Гурково на протест, искат си лева

Гурково на протест, искат си лева

8 Ноември, 2025 17:00 1 514 95

Организаторите обявиха, че следващата събота ще се проведе повсеместно блокиране на страната

Гурково на протест, искат си лева - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова

При засилено полицейско присъствие на Прохода на републиката край Гурково се проведе протест, съобщи БНТ.

Граждани настояха за запазване на българския лев и за оставка на правителството. До блокада на прохода не се стигна.

Организаторите обявиха, че следващата събота ще се проведе повсеместно блокиране на страната. Конкретните точки, на които ще има блокади, ще бъдат обявени на по-късен етап.


България
  • 1 име

    27 27 Отговор
    Едва ли ще стане, но да стискаме палци шишо и тулупа по-скоро да фалират държавата, че поне чуждите дългове в ЕССР да не плащаме.

    Коментиран от #6

    17:03 08.11.2025

  • 2 Хахаха

    45 53 Отговор
    Един файтон лумпени

    17:03 08.11.2025

  • 3 Бялджип

    56 29 Отговор
    Въпреки дебелите лъжи от политици, проституиращи журналисти и социолози-измамници, огромната част от българите не иска да чуе за еврото.

    Коментиран от #33

    17:04 08.11.2025

  • 4 Хора няма ,

    43 5 Отговор
    ама полицаи да искаш !

    17:05 08.11.2025

  • 5 Дайте им левове на дебилите

    32 43 Отговор
    Балканският добитък има ли икономшчиски аргументи или си иска бълхите от миналото

    Коментиран от #16, #17, #89

    17:05 08.11.2025

  • 6 Прав си!

    35 14 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Жалкото е че двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и с.винята Пеевски ще избягат с всичко, което откраднаха от нас някъде на запад и възмездие няма да има.

    17:07 08.11.2025

  • 7 Изчакайте няколко месеца след 1 януари

    36 19 Отговор
    и ще видите. Не че сега сме добре но в началото на следващата зима........
    Помнете кои партии ви вкараха в еврозоната защото ще има избори.........

    Коментиран от #12, #28

    17:08 08.11.2025

  • 8 Да се чете

    32 36 Отговор
    Около 12 копейки от Гурково защитават чуждестранни интереси, които рушат България вече 150 години

    Коментиран от #35

    17:08 08.11.2025

  • 9 запазване на българския лев и за оставка

    28 6 Отговор
    така не се прави някъде си да протестирате
    отивате пред парла ментата да ви чуят тез за които сте гласували

    ама като ми пееш пенке ле кой те слуша

    17:08 08.11.2025

  • 10 Нехис

    25 27 Отговор
    Няма проблем! На всички в Гурково им се запазва българският номинал и рублата! Всички останали търгуваме в евро! Да си обменят помежду си левове и рубли колкото искат!

    17:10 08.11.2025

  • 11 когато

    13 15 Отговор
    си беден, дали е в левове,евро,или рубли, все тая.И ако трябва да се протестира трябва да е срещу лойко и дебелян.Бочко отдавна шкафчето беше пълно с евро, не с левове, кутията на пудела също.

    17:11 08.11.2025

  • 12 Нехис

    21 16 Отговор

    До коментар #7 от "Изчакайте няколко месеца след 1 януари":

    Изпей и дежурната тролска песен как ЕС ще се разпадне, че от 15 години все това тролите по форумите. И не се притеснявай, помня кои са ни вкарали в зоната и ще си гласувам за тях.

    Коментиран от #15, #43

    17:12 08.11.2025

  • 13 да заминават

    17 16 Отговор
    в кремал като не им изнася там ще им дадат не левове а направо копейки!

    17:13 08.11.2025

  • 14 Некой е извадил кинти

    18 7 Отговор
    Местните без пари не можеш ги мръдна.

    Коментиран от #22, #29

    17:15 08.11.2025

  • 15 Булпсихопатъ

    16 19 Отговор

    До коментар #12 от "Нехис":

    Тебе ЕС ще те храни. Колкото и НАТО ще те брани. Не им пука за тебе ,нищожество. В очите на Урсула и компания си никой и никога няма да бъдеш някой.

    Коментиран от #31, #57

    17:16 08.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Дайте им левове на дебилите":

    Питай вожда си малко умнико що няма икономика, а само водопади!

    Коментиран от #34

    17:17 08.11.2025

  • 18 лева

    19 6 Отговор
    приключи 97-ма.Но тези хорица им е къса паметта какво стана тогава и как се оправихме след това.

    17:17 08.11.2025

  • 19 Накрая

    16 7 Отговор
    ще останат ,само Коцето и Цончо!

    17:18 08.11.2025

  • 20 копейки

    18 9 Отговор
    ВЪН!!!

    17:18 08.11.2025

  • 21 Туту Рутка

    17 9 Отговор
    Курковци на протест... Платени от маскудската копейка...
    И кво - развяха знамената и се прибраха.
    После цомчо и детенце /жител на другия бряг/, дойдоха, взеха ги и си ги отнесоха.
    Питане - защо поне не им дадоха едно старо, зацапано знаме, ей така - за автентичност ??

    17:18 08.11.2025

  • 22 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "Некой е извадил кинти":

    Няма не искам. Еврото идва. Да се благодариш ,че не е цифровото. Че сметки ата ще ти източа ,пиле шарено. И пак ще ти ги взема всичките. Благодаря.

    17:19 08.11.2025

  • 23 копейките

    18 12 Отговор
    не за лева ревът а против България

    17:21 08.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Възрожденец

    4 12 Отговор
    Ще успеем само с национална,гладна стачка!

    17:22 08.11.2025

  • 26 Нерегистриран

    16 8 Отговор
    Ама от кога Гурково е толкова вещо по еврозоната? Там не ли са само р.оми!

    17:22 08.11.2025

  • 27 Всяка събота

    5 6 Отговор
    На всеки километър...

    17:24 08.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 име

    8 9 Отговор
    Много сме - хиляди! Тежко въоръжени полицаи използват палки и електрошокове срещу нас! Дори някои от тях показват фишовете си от заплати че вземат 10 хилядарки с бонуси и режийни и че срещу тези пари живи ще ни изгорят! Обща стачка и повсеместна блокада на държавата! Няма кой друг да води тази битка вместо нас! ЩЕ БЪДА ТАМ!

    17:29 08.11.2025

  • 31 И ти си едно нищо

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Булпсихопатъ":

    В очите на Путлер и Мутрофанова, а за жълти копейки си продал родината

    Коментиран от #36, #40

    17:31 08.11.2025

  • 32 Булпсихопатъ

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Питане":

    В кой век живееш? Помниш ли Хан Кубрат като разправяше ,че който замине към Дунава ще му се ееее...такова маатъ?
    Квото било ,било. Бития бит ,еганиа ,еган. Гледай сега да не ти го натаковат латинците ,както е казал цар Калоян!

    Коментиран от #70

    17:32 08.11.2025

  • 33 Промяна

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    АЗ ВИЖДАМ САМО ЗНАМЕНА И ЕДНА КАРУЦА ПЛАТЕНИ МАЛОУМНИЦИ

    Коментиран от #44

    17:33 08.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Я си помисли

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да се чете":

    от 1300 години като извадиш веднъж 500 и преди това 200 - колко години съществува България де факто. Та така...с последните 150

    17:35 08.11.2025

  • 36 Булпсихопатъ

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "И ти си едно нищо":

    Ни ми пука за тях. Те са големи ще се справят. Кажи за назе ,нищожествата в ЕС!

    17:36 08.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Метресата от Барселона

    4 7 Отговор
    Еврото бе приумица единствено на "гениалния политик и стратег, великият вожд и учител" на гербаджийските чалгари в България, подкрепян от Дебелото Намагнитено от злоба момче, Гологлавия Дългуч от Учиндол и БСП-шайката подлизурковци около Атанас Запрянов. У нас демокрацията се насилва ежедневно, а конституцията е просто формален документ. Всъщност ни управляват най-агресивните и най-ниско интелигентните личности от създаването на Третата българска държава досега!

    Коментиран от #42, #46

    17:37 08.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Булпсихопатъ

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "И ти си едно нищо":

    А ,забрави ,че чакам разрешение от ЮЕСЕЙ как да си боравя с личната бензиностанция и от къде да зареждам газ ,бензин ,дизел и петрол! Щото съм яко независима република България!

    17:38 08.11.2025

  • 41 Бутача

    9 3 Отговор
    Само лабут за продажните копейки

    17:39 08.11.2025

  • 42 Промяна

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Метресата от Барселона":

    2005 ГОДИНА Е ПРИЕТО ОТ ПАРЛАМЕНТА НЕВЕЖА

    Коментиран от #52

    17:39 08.11.2025

  • 43 Аз съм

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Нехис":

    и ще ти дам пример 2022 година когато започнахте да налагате санкции ви казах че те ще рикошират върху всички обикновени граждани на Европейския съюз които плащат газ и горива.
    Вие тогава твърдяхте че няма да стане и ще унищожим Русия.
    В момента цената на газта в Европейския съюз за три години е скочила 70% нагоре.
    Нали розовите понита като теб ми убеждаваха че цената ще падне. Говорете с факти а не с глупости.

    Коментиран от #53

    17:39 08.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Евроскептик

    6 1 Отговор
    И как с това мероприятие ще спрем еврото?

    17:40 08.11.2025

  • 46 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Метресата от Барселона":

    2005 Е ПРИЕТО С МНОЗИНСТВО ОТ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НЕВЕЖА

    17:40 08.11.2025

  • 47 Промяна

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бибитко от Банкя":

    МНОГО РАЗУМ ИМА В ТВОЯТА ПРАСЕШКА ТИКВА ВИЖДАМ ЩОМ СЕ ОСТАВЯШ КОСТАДИНОВ ПРОПУТИНИСТ ДА ТЕ МАМИ 2025 ГОДИНА СМЕ

    17:41 08.11.2025

  • 48 Цончо

    6 0 Отговор
    Следващия протест,ще е на Мусала!

    17:42 08.11.2025

  • 49 копейките

    7 1 Отговор
    НА ГРЕС!!!

    17:42 08.11.2025

  • 50 Маргарет Тачър

    7 0 Отговор
    Циг@нска му работа

    17:43 08.11.2025

  • 51 за лев

    8 2 Отговор
    може да говорим до 44-та.Тогава е имало обезпечение със злато и сребро.После добрите другари от ссср доста злато изнесоха от държ. ни резерв.Но копейките мълчат като риби за това.Колко пъти комунистите фалираха държавата от 44та до 89та? Е, затова лева го няма отдавна.Урсулата не ви е крива,че сте некадърни роби.

    Коментиран от #59

    17:43 08.11.2025

  • 52 Метресата от Барселона

    2 9 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    И като бе прието, отворко, защо не бе въведено еврото? Я намери договора за присъединяване и цитирай къде се упоменава, че с влизането в ЕС България се задължава да въведе еврото? И защо Великобритания, Полша, Чехия и Румъния не го приеха? Преди да заблуждаваш, сам си направи изводите.

    Коментиран от #60

    17:43 08.11.2025

  • 53 Нехис

    9 0 Отговор

    До коментар #43 от "Аз съм":

    В Европейския съюз има пазарна икономика. Ако ще говорим с факти - нали тръбяхте, че миналата зима германците ще са на студено, когато руслямистанците врътнат кранчето? Аз не съм чулмза премръзнал германец, а ти?

    Коментиран от #75, #79

    17:43 08.11.2025

  • 54 Оня с коня

    0 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    17:43 08.11.2025

  • 55 Възрожденец

    6 2 Отговор
    Трябва да разберем,на 1 януари от къде ще влезне еврото и да направим блокада!

    17:44 08.11.2025

  • 56 Един

    3 5 Отговор
    БРАВО БЪЛГАРИ!!!
    Казвайте къде и съм там!

    П.С. Днес пътувах - еничарите с фуражките бяха навсякъде и тормозеха хората!

    17:45 08.11.2025

  • 57 Нехис

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Булпсихопатъ":

    Виж сега, не съм комунист като теб да чакам някой да ме храни. Имам си изключително доходен занаят, единственото, което искам, е да няма диктатура от азиатски тип и сам да решавам за живота си. Понял?

    Коментиран от #63, #64

    17:45 08.11.2025

  • 58 Точна статия

    4 4 Отговор
    Хвърлиха жандармерията срещу нас! Полицаи с палки и спрейове и ни подвикват- ние сме добре с отлични заплати. За нас са парите и сполуката- за вас поуката! И си мислят че сега като вземат по 10 хиляди лева след първи януари ще станат 10 хиляди евро. И са още повече озлобени срещу народа.

    Коментиран от #65, #86

    17:46 08.11.2025

  • 59 И още мисирки ООД

    1 7 Отговор

    До коментар #51 от "за лев":

    Ох, милинкият той, много свободен бил! Руснаците през 1944-та наложиха ли на България да си махне лева и да приеме рублата? Даже през 1878-ма година руснаците не предложиха въвеждане на рублата! А твоят прехвален Европейски съюз го налага направо като империя с принуда и сила! Какъв "демократичен съюз" е това?!

    17:47 08.11.2025

  • 60 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Метресата от Барселона":

    ОТВОРКО А ТИ ИЗОБЩО НАЯСНО ЛИ СИ КАК КЪДЕ КОГА СЕ ВЛИЗА В ЕВРОЗОНАТА ЖАЛКИ НЕВЕЖИ РОБИ НА ПРОПУТИНИСТИТЕ Е 2926 ВЛИЗАМЕ РАЗБРА ЛИ А ТИ БЕГОМ ПРИ КОСТАДИНОВ ТАМ ДА ТИ ДАВА ОТ МИЛИОНИТЕ КОИТО ПЕЧЕЛИ ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ

    Коментиран от #62, #68

    17:47 08.11.2025

  • 61 Цончо

    7 1 Отговор
    Ще отказваме заплати и пенсии в евро!Нашите поддръжници,също!

    17:47 08.11.2025

  • 62 Промяна

    7 2 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    2026 ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА И ТАКИВА КАТО КОСТАДИНОВ КОИТО СИ РАЗХОЖДАТ КОСТЮМЪТ В ПАРЛАМЕНТА И ПРИБИРАТ МИЛИОНИ И СВЪРШИ ЛЪЖЕНЕТО ДА СЕ ЗАБРАНЯТ СЪС ЗАКОН ПРОПУТИНИСТИТЕ

    Коментиран от #76

    17:48 08.11.2025

  • 63 Булпсихопатъ

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Нехис":

    Само от магнитски имаш страх ,нали? Е малко и и от Урсулянците в Брюксел. Абе и НАП ти е малко на кестерме ама айде.

    Коментиран от #78

    17:49 08.11.2025

  • 64 Бибитко от Банкя

    1 6 Отговор

    До коментар #57 от "Нехис":

    Ами тя диктатурата на Брюксел стана много по-жестока от азиатската, бе чорбаджи! Все директиви и забрани, даже дишането скоро ще бъде регламентирано и обложено с данък!

    Коментиран от #69, #81

    17:49 08.11.2025

  • 65 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Точна статия":

    ВИЖ В ЕВРОПА КАК ПОЛИЦИЯТА БИЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ ВЪРВИ ТАМ ДА ПРОТЕСТИРАШ С КОСТАДИНОВ ДАЛИ ТИ СТИСКА

    Коментиран от #77

    17:50 08.11.2025

  • 66 Еврото идва

    2 1 Отговор
    Ще мина по Дунавмост2 ! Юруш!

    17:50 08.11.2025

  • 67 Завлечени от духовете

    3 2 Отговор
    Закъснели сте с протестите с десет години. Вече е свирено, не защото не може да се направи нищо, а защото масово наследниците на Българите не могат да сложат на едно магаре слама.Какво можем да искаме от хора изоставили си бащината земя и забравили традициите на поколения преди тях? Хора кланящи се на новия бог на парите и не уважаващи света, защото са над тези неща ...

    17:53 08.11.2025

  • 68 Метресата от Барселона

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    Защо не проведохте референдум като сте толкова "просветени"? Защото сте слуги на шайката, която произлиза от шепата национални предатели!

    Коментиран от #71, #72

    17:53 08.11.2025

  • 69 Нехис

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Бибитко от Банкя":

    Всяко общество има правила. Даже и ти имаш свободата да пишеш глупостите си, не си в наказателна колония, нали? Кое избираш - данък или колония? Много съм любопитен да разбера.

    17:54 08.11.2025

  • 70 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Булпсихопатъ":

    Ало, луд@я, по писанията ти - си наследник на цървула лан и се шириш в голям апартамент в центъра на София...

    / според теб - да ти тегли някой един, па после каквото било, било, /...

    17:55 08.11.2025

  • 71 Нехис

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Метресата от Барселона":

    Аз нямам против референдум. Но на него ще се допускат само такива с реално икономическо/финансово образование.

    Коментиран от #80, #84

    17:55 08.11.2025

  • 72 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Метресата от Барселона":

    РЕФЕРЕНДУМ НЯМА ЗАЩОТО Е РЕШЕНЕ ОЩЕ 2005 ГОДИНА ТИ КЪДЕ БЕШЕ ТОГАВА ЗАЩО НЕ ПРОТЕСТИРАШЕ И ТВОЯТ КОСТАДИНОВ КЪДЕ БЯХТЕ ЕВРОПА РАЗВИТИЕ НАПРЕД КОСТАДИНОВ И ТИ ВЪРВЕТЕ ПРИ ПУТИН

    17:55 08.11.2025

  • 73 Гост

    1 4 Отговор
    Малко късно, но пък може и да не е. Да ги подкрепим!

    17:56 08.11.2025

  • 74 Методиевич

    6 2 Отговор
    Да обясня на лумпен копейките, бранещи и те не знаят какво. Нямате левове, няма да имате и евро, защото сте тъпи и мързеливи и всякакви измамници - милионери от типа на Костадинов, СлавитУ, Ивелинчо, Сидеров, Недялко...... ви зомбитата през социалните мрежи! Бачкайте,бе. Стига сте стоели по цял ден в TikTok и FB!

    Коментиран от #85

    17:56 08.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Оня с джипката от Банкя

    1 5 Отговор

    До коментар #62 от "Промяна":

    Такъв "Закон за защита на държавата" приехте и през 1941-ва година, а на 9-ти септември 1944 се оказахте с руснаците на Дунава! Даже и до днес не сте разбрали защо те дойдоха и кой ги принуди!

    17:57 08.11.2025

  • 77 Точна статия

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Промяна":

    Аз съм там неграмотен цървyлaнe! Нали изпратих снимката до факти от протеста на живо. Ела ти да помагаш на еничарите полицаи? Стиска ли ти неудачнико?

    17:58 08.11.2025

  • 78 Нехис

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Булпсихопатъ":

    Страх имат само тези с нечистата съвест. От никого нямам. А, сбърках - страх ме е да не се върнат партийните другари и да направят пак разни свинари да са милионери......

    17:58 08.11.2025

  • 79 Негер,манец

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Нехис":

    С мокри кърпички се къпехме както ни инструктираха оет ЕК! И не сменяхме гащите всеки месец.

    17:58 08.11.2025

  • 80 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Нехис":

    Т.е. - само финансови акули, гладни за евраци, готови да продадат всичко за еврото.
    По твоята логика, до избори трябва да се допускат само хора с политическо образование и опит в политиката. В действителност, всякаква неграмотна маса има право да гласува. Не може двоен аршин, другарю.

    Коментиран от #90

    17:58 08.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 анонимен

    4 2 Отговор
    Протест на малоумните!

    17:59 08.11.2025

  • 83 Пепи Волгата

    5 1 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    17:59 08.11.2025

  • 84 Клоун

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Нехис":

    и с халка на носа и звънче на ухото.

    18:00 08.11.2025

  • 85 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Методиевич":

    Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
    Забрави ли ги тези думи?

    18:00 08.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Нехис

    6 2 Отговор

    До коментар #75 от "ХХI анс":

    Дай доказателства, че германците живеят по-лошо?
    Да ти кажа ли колко струва един хляб на Кауфланда в Германия? Последно беше около 85 цента. А за качеството - да не говорим. Не си познал на кого искаш да разправяш тролщините си......

    Коментиран от #94

    18:00 08.11.2025

  • 88 Филмът продължава

    1 0 Отговор
    Планетата на маймуните!

    18:01 08.11.2025

  • 89 Някой

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дайте им левове на дебилите":

    Аргументи за референдума:
    1. Демокрацията и избора на народа. Да решаваш ти, а не някой си без обяснения;
    2. Конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - те направиха точно това, а еврото е загуба на суверенитет);
    3. Закона зареферендумите (прякото участие ...);
    4. Договора за функциониране на ЕС член 140, на когото се основава и закона за еврото. Първо пълната лъжа че изпълняваме критериите (всички го знаят и сигурно и ти) и второ, че след одобрение по критериите се изисква одобрение от самата кандидат членка - параграф 3. Те лъжеха за нарушен договор, след като по договор се изискваше тепърва да одобрим;
    5. ЕС отговори, че си е до решения на държавите за референдуми. 18 от 27 държави са имали референдуми, част и за еврото.
    Просто ни управляват престъпници, мошеници и лъжци.

    Коментиран от #91

    18:02 08.11.2025

  • 90 Нехис

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Гост":

    Другарю, аз се осигурявам на реалното и плащам реални данъци, не крия нищо. И ще се съгласиш, че няма как да приема разни мучащи едноклетъчни, които нямат и 1/100 от знанията ми, да имат равен с моя глас.

    18:03 08.11.2025

  • 91 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Някой":

    Властта произлиза от народа - той е избрал Парламент, който го представя пред света и решава вместо него.

    18:04 08.11.2025

  • 92 Цвете

    4 0 Отговор
    КОИ СТЕ ВИЕ, ЧЕ ИСКАТЕ ДА НИ ВЪРНЕТЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО???? КУП ЛУМПЕНИ ИЗТРЕЩЯЛИ.Я СЕ ПРИБИРАЙТЕ ПРИ ЖЕНИТЕ СИ И МУ УДАРЕТЕ ПО ЕДНА ГРОЗДАНКА С ХУБАВА ТУРШИЙКА. 🎎

    18:05 08.11.2025

  • 93 Ддд

    3 1 Отговор
    Тия дебили нема ли кой да ги опуа с палките..блокади че ми прават...умочковци

    18:06 08.11.2025

  • 94 Клоун е

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Нехис":

    Без значение какво пишеш, САЩ изнесоха масово предприятия,производства и всичко каквото си харесаха.Медиците масово напускат някогашната социална държва и днес вече са кът. Останалото е инертност на икономиката. А за щастието царящо по улиците няма да коментирам.Всеки които е бил преди и сега ще те заплюе. За масовите инциденти с мигранти , намусквания с ножове и т.н. няма да коментирам, защото хората се страхуват. Живота не е само промоциите на корп. зайс.Тук говорим , за качество на обществото и на живота, защото то си има своята цена.

    18:17 08.11.2025

  • 95 това

    0 0 Отговор
    е решено отдавна.Тази агитка досега къде дремеше? Поредицата клоунади са за вдигане на рейтина на русоробските партии.А сега като дойдат сътресенията с лукойл, безумния бюджет, мутрафоня и компания се надяват на по-голямо участие в парламента ни чрез копейките.Всички кризи ,фалити все са следствие на комунетата и наследниците им.2005 (по времето на агент гоце/президента) защо всички дс агенти, и бсп(които бяха във властта) подписаха за влизане в евр. съюз ?На агент буда и компания и търсете сметката, като не искате евро.А тук разни тролчета въздишат за ссср...

    18:22 08.11.2025

