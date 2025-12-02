Йово Николов: Тези протести са съизмерими с 1997 г.

„Аз съм бил на почти всички протести от 1989 година насам. Според мен тези протести са съизмерими с протестите през 1997 година срещу правителството на Жан Виденов. Бях на протеста, това което и мен ме изненада, е, че аз там не срещнах познати хора. Имаше толкова много хора, толкова млади хора – сменило се е поколението, което протестира“. Това коментира в „Тази сутрин“ журналистът Йово Николов.
“Обиколих целия протест, просто така се наложи, исках да се видим там с приятели, които бяха от другата страна. Толкова гъсто, плътно един до друг, млади хора с малки деца…”, посочи той и допълни, че в мрежите се е завъртяло видео, в което попитали млади родители защо са с детето си, а те отговорили „Ами тя и бабата е тук и няма на кого да я оставим“.
„Тези протести са по-различни от това, което ние правихме през 2013 година, 2020 година. Тотално се е сменило поколението, което протестира. Ще цитирам още един лозунг от протеста „Толкова е зле положение, че дори интровертите са тук“, коментира Йово Николов.
Политическият анализатор Георги Харизанов посочи, че протестът е бил многохиляден, мащабен. По думите му протестът е поставил много по-нова, много по-сложна задача пред управляващите, той е надраснал темата с бюджета.
"Корупцията е част от преразпределението на ресурса, който се иззема от хората, винаги е била част. И намаляването на публичните разходи, неминуемо ще доведе и до намаляването на корупцията. Това е най-естественият процес", коментира Георги Харизанов.
„Онези 52 милиона, които бяха изтеглени кеш, авансово за магистрала „Хемус“ не са корупция, те са кражба. През този бюджет младите хора осъзнаха, че това управление - в продължение на 10 на 12 години, всъщност е една кражба от младите хора и от тяхното бъдеще“, посочи Йово Николов.
„Това увеличение на данъците и на ставката, увеличението на разходите, това е, представете си, държавата - една финансова пирамида. И тази финансова пирамида, от долната си голяма основа, взема, за да храни една олигархия от 100-200-1000 човека“, коментира той и допълни, че вече България не идват така пари от ЕС, както са идвали и както им се иска, се налага да се взимат пари от хората“, коментира още той.
Георги Харизанов обаче посочи, че парите от ЕС за България не са спрени.
По думите на Йово Николов младите хора осъзнават "захранването на една каста", която се храни от данъците.
Йово Николов обърна внимание на протестите и в другите големи градове.
На въпрос дали ще се стигне до оставка, той коментира: „Това е част от сложността на задачата и пред управляващите, и пред опозиция, защото опозицията е редно да излъчи достойна алтернатива и да каже, „ние мислим, че ето тези хора ще управляват по-добре, по ето този начин“. Нещо, което поне до момента не е факт. А пред управляващите сложността на задачата е как от една страна да се справят с народното недоволство и как от друга страна това да не се случва „през аварийния изход“, давайки цялата власт на президента и това ние да влезем в еврозоната“.
1 Атина Палада
10:48 02.12.2025
2 Дориана
Коментиран от #5
10:48 02.12.2025
3 честен ционист
10:49 02.12.2025
4 ЖОРКО. ТРЪБАТА
Коментиран от #34
10:50 02.12.2025
5 честен ционист
До коментар #2 от "Дориана":Дориана, идете си в Кишиниев поне да се научите как се правят истински революции.
10:51 02.12.2025
6 ШИШИ И ТИКВУН
Коментиран от #10
10:51 02.12.2025
7 БСТ
10:52 02.12.2025
8 Бай Араб
Коментиран от #15
10:52 02.12.2025
9 ШИШИ владетеля царя
10:52 02.12.2025
11 бай Бончо
10:55 02.12.2025
12 Ура,,Ура
10:55 02.12.2025
14 Голфаровото гоги
10:57 02.12.2025
15 русоляв
До коментар #8 от "Бай Араб":Посещавали сме Русия и повярвай , само можем да мечтаем за такъв живот . Когато викате ,че тук не е Москва ,се смея , защото наистина , не е . Само виж метрото .
Коментиран от #25, #26
10:57 02.12.2025
16 Трол
10:58 02.12.2025
17 Бай Араб
10:59 02.12.2025
18 Столичанин кореняк
11:01 02.12.2025
19 Бай Араб
11:02 02.12.2025
20 Не назованата истина е че кражбите
С други думи Превзета Държава от една Банда от бивши приближени на ДС на ЦК на БКП, това е пътят на Комунистическата Олигархия възпроизвеждаща се за последните 36 години.
11:02 02.12.2025
21 1984
11:04 02.12.2025
22 какво постигнахте вчера,путинохили ????
11:08 02.12.2025
23 Хиляден протест с/у първи бюджет в €вро!
Означава, че ЕВРОТО е БЛАМИРАНО!
Ясно и видно, и от Ройтерс, дори!
Точка!
Да пазим родният си Български Лев –
гарант за Свободата и Независимостта на България!
11:09 02.12.2025
24 Ужасяващо е
Коментиран от #28
11:09 02.12.2025
25 Бай Араб
До коментар #15 от "русоляв":Не си ходил никога в Москва.В метрото има една много тежка миризма ,но ти няма как да знаеш.Иначе за теб Русия - това е Москва,има и други градове.А РФ е съставена от Москва и поробени републики.
11:12 02.12.2025
26 Ако трябва да нарисувам ,просия........
До коментар #15 от "русоляв":Ще нарисувам един огромен празен магазин и в него Няколко огромни плъха /А ,ла кремълските/!Това е просия и преди и сега!!!Д.Дончев.
11:14 02.12.2025
27 Не искаме кикита и кокоровци да яхнат
да яхнат властта и да ни запокитят в небетието
на пълно унижение и зависимост от чужди алчници.
НЕ ИСКАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ НЕ-БЪЛГАРИЯ
с неадектаватните сглобкаджии - вече им сърбахме попарата
дето раздадоха всичко на чужди алчни интереси.
9 млрд.лв. за 9 дни през декември 2021 г. профукаха...
Долу кикитата и кокорчовци,
и ДА - на Българския Лев!
11:20 02.12.2025
28 Абе, ти нормален ли си?
До коментар #24 от "Ужасяващо е":Ай стига с тази Шулева, бе!
Стига буташ НЕ-българката
да ни учи нас - българите, как да живеем в
собствената ни България!
11:23 02.12.2025
29 Цвете
11:29 02.12.2025
31 Йовчо
11:38 02.12.2025
32 абе глупак
Коментиран от #38
11:44 02.12.2025
33 Хараламби
11:51 02.12.2025
34 Гост
До коментар #4 от "ЖОРКО. ТРЪБАТА":Беше поомекнал и не толкова арогантен както е обикновенно. Хаха
11:53 02.12.2025
35 Новак
11:54 02.12.2025
36 ЦИТИРАТЕ БОКЛУКА Г. ХАРИЗАНОВ ..........
11:55 02.12.2025
37 ЕДГАР КЕЙСИ
11:57 02.12.2025
38 Новак
До коментар #32 от "абе глупак":В т... си бил ти... и още си там. Да си чул за щурм на Паррамента.
11:58 02.12.2025
39 Я у лево
12:01 02.12.2025
40 Механик
До кога българинът ще бъде шиле? До кога ще го ползват едни, за да вземат властта от други, а след това да подкарат нещата по стария начин?
С половинчати протести не стават нещата. Тука трябва нещо по-сериозно от протести. Трябва Народен Съд и сериозни наказания, за да може поне 50 години нещата да вървят горе-долу добре.
Коментиран от #42
12:03 02.12.2025
41 Дани
12:05 02.12.2025
42 Банко
До коментар #40 от "Механик":Децата на онези, довели кризата тогава, обрали банки, спестявания на хората, се върнаха с дипломи от престижни университети, а вие ги приехте, като богове.
12:08 02.12.2025