Новини
България »
Вдигат цените на цигарите от Нова година

Вдигат цените на цигарите от Нова година

6 Ноември, 2025 10:07 1 730 24

  • нагреваемите тютюневи изделия-
  • цигари-
  • електронни цигари

Това е заложено в проектобюджета за следващата година

Вдигат цените на цигарите от Нова година - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От началото на следващата година се очаква поскъпване на всички тютюневи изделия в страната. Причината е планираното увеличение на акцизните ставки, което е заложено в проектобюджета за следващата година. Промяната обхваща както традиционните цигари, така и нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари, включително и тези без съдържание на никотин, съобщи БНТ.

Увеличението е част от четиригодишна програма за плавно повишаване на акцизите, с която България цели да достигне средните нива за Европейския съюз. Досега страната поддържаше едни от най-ниските ставки, особено при новите видове изделия за пушене.

Конкретните изменения предвиждат акцизът за цигарите да нарасне от 107,57 евро на 113 евро за 1000 къса. След добавянето на 20% ДДС, очакваното поскъпване за кутия цигари ще бъде около 30 стотинки, ако производителите и търговците не променят своите надценки.

При нагреваемите тютюневи изделия акцизът се увеличава с 10 евро на килограм, което ще доведе до поскъпване от около 15 стотинки на кутия с 20 стика. Аналогично ще се оскъпят и нагреваемите изделия, които не съдържат никотин.

Акцизната ставка за течностите за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин, се повишава от 0,23 на 0,25 евро за милилитър. Така цената на стандартна електронна цигара с 2 мл течност ще се увеличи с около 10 стотинки, а бутилка от 20 мл – с близо лев.

Увеличение е предвидено и за други категории: налогът за пури и пурети става 212,70 евро за 1000 къса, а за тютюна за пушене – 121,96 евро за килограм.

В началото на годината на пазара все още ще има налични продукти със стари бандероли, които ще се продават на същите цени до изчерпване на количествата. Финансовите разчети показват, че от по-високите акцизни ставки в държавния бюджет се очакват 130 млн. евро допълнителни приходи, към които ще се добавят и около 26 млн. евро от ДДС.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    37 3 Отговор
    По заповед на урсулата

    10:08 06.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    30 7 Отговор
    Кутия цигари 8 евро.

    10:09 06.11.2025

  • 3 Бивш

    22 11 Отговор
    Вдигайте ги още акъл да им дойде !

    10:09 06.11.2025

  • 4 Трябват заплати за чиновниците

    30 3 Отговор
    Клатикрачолите!

    10:12 06.11.2025

  • 5 спонтанен сарказъм

    19 3 Отговор
    много съм щастлив, че приеме еврото

    Коментиран от #10

    10:12 06.11.2025

  • 6 ТОЛКОВА

    16 4 Отговор
    могат топ-финансистите от ГЕП

    10:16 06.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 2 Отговор
    ИНФЛАЦИЯ- 3% 🤔🤔🤔🤔

    10:17 06.11.2025

  • 8 Дон Антонио

    18 2 Отговор
    А кожените пури ще ги вдигате ли?

    Коментиран от #12

    10:18 06.11.2025

  • 9 Тома

    24 2 Отговор
    Ще трябват пари за заплати на депутатите че на всеки три месеца да не спрат

    10:19 06.11.2025

  • 10 Еврото идва

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "спонтанен сарказъм":

    Възраждане си заминава при Крайцера.

    Коментиран от #18

    10:33 06.11.2025

  • 11 Дедо е казал на баща ми

    0 5 Отговор
    Дедо е казал на баща ми да ми каже на мен да кажа на сина си да не пуши. Цялата фамилия сме непушачи. Не моем ви мисла!

    10:37 06.11.2025

  • 12 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Антонио":

    Кой може ше ги дига.

    10:37 06.11.2025

  • 13 Абе

    3 0 Отговор
    Шишайте курц без пари.

    10:38 06.11.2025

  • 14 Тошко

    11 1 Отговор
    Не само на цигари а на всичко кажете без да увъртания

    10:44 06.11.2025

  • 15 Само така!

    1 10 Отговор
    Не можеш да влезеш в кръчма, без да ти димят наоколо, въпреки забраните!

    Омирисваш се като в катун!

    С повече да ги вдигнат даже!

    10:47 06.11.2025

  • 16 Айнщайн

    5 0 Отговор
    "Вярвам, че пушенето на лула допринася за по-обективната преценка"...!!! Айнщайн 1950г.

    10:52 06.11.2025

  • 17 ддд

    0 6 Отговор
    Малко е. ДА станат като навън 6-7 евро кутията. Тогава който може да си го позволи да пуши. Заради евтините цигари децата се тровят от малки

    Коментиран от #22

    10:54 06.11.2025

  • 18 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Еврото идва":

    освен тея псевдо-националистически недоразомения и цялата средна класа (до колкото въобще сме я имали) е тръгнала към крайцера

    10:57 06.11.2025

  • 19 Евробюджет

    1 0 Отговор
    Всички пушачи и пияници ви пожелават, събраните пари от акцизи на цигари и алкохол да ги похарчите за свещи и венци.

    10:58 06.11.2025

  • 20 така, де

    0 0 Отговор
    теменужката трябва да пълни бюджета!

    10:58 06.11.2025

  • 21 Нов европеец

    1 0 Отговор
    Вдигаме цената на цигарите - болиме, аз не пуша
    Вдигаме цената на петрола - болиме, аз кола не карам
    Вдигаме данъците - каквото кажат ще плащам
    Европейските господари искат да те плющят - добре, аз съм модерен гей
    Като по турско: Преклонена глава, сабя не я сече
    В клуба на богатите е така !!!

    10:59 06.11.2025

  • 22 Кой бях аз

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ддд":

    ДДД А ефтините наркотици, за тях нещо да кажеш??? Че яко се зоба в училищата знаем, ама яко се шмърка и от тези в парламента...Ше стане като сухия режим в УСА-1930г. и парите ше отиват не в държажната мафия, а в частната!

    11:00 06.11.2025

  • 23 Бай Данчо

    0 0 Отговор
    Вдигат ! Кажете кои са тези които ВДИГАТ ! Трябва да знаем кой ВДИГА !!!!

    11:00 06.11.2025

  • 24 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Честито ви евро! 🤣🤣🤣

    11:01 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове