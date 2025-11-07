Кметът на София отне делегираните правомощия на главния архитект

Считано от днес, със заповед на кмета на Столична община се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София. Причината е липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление.

Това съобщиха от Столичната община.

Главният архитект от днес не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от кмета на Столична община. Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава единствено в компетентността на заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски. Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, касаещи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече се упражнява от кмета на Столична община.

Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията.