и 150 лева. Към това се добавят амортизация на превозното средство, пътни такси и загубено време.

Случаят с Мария не е изолиран. През юни тази година друг производител от Пазарджишко - Иван Кабуров от село Мало Конаре - също взе решение да унищожи преждевременно оранжерийните си краставици, защото цената на българската краставица се срина под 90 стотинки на борсата.

Проблемът с ниските изкупни цени от веригите и борсите е системен и засяга хиляди български земеделски производители. Въпреки че българската продукция е с високо качество, производителите често не могат да я реализират на справедлива цена, което води до масово унищожаване на реколтата и напускане на сектора.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    52 1 Отговор
    А какво прави Комисията за Защита на Картелите🤔

    Коментиран от #4

    10:58 29.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    48 1 Отговор
    ИЗКУПУВАТ по 20 стотинки
    а продават по 2 лв 🤔❗
    И всичко е точно, някой да не си помисли, че има спекула❗

    11:00 29.10.2025

  • 3 Баш Батка

    6 15 Отговор
    Няма такива цени, да не лъжат. Даже сега на тържищата фактурират цените силно занижени да не ги бара нападжията и им се плаща кеш.

    11:01 29.10.2025

  • 4 Върши си работата

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    и защитава картелите.

    11:02 29.10.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 1 Отговор
    КАК НЯМА ДА ИЗХВЪРЛЯ КАТО ЦАРЯ НА ПАЗАРДЖИК Е
    ИРАКЧАНИНА Муханнед Наджим Абдуллах Ал-Нуаими ... МРЪСЕН ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ , ОРТАК НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ . ТОЙ ДЪРЖИ ВСИЧКИЯ ЗЕЛЕНЧУК В ПАЗАРДЖИК ... И ФАБРИКИТЕ И ИЗКУПВАЧИТЕ ИМА И ЗАВОД В
    КАЛЕКОВЕЦ
    - ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ПАЗАРДЖИК
    - БЪЛГЕРИЪН МИЛИТЪРИ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ГРУП
    - БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ
    ..... ЗАТОВА ДПС НН СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ В ПАЗАРДЖИК

    11:02 29.10.2025

  • 6 Сталин

    34 8 Отговор
    А при великия Тодор Живков България изхранваше целия СССР с плодове и зеленчуци и с месо Ирак ,Либия и арабите,а сега внасяме пластмасови домати и краставици

    Коментиран от #31

    11:02 29.10.2025

  • 7 Дебелачко

    24 5 Отговор
    Само така! Не обичам български карфиол! Много обичам внесен отвън! И ако цената му е под 4 лева изобщо не го купувам! Искате търговците да останат гладни ли? Обичам прекупвачите защото е демократично да ги има! Надявам се да се появи карфиол от пластмаса за многократна употреба! Очаквам още и ГМО буболечки и бръмбари за да се получи качествена храна.

    11:03 29.10.2025

  • 8 Бойкот

    12 0 Отговор
    Купувайте само от производители.

    11:03 29.10.2025

  • 9 604

    21 0 Отговор
    Къде сте ве защитниците и регулаторите на пазаря...колко е цената на дребно а ве пен дели не до клатени!

    Коментиран от #11

    11:04 29.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Като вземем властта ще изгоним чуждите вериги.

    Коментиран от #14, #29

    11:04 29.10.2025

  • 11 Дебелачко

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    Ма какви регулатори? Пазара е демократичен!

    11:06 29.10.2025

  • 12 пфф

    9 2 Отговор
    Да ги беше раздала на бабите да си направят туршия!

    Коментиран от #15, #33

    11:06 29.10.2025

  • 13 хъхъ

    5 11 Отговор
    Да не съм я карал аз да произвежда 25 тона карфиол? Произвела ги, а не може да наеме един щанд да си ги продава сама, като не иска да продава за 20 стотинки килограм.

    Коментиран от #18

    11:06 29.10.2025

  • 14 Дебелачко

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Кога ще вземате властта та да знам овреме да се пребоядисам?

    11:07 29.10.2025

  • 15 Дебелачко

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "пфф":

    Туршията, компотите и разните там зимнини са сива икономика. Трябва на всеки произведен буркан с компот и на всеки бидон кисело зеле да се плати ДДС. Държавата затъва, демокрацията е в опасност!

    Коментиран от #20

    11:09 29.10.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Нещо за субсидиите няма ли да споменат?

    11:09 29.10.2025

  • 17 карфиол

    6 4 Отговор
    Защо не го е подарила на БЧК или други организации!

    11:10 29.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "хъхъ":

    Имаш ли идея как се продава един ТИР с карфиол на сергия🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #36

    11:10 29.10.2025

  • 19 Да живеят

    9 1 Отговор
    Чуждите инвеститори - голям хаир виждат хората от тях, както става ясно! И сега, с еврото, ни обещаха още да дойдат, така че, всеобщо благоденствие ни чака!

    Коментиран от #21

    11:11 29.10.2025

  • 20 пфф

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дебелачко":

    Ква сива икономика, бе свинчо? Май сивото в-во ти е в дефицит!

    11:12 29.10.2025

  • 21 Дебелачко

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Да живеят":

    Напънал съм се да изкарам до Нова Година и като дойде еврото ще си отдъхна. Голям рахат ще настане. Ще бъда в клуба на богатите.

    11:13 29.10.2025

  • 22 Ами

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Продавайте ги в интернет! Купувачите сами ще ви намерят!

    11:13 29.10.2025

  • 23 Ще гледаме Банани и

    4 3 Отговор
    ще ги продаваме в € от 1 януари.
    Всичко е точно!
    Щом на борсата е толкова значи консервените комбинати го купуват на 5 ст. и ни продават туршия по 10лв. Работата е европейски бонбон.

    Коментиран от #25, #26

    11:13 29.10.2025

  • 24 Даа!

    4 1 Отговор
    Докато не си промените мисленето,в условия на " Пазарна икономика" ще бъдете в пълна зависимост от прекупвачи,борси,хр.вериги.А решението е много елементарно,но ефективно.Натискате с протести,централна и областни власти, задължително,през промени в закон, да получите минимум 30% от сергиите на всички общински пазари,със преференциална цена и дългосрочни договори.След това се обединявате в сдружения на кооперативен принцип.Обединявате се на регионален принципи,и всяко сдружение, директно излиза на пазара,със своята продукция,защото имате гарантиран достъп..Но без да си пречите,от лакомия.Имаш излишъци,предлагаш на съседите от съседна област, включително столицата.Но повтраям: без нашенската лакомия за бързи печалби.Печалба,през голям оборот! Само за два сезона,ще ви се молят на колене от всички вериги.Но към тях,само излишъци.За вас добре,за народа добре.Назначавате си местни хора,продавачи с ъс процент от оборота + заплата.Така ще изместите римляните от всеки пазар,който примерно купуват вашия карфиол за 50 ст,а го продават за 1,20 .А вие по старобългарски: Всяка коза за свои крак!

    11:13 29.10.2025

  • 25 мда

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Ще гледаме Банани и":

    Прекупвачите ги създадохте вие, комундели скапани! Червени саботьори мухлясали!

    Коментиран от #35

    11:16 29.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 липсваща държава

    10 1 Отговор
    Проблемът е в скапаната ни колония, наричаща се държава. Тя защитава интересите на чуждите картели и монополи, собственост на господарите, сложили лакеите си да ни управляват. Никой не защитава интересите на българските производители. Вчера купих карфиол - половин килограм - 2,50. Значи един килограм - 5 лв. Цена за производител 25 ст. Значи в тези стотинки е трудът, материалите, разходите и печалбата на производителя, а веригата наготово печели 1000% печалба - десет пъти по 100 %. Такива извращения с народа ни не е имало никога, даже и през турско. Така е навсякъде - и при икономика, съдебна система, управление, изобщо във всички сектори. Не избори, не нови управляващи - трябва пълно сриване на този скапан модел и изначално преосноваване на държавата с ясни закони, принципи и правила. И най-после със собствен суверенитет.

    11:17 29.10.2025

  • 28 матю хари

    3 7 Отговор
    Госпожата не иска карфиола да е евтин, а да прибира тя тия 2 лв. за килограм. Ами да си отвори магазин и да си продава. Тя от алчност го хвърлила на прасетата.

    11:17 29.10.2025

  • 29 хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Нали взехте.......от колко години сме с тиквата.Префи ревеше за тиквата,сега ревеш за фатмака..... после ще ревеш за друг.

    11:17 29.10.2025

  • 30 А производителката

    4 2 Отговор
    Не знае ли какво е "вериги"?? Това е товар който Тя трябва да носи на гърба си защото е работила на полето - на чист въздух! В моловете е друго, - хора много и въздуха се замърсява и трябва да се прочиства а тока скъп за това от Нея се изкупува за 20 Ст. а там се продава за 2,20!

    11:17 29.10.2025

  • 31 Оня с Коня

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    ДА, и с бригади от училищата 9,10 11 клас един месец безплатен детски труд по полета и заводи,и да изхранвахме Русия, а по наще плод и зеленчуци нямаше нищо. Пазардйик консервният бълваше доматени пюрета за арабите /бях там на бригада 60лв платиха за месец работа ставайки в 5 и по 8 -10 часа като роби.Айде стига смешни глупости сте писали само ..всички по селата ходеха събота и неделя да донесът в София нещо за ядене ..страхотно беше няма що

    11:18 29.10.2025

  • 32 Чакай малко

    2 0 Отговор
    Толкова ли не могат да открият една сергия на главен път или пазар и сами да си продават. При ниски цени, всеки българин, като мине и ще си купи...

    11:18 29.10.2025

  • 33 А кайто не знае

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "пфф":

    Карфиол може да се консервира и само с вода и сол.

    11:18 29.10.2025

  • 34 Баба Гошка

    0 1 Отговор
    Не става с рев, кукло. Хващаш деца и внуци да ви рекламират продукцията директно за купувачи в инстаграм, фейсбук и т.н. Пускаш тикток ютюб и т н. клипчета как се слага зеле в каца и колко е полезно за здравето. И как ще им бъде доставено на адреса. Плащат дистанционно и им го пращаш според колкото зеле искат да си направят кисело. Доказано е, че опитните мишшки, хранени с кисело зеле и ферментирали зеленчуци, борят рака и др. заболявания за разлика от хранените с преработени храни.

    11:19 29.10.2025

  • 35 Дебелачко

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "мда":

    Точно така! Червените комундели създадоха бъркотията. Ама народа ги подкрепя с мълчаливо съгласие. Като прочетеш биографиите на всички политици ще видиш общият им произход. Крещят, врещят и колкото са по-гласовити, толкова им е по-червена биографията. Странични хора в управлението няма, всички са потомци на комунделите.

    11:20 29.10.2025

  • 36 баба вуна

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Според госпожата е лесно, щото нали й го взимали за 20 стотинки, а продавали за 2 лева. Да си го продава сама.

    11:28 29.10.2025

  • 37 Дали

    0 0 Отговор
    Демек по-добре да го дадеш на прасетата, отколкото да вземеш пари? Не казвам, че е ок, ама нещо странно изглежда.

    11:29 29.10.2025

  • 38 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    С ТЕЗИ 25 ТОНА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ НАРЕДИШ НА ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА И ДА ГИ ЗАМЕРВАШ ПО АЛЧНИТЕ ПРОСТИ ГЛАВИ.

    11:30 29.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Как

    0 1 Отговор
    Щеше да вземе 5000лв за карфиола.Но сега като продаде прасетата ще вземе 15 000лв.

    11:34 29.10.2025

  • 42 Боклуците на Боклука

    1 0 Отговор
    Това е така, защото корумпираните депутати умишлено гледат да заличат българското земеделие и животновъдство Те гледат да печелят от вноса и комисионните от големите търговски вериги които им дават на ръка. Трябва им трепане 👊🤜🪓🚽

    11:35 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове