Продължава издирването на Стефани

Продължава издирването на 20-годишната Стефани, която е в неизвестност от четвъртък, когато е тръгнала към Витоша. Днес в акцията ще се включат и доброволци.

Сборният пункт е в 9,30 тази сутрин в кв. "Бояна", на ул. "Поп Евстати Витошки", в началото на пътеката за Боянския водопад. На място доброволците ще получат указания за това как да действат.

От Планинската спасителна служба съобщиха, че всички пътеки в района на Бояна, където момичето е видяно за последно, са обходени с кучета и хора, а във високите части – и с дронове.

Момичето е напуснало дома си в столичния квартал „Манастирски ливади“ по обяд в четвъртък. Облечена е с дълго бяло яке, кафяв анцунг и сиви туристически обувки.

Хората, които разполагат с информация за изчезналото момиче, могат да сигнализират на телефон 112.