Паскал остава на свобода

Прокуратурата не е протестирала отказа на Софийския градски съд да пусне от ареста разследвания за контрабанда Никола Николов-Паскал. Той остава на свобода срещу парична гаранция от 50 000 лева, съобщиха от Софийския апелативен съд.

До момента не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му мярка за неотклонение. Тридневният срок за обжалване вече е изтекъл, което означава, че решението на съда е влязло в сила, потвърдиха от БНТ.

Припомняме, че Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

При гледане на мярката му за неотклонение в Софийския градски съд, съдия Аделина Иванова цитира показанията му пред Антикорупционната комисия. В тях Николов заявява, че е чувал от Стефан Димитров, че в контрабандната дейност са замесени и бившите министри Асен Василев и Бойко Рашков.

"Решението е законосъобразно и най-вероятно няма да обжалваме", заяви пред медиите адвокатът на Николов - Димитър Марковски. Той обясни, че клиентът му не познава лично Василев и Рашков, а само е преразказал информация, получена от Стефан Димитров.

След внасянето на паричната гаранция от 50 000 лева, Никола Николов - Паскал ще бъде освободен. Той има 15-дневен срок да внесе сумата.