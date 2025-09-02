Новини
България »
Адвокатът на Паскал: Клиентът ми не е контрабандист №1! Това не са доказани факти

2 Септември, 2025 13:10 656 16

  • никола николов-паскал-
  • паскал-
  • димитър марковски-
  • контрабанда-
  • цигари

Предстои да се види как ще се развие процесът

Адвокатът на Паскал: Клиентът ми не е контрабандист №1! Това не са доказани факти - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Към настоящия момент нямам информация прокуратурата да е обжалвала определението на съда за пускане на клиента ми под парична гаранция. Но все още има срок, в който могат да го направят. Това съобщи адвокат Димитър Марковски, коментирайки решението на Софийския градски съд да пусне клента му Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. 64-годишният мъж беше екстрадиран от Сърбия и задържан у нас за 72 часа.

Защитникът му категорично отрече клиентът му да е "контрабандист №1", както беше наречен от бившия шеф на ДАНС. "Думите на ръководни кадри от ДАНС са базирани на оперативна информация. Това не са доказани факти. Те не могат да се използват като редовни и годни доказателства“, подчерта той.

И добави, че присъствието на Николов по това наказателно дело, ще "разбули мистификацията около неговия образ“, изграден през годините.

Относно подозренията, че Паскал се е върнал в страната, за да съдейства на властите и евентуално да участва в политическа схема, Марковски беше категоричен: "Ако имаше договорка с прокуратурата, щяхме да видим други резултати – парична гаранция още при екстрадирането, а не искане за най-тежката мярка. Това не се случи. Задържан беше за 72 часа, а прокуратурата настоя пред съда за арест, въпреки че предоставих надлежна медицинска документация“.

Най-обсъжданата част от показанията на Николов е свързана със споменаването на имената на съпредседателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и бившия вътрешен министър Бойко Рашков. "Господин Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков. Той е предал информация, която е чул от друг обвиняем. Това не са твърдения от първо лице“, поясни защитникът пред NOVA.

Марковски обаче подчерта, че дори и такава информация има правен статус. "Обясненията на обвиняемите са доказателствени средства по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс. Те подлежат на проверка, но са част от доказателствения процес“.

На въпрос защо до момента Асен Василев и Бойко Рашков не са разпитани, Марковски поясни: "Това е тактика на разследването и преценка на самите разследващи прокурори. Не може да бъдат викани без сериозен набор от доказателства. Предстои да се види как ще се развие процесът“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Идват избори и ще ползват Паскал срещу ПП и ДБ.

    13:11 02.09.2025

  • 2 Хахаха

    10 0 Отговор
    Какво да каже адвокат. Най-големите измамници и негодници. Проверете го за колко апартаменти има по света, за някой хотел, ресторант, яхта или джип.

    13:13 02.09.2025

  • 3 е как бе

    6 0 Отговор
    той друго не е правил тоя живот, а именно служил е на дпс-гроб

    13:14 02.09.2025

  • 4 Сталин

    12 0 Отговор
    Вярно е че този бандит не е контрабандист номер едно ,номер едно контрабандисти са криминалната хунта на Тиквата и Прасето

    13:15 02.09.2025

  • 5 Доказано е обаче

    10 1 Отговор
    Че баща ти беше безочлив подменкаджия на доказателства.
    Крушата не пада под ябълка!
    Почнат ли да ви тикат по затворите, друга ръченица ще заиграете!

    13:16 02.09.2025

  • 6 Казуар

    10 0 Отговор
    Адвокатинът да не се открехва да говори защото фалшът се усеща.

    13:16 02.09.2025

  • 7 Трол

    11 0 Отговор
    Този адвокат повече прилича на бандит, откокото клиента му.

    13:16 02.09.2025

  • 8 Наивник

    8 0 Отговор
    За тридесет години контрабанда го свързват с ПП, явно някой опрощава грехове за лъжисвидетелстване. Сега ще фалшефицират някой документ и приключват с ПП. ДА ЖИВЕЕ МАФИЯТА И ДС.

    13:19 02.09.2025

  • 9 прокопи

    6 0 Отговор
    Този ми прилича много на Ути ...

    13:20 02.09.2025

  • 10 Стига бе

    10 0 Отговор
    Порасналата малка свиня, наследник на голямата свиня, която защитаваше всички големи свине казал....

    13:24 02.09.2025

  • 11 Изолаторът

    5 0 Отговор
    Тоя от ареста няма да излезе.Кат се разприказва за голямата пазарска чанта и онези пачки по 500.

    13:28 02.09.2025

  • 12 Щом не е номер 1

    6 0 Отговор
    Значи клиентът му няма да се обиди ако го наречем контрабандист номер 2.

    13:41 02.09.2025

  • 13 ДЕЛЯНЧО И БОКО

    4 0 Отговор
    ПАСКАЛ Е КОНТРАБАНДИСТ НОМЕР 2
    НИЕ СМЕ НОМЕР 1,

    13:49 02.09.2025

  • 14 Боклуците на Боклука

    2 0 Отговор
    Естествено е,че не е N1. Тиквата е N1 и Шиши N2 😂😅🤣🤜👊🚽

    13:51 02.09.2025

  • 15 Новак

    1 0 Отговор
    "Клиентът ми не е контрабандист №1! Това не са доказани факти."
    Моля някой да ми обясни това. Факт е, но трябва да се докаже? Т.е. Паскалев е жив, това е факт, но някой трябва да го докаже.

    13:53 02.09.2025

  • 16 Опааа

    1 0 Отговор
    ШИ ба н адвокат! Как ще защитаваш престъпници бе дЕ белак??? Веднага и двамата в Белене и минимум 20г.каторга!

    13:57 02.09.2025

Новини по градове:
