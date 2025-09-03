Новини
България »
Паскал остава на свобода

Паскал остава на свобода

3 Септември, 2025 20:04 631 6

  • паскал-
  • свобода-
  • съд-
  • прокуратура-
  • контрабанда на цигари-
  • контрабанда-
  • цигари

Прокуратурата не обжалва решението на съда

Паскал остава на свобода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата не е протестирала отказа на Софийския градски съд да пусне от ареста разследвания за контрабанда Никола Николов-Паскал. Той остава на свобода срещу парична гаранция от 50 000 лева, съобщиха от Софийския апелативен съд.

До момента не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му мярка за неотклонение. Тридневният срок за обжалване вече е изтекъл, което означава, че решението на съда е влязло в сила, потвърдиха от БНТ.

Припомняме, че Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

При гледане на мярката му за неотклонение в Софийския градски съд, съдия Аделина Иванова цитира показанията му пред Антикорупционната комисия. В тях Николов заявява, че е чувал от Стефан Димитров, че в контрабандната дейност са замесени и бившите министри Асен Василев и Бойко Рашков.

"Решението е законосъобразно и най-вероятно няма да обжалваме", заяви пред медиите адвокатът на Николов - Димитър Марковски. Той обясни, че клиентът му не познава лично Василев и Рашков, а само е преразказал информация, получена от Стефан Димитров.

След внасянето на паричната гаранция от 50 000 лева, Никола Николов - Паскал ще бъде освободен. Той има 15-дневен срок да внесе сумата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Ще го ползват срещу ПП и ДБ и после ще го убият.

    20:07 03.09.2025

  • 2 Пич

    10 0 Отговор
    Когато говоря ме слушайте добре ! Казах ви , че го довлякоха за да го оправдаят , не да го осъдят !!!

    20:07 03.09.2025

  • 3 Прокурор

    8 0 Отговор
    Човекът трябва много да се пази, да не излиза, да внимава какво консумира за да не получи я инфаркт, я инсулт или нищо друго !

    20:09 03.09.2025

  • 4 Еее

    5 0 Отговор
    Има си хас.

    20:13 03.09.2025

  • 5 шиши

    4 0 Отговор
    обещал съм му

    20:20 03.09.2025

  • 6 ГРОБ

    3 0 Отговор
    Работа, работа, работа!

    20:28 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове