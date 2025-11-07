Новини
Митов: МВР не може да бъде „оголено“ – предстои план за оптимизация

7 Ноември, 2025

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че въпреки необходимостта от оптимизации в системата на МВР, не трябва да се допуска намаляване на оперативния капацитет на службите. Той участва в честването на професионалния празник на българската полиция и Деня на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда в ГДНП.

„Оптимизации винаги има и ще има, но не трябва да се оголи капацитетът, защото после ще започнат да питат къде е полицията, къде е пожарната, къде е жандармерията“, коментира Митов. Той припомни, че през последните 15 години съставът на министерството е намален с около 12 хиляди души, докато обемът от отговорности не е намалял.

По думите му в публичното пространство често се спекулира с твърдението, че България има „твърде много полицаи на глава от населението“, но подобни позиции идват от хора, които „нямат ясна представа за структурата и функциите на МВР“.

Митов посочи, че след приключване на бюджетната процедура ще бъде представен план за оптимизация на министерството. „След като мине бюджетът и страстите около него, в началото на следващата година ще представим конкретни мерки“, заяви той.

Вътрешният министър опроверга и тезите, че работата на „Гранична полиция“ е намаляла след влизането на България в Шенген. „Европа има нужда от нашата гранична полиция. Българската граница не може да бъде прекосявана незаконно, и не може да се възпрепятства работата на МВР“, подчерта Митов по повод трагичния инцидент край Бургас, при който загинаха шестима мигранти.


България
  • 1 Последния Софиянец

    59 1 Отговор
    2 млрд бюджет на Армията и 4 млрд за полицията.Властта не се страхува от Путин а от народа.

    16:13 07.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хъхъ

    51 0 Отговор
    Първо реформите после парите ! Стига с угояването на МВР …

    Коментиран от #32

    16:14 07.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    35 0 Отговор
    НАЗНАЧЕТЕ ОЩЕ.
    ДА ИМА ДО ВСЕКИ РАБОТЕЩ ПО ЕДИН МИЛИЦИОНЕР.
    И ЗАПЛАТИТЕ ИМ ВДИГНЕТЕ С ОЩЕ 50 %.

    16:15 07.11.2025

  • 5 Някой

    27 1 Отговор
    Ако сте имали работа с прокуратура и МВР, гледат как да нямат никаква работа. Подавам сигнал след сигнал за престъпници и нищо. Ама няма да ги оставя - ще досаждам до край. Абсурдна ситуация.

    Коментиран от #13

    16:15 07.11.2025

  • 6 Глей ся

    29 2 Отговор
    Тоя не ме кефи.
    Но май е прав с някои неща
    В България има 50-55 хиляди работещи в МВР от които само 10-12 са полицаи.
    Даа се разделят и нещата ще си дойдат на мястото

    16:15 07.11.2025

  • 7 Само

    35 0 Отговор
    тоя оплешивяващ къдравел липсваше днес да се изока ! Можеше да го спести !

    16:16 07.11.2025

  • 8 След свинскя парад

    33 0 Отговор
    Започва и гей парада!

    16:18 07.11.2025

  • 9 очевидец

    25 0 Отговор
    Сутринта видях Асен Василев в едно кафене, нещо ядеше и пречеше на Бойко Борисов да си направи бюджета какъвто иска..

    16:22 07.11.2025

  • 10 Гост

    26 0 Отговор
    пеефската подлога и лична слуга дани пудела пак се словоизпразва

    16:23 07.11.2025

  • 11 Какво

    27 1 Отговор
    Оголване това е ограбване на държавата заплата,пенсия и ТЕЛК брадясали,че и дебелаци не може 100 м. да пробяга

    16:23 07.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    КОЙ ЩЕ ТИ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ....
    ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СА В ПАРЛАМЕНТА...
    А МИЛИЦИОНЕРИТЕ ПАЗЯТ ТЯХ.

    16:25 07.11.2025

  • 14 604

    12 0 Отговор
    Мъ виий сти 2 пъти колкут армиятъ ве педТдал , да те серимэ в устътъ ве цайстд кръдТлив. Оставкъ поумияръ!

    16:26 07.11.2025

  • 15 Траянов

    21 0 Отговор
    Трябва да се намали състава на полицията и никому ненужни Държавни служители по агенции и измислени офиси. Нищо не работят по цял ден, чакат с нетърпение петък да ходят на уикенд и по родните места.

    16:26 07.11.2025

  • 16 Жорко

    3 13 Отговор
    До Хъхъ: Защо не станеш полицай, пожарникар или жандармерист, за да получаваш големите пари?

    Коментиран от #19

    16:27 07.11.2025

  • 17 Родина

    22 0 Отговор
    20 процента са с ТЕЛК. 30 са пенсионери по
    възраст . Взели по 20 заплати , но още са на
    работа . И осигуровки не плащат . 20 % не издържат
    тестовете за пригодност и са с наднормено тегло.
    Милицията, едно време не носеше оръжие . Но ,
    хората имаха респект . Съкращаване , да работят в
    производството . Министър , мишка !

    16:27 07.11.2025

  • 18 Уса

    13 0 Отговор
    В България няма полицаи а заптиета и жандармерия,която гази българските граждани,когато надигнат глави за глърка въздух и свобода

    16:31 07.11.2025

  • 19 Стою

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Жорко":

    Ами защото нямам 20бона за рушвет и не съм чедо на комунисти

    16:31 07.11.2025

  • 20 Полицията е малко за 110 000 кв.км

    13 1 Отговор
    Населението също е малко за последните 35 години сме намалели с 3 млн човека и сме 6 млн човека

    16:32 07.11.2025

  • 21 Този

    13 0 Отговор
    Си няма действително представа за функциите на МВР.Това ли им са функциите всичките качени на коли кеф крият се по отдалечени кафенцс да им мине работния ден,точат бензин от колите и пазят престъпниците.Нямаме вина ,че Тиквата и Дебелян си отглеждат престъпници,които използват на избори.Тях ли оптимизирано ще пази МВР.Гербаеи много сте нагли.Митов освобождавай всички пенсионери Няма да ги дондуркаме ние тези готовани.Годините за стаж на тези безделници да се увеличат.Не ни се прави на луд мръдни се и свърши нещо.Това ще е оптимизиране.Иначе очаквай неочакваното плямпало на празни приказки.До тук само се компрометираш

    Коментиран от #34

    16:36 07.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Здрасти

    6 1 Отговор
    Функциите на Мвр ги знаем - да пазят обществения ред, т. е. държавата с малко Д и политиците, които ги хранят. А тази геюга какво е тръгнала да се изказва е въпроса?

    16:38 07.11.2025

  • 24 Манти

    6 0 Отговор
    чакат закуската, чакат края на работния ден, чакат отпуската, чакат граджаните, чакат пенсия. "Ний работим" значи стоим. Цял живот. Специалисти по нищонеправене. И шегите на полицаите са особени шеги - все с едно наум

    16:39 07.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с питон.я

    4 0 Отговор
    догодина, когато добитъка го налегне глад, ченгетата ще пазят наште избраници да могат да краднат на спокойствие.

    16:42 07.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хе!

    8 0 Отговор
    Това, че МВР не може да бъде оголено го слушам и гледам поне от 15 години! За толкова време не можахте ли да назначите нови хора, да освободите пенсионерите и да ,,оптимизирате" системата! Правилата в това ведомство се пишат от геронтокрацията и тя си извоюва привилегията да взима и пенсия, и заплата! Само не ми говорете, че някой, който има пенсията ще се напряга много! Стои си, от нищо не му дреме и докато го търпят! А го търпят, защото никой не може да го изгони, ако сам не пожелае! Освен да извърши тежко престъпление! Миков в началото на 2009 г. разчисти почти всички пенсионери, за да не се компрометират меверейците Бойко и Цветанов с тази непопулярна мярка! Нищо трагично не се случи! Служителите караха без отпуск определен срок и толкова! Дори нещата вървяха без инциденти, защото състава бе оставен без тормоз и спокойно си изпълняваше задъженията така, както ги разбира, без дърто опекунство!

    16:44 07.11.2025

  • 31 ООрана държава

    5 0 Отговор
    План за краденизация

    Коментиран от #33, #37

    16:45 07.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе,

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Този":

    те нека стоят стигналите пенсионна възраст и стаж при определени обстоятелства, но да получават само заплата, а пенсията, когато излязат от системата!

    16:46 07.11.2025

  • 35 Оставка

    7 0 Отговор
    и нищо друго ! Безумна гонка , безумни действия , шипове сложили на пътя и то на какво място , струващи 7 човешки животи ! 50% увеличение на заплатите и нови коли , гориво на воля - ето резултата ! Позор !

    16:46 07.11.2025

  • 36 Въпрос

    11 0 Отговор
    За какво оголване говори къдравата Сю? Та там са 60000 хрантутняци?! Цялата администрация е първа категория, 7000 пенсионери, 5000 с телкови решения (значи болни и недъгави), но за заплата в МВР стават. Е, наистина няма такава държава.

    Коментиран от #38, #44

    16:47 07.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чукча писател

    7 0 Отговор
    Не знам, колко хора "нямат ясна представа" за състава на МВР, но е очевиден факта, че там администацията и като цяло състава, е в пъти повече от другите страни членки на ЕС. Този факт, ме кара да се замисля, че така удобно монтирания на поста министър на вътрешните работи е само една от пешките на голямото Д, и на едноличния собственик на партия ГЕРБ. Неговата въпиюща некомпетентност пролича още при случая с шефа на полицията в Русе.

    Коментиран от #40

    16:50 07.11.2025

  • 40 Угояването на МРВ

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Чукча писател":

    продължава, казах гру х !

    16:56 07.11.2025

  • 41 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Че ние и сега питаме къде е полицията. Виждаме я само в храстите с палка в задния джоб в готовност за използване. И с неточни тестове.

    16:57 07.11.2025

  • 42 Пинокьото от снимката

    3 0 Отговор
    Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) съкрати персонала си с 30% през 2025 г. поради недостиг на финансиране

    16:58 07.11.2025

  • 43 Какво оголване бре мишко!¡??

    4 0 Отговор
    Та неверен е на 17.%, е обслужено от стари ментилни кадри които стоят там със десетилетия и никой не ги пипа. А младите на терен. Ваши хора вече мутанти там стоят кът хербарий. ПОШЛОСТ..

    17:05 07.11.2025

  • 44 Ами,

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Въпрос":

    тези с полицейски правомощия могат да стоят с пенсия и заплата до 60 години! Но, май не те са най хитрите! Има една пратка, които са били администрация и първа категория, а след това са станали трета категория! На пръв поглед ощетени! На практика привилегировани - взел пенсията на 53 години, докато са ги водели първа категория, станал трета и ще стои до 65!

    17:05 07.11.2025

  • 45 Горски

    3 0 Отговор
    Дани Мазния дори и да го изгонят, Пеевски веднага ще го вземе в НН. Достатъчно нагъл е за висока позиция в партията на Пеевски. Сега Пеевски ще направи Дани Кучето депутат.Няма да има никакви последици след масовото купуване на гласове в Пазарджик! Защото гласовете бяха купени от "правилната" партия. Пълни Некадърници, ще трябват повече от 50 години да минат след управлението на ГЕРБ НН за да се възстанови държавата. Този не е никакъв шеф на полиция, а едни боклук на държавна издръжка. Даже можеше и да го изритат със шутове. Всеки българин видя какви избори се правят и как подчинените му милиционери спят и мижат и не виждат как се купуват избори. Цялото управление трябваше да изритат на борсата и да ходят да работят за да ядат. Тутманици да ги хранят с по 3-5 хиляди лева на месец а те да пърдят, че и още искат. Цялото управление на борсата. Слава Богу всеки ги видя какви са тутманици.

    17:05 07.11.2025

  • 46 Какво оголване бре мишко!¡??

    0 0 Отговор
    Та меверету е на 17.%, е обслужено от стари ментилни кадри които стоят там със десетилетия и никой не ги пипа. А младите на терен. Ваши хора вече мутанти там стоят кът хербарий. ПОШЛОСТ..

    17:06 07.11.2025

  • 47 МВР трябва да е колкото за държава от

    2 0 Отговор
    Ранга 10-15 милиона население да не кажа 20 милиона това че българите не се възпроизвеждат не означава че територията на България намалява

    17:09 07.11.2025

  • 48 Реформите почнете отгоре

    2 0 Отговор
    Сметката е проста около 200 районни управления 9 софийски със около 300 души. Общо 3000. 3 дирекции с около 1200 станаха 6 600.25 дирекции с 300 души общо 13000.тук влизат деловодителки паспортистки чистачки. Тези са териториалните структури+ 5000 граничари18000. Пожарната и те са към 5000 2300.най много чантаджии са в ГДНП. Те са все методисти и най безмислените са гръмкозвучащите сектори контингент и превенции и домашно насилие в криминална полиция. Ако човек се зарови какво точно правят ще се види че движат едни картии че един човек отишъл да живее някъде а в 21 век това се прави от софтуер при всяка засечка тоест коийто го установил го е засякъл. Освен издирването убийства кражби другите трудно си намират оправдание. Никаква логика няма домашното насилие да е в криминална като всички действия по това се извършват от кварталния районен инспектор и други в охранителна полиция. Там има едни амбициозни лелки умело влизащи под кожата на мъжките ръководители и разрояващи администрациятанавсичкото отгоре жив престъпник не са виждали и не познават какво се случва в едно районно. За сведение при Борисов ГДНП бяха 800 души а ГДБОП 250сега е интересно колко са. И да спрат с пенсиите да си чешат езиците. Пенсионерите повече от 5 години не може да работят и някъде без тях просто няма кой защото първо няма млади хоракоито искат и могат да го правят. Ще повярвам че има реформа като съкратят хора в човешки ресурси и разни координатори и центрове. Затова има структура

    17:14 07.11.2025

  • 49 Митов ти си позор

    0 0 Отговор
    Митов -Министър на престъпници!

    17:15 07.11.2025

  • 50 Като дойдат 10-15 милиона европейци

    2 0 Отговор
    След нова година ще разберете за какво иде реч
    Като нямат преводачи полицаите ще стане интересно

    17:18 07.11.2025

  • 51 Бивш служител на мвр

    1 0 Отговор
    Инвалиди с ТЕЛК в мвр, работа, която е първа категория труд. Това е срам, хора, които по половин година са в болнични с байпаси, стендове и т.н., и те ще защитават обществото. Те себе си не могат да защитят, но заплатата оха а.а., и пенсия. Бива да им назначава и социални асистенти, да ги обграждат, че нали са инвалиди.

    17:22 07.11.2025

  • 52 мито даниелов

    0 0 Отговор
    Хиляди пенсионери,хиляди с ТЕЛК и хиляди ,не издържали изпита по ФП.
    Защо още са на заплата?
    Полицията е по- вече от армията,но на улицата няма да видиш един полицай,за цяр!

    17:29 07.11.2025

