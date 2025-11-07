Митов: МВР не може да бъде „оголено“ – предстои план за оптимизация

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че въпреки необходимостта от оптимизации в системата на МВР, не трябва да се допуска намаляване на оперативния капацитет на службите. Той участва в честването на професионалния празник на българската полиция и Деня на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда в ГДНП.
„Оптимизации винаги има и ще има, но не трябва да се оголи капацитетът, защото после ще започнат да питат къде е полицията, къде е пожарната, къде е жандармерията“, коментира Митов. Той припомни, че през последните 15 години съставът на министерството е намален с около 12 хиляди души, докато обемът от отговорности не е намалял.
По думите му в публичното пространство често се спекулира с твърдението, че България има „твърде много полицаи на глава от населението“, но подобни позиции идват от хора, които „нямат ясна представа за структурата и функциите на МВР“.
Митов посочи, че след приключване на бюджетната процедура ще бъде представен план за оптимизация на министерството. „След като мине бюджетът и страстите около него, в началото на следващата година ще представим конкретни мерки“, заяви той.
Вътрешният министър опроверга и тезите, че работата на „Гранична полиция“ е намаляла след влизането на България в Шенген. „Европа има нужда от нашата гранична полиция. Българската граница не може да бъде прекосявана незаконно, и не може да се възпрепятства работата на МВР“, подчерта Митов по повод трагичния инцидент край Бургас, при който загинаха шестима мигранти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:13 07.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хъхъ
Коментиран от #32
16:14 07.11.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА ИМА ДО ВСЕКИ РАБОТЕЩ ПО ЕДИН МИЛИЦИОНЕР.
И ЗАПЛАТИТЕ ИМ ВДИГНЕТЕ С ОЩЕ 50 %.
16:15 07.11.2025
5 Някой
Коментиран от #13
16:15 07.11.2025
6 Глей ся
Но май е прав с някои неща
В България има 50-55 хиляди работещи в МВР от които само 10-12 са полицаи.
Даа се разделят и нещата ще си дойдат на мястото
16:15 07.11.2025
7 Само
16:16 07.11.2025
8 След свинскя парад
16:18 07.11.2025
9 очевидец
16:22 07.11.2025
10 Гост
16:23 07.11.2025
11 Какво
16:23 07.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #5 от "Някой":КОЙ ЩЕ ТИ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ....
ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СА В ПАРЛАМЕНТА...
А МИЛИЦИОНЕРИТЕ ПАЗЯТ ТЯХ.
16:25 07.11.2025
14 604
16:26 07.11.2025
15 Траянов
16:26 07.11.2025
16 Жорко
Коментиран от #19
16:27 07.11.2025
17 Родина
възраст . Взели по 20 заплати , но още са на
работа . И осигуровки не плащат . 20 % не издържат
тестовете за пригодност и са с наднормено тегло.
Милицията, едно време не носеше оръжие . Но ,
хората имаха респект . Съкращаване , да работят в
производството . Министър , мишка !
16:27 07.11.2025
18 Уса
16:31 07.11.2025
19 Стою
До коментар #16 от "Жорко":Ами защото нямам 20бона за рушвет и не съм чедо на комунисти
16:31 07.11.2025
20 Полицията е малко за 110 000 кв.км
16:32 07.11.2025
21 Този
Коментиран от #34
16:36 07.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Здрасти
16:38 07.11.2025
24 Манти
16:39 07.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 оня с питон.я
16:42 07.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хе!
16:44 07.11.2025
31 ООрана държава
Коментиран от #33, #37
16:45 07.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Абе,
До коментар #21 от "Този":те нека стоят стигналите пенсионна възраст и стаж при определени обстоятелства, но да получават само заплата, а пенсията, когато излязат от системата!
16:46 07.11.2025
35 Оставка
16:46 07.11.2025
36 Въпрос
Коментиран от #38, #44
16:47 07.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Чукча писател
Коментиран от #40
16:50 07.11.2025
40 Угояването на МРВ
До коментар #39 от "Чукча писател":продължава, казах гру х !
16:56 07.11.2025
41 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:57 07.11.2025
42 Пинокьото от снимката
16:58 07.11.2025
43 Какво оголване бре мишко!¡??
17:05 07.11.2025
44 Ами,
До коментар #36 от "Въпрос":тези с полицейски правомощия могат да стоят с пенсия и заплата до 60 години! Но, май не те са най хитрите! Има една пратка, които са били администрация и първа категория, а след това са станали трета категория! На пръв поглед ощетени! На практика привилегировани - взел пенсията на 53 години, докато са ги водели първа категория, станал трета и ще стои до 65!
17:05 07.11.2025
45 Горски
17:05 07.11.2025
46 Какво оголване бре мишко!¡??
17:06 07.11.2025
47 МВР трябва да е колкото за държава от
17:09 07.11.2025
48 Реформите почнете отгоре
17:14 07.11.2025
49 Митов ти си позор
17:15 07.11.2025
50 Като дойдат 10-15 милиона европейци
Като нямат преводачи полицаите ще стане интересно
17:18 07.11.2025
51 Бивш служител на мвр
17:22 07.11.2025
52 мито даниелов
Защо още са на заплата?
Полицията е по- вече от армията,но на улицата няма да видиш един полицай,за цяр!
17:29 07.11.2025