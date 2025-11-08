Новини
Драгомир Стойнев: Смъртта е предизвестена

8 Ноември, 2025 11:00 689 17

  • драгомир стойнев-
  • лукойл-
  • банки

Според него, при наличието на санкции върху двете големи компании „Лукойл“ и „Роснефт“, българското правителство е трябвало да предприеме мерки

Драгомир Стойнев: Смъртта е предизвестена - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Без предприемане на спешни мерки от страна на правителството животът на предприятието "Лукойл" е „предизвестен“. Това коментира в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ Драгомир Стойнев от БСП. По думите му рафинерията в Бургас е на ръба да спре работа на 21 ноември.

„Има един възможен сценарий и това е наистина да имаме условен управител и поради тази причина трябваше да се промени законът. Следователно вчера се взе решение. Не бих казал, че е заради тази прословута швейцарска компания — в крайна сметка на всички беше ясно, че зад нея стои руско влияние,“ каза Стойнев.

Според него, при наличието на санкции върху двете големи компании „Лукойл“ и „Роснефт“, българското правителство е трябвало да предприеме мерки:

При положение, че има санкции върху двете огромни компании, българското правителство трябваше да предприеме някакви действия, защото ако не правехме нищо, на 21 ноември лека по лека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре. Банките вече отказват — остана само една българска банка, която работи с „Лукойл“. Тоест смъртта е предизвестена.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Орбан успя

    6 1 Отговор
    "Американският президент Доналд Тръмп изключи Унгария от американските санкции срещу руския петрол, от който европейските страни са силно зависими. Дерогацията ще бъде валидна за една година, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес. На пресконференция, дадена за унгарски медии, след разговорите си с Тръмп, Орбан потвърди, че Будапеща "получи пълно изключение от санкциите" върху руския газ, доставян на Унгария по тръбопровода "Турски поток" и на петрол, доставян по тръбопровода "Дружба". Вашингтон отменя и санкциите върху строителството на унгарската АЕЦ "Пакш-2" по проекта на "Росатом", заяви още Орбан. В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара".
    България плащаше в ПЪТИ ПО0СКЪП ВТЕЧНЕН ГАЗ И ЗАГУБИ МИЛИАРДИ!

    Коментиран от #8

    11:03 08.11.2025

  • 2 50/50

    6 0 Отговор
    Добре, де! Щом трябва да има Особен управител, какво пречи той да бъде назначен от Асен Василев! Нали не преследваме лични цели, а само да спасим населението от липса на нафта!? Или, май целта е по така, както винаги!? Суверена, Свинята, всичко се омеша и никой не прави разлика! Поне Слави Т. съвсем забрави за сюзерена и набляга на Свинаря!

    11:05 08.11.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 2 Отговор
    Стойнето е от Прокопиевите умнокрасавчики.А ние очакваме бензино по петолевка за литър. 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    11:05 08.11.2025

  • 4 ДВЕ в позорните "демократи" на Сорос

    2 0 Отговор
    Кради, кради чужда рафинерия.

    11:06 08.11.2025

  • 5 Ционистко окупационно правителство

    1 0 Отговор
    Международното право е правото на Спрос и менторите Ротшилд да сеят марионетна "демокрация" само когато и където им е изгодна.

    11:07 08.11.2025

  • 6 Нагъл

    2 0 Отговор
    търчи лъжи ! Омацани до ушите !

    11:08 08.11.2025

  • 7 Лост

    3 0 Отговор
    Смъртта е едно нещо,но самоубийството е друга смърт.

    11:08 08.11.2025

  • 8 Хе!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Орбан успя":

    Преди 2-3 дни Вигенин призова Борисов, щом се представя за голям приятел на Тръмп, да тича в САЩ и направи това, което направи Орбан!

    11:08 08.11.2025

  • 9 На стари години стана позор

    4 0 Отговор
    Вие сте част от мафията, т. е. крадете, лъжете и мародерствате

    11:08 08.11.2025

  • 10 Хироус бе

    1 0 Отговор
    Правителството създава "криза" изпълнявайки чужди нареждания и после героично започва да я "решава" и ние, баламите, трябва доземи да му се поклоним? Морзовият съвсем изнагля!

    11:10 08.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Този от кога взе да разбира от петрол? Питам и отговор не искам.

    11:12 08.11.2025

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Стойнето е на диди шопар и боко тиквун🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 и е в коалиция с тях🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 искат да гепят о Лукойл и да работи за тях🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 очаквайте по 6 лева за литърче🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    11:13 08.11.2025

  • 13 гост

    2 0 Отговор
    Тиквоча да взема първия самолет и да ходи при приятеля си Доналд да измоли дерогация и за България! Да ама не! БСП тиквеничетата колкото бо-бързо се махнат, толкова по-добре за България., защото покрай Нефтохима и България ТУ-ТУУУУУУ

    11:14 08.11.2025

  • 14 И как ще работи,

    0 0 Отговор
    Условният управител,като банките не работят с рафинирията,която ще управлява?Останала е една банка за работа с Лукойл.Другите отказват.Нямали ги парите,Условията управител става Капитан без отбор.

    11:15 08.11.2025

  • 15 Павел пенев

    2 0 Отговор
    Драго Стойнев е известен дебил, т.е. има членоразделна реч,но няма абстрактно мислене от гледна точка на психиатрията.

    11:16 08.11.2025

  • 16 Дориана

    0 0 Отговор
    И вашата политическа смърт на БСП ОЛ предатели и придатъци на Борисов и Пеевски падате на дъното при новите Парламентарни избори.

    11:18 08.11.2025

  • 17 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

