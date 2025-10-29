Производителка изхвърли 25 тона карфиол заради търговските вериги, които плащат 20 стотинки

Българските земеделски производители продължават да се борят с катастрофално ниски изкупни цени от търговските вериги и борсите. Мария, производител на зеленчуци от Пазарджишко, разказа през сълзи как тази пролет е била принудена да хвърли 25 тона карфиол и да го даде на животните, защото не е могла да го продаде на разумна цена.

"Пълна подигравка е с производителите. Тази пролет хвърлихме 25 тона карфиол наше производство, дадохме го на животните", заяви производителката пред БГНЕС.

Заедно с мъжа си Мария отглежда и продава праз, тикви, зеле, цвекло и картофи - всички от собствено производство в региона. Въпреки високото качество на продукцията, изкупните цени от търговските вериги са толкова ниски, че тя вече призовава съпруга си да се откаже от земеделието.

"Вижте зелето, вижте какво качество. Веригите ни дават по 19-20 стотинки максимум на килограм и плащат когато пожелаят. Това не е ли подигравка?", попита през сълзи Мария. Според нея обаче реалността е още по-тежка от това: "Това е по-страшно, това е унищожаване на производството".

Производителката обяснява, че ситуацията на стоковите борси не е по-различна. Там също получава безмилостно ниски цени, а допълнително търпи и унизителното отношение.

"А на борсата ни подмятат от един на друг и обикаляме в отчаяние и получаваме най-много 30 стотинки", сподели Мария, която продава продукцията си в София.

Освен ниските изкупни цени, производителите понасят и тежки транспортни разходи. Мария прави сметка колко струва да продаваш зеленчуци в столицата, когато си от Пазарджишко.

"Направете сметката. Отиване и връщане до Пазарджик са два пъти по над 120 километра. Това са транспорт, гориво, камиони. Тук дори не говоря за вложените нерви и напрежение. Чисто и просто унищожаваме производството си", заяви още тя.

При разстояние от над 240 километра за едно пътуване до София и обратно, при цена на дизела около 3 лева на литър и при консумация на товарен автомобил от около 15-20 литра на 100 километра, само горивото за едно пътуване струва между 110 и 150 лева. Към това се добавят амортизация на превозното средство, пътни такси и загубено време.

Случаят с Мария не е изолиран. През юни тази година друг производител от Пазарджишко - Иван Кабуров от село Мало Конаре - също взе решение да унищожи преждевременно оранжерийните си краставици, защото цената на българската краставица се срина под 90 стотинки на борсата.

Проблемът с ниските изкупни цени от веригите и борсите е системен и засяга хиляди български земеделски производители. Въпреки че българската продукция е с високо качество, производителите често не могат да я реализират на справедлива цена, което води до масово унищожаване на реколтата и напускане на сектора.