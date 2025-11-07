Новини
Кметът на София отне делегираните правомощия на главния архитект

7 Ноември, 2025 13:52 650 11

Рокади в Столичната община

Кметът на София отне делегираните правомощия на главния архитект - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Считано от днес, със заповед на кмета на Столична община се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София. Причината е липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление.

Това съобщиха от Столичната община.

  1. Главният архитект от днес не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от кмета на Столична община.
  2. Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава единствено в компетентността на заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски.
  3. Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, касаещи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече се упражнява от кмета на Столична община.

Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво кмете!

    10 8 Отговор
    Почиствай яко пеевско-герберската бърлога. Независимо че Фъндъчка и Тиквоний Борисов насесоха погром над София, ти ще се справиш.

    Коментиран от #2

    13:54 07.11.2025

  • 2 пфу

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво кмете!":

    Какво да почиства бе сме.ник нали той я назначи когато стана кмет.

    Коментиран от #6

    13:56 07.11.2025

  • 3 палячо си

    7 5 Отговор
    и това е........

    13:57 07.11.2025

  • 4 И Богдана

    4 3 Отговор
    "легна болна" . Ганю плаща и мурафети !

    13:59 07.11.2025

  • 5 тЕДИ

    4 2 Отговор
    И във Варна трябва да му вземат правата и 100 тоги на голо

    14:04 07.11.2025

  • 6 Кой да знай?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "пфу":

    Може да са му оказали натиск.

    Коментиран от #11

    14:06 07.11.2025

  • 7 Това лудо презастрояване

    7 1 Отговор
    е свързано с много рушвети!

    14:08 07.11.2025

  • 8 Оставка и разследване за Терзиев

    3 6 Отговор
    Терзиев да бъде отстранен като кмет и да бъде разследван.
    Цяла София е в боклуци, заради големият боклук който управлява. Веднага да да бъде отстранен кметът на София заради неговата некомпетентност, некадърност да управлява и безстопанственост. Ако има зарази той ще е виновен. Ние и си плащаме таксите, с той не може да управлява и цяла София е потънала боклуци. Не ме интересува какво говори и ня какъв се прави, да си дава оставката и да се маха. София да се изчисти веднага. Иначе Гражданско неподчинение и блокади във всички квартали

    14:09 07.11.2025

  • 9 Бай Ставри

    2 4 Отговор
    Васко да започва да си носи багажа при мен.

    14:12 07.11.2025

  • 10 търговище

    3 0 Отговор
    преди двадесет години и във ТЪРГОВИЩЕ трябваше така да постъпи кмета ,защото главната архитетка имаше повече правомощия от кмета ,и ДЕРЕШЕ народа особено за разрешително за строителство ,исега като пенсионерка уби една жена на пешеходна пътека ,и няма още осъдителна присъда ,,,,,няма и даима щото има кинти за СВОБОДА

    14:13 07.11.2025

  • 11 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кой да знай?":

    По скоро крадливите му другарчета го подведоха , уж бяха с него а завъртяха далавери с ГЕРБ и останките корумпета от СОС зад гърба му ....а специално точно на този човек , с парите му , с този семеен произход и родословие зад гърба му няма как да му се оказва натиск ....все пак това е ДС а не пожарната в Банкя или некви псевдо мутри от крайните софийски квартали ....предадоха го хората на които повярва и им имаше доверие !!!

    14:14 07.11.2025

