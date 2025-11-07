Кметът на София отне делегираните правомощия на главния архитект

Считано от днес, със заповед на кмета на Столична община се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София. Причината е липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление.
Това съобщиха от Столичната община.
- Главният архитект от днес не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от кмета на Столична община.
- Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава единствено в компетентността на заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски.
- Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, касаещи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече се упражнява от кмета на Столична община.
Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията.
1 Браво кмете!
Коментиран от #2
13:54 07.11.2025
2 пфу
До коментар #1 от "Браво кмете!":Какво да почиства бе сме.ник нали той я назначи когато стана кмет.
Коментиран от #6
13:56 07.11.2025
3 палячо си
13:57 07.11.2025
4 И Богдана
13:59 07.11.2025
5 тЕДИ
14:04 07.11.2025
6 Кой да знай?
До коментар #2 от "пфу":Може да са му оказали натиск.
Коментиран от #11
14:06 07.11.2025
7 Това лудо презастрояване
14:08 07.11.2025
8 Оставка и разследване за Терзиев
Цяла София е в боклуци, заради големият боклук който управлява. Веднага да да бъде отстранен кметът на София заради неговата некомпетентност, некадърност да управлява и безстопанственост. Ако има зарази той ще е виновен. Ние и си плащаме таксите, с той не може да управлява и цяла София е потънала боклуци. Не ме интересува какво говори и ня какъв се прави, да си дава оставката и да се маха. София да се изчисти веднага. Иначе Гражданско неподчинение и блокади във всички квартали
14:09 07.11.2025
9 Бай Ставри
14:12 07.11.2025
10 търговище
14:13 07.11.2025
11 Сила
До коментар #6 от "Кой да знай?":По скоро крадливите му другарчета го подведоха , уж бяха с него а завъртяха далавери с ГЕРБ и останките корумпета от СОС зад гърба му ....а специално точно на този човек , с парите му , с този семеен произход и родословие зад гърба му няма как да му се оказва натиск ....все пак това е ДС а не пожарната в Банкя или некви псевдо мутри от крайните софийски квартали ....предадоха го хората на които повярва и им имаше доверие !!!
14:14 07.11.2025