Драгомир Стойнев: Смъртта е предизвестена

Без предприемане на спешни мерки от страна на правителството животът на предприятието "Лукойл" е „предизвестен“. Това коментира в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ Драгомир Стойнев от БСП. По думите му рафинерията в Бургас е на ръба да спре работа на 21 ноември.
„Има един възможен сценарий и това е наистина да имаме условен управител и поради тази причина трябваше да се промени законът. Следователно вчера се взе решение. Не бих казал, че е заради тази прословута швейцарска компания — в крайна сметка на всички беше ясно, че зад нея стои руско влияние,“ каза Стойнев.
Според него, при наличието на санкции върху двете големи компании „Лукойл“ и „Роснефт“, българското правителство е трябвало да предприеме мерки:
При положение, че има санкции върху двете огромни компании, българското правителство трябваше да предприеме някакви действия, защото ако не правехме нищо, на 21 ноември лека по лека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре. Банките вече отказват — остана само една българска банка, която работи с „Лукойл“. Тоест смъртта е предизвестена.“
