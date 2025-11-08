Гурково на протест, искат си лева

При засилено полицейско присъствие на Прохода на републиката край Гурково се проведе протест, съобщи БНТ.

Граждани настояха за запазване на българския лев и за оставка на правителството. До блокада на прохода не се стигна.

Организаторите обявиха, че следващата събота ще се проведе повсеместно блокиране на страната. Конкретните точки, на които ще има блокади, ще бъдат обявени на по-късен етап.