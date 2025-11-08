Новини
Продължава издирването на Стефани

Продължава издирването на Стефани

8 Ноември, 2025

Момичето е в неизвестност от четвъртък

Продължава издирването на Стефани - 1
Светослава Ингилизова

Продължава издирването на 20-годишната Стефани, която е в неизвестност от четвъртък, когато е тръгнала към Витоша. Днес в акцията ще се включат и доброволци.

Сборният пункт е в 9,30 тази сутрин в кв. "Бояна", на ул. "Поп Евстати Витошки", в началото на пътеката за Боянския водопад. На място доброволците ще получат указания за това как да действат.

От Планинската спасителна служба съобщиха, че всички пътеки в района на Бояна, където момичето е видяно за последно, са обходени с кучета и хора, а във високите части – и с дронове.

Момичето е напуснало дома си в столичния квартал „Манастирски ливади“ по обяд в четвъртък. Облечена е с дълго бяло яке, кафяв анцунг и сиви туристически обувки.

Хората, които разполагат с информация за изчезналото момиче, могат да сигнализират на телефон 112.


  • 1 Гост

    31 8 Отговор
    Ако беше украйна българетата щяха армията да изпратят, ама нали е българче кучета я яли ...

    Коментиран от #4, #5, #14

    08:25 08.11.2025

  • 2 Вчера

    14 1 Отговор
    Планинската спасителна служба и близките на 25-годишната Стефани ... последно момиче на 20 или жена на 25 е ? Явно според възрастта се набират доброволци.

    08:26 08.11.2025

  • 3 Пич

    42 0 Отговор
    Дай Боже да я намерят жива и здрава !!! Каквато и да е причината !!!

    08:28 08.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 коментар

    6 5 Отговор
    пак нещо не ни казват.
    На 20 г вместо да работи в петък
    на разходка в планина.
    Я вижте да не се е качила на кораба от Павлово до Княжево

    08:37 08.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъъъъ

    9 5 Отговор
    Малкият Сашко добре ли е? Дано са му сложили звънче на вратът!

    Коментиран от #10

    08:40 08.11.2025

  • 9 демократ

    2 18 Отговор
    Стефани в момента е със запушени дупки и в екстаз

    08:42 08.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Перо

    5 10 Отговор
    До кога цялата държава ще се занимава с психично болни, разхождащи се на свобода? И никога няма отговорен човек за тяхното поведение!

    08:45 08.11.2025

  • 12 1488

    7 3 Отговор
    стефани не е бг име
    нито пък тифани

    Коментиран от #13, #25

    08:47 08.11.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Тя е евро атлантичка.💋👩🥳🤣👍

    08:49 08.11.2025

  • 14 Гюнай нсъв

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Акобеше Рускиня всички сводници щяха да я търсят
    Но нали е българче
    Само добри хора ше я търсят

    08:51 08.11.2025

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 11 Отговор
    Може би е започнала работа на магистралата!?
    🦧👩💋👩🦧

    08:53 08.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 сама в гората

    10 0 Отговор
    Хора, избягвайте го това.
    Ако много ви влезе планината, а познатите ви са толупи, приемете факта и не ходете сами там!
    В момента и мечките са доста агресивни.

    08:54 08.11.2025

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мамината Кучка":

    Още две минюги и се прибирам!💋🥳🤣🖕

    Коментиран от #20

    08:55 08.11.2025

  • 19 МВР ново начало

    5 0 Отговор
    Малко е късно след три дни. Обикновено, успешните издирвателни действия приключват до 48 часа от подаване на сигнала.

    08:56 08.11.2025

  • 20 Мамината Кучка

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Пази го това гърло, много грачиш.

    08:57 08.11.2025

  • 21 Здрасти

    6 0 Отговор
    Дано я намерят жива и здрава! Момичета, вземете поука и не ходете сами в гората или планината. Не се знае на какъв ще попаднете. Нещата в България вече не са розови и всякакви боклуци, паразити и откачалници виреят в създадената обстановка в нашата държава. Стискам палци да я намерят по бързо!

    09:08 08.11.2025

  • 22 Страшно е !

    2 0 Отговор
    Това към което държавната система води обществото е СТРАШНО !
    Тоталната деградация, липсата на контрол върху държанието в обществото и умишленото премахване на елементарни човешки ценности може на пръв поглед да няма нищо общо със случилото се, но ВСИЧКО е взаимосвързано и хора с по-чувствителна и лабилна психика просто не издържат.
    От все сърце се надявам всичко да се оправи по най-добрият възможен начин !!!
    Дано момичето се прибере живо и здраво 🙏❣
    Не е вариант здрав човек на 20 години да се откаже от живота си.

    09:10 08.11.2025

  • 23 димитри

    0 0 Отговор
    В момента витоша е доста жива с хора е населена.черни връх ежедневно се посещава поне с около 70-100човека.милиционерите им вдигнаха заплатите те се научиха как да слагат шипове та да убиват хората и не е лошо за храносмилането им да се поразходят и да огледат витоша от близо.Гъби няма да намерят щото годината е бедна.Както няма паламуд , лефер в морето около ахтопол така няма гъби никакви на витоша!Преди 4 години ви казах ,че снега ще стане дъжд щото сте в друг климатичен пояс ,ама кой ...кой ви го казва...ако не е от спуснатите ........не хващате вяра сега ще хванете снега за.........Та тези 2% ще се намери ли някой от вас да каже не са 2%, а са 2-Процентни ПУНКТА и са 10,8%, а ..........

    09:11 08.11.2025

  • 24 ©∆@

    0 1 Отговор
    Дано да си е тръгнала!

    09:12 08.11.2025

  • 25 Ко речи ?

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Ами то и азис и тони стораро не са Бг.имена,че и притежателите им са материал за домашен сапун по стара немска рецепта, ама с тях лягаш и ставаш и като те гледам, не те дразнят особено мюмюне.

    09:16 08.11.2025

  • 26 Селянина с Пежото

    0 0 Отговор
    Вместо да пишете гнусотии, помолете Бог да помогне, щото това дете да се прибере живо и здраво в къщи.

    09:20 08.11.2025

  • 27 Бастардо

    0 0 Отговор
    В Италия има едно тв предаване,казва се Кой ги видя,издирват изчезнали хора.Имаше едно предаване в което намериха един в Германия.Оказа се доброволно изчезнал и не идкаше да бъде сниман,и да говори с екипа на предаването.Така че има хора които изчезват доброволно.

    09:20 08.11.2025

  • 28 Съвет

    0 0 Отговор
    Да потърсят леля Минка от Осетенево, тя е вярващ човек и има дарба, може да каже къде е момичето.

    09:27 08.11.2025

