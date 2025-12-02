Новини
Йово Николов: Тези протести са съизмерими с 1997 г.

Йово Николов: Тези протести са съизмерими с 1997 г.

2 Декември, 2025

Държавата е финансова пирамида, от чиято долна основа се взема, за да се храни една олигархия от 100-200-1000 човека, каза той

Йово Николов: Тези протести са съизмерими с 1997 г. - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова

„Аз съм бил на почти всички протести от 1989 година насам. Според мен тези протести са съизмерими с протестите през 1997 година срещу правителството на Жан Виденов. Бях на протеста, това което и мен ме изненада, е, че аз там не срещнах познати хора. Имаше толкова много хора, толкова млади хора – сменило се е поколението, което протестира“. Това коментира в „Тази сутрин“ журналистът Йово Николов.

“Обиколих целия протест, просто така се наложи, исках да се видим там с приятели, които бяха от другата страна. Толкова гъсто, плътно един до друг, млади хора с малки деца…”, посочи той и допълни, че в мрежите се е завъртяло видео, в което попитали млади родители защо са с детето си, а те отговорили „Ами тя и бабата е тук и няма на кого да я оставим“.

„Тези протести са по-различни от това, което ние правихме през 2013 година, 2020 година. Тотално се е сменило поколението, което протестира. Ще цитирам още един лозунг от протеста „Толкова е зле положение, че дори интровертите са тук“, коментира Йово Николов.

Политическият анализатор Георги Харизанов посочи, че протестът е бил многохиляден, мащабен. По думите му протестът е поставил много по-нова, много по-сложна задача пред управляващите, той е надраснал темата с бюджета.

"Корупцията е част от преразпределението на ресурса, който се иззема от хората, винаги е била част. И намаляването на публичните разходи, неминуемо ще доведе и до намаляването на корупцията. Това е най-естественият процес", коментира Георги Харизанов.

„Онези 52 милиона, които бяха изтеглени кеш, авансово за магистрала „Хемус“ не са корупция, те са кражба. През този бюджет младите хора осъзнаха, че това управление - в продължение на 10 на 12 години, всъщност е една кражба от младите хора и от тяхното бъдеще“, посочи Йово Николов.

„Това увеличение на данъците и на ставката, увеличението на разходите, това е, представете си, държавата - една финансова пирамида. И тази финансова пирамида, от долната си голяма основа, взема, за да храни една олигархия от 100-200-1000 човека“, коментира той и допълни, че вече България не идват така пари от ЕС, както са идвали и както им се иска, се налага да се взимат пари от хората“, коментира още той.

Георги Харизанов обаче посочи, че парите от ЕС за България не са спрени.

По думите на Йово Николов младите хора осъзнават "захранването на една каста", която се храни от данъците.

Йово Николов обърна внимание на протестите и в другите големи градове.

Георги Харизанов обаче посочи, че парите от ЕС за България не са спрени.

На въпрос дали ще се стигне до оставка, той коментира: „Това е част от сложността на задачата и пред управляващите, и пред опозиция, защото опозицията е редно да излъчи достойна алтернатива и да каже, „ние мислим, че ето тези хора ще управляват по-добре, по ето този начин“. Нещо, което поне до момента не е факт. А пред управляващите сложността на задачата е как от една страна да се справят с народното недоволство и как от друга страна това да не се случва „през аварийния изход“, давайки цялата власт на президента и това ние да влезем в еврозоната“.


