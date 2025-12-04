Новини
България »
ПСС: Случаите на пострадали в планините се увеличават

4 Декември, 2025 13:10 435 3

  • пострадали-
  • планини-
  • туристи-
  • псс

До 3 декември Планинска спасителна служба (ПСС) е оказала помощ на над 3 хиляди души в планините на България

ПСС: Случаите на пострадали в планините се увеличават - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаите на пострадали в планините се увеличават. До 3 декември Планинска спасителна служба (ПСС) е оказала помощ на над 3 хиляди души в планините на България. Това заяви директорът на ПСС Емил Нешев на пресконференция днес, предаде БГНЕС.

2748 са били случаите с пострадали на ски писта туристи. 228 спасителни акции са проведени през 2025 година до днешна дата. Това е със 17% ръст спрямо миналата година. Оказана е помощ на 266 пострадали.

Най много случаи е имало в Рила - 79. На второ място е Пирин - 58 акции. 36 са на Витоша. 5 са в Родопи.

Най-много акции е имало в района на Банско. Отрядът в Дупница е един от най-натоварените.

Основно акции се провеждат за оказване на помощ и транспортиране на пострадали, както и 35 случая на извеждане от трудна ситуация.

20 акции са проведени с участието на хеликоптер.

Туризмът е основната причина за толкова много проведени акции, а карането извън пистите, т.нар. фрийрайд, е на второ място.
Тази година е рекордна и по отношение на смъртните случаи в българските планини.

В състава на ПСС има група за спасяване с кучета. 22 оперативни двойки работят.

ПСС развива и учебна дейност. Има двама нови планински лекари, 20 планински спасители, има 4 нови инструктори по планинско спасяване.

Александър Весков, председател на УС на ПСС, даде няколко съвета в началото на настоящия зимен сезон: отивайки в планината, всеки турист трябва да е подготвен, да се запознае с прогнозата за времето. Независимо дали е зима или лято, екипировката трябва да бъде съобразена с индивидуалността на туриста, а телефонът зареден с батерия, посъветва Весков.

Той припомни важността на планинската застраховка, която и обезпечава труда на планинските спасители. Емил Нешев увери, че Планинската спасителна служба при БЧК е в пълна готовност за сезон 2025/2026.


България
Новини по градове:
