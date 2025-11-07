Божидар Божанов: Бързането за "Лукойл" показва паниката на властта

30-секундното заседание на Комисията по енергетиката тази сутрин се е случило преди опозицията изобщо да разбере и да успее до стигне до него, а веднага след това гласуваният законопроект за "Лукойл" е влязъл в пленарна зала. Това заяви в ефира на "Дарик радио" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Според него управляващите са много притеснени и действат прибързано с потенциален риск от множество допуснати грешки.

"Това бързане и абсолютната извънредност показват паниката на управляващите. Те, за съжаление, нямат план за “Лукойл” и за това как да избегнат кризата и несигурността, свързани с горивата след 21 ноември. Опасявам се, че с действията си на парче управляващите на практика ни тикат към кризата", заяви Божанов.

Политическият лидер беше категоричен, че формацията му няма да подкрепи предложения законопроект за "Лукойл", тъй като той не посочва решения на проблемите след 21 ноември. Божанов подчерта, че все пак се надява да не се стига до криза, за да не се повиши цената на бензина за българските граждани.

"Особен управител на “Лукойл” трябваше да бъде назначен още преди две седмици. Сега ще му дадат толкова много извънредни правомощия, че накрая “Лукойл” ще осъди България и парите ще отидат в Русия. Цял ден управляващите се оправдават от трибуната, че били съгласували законопроекта с ЕК и САЩ, което, разбира се, са глупости" – каза още Божанов.

Бившият министър на електронното управление напомни, че от деня, в който е станало ясно, че САЩ ще наложи санкции на "Лукойл", "Да, България" е поискала изслушване на премиера, вицепремиера, ресорните министри и представител на БНБ. Управляващите обаче така и не са откликнали и не са представили план за действие.

"Изглежда план в момента изобщо няма и накрая идва Пеевски и им казва: “Така ще правите!” Затова днес от парламентарната трибуна се чуваше основно “ДПС - Ново начало”, а от ГЕРБ така и не излязоха да защитят законопроекта, преди да ги призовем. Най-вероятно особеният управител ще бъде назначен именно от Пеевски" – предупреди Божанов.

По отношение на проектобюджета народният представител заяви, че още вчера е станало ясно кой го е разработил. Божанов припомни изявлението на Пеевски и Йордан Цонев като доказателство, че Министерството на финансите е отдадено на концесия на "ДПС - Ново начало".

"Вчера го чухме - Пеевски е разпоредил да не се пипат увеличенията на заплатите в силовите структури с 13%, както и да се запазят парите за общинската програма през Българската банка за развитие. Така едни фирми при едни кметове просто ще получат едни пари непрозрачно. Тези пари просто ще изтекат някъде като парите за магистрала “Хемус”, изнесени в чували, а прокуратурата ще сложи чадър над цялото това нещо" – прогнозира Божанов.

Депутатът призова правителството да не мачка бизнесите, носещи висока добавена стойност и пари в бюджета. Вместо това, министърът на финансите Теменужка Петкова трябва да се запознае със съдържанието на изпратеното до нея писмо с пакета от десни мерки на "Да, България".

"Предлагаме Законопроект за намаляване на данъка върху реинвестираната печалба. Това би стимулирало инвестиции, както стана в Естония преди 20 години, Паралелно с това настояваме и за ограничение на корупционните разходи. Това включва таван на бонусите във ВСС и регулаторите. Някои регулатори като КЕВР са си раздали 885 млн. лв. бонуси на година. Предлагаме бонусите да се ограничат до една заплата, за да няма такъв разгул. Видимо администрацията е неефективна, не постига резултати и няма нужда да взимат толкова високи бонуси" – заключи Божанов.