Гурково на протест, искат си лева

При засилено полицейско присъствие на Прохода на републиката край Гурково се проведе протест, съобщи БНТ.
Граждани настояха за запазване на българския лев и за оставка на правителството. До блокада на прохода не се стигна.
Организаторите обявиха, че следващата събота ще се проведе повсеместно блокиране на страната. Конкретните точки, на които ще има блокади, ще бъдат обявени на по-късен етап.
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 33 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #6
17:03 08.11.2025
2 Хахаха
17:03 08.11.2025
3 Бялджип
Коментиран от #33
17:04 08.11.2025
4 Хора няма ,
17:05 08.11.2025
5 Дайте им левове на дебилите
Коментиран от #16, #17, #89
17:05 08.11.2025
6 Прав си!
До коментар #1 от "име":Жалкото е че двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и с.винята Пеевски ще избягат с всичко, което откраднаха от нас някъде на запад и възмездие няма да има.
17:07 08.11.2025
7 Изчакайте няколко месеца след 1 януари
Помнете кои партии ви вкараха в еврозоната защото ще има избори.........
Коментиран от #12, #28
17:08 08.11.2025
8 Да се чете
Коментиран от #35
17:08 08.11.2025
9 запазване на българския лев и за оставка
отивате пред парла ментата да ви чуят тез за които сте гласували
ама като ми пееш пенке ле кой те слуша
17:08 08.11.2025
10 Нехис
17:10 08.11.2025
11 когато
17:11 08.11.2025
12 Нехис
До коментар #7 от "Изчакайте няколко месеца след 1 януари":Изпей и дежурната тролска песен как ЕС ще се разпадне, че от 15 години все това тролите по форумите. И не се притеснявай, помня кои са ни вкарали в зоната и ще си гласувам за тях.
Коментиран от #15, #43
17:12 08.11.2025
13 да заминават
17:13 08.11.2025
14 Некой е извадил кинти
Коментиран от #22, #29
17:15 08.11.2025
15 Булпсихопатъ
До коментар #12 от "Нехис":Тебе ЕС ще те храни. Колкото и НАТО ще те брани. Не им пука за тебе ,нищожество. В очите на Урсула и компания си никой и никога няма да бъдеш някой.
Коментиран от #31, #57
17:16 08.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами
До коментар #5 от "Дайте им левове на дебилите":Питай вожда си малко умнико що няма икономика, а само водопади!
Коментиран от #34
17:17 08.11.2025
18 лева
17:17 08.11.2025
19 Накрая
17:18 08.11.2025
20 копейки
17:18 08.11.2025
21 Туту Рутка
И кво - развяха знамената и се прибраха.
После цомчо и детенце /жител на другия бряг/, дойдоха, взеха ги и си ги отнесоха.
Питане - защо поне не им дадоха едно старо, зацапано знаме, ей така - за автентичност ??
17:18 08.11.2025
22 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
До коментар #14 от "Некой е извадил кинти":Няма не искам. Еврото идва. Да се благодариш ,че не е цифровото. Че сметки ата ще ти източа ,пиле шарено. И пак ще ти ги взема всичките. Благодаря.
17:19 08.11.2025
23 копейките
17:21 08.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Възрожденец
17:22 08.11.2025
26 Нерегистриран
17:22 08.11.2025
27 Всяка събота
17:24 08.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 име
17:29 08.11.2025
31 И ти си едно нищо
До коментар #15 от "Булпсихопатъ":В очите на Путлер и Мутрофанова, а за жълти копейки си продал родината
Коментиран от #36, #40
17:31 08.11.2025
32 Булпсихопатъ
До коментар #28 от "Питане":В кой век живееш? Помниш ли Хан Кубрат като разправяше ,че който замине към Дунава ще му се ееее...такова маатъ?
Квото било ,било. Бития бит ,еганиа ,еган. Гледай сега да не ти го натаковат латинците ,както е казал цар Калоян!
Коментиран от #70
17:32 08.11.2025
33 Промяна
До коментар #3 от "Бялджип":АЗ ВИЖДАМ САМО ЗНАМЕНА И ЕДНА КАРУЦА ПЛАТЕНИ МАЛОУМНИЦИ
Коментиран от #44
17:33 08.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Я си помисли
До коментар #8 от "Да се чете":от 1300 години като извадиш веднъж 500 и преди това 200 - колко години съществува България де факто. Та така...с последните 150
17:35 08.11.2025
36 Булпсихопатъ
До коментар #31 от "И ти си едно нищо":Ни ми пука за тях. Те са големи ще се справят. Кажи за назе ,нищожествата в ЕС!
17:36 08.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Метресата от Барселона
Коментиран от #42, #46
17:37 08.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Булпсихопатъ
До коментар #31 от "И ти си едно нищо":А ,забрави ,че чакам разрешение от ЮЕСЕЙ как да си боравя с личната бензиностанция и от къде да зареждам газ ,бензин ,дизел и петрол! Щото съм яко независима република България!
17:38 08.11.2025
41 Бутача
17:39 08.11.2025
42 Промяна
До коментар #38 от "Метресата от Барселона":2005 ГОДИНА Е ПРИЕТО ОТ ПАРЛАМЕНТА НЕВЕЖА
Коментиран от #52
17:39 08.11.2025
43 Аз съм
До коментар #12 от "Нехис":и ще ти дам пример 2022 година когато започнахте да налагате санкции ви казах че те ще рикошират върху всички обикновени граждани на Европейския съюз които плащат газ и горива.
Вие тогава твърдяхте че няма да стане и ще унищожим Русия.
В момента цената на газта в Европейския съюз за три години е скочила 70% нагоре.
Нали розовите понита като теб ми убеждаваха че цената ще падне. Говорете с факти а не с глупости.
Коментиран от #53
17:39 08.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Евроскептик
17:40 08.11.2025
46 Промяна
До коментар #38 от "Метресата от Барселона":2005 Е ПРИЕТО С МНОЗИНСТВО ОТ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НЕВЕЖА
17:40 08.11.2025
47 Промяна
До коментар #44 от "Бибитко от Банкя":МНОГО РАЗУМ ИМА В ТВОЯТА ПРАСЕШКА ТИКВА ВИЖДАМ ЩОМ СЕ ОСТАВЯШ КОСТАДИНОВ ПРОПУТИНИСТ ДА ТЕ МАМИ 2025 ГОДИНА СМЕ
17:41 08.11.2025
48 Цончо
17:42 08.11.2025
49 копейките
17:42 08.11.2025
50 Маргарет Тачър
17:43 08.11.2025
51 за лев
Коментиран от #59
17:43 08.11.2025
52 Метресата от Барселона
До коментар #42 от "Промяна":И като бе прието, отворко, защо не бе въведено еврото? Я намери договора за присъединяване и цитирай къде се упоменава, че с влизането в ЕС България се задължава да въведе еврото? И защо Великобритания, Полша, Чехия и Румъния не го приеха? Преди да заблуждаваш, сам си направи изводите.
Коментиран от #60
17:43 08.11.2025
53 Нехис
До коментар #43 от "Аз съм":В Европейския съюз има пазарна икономика. Ако ще говорим с факти - нали тръбяхте, че миналата зима германците ще са на студено, когато руслямистанците врътнат кранчето? Аз не съм чулмза премръзнал германец, а ти?
Коментиран от #75, #79
17:43 08.11.2025
54 Оня с коня
17:43 08.11.2025
55 Възрожденец
17:44 08.11.2025
56 Един
Казвайте къде и съм там!
П.С. Днес пътувах - еничарите с фуражките бяха навсякъде и тормозеха хората!
17:45 08.11.2025
57 Нехис
До коментар #15 от "Булпсихопатъ":Виж сега, не съм комунист като теб да чакам някой да ме храни. Имам си изключително доходен занаят, единственото, което искам, е да няма диктатура от азиатски тип и сам да решавам за живота си. Понял?
Коментиран от #63, #64
17:45 08.11.2025
58 Точна статия
Коментиран от #65, #86
17:46 08.11.2025
59 И още мисирки ООД
До коментар #51 от "за лев":Ох, милинкият той, много свободен бил! Руснаците през 1944-та наложиха ли на България да си махне лева и да приеме рублата? Даже през 1878-ма година руснаците не предложиха въвеждане на рублата! А твоят прехвален Европейски съюз го налага направо като империя с принуда и сила! Какъв "демократичен съюз" е това?!
17:47 08.11.2025
60 Промяна
До коментар #52 от "Метресата от Барселона":ОТВОРКО А ТИ ИЗОБЩО НАЯСНО ЛИ СИ КАК КЪДЕ КОГА СЕ ВЛИЗА В ЕВРОЗОНАТА ЖАЛКИ НЕВЕЖИ РОБИ НА ПРОПУТИНИСТИТЕ Е 2926 ВЛИЗАМЕ РАЗБРА ЛИ А ТИ БЕГОМ ПРИ КОСТАДИНОВ ТАМ ДА ТИ ДАВА ОТ МИЛИОНИТЕ КОИТО ПЕЧЕЛИ ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ
Коментиран от #62, #68
17:47 08.11.2025
61 Цончо
17:47 08.11.2025
62 Промяна
До коментар #60 от "Промяна":2026 ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА И ТАКИВА КАТО КОСТАДИНОВ КОИТО СИ РАЗХОЖДАТ КОСТЮМЪТ В ПАРЛАМЕНТА И ПРИБИРАТ МИЛИОНИ И СВЪРШИ ЛЪЖЕНЕТО ДА СЕ ЗАБРАНЯТ СЪС ЗАКОН ПРОПУТИНИСТИТЕ
Коментиран от #76
17:48 08.11.2025
63 Булпсихопатъ
До коментар #57 от "Нехис":Само от магнитски имаш страх ,нали? Е малко и и от Урсулянците в Брюксел. Абе и НАП ти е малко на кестерме ама айде.
Коментиран от #78
17:49 08.11.2025
64 Бибитко от Банкя
До коментар #57 от "Нехис":Ами тя диктатурата на Брюксел стана много по-жестока от азиатската, бе чорбаджи! Все директиви и забрани, даже дишането скоро ще бъде регламентирано и обложено с данък!
Коментиран от #69, #81
17:49 08.11.2025
65 Промяна
До коментар #58 от "Точна статия":ВИЖ В ЕВРОПА КАК ПОЛИЦИЯТА БИЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ ВЪРВИ ТАМ ДА ПРОТЕСТИРАШ С КОСТАДИНОВ ДАЛИ ТИ СТИСКА
Коментиран от #77
17:50 08.11.2025
66 Еврото идва
17:50 08.11.2025
67 Завлечени от духовете
17:53 08.11.2025
68 Метресата от Барселона
До коментар #60 от "Промяна":Защо не проведохте референдум като сте толкова "просветени"? Защото сте слуги на шайката, която произлиза от шепата национални предатели!
Коментиран от #71, #72
17:53 08.11.2025
69 Нехис
До коментар #64 от "Бибитко от Банкя":Всяко общество има правила. Даже и ти имаш свободата да пишеш глупостите си, не си в наказателна колония, нали? Кое избираш - данък или колония? Много съм любопитен да разбера.
17:54 08.11.2025
70 Питане
До коментар #32 от "Булпсихопатъ":Ало, луд@я, по писанията ти - си наследник на цървула лан и се шириш в голям апартамент в центъра на София...
/ според теб - да ти тегли някой един, па после каквото било, било, /...
17:55 08.11.2025
71 Нехис
До коментар #68 от "Метресата от Барселона":Аз нямам против референдум. Но на него ще се допускат само такива с реално икономическо/финансово образование.
Коментиран от #80, #84
17:55 08.11.2025
72 Промяна
До коментар #68 от "Метресата от Барселона":РЕФЕРЕНДУМ НЯМА ЗАЩОТО Е РЕШЕНЕ ОЩЕ 2005 ГОДИНА ТИ КЪДЕ БЕШЕ ТОГАВА ЗАЩО НЕ ПРОТЕСТИРАШЕ И ТВОЯТ КОСТАДИНОВ КЪДЕ БЯХТЕ ЕВРОПА РАЗВИТИЕ НАПРЕД КОСТАДИНОВ И ТИ ВЪРВЕТЕ ПРИ ПУТИН
17:55 08.11.2025
73 Гост
17:56 08.11.2025
74 Методиевич
Коментиран от #85
17:56 08.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Оня с джипката от Банкя
До коментар #62 от "Промяна":Такъв "Закон за защита на държавата" приехте и през 1941-ва година, а на 9-ти септември 1944 се оказахте с руснаците на Дунава! Даже и до днес не сте разбрали защо те дойдоха и кой ги принуди!
17:57 08.11.2025
77 Точна статия
До коментар #65 от "Промяна":Аз съм там неграмотен цървyлaнe! Нали изпратих снимката до факти от протеста на живо. Ела ти да помагаш на еничарите полицаи? Стиска ли ти неудачнико?
17:58 08.11.2025
78 Нехис
До коментар #63 от "Булпсихопатъ":Страх имат само тези с нечистата съвест. От никого нямам. А, сбърках - страх ме е да не се върнат партийните другари и да направят пак разни свинари да са милионери......
17:58 08.11.2025
79 Негер,манец
До коментар #53 от "Нехис":С мокри кърпички се къпехме както ни инструктираха оет ЕК! И не сменяхме гащите всеки месец.
17:58 08.11.2025
80 Гост
До коментар #71 от "Нехис":Т.е. - само финансови акули, гладни за евраци, готови да продадат всичко за еврото.
По твоята логика, до избори трябва да се допускат само хора с политическо образование и опит в политиката. В действителност, всякаква неграмотна маса има право да гласува. Не може двоен аршин, другарю.
Коментиран от #90
17:58 08.11.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 анонимен
17:59 08.11.2025
83 Пепи Волгата
17:59 08.11.2025
84 Клоун
До коментар #71 от "Нехис":и с халка на носа и звънче на ухото.
18:00 08.11.2025
85 Гост
До коментар #74 от "Методиевич":Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
Забрави ли ги тези думи?
18:00 08.11.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Нехис
До коментар #75 от "ХХI анс":Дай доказателства, че германците живеят по-лошо?
Да ти кажа ли колко струва един хляб на Кауфланда в Германия? Последно беше около 85 цента. А за качеството - да не говорим. Не си познал на кого искаш да разправяш тролщините си......
Коментиран от #94
18:00 08.11.2025
88 Филмът продължава
18:01 08.11.2025
89 Някой
До коментар #5 от "Дайте им левове на дебилите":Аргументи за референдума:
1. Демокрацията и избора на народа. Да решаваш ти, а не някой си без обяснения;
2. Конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - те направиха точно това, а еврото е загуба на суверенитет);
3. Закона зареферендумите (прякото участие ...);
4. Договора за функциониране на ЕС член 140, на когото се основава и закона за еврото. Първо пълната лъжа че изпълняваме критериите (всички го знаят и сигурно и ти) и второ, че след одобрение по критериите се изисква одобрение от самата кандидат членка - параграф 3. Те лъжеха за нарушен договор, след като по договор се изискваше тепърва да одобрим;
5. ЕС отговори, че си е до решения на държавите за референдуми. 18 от 27 държави са имали референдуми, част и за еврото.
Просто ни управляват престъпници, мошеници и лъжци.
Коментиран от #91
18:02 08.11.2025
90 Нехис
До коментар #80 от "Гост":Другарю, аз се осигурявам на реалното и плащам реални данъци, не крия нищо. И ще се съгласиш, че няма как да приема разни мучащи едноклетъчни, които нямат и 1/100 от знанията ми, да имат равен с моя глас.
18:03 08.11.2025
91 Нехис
До коментар #89 от "Някой":Властта произлиза от народа - той е избрал Парламент, който го представя пред света и решава вместо него.
18:04 08.11.2025
92 Цвете
18:05 08.11.2025
93 Ддд
18:06 08.11.2025
94 Клоун е
До коментар #87 от "Нехис":Без значение какво пишеш, САЩ изнесоха масово предприятия,производства и всичко каквото си харесаха.Медиците масово напускат някогашната социална държва и днес вече са кът. Останалото е инертност на икономиката. А за щастието царящо по улиците няма да коментирам.Всеки които е бил преди и сега ще те заплюе. За масовите инциденти с мигранти , намусквания с ножове и т.н. няма да коментирам, защото хората се страхуват. Живота не е само промоциите на корп. зайс.Тук говорим , за качество на обществото и на живота, защото то си има своята цена.
18:17 08.11.2025
95 това
18:22 08.11.2025