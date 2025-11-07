Новини
България »
Божидар Божанов: Бързането за "Лукойл" показва паниката на властта

Божидар Божанов: Бързането за "Лукойл" показва паниката на властта

7 Ноември, 2025 15:19 625 10

  • лукойл-
  • особен управител-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Особен управител на “Лукойл” трябваше да бъде назначен още преди две седмици

Божидар Божанов: Бързането за "Лукойл" показва паниката на властта - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

30-секундното заседание на Комисията по енергетиката тази сутрин се е случило преди опозицията изобщо да разбере и да успее до стигне до него, а веднага след това гласуваният законопроект за "Лукойл" е влязъл в пленарна зала. Това заяви в ефира на "Дарик радио" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Според него управляващите са много притеснени и действат прибързано с потенциален риск от множество допуснати грешки.

"Това бързане и абсолютната извънредност показват паниката на управляващите. Те, за съжаление, нямат план за “Лукойл” и за това как да избегнат кризата и несигурността, свързани с горивата след 21 ноември. Опасявам се, че с действията си на парче управляващите на практика ни тикат към кризата", заяви Божанов.

Политическият лидер беше категоричен, че формацията му няма да подкрепи предложения законопроект за "Лукойл", тъй като той не посочва решения на проблемите след 21 ноември. Божанов подчерта, че все пак се надява да не се стига до криза, за да не се повиши цената на бензина за българските граждани.

"Особен управител на “Лукойл” трябваше да бъде назначен още преди две седмици. Сега ще му дадат толкова много извънредни правомощия, че накрая “Лукойл” ще осъди България и парите ще отидат в Русия. Цял ден управляващите се оправдават от трибуната, че били съгласували законопроекта с ЕК и САЩ, което, разбира се, са глупости" – каза още Божанов.

Бившият министър на електронното управление напомни, че от деня, в който е станало ясно, че САЩ ще наложи санкции на "Лукойл", "Да, България" е поискала изслушване на премиера, вицепремиера, ресорните министри и представител на БНБ. Управляващите обаче така и не са откликнали и не са представили план за действие.

"Изглежда план в момента изобщо няма и накрая идва Пеевски и им казва: “Така ще правите!” Затова днес от парламентарната трибуна се чуваше основно “ДПС - Ново начало”, а от ГЕРБ така и не излязоха да защитят законопроекта, преди да ги призовем. Най-вероятно особеният управител ще бъде назначен именно от Пеевски" – предупреди Божанов.

По отношение на проектобюджета народният представител заяви, че още вчера е станало ясно кой го е разработил. Божанов припомни изявлението на Пеевски и Йордан Цонев като доказателство, че Министерството на финансите е отдадено на концесия на "ДПС - Ново начало".

"Вчера го чухме - Пеевски е разпоредил да не се пипат увеличенията на заплатите в силовите структури с 13%, както и да се запазят парите за общинската програма през Българската банка за развитие. Така едни фирми при едни кметове просто ще получат едни пари непрозрачно. Тези пари просто ще изтекат някъде като парите за магистрала “Хемус”, изнесени в чували, а прокуратурата ще сложи чадър над цялото това нещо" – прогнозира Божанов.

Депутатът призова правителството да не мачка бизнесите, носещи висока добавена стойност и пари в бюджета. Вместо това, министърът на финансите Теменужка Петкова трябва да се запознае със съдържанието на изпратеното до нея писмо с пакета от десни мерки на "Да, България".

"Предлагаме Законопроект за намаляване на данъка върху реинвестираната печалба. Това би стимулирало инвестиции, както стана в Естония преди 20 години, Паралелно с това настояваме и за ограничение на корупционните разходи. Това включва таван на бонусите във ВСС и регулаторите. Някои регулатори като КЕВР са си раздали 885 млн. лв. бонуси на година. Предлагаме бонусите да се ограничат до една заплата, за да няма такъв разгул. Видимо администрацията е неефективна, не постига резултати и няма нужда да взимат толкова високи бонуси" – заключи Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9 ти септември

    10 2 Отговор
    Национализация на частен завод.Пълен бандитизъм.Ама как ще работи без нефт и специалисти?И с какви пари?

    15:24 07.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Тия в ДБ били големи комунисти,?

    15:25 07.11.2025

  • 3 Горски

    5 1 Отговор
    Значи като чета коментарите на разни е по добре Дидо Дебелия да влезе и Фалира Лукойл Бургас както фалира Булгартабак а от там и държавата и на улицата да остана 2500 работещи и още 5000 работещи към външните фирми в завода. А да не говорим за преките последствия за държавата защото от Лукойл се осигурява 5 процента от БВП на Страната. От тука нататък вече да не използвате термина "независимост" на България!! Ясно се каза, чеСАЩ са (раз)решили въпроса с Нефтохим. А вчера са (раз)решили въпроса със строителството на 2 нови ядрени реактора в Козлодуй. А честито, роби! Всъщност Делян Добрев собственик ли е на СОЛАРЕН ПАРК ? Ачик, ачик казвате, че американците ви командват! Сиреч, командват и България! Това е така, защото народът ни го е позвлил! ЗАШО е друг въпрос! А вие, майцепродавци за пари правите и невъзможното. Да живее денят на независимостта! Между другото на кой ден го празнувахме, че нещо " забравих" ? Мнозинството от хората преди освобождението са били против въстанията и стремежа към свобода и са били прави. За 67 години независимост, България губи 2 световни войни и отново попада под робство. Сега 36 години след поредното освобождение, Ганьо не знае какво да прави. 70% не гласува, вари ракия и хич не му пука. Отново сме се докарали до робство, икономическо мутроробството. Ганьо не може да се самоуправлява. Ганьо си е роб и това е. От 1344 години Ганьо е бил роб 744. Фактите казват достатъчно.

    Коментиран от #6, #9

    15:25 07.11.2025

  • 4 да вдигат бензина че се не трае

    3 1 Отговор
    дано най сетне стане 3 евро/литър бензин че се не трае вече

    15:27 07.11.2025

  • 5 Лост

    4 0 Отговор
    Бойко Борисов -Аз никога не лъжа.

    15:27 07.11.2025

  • 6 Оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    какво ревеш от дивана? като толкова му разбираш правиш парите и отиваш да управляваш

    15:30 07.11.2025

  • 7 оня с коня

    1 3 Отговор
    Да се съгласим ОТ ДОБРА ДУША от първия път с думите на Депутата че Властта е в паника и да го попитаме:А ВИЕ от ПП/ДБ какво ще направите?А МОЖЕТЕ ЛИ Изобщо да направите нещо ?Естествено че не могат защото са Хилави и без необходимия Електорат,затова и само Дърдорят глупостите си под формата на "Коментари"...от най-злобните обаче!:)

    15:31 07.11.2025

  • 8 Мдаа

    4 2 Отговор
    Ето как се крадат 885 млн. лв законно, но то да бяха само те. Годишно милиарди се крадат по всевъзможни схеми.

    15:31 07.11.2025

  • 9 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    ПУТИНИСТ СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ

    15:33 07.11.2025

  • 10 В територията

    0 0 Отговор
    винаги се действа на пожар!

    15:57 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове