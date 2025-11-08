Продължава издирването на Стефани

Продължава издирването на 20-годишната Стефани, която е в неизвестност от четвъртък, когато е тръгнала към Витоша. Днес в акцията ще се включат и доброволци.
Сборният пункт е в 9,30 тази сутрин в кв. "Бояна", на ул. "Поп Евстати Витошки", в началото на пътеката за Боянския водопад. На място доброволците ще получат указания за това как да действат.
От Планинската спасителна служба съобщиха, че всички пътеки в района на Бояна, където момичето е видяно за последно, са обходени с кучета и хора, а във високите части – и с дронове.
Момичето е напуснало дома си в столичния квартал „Манастирски ливади“ по обяд в четвъртък. Облечена е с дълго бяло яке, кафяв анцунг и сиви туристически обувки.
Хората, които разполагат с информация за изчезналото момиче, могат да сигнализират на телефон 112.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4, #5, #14
08:25 08.11.2025
2 Вчера
08:26 08.11.2025
3 Пич
08:28 08.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 коментар
На 20 г вместо да работи в петък
на разходка в планина.
Я вижте да не се е качила на кораба от Павлово до Княжево
08:37 08.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ъъъъ
Коментиран от #10
08:40 08.11.2025
9 демократ
08:42 08.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Перо
08:45 08.11.2025
12 1488
нито пък тифани
Коментиран от #13, #25
08:47 08.11.2025
13 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #12 от "1488":Тя е евро атлантичка.💋👩🥳🤣👍
08:49 08.11.2025
14 Гюнай нсъв
До коментар #1 от "Гост":Акобеше Рускиня всички сводници щяха да я търсят
Но нали е българче
Само добри хора ше я търсят
08:51 08.11.2025
15 Mими Кучева🐕🦺
🦧👩💋👩🦧
08:53 08.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 сама в гората
Ако много ви влезе планината, а познатите ви са толупи, приемете факта и не ходете сами там!
В момента и мечките са доста агресивни.
08:54 08.11.2025
18 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #16 от "Мамината Кучка":Още две минюги и се прибирам!💋🥳🤣🖕
Коментиран от #20
08:55 08.11.2025
19 МВР ново начало
08:56 08.11.2025
20 Мамината Кучка
До коментар #18 от "Mими Кучева🐕🦺":Пази го това гърло, много грачиш.
08:57 08.11.2025
21 Здрасти
09:08 08.11.2025
22 Страшно е !
Тоталната деградация, липсата на контрол върху държанието в обществото и умишленото премахване на елементарни човешки ценности може на пръв поглед да няма нищо общо със случилото се, но ВСИЧКО е взаимосвързано и хора с по-чувствителна и лабилна психика просто не издържат.
От все сърце се надявам всичко да се оправи по най-добрият възможен начин !!!
Дано момичето се прибере живо и здраво 🙏❣
Не е вариант здрав човек на 20 години да се откаже от живота си.
09:10 08.11.2025
23 димитри
09:11 08.11.2025
24 ©∆@
09:12 08.11.2025
25 Ко речи ?
До коментар #12 от "1488":Ами то и азис и тони стораро не са Бг.имена,че и притежателите им са материал за домашен сапун по стара немска рецепта, ама с тях лягаш и ставаш и като те гледам, не те дразнят особено мюмюне.
09:16 08.11.2025
26 Селянина с Пежото
09:20 08.11.2025
27 Бастардо
09:20 08.11.2025
28 Съвет
09:27 08.11.2025