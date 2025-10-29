Производителка изхвърли 25 тона карфиол заради търговските вериги, които плащат 20 стотинки

Българските земеделски производители продължават да се борят с катастрофално ниски изкупни цени от търговските вериги и борсите. Мария, производител на зеленчуци от Пазарджишко, разказа през сълзи как тази пролет е била принудена да хвърли 25 тона карфиол и да го даде на животните, защото не е могла да го продаде на разумна цена.
"Пълна подигравка е с производителите. Тази пролет хвърлихме 25 тона карфиол наше производство, дадохме го на животните", заяви производителката пред БГНЕС.
Заедно с мъжа си Мария отглежда и продава праз, тикви, зеле, цвекло и картофи - всички от собствено производство в региона. Въпреки високото качество на продукцията, изкупните цени от търговските вериги са толкова ниски, че тя вече призовава съпруга си да се откаже от земеделието.
"Вижте зелето, вижте какво качество. Веригите ни дават по 19-20 стотинки максимум на килограм и плащат когато пожелаят. Това не е ли подигравка?", попита през сълзи Мария. Според нея обаче реалността е още по-тежка от това: "Това е по-страшно, това е унищожаване на производството".
Производителката обяснява, че ситуацията на стоковите борси не е по-различна. Там също получава безмилостно ниски цени, а допълнително търпи и унизителното отношение.
"А на борсата ни подмятат от един на друг и обикаляме в отчаяние и получаваме най-много 30 стотинки", сподели Мария, която продава продукцията си в София.
Освен ниските изкупни цени, производителите понасят и тежки транспортни разходи. Мария прави сметка колко струва да продаваш зеленчуци в столицата, когато си от Пазарджишко.
"Направете сметката. Отиване и връщане до Пазарджик са два пъти по над 120 километра. Това са транспорт, гориво, камиони. Тук дори не говоря за вложените нерви и напрежение. Чисто и просто унищожаваме производството си", заяви още тя.
При разстояние от над 240 километра за едно пътуване до София и обратно, при цена на дизела около 3 лева на литър и при консумация на товарен автомобил от около 15-20 литра на 100 километра, само горивото за едно пътуване струва между 110 и 150 лева. Към това се добавят амортизация на превозното средство, пътни такси и загубено време.
Случаят с Мария не е изолиран. През юни тази година друг производител от Пазарджишко - Иван Кабуров от село Мало Конаре - също взе решение да унищожи преждевременно оранжерийните си краставици, защото цената на българската краставица се срина под 90 стотинки на борсата.
Проблемът с ниските изкупни цени от веригите и борсите е системен и засяга хиляди български земеделски производители. Въпреки че българската продукция е с високо качество, производителите често не могат да я реализират на справедлива цена, което води до масово унищожаване на реколтата и напускане на сектора.
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #4
10:58 29.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
а продават по 2 лв 🤔❗
И всичко е точно, някой да не си помисли, че има спекула❗
11:00 29.10.2025
Баш Батка
11:01 29.10.2025
4 Върши си работата
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":и защитава картелите.
11:02 29.10.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИРАКЧАНИНА Муханнед Наджим Абдуллах Ал-Нуаими ... МРЪСЕН ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ , ОРТАК НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ . ТОЙ ДЪРЖИ ВСИЧКИЯ ЗЕЛЕНЧУК В ПАЗАРДЖИК ... И ФАБРИКИТЕ И ИЗКУПВАЧИТЕ ИМА И ЗАВОД В
КАЛЕКОВЕЦ
- ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ПАЗАРДЖИК
- БЪЛГЕРИЪН МИЛИТЪРИ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ГРУП
- БАЛКАН АГРИКАЛЧАРАЛ
..... ЗАТОВА ДПС НН СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ В ПАЗАРДЖИК
11:02 29.10.2025
Сталин
Коментиран от #31
11:02 29.10.2025
Дебелачко
11:03 29.10.2025
Бойкот
11:03 29.10.2025
604
Коментиран от #11
11:04 29.10.2025
Последния Софиянец
Коментиран от #14, #29
11:04 29.10.2025
11 Дебелачко
До коментар #9 от "604":Ма какви регулатори? Пазара е демократичен!
11:06 29.10.2025
пфф
Коментиран от #15, #33
11:06 29.10.2025
хъхъ
Коментиран от #18
11:06 29.10.2025
14 Дебелачко
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Кога ще вземате властта та да знам овреме да се пребоядисам?
11:07 29.10.2025
15 Дебелачко
До коментар #12 от "пфф":Туршията, компотите и разните там зимнини са сива икономика. Трябва на всеки произведен буркан с компот и на всеки бидон кисело зеле да се плати ДДС. Държавата затъва, демокрацията е в опасност!
Коментиран от #20
11:09 29.10.2025
Данко Харсъзина
11:09 29.10.2025
карфиол
11:10 29.10.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "хъхъ":Имаш ли идея как се продава един ТИР с карфиол на сергия🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #22, #36
11:10 29.10.2025
Да живеят
Коментиран от #21
11:11 29.10.2025
20 пфф
До коментар #15 от "Дебелачко":Ква сива икономика, бе свинчо? Май сивото в-во ти е в дефицит!
11:12 29.10.2025
21 Дебелачко
До коментар #19 от "Да живеят":Напънал съм се да изкарам до Нова Година и като дойде еврото ще си отдъхна. Голям рахат ще настане. Ще бъда в клуба на богатите.
11:13 29.10.2025
22 Ами
До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Продавайте ги в интернет! Купувачите сами ще ви намерят!
11:13 29.10.2025
23 Ще гледаме Банани и
Всичко е точно!
Щом на борсата е толкова значи консервените комбинати го купуват на 5 ст. и ни продават туршия по 10лв. Работата е европейски бонбон.
Коментиран от #25, #26
11:13 29.10.2025
Даа!
11:13 29.10.2025
25 мда
До коментар #23 от "Ще гледаме Банани и":Прекупвачите ги създадохте вие, комундели скапани! Червени саботьори мухлясали!
Коментиран от #35
11:16 29.10.2025
липсваща държава
11:17 29.10.2025
матю хари
11:17 29.10.2025
29 хахаха
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Нали взехте.......от колко години сме с тиквата.Префи ревеше за тиквата,сега ревеш за фатмака..... после ще ревеш за друг.
11:17 29.10.2025
А производителката
11:17 29.10.2025
31 Оня с Коня
До коментар #6 от "Сталин":ДА, и с бригади от училищата 9,10 11 клас един месец безплатен детски труд по полета и заводи,и да изхранвахме Русия, а по наще плод и зеленчуци нямаше нищо. Пазардйик консервният бълваше доматени пюрета за арабите /бях там на бригада 60лв платиха за месец работа ставайки в 5 и по 8 -10 часа като роби.Айде стига смешни глупости сте писали само ..всички по селата ходеха събота и неделя да донесът в София нещо за ядене ..страхотно беше няма що
11:18 29.10.2025
Чакай малко
11:18 29.10.2025
33 А кайто не знае
До коментар #12 от "пфф":Карфиол може да се консервира и само с вода и сол.
11:18 29.10.2025
Баба Гошка
11:19 29.10.2025
35 Дебелачко
До коментар #25 от "мда":Точно така! Червените комундели създадоха бъркотията. Ама народа ги подкрепя с мълчаливо съгласие. Като прочетеш биографиите на всички политици ще видиш общият им произход. Крещят, врещят и колкото са по-гласовити, толкова им е по-червена биографията. Странични хора в управлението няма, всички са потомци на комунделите.
11:20 29.10.2025
36 баба вуна
До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Според госпожата е лесно, щото нали й го взимали за 20 стотинки, а продавали за 2 лева. Да си го продава сама.
11:28 29.10.2025
Дали
11:29 29.10.2025
240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:30 29.10.2025
Как
11:34 29.10.2025
Боклуците на Боклука
11:35 29.10.2025