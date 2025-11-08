Спешна помощ прегледа откритата Стефани в 4-то РУ на МВР в столицата

20-годишната Стефани, която планински спасители и доброволци издирваха два дни във Витоша, беше отведена в 4-то районно управление, след като слезе от планината снощи, съобщи bTV.
Пристигна Спешна помощ с екип, който да я прегледа. Те потвърдиха, че са прегледали момичета и то е клинично здраво.
Майката на Стефани, която подаде сигнал за изчезването ѝ, също дойде развълнувана, за да се види с нея.
Младата жена беше открита в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние.
"В момента, в който чухме новината, че се издирва Стефи, дойдохме, за да подкрепим Мария – нейната майка, да не бъде сама в тежкия момент. Дойдохме вчера от Казанлък“, коментира Мариян Жеков, приятел на семейството.
"Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление и отзивите са, че е добре физически. От полицията звъннаха на майката и съобщиха новината. Беше много събрана и реагира изключително радостно, знаете как се реагира на изключително радостна новина“, сподели мъжът.
"Детето ти да е живо след три дни в планината. Дойдохме. Мария е вътре и чакаме. Едно огромно благодаря на тези хора, ние сутринта бяхме на пункта за организация и видяхме, че тези хора са изключителни професионалисти с кучета, с дронове, разпределиха си обекта, разпределиха си Витоша. Огромно благодаря и дай Боже, повече хора като тях да има в България - професионалисти и отдадени със сърце“, коментира Мариян Жеков.
20:55 08.11.2025
20:56 08.11.2025
Помак
Коментиран от #79
20:59 08.11.2025
Браво
Коментиран от #54, #75, #132
21:00 08.11.2025
7 Да знаеш
До коментар #2 от "А гинекология прегледа ли я":Теб трябва да те прегледа проктолог.
Коментиран от #29, #52
21:00 08.11.2025
Момичето
Коментиран от #151
21:01 08.11.2025
Мимч
Коментиран от #40
21:01 08.11.2025
Длъжен ли е 20 годишен човек
Коментиран от #18, #20, #23, #37, #61, #118
21:01 08.11.2025
Коментиран от #134
21:06 08.11.2025
Възмутен
21:06 08.11.2025
21:06 08.11.2025
Това девойче
Коментиран от #51
21:07 08.11.2025
18 Мнение
До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":20-годишна жена или мъж е вече възрастен и законът не го задължава да се отчита пред родителите си. Искането да се обяснява е въпрос на доверие и семейни правила, не на право.
Коментиран от #58, #80
21:08 08.11.2025
Сила
Коментиран от #137
21:08 08.11.2025
20 Роро
До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":Не, 20-годишен човек не е длъжен по закон да дава обяснение на майка си къде отива. 😊
21:09 08.11.2025
21 Мигел
До коментар #1 от "Опааа":Просто приемете че някой иска да избяга и иска да остане чист и сам със себе си.
22 хахах: Намерена е в добро здраве кифлата
такива изчезвания бол от недочесани моми
но винаги се връщат в добро здраве
а на спасителите кой ще плаща?
21:09 08.11.2025
23 Ако психически не е добре
До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":Ако има медицинска или психическа нужда, при която околните трябва да бъдат информирани за безопасността на лицето, тогава е разумно да се поддържа контакт.
24 Е печ ти и Полицейската Държава,
Ами вземете още 200 000 трудо устроени Полицай на щат че ния не вършат работа?😆🤣😁
Коментиран от #82
21:11 08.11.2025
25 Никой
21:11 08.11.2025
26 Баланс
До коментар #21 от "Мигел":Ключът е комуникацията.
Младият човек може да поиска пространство, но като даде минимална информация, за да не тревожи родителите прекомерно (например къде ще е приблизително, без да споделя детайли).
Родителят може да приеме, че пълнолетният човек има право на автономия, като същевременно остава на разположение, ако има нужда от помощ.
21:13 08.11.2025
21:13 08.11.2025
28 Факт
29 ше го прегледат
До коментар #7 от "Да знаеш":сас щрапоня
30 Състрадателни християни :)
21:14 08.11.2025
31 Хипотетично
До коментар #21 от "Мигел":Тя е пълнолетна – има право да взема решения за себе си, включително къде да отиде и дали да държи контакт с родителите си.
Желанието да „останеш чист и сам със себе си“ е напълно легитимно и показва нужда от пространство и независимост.
21:15 08.11.2025
33 Погледнете си глупостите публикувани
Казах като огладнее ще слезе у града?
😁😆🤣
21:15 08.11.2025
34 От гледна точка на майката:
До коментар #21 от "Мигел":Притеснението е естествено – оставянето на телефона и документите вкъщи може да изглежда като риск за безопасността ѝ.
21:16 08.11.2025
къде? при кого? как?
остатъка от цъкалницата ти е copy/paste ненужно за разширен пълнеж
21:16 08.11.2025
Коментиран от #44
39 Гост
21:23 08.11.2025
До коментар #9 от "Мимч":Сега майка й да плати разноските по издирването
Коментиран от #49
21:23 08.11.2025
До коментар #30 от "Състрадателни християни :)":Добре да одят на фронта
21:24 08.11.2025
43 А помните ли...
Коментиран от #59, #101, #102
21:26 08.11.2025
До коментар #38 от "шаа":За яснота пред търсещите я , че съобщението за благоприятния изход е точно за тази, която те търсят.
21:26 08.11.2025
45 Бай Тодор
-Другарю Робеспиер Гълъбов
До коментар #45 от "Бай Тодор":Предино Янко си е бил цивилен в София, архивни филмови кадри го показват, как посреща в костюм слезналите партизани в столицата.
21:31 08.11.2025
21:31 08.11.2025
49 Мимч
До коментар #40 от "Иван":Да,така трябва... да плаща....
21:35 08.11.2025
52 Ходя редовно
До коментар #7 от "Да знаеш":На Андролог, много поздрави на твоят проктолог, явно е добър, бързо те връща в строя🤣🤣🤣
21:39 08.11.2025
53 Дудов
21:40 08.11.2025
54 Точно така!
До коментар #6 от "Браво":Удрям си шамар!
21:41 08.11.2025
55 зомби
21:43 08.11.2025
56 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #50 от "Стефани е в супер форма":...и не е "открита", а сама се е прибрала в къщи!
Коментиран от #89
21:43 08.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Кит
До коментар #18 от "Мнение":Сигурен ли си, че твърдяното от теб важи и за хората, поставени под запрещение, уличен юристе?
21:48 08.11.2025
59 Всъщност
До коментар #43 от "А помните ли...":го намериха скоро след изчезването и беше в кома дълго време . Мисля , че дори така почина .
21:49 08.11.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Механик
Как така е открита в добро здраве, след като от постъпките и е видно, че не е никак добре с менталното здраве. Защо ни лъжете??
Защо в края на статията така подорбно ни обяснявате как изглежда и как е облечена?? Нали вече е намерена??
И на последно място искам да питам, вие там пиете яко и/или се друсате?
Коментиран от #67
22:02 08.11.2025
63 Браво
22:04 08.11.2025
64 Кит
Каролев от никакъв поход под връх Ботев не е изчезвал и не са го намерили чак след месеци, претърпя инцидент с борд под Тодорка, в Пирин, а спасителите от Банско, въпреки лошото време, го откриха за часове след обявяването на инцидента. Но, за съжаление, в много лошо състояние, с тежка политравма... Близо половин година се бориха в Пирогов за живота му, но той гаснеше в кома и си отиде някъде в късната есен на 2021. И всички, които го търсиха тогава, дълбоко съжаляваха за загубата на този човек, а не за загубените / според някои тук/ време и пари!
Пак ще повторя - така се прави, когато има изчезнал човек, независимо къде, как и дали въобще е пострадал!
А Бай Ганю да мисли и говори каквото си ще. Той има право да е Ганчо и нищо повече.
22:06 08.11.2025
65 Хе!
Коментиран от #76
22:09 08.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хе!
До коментар #62 от "Механик":Ела! Ще ти обясня бавно и подробно!
Коментиран от #87
22:11 08.11.2025
68 Полигон
Коментиран от #71
22:13 08.11.2025
69 ?????
Но там явно нещо куца с психологията/психиатрията.
22:17 08.11.2025
70 писаре друг пиши подробно а не пълнежи
Стефани е открита в района на село Железница.
В района беше пуснат и дрон. Над 40 спасители от планинската служба, десетки доброволци и кучета се включиха в издирването.
22:19 08.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Антон
Не е открита. Жената е слязла сама в Железница!
Разбирате ли САМА! Кучета, дронове, полицаи, доброволци. В случая нищо не е ставало от тях. Напълно излишни са били
22:27 08.11.2025
73 Фейк на часа
22:27 08.11.2025
74 Прочети коментар 72
До коментар #35 от "писаре много кратък си":Прочети коментар 72
22:29 08.11.2025
75 Абе те хората ще се оправят
До коментар #6 от "Браво":Ама за теб надежда май няма. Виж там с ветеринарен психолог пробвай
22:29 08.11.2025
76 Само припомням
До коментар #65 от "Хе!":Днес е Архангеловден само по папско-мас0но-сатанинския календар. По истинския православен календар е на 21 ноември.
22:31 08.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 За това си прав
До коментар #21 от "Мигел":Мен като ме стегне шапката си хващам багажа и си заминавам на вилата в балкана. Родители нямам, отдавна си отидоха, но до три дена ни жена ни дете ме търсят, ама те си знаят. Изключвам телефони интернети и всичко. От сот-а знаят, че съм спрял алармата и толкоз.
Коментиран от #109
22:37 08.11.2025
79 Така е
До коментар #5 от "Помак":От това и аз ще избегам, камоли ако ми е турила на телефона приложение да ме следи!
22:40 08.11.2025
80 То е така
До коментар #18 от "Мнение":Ама сметката кой ще я плаща? Майката, дето е вдигнала цялата патардия-едва ли?
22:43 08.11.2025
81 Гошо
До коментар #1 от "Опааа":Скоро ще е забранено
22:46 08.11.2025
82 Абе пич
До коментар #24 от "Е печ ти и Полицейската Държава,":То по времето на твоя соц ни мобилни телефони имаше, ни джипиеси, а радиостанции имаха само милиционерите и военните
22:47 08.11.2025
83 да да
До коментар #46 от "Баш Майстора":Така търсиха Жоро-павето.....
22:48 08.11.2025
84 Руди
22:49 08.11.2025
85 Да де
До коментар #39 от "Гост":Ама ти се налага... нали?
Коментиран от #86
22:52 08.11.2025
86 Цецо
До коментар #85 от "Да де":Никой не те задържа, не се налага.
22:53 08.11.2025
87 Гледай и
До коментар #67 от "Хе!":Да е дълбоко. Механичето има нужда май!
22:57 08.11.2025
88 Аз не разбрах
Коментиран от #91, #94
22:58 08.11.2025
89 Браво на нея
До коментар #56 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Истинска черна нинджа! Що народ, кучета и дронове я търсиха, а тя сама се прибра след двудневна разходка из ПАРК ВИТОША
23:02 08.11.2025
90 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #93
23:03 08.11.2025
91 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #88 от "Аз не разбрах":ДА💘💘💘
23:05 08.11.2025
92 Често се случва
23:07 08.11.2025
93 Радо
До коментар #90 от "Mими Кучева🐕🦺":Точно както обичаш да ти се случва. Редовно! Душичко нежна.
23:07 08.11.2025
94 Иво
До коментар #88 от "Аз не разбрах":Колкото теб е дупена.
Коментиран от #122
23:10 08.11.2025
95 Нерез
Коментиран от #126
23:11 08.11.2025
96 Браво!
23:25 08.11.2025
97 Полицейска държава
Коментиран от #99
23:25 08.11.2025
98 Деций
23:28 08.11.2025
99 Деций
До коментар #97 от "Полицейска държава":Предполагам ,че е подаден сигнал в МВР за изчезването.МВР трябва да реагира,сега температурите падат и е планина.Ако не направят нищо ,после ще питате защо.
Коментиран от #103, #105
23:32 08.11.2025
100 Абсурд
Коментиран от #149
23:34 08.11.2025
101 Каролев
До коментар #43 от "А помните ли...":загина де факто под Тодорка в Пирин. Спомних си като я качвах миналата година. И не е загинал разхождайки се. Както и да е. Да, не е препоръчително да правиш сам преходи на места, които не познаваш в по-сложни условия в по-отдалечени райони. Но много хора го правят, правят го и на в пъти по-сложни места от Витоша и няма проблем. Както се видя от случая с жената тук - също няма проблем от самия преход. Далеч не насърчавам някой да прави рискови за него неща и после стотици да го търсят. В случая проблемът е съвсем друг явно - отношения родител-дете, някаква криза в млад човек. Защо се стига при налична информация да не съобщят по-рано и да не се разиграват стотици хора остава на съвестта на близките й. Дано да е жива и здрава, излезе от кризата, хубаво и жизнено момиче явно е, животът е пред нея
23:35 08.11.2025
102 Коментар до 43
До коментар #43 от "А помните ли...":и добре че го няма
Беше вреден за България
23:36 08.11.2025
103 Полицейска държава
До коментар #99 от "Деций":Полицията извършва издирвателна мероприятия в точно определени случаи, иначе и за теб ще пусне някой сигнал ако му липсваш.
23:37 08.11.2025
104 а спомняте ли си
дето се бяха обзалолили дали ще дигнат кугърите да ги търсят
и сед броени дни излязоха със снег.жно бели фанелки от гората
23:39 08.11.2025
105 По закон
До коментар #99 от "Деций":При изчезване МВР трябва да чака 48 часа, едва след това предприема следствени действия. В 99.999% хората се връщат сами или сигналът е от лабилни близки. Както се вижда е станало и тук.
23:41 08.11.2025
106 Мда
23:45 08.11.2025
107 Така ако трепереха на ембрионите да
България щеше да е 15-20 милиона българи
23:48 08.11.2025
108 Доброволец
23:50 08.11.2025
109 До креееетените с минусите
До коментар #78 от "За това си прав":Малко слонче с лгромно хоботче да ви го намушка възможно най- дълбоко. Всеки човек има нужда от уединение и спокойствие. Това, че нямате лично пространство си е ваш проблем.
Коментиран от #110
23:52 08.11.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 В грешка си
23:57 08.11.2025
112 Да си пият редовно хапчетата майката и д
Само като се погледнат очите и всичко веднага се вижда.
На снимките и майка й гледаше много налудно...да пази Господ.
Като знаят,че имат проблеми,нека се лекуват,а не да вдигат държавата на крак.
Коментиран от #135
00:01 09.11.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Добре, че покрай тази дъндъния
00:03 09.11.2025
115 Който не приеме дигитализацията на Звяра
00:06 09.11.2025
116 открита в добро здраве
00:07 09.11.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Следотърсач
00:10 09.11.2025
120 Тази е за психиатрията
Нормален човек няма да направи такава глупост.
Момичето очевидно има нужда от сериозно лечение, ако трябва да постъпи в психиатрията,където да й окажат специализирана медицинска помощ.
00:13 09.11.2025
121 Нещо става тук
00:13 09.11.2025
122 До Иво
До коментар #94 от "Иво":Явно и теб са те дупили.
Обичаш ли да те дупят на хребета на планината?
00:16 09.11.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Иво
Коментиран от #131
00:20 09.11.2025
125 Също така
Коментиран от #139
00:25 09.11.2025
126 Значи викаш
До коментар #95 от "Нерез":Да ставаме и ние сигани.... То не, че не сме де
00:29 09.11.2025
127 Мюмюн
00:30 09.11.2025
128 демократ
00:32 09.11.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Добри Чинтулов — Къде си вярна, ти любов
00:38 09.11.2025
131 Нищо подобно
До коментар #124 от "Иво":Издирването е разпоредено от някоя мицка началник, той да го плати!
00:39 09.11.2025
132 демократ
До коментар #6 от "Браво":Нормално за родители наследници на комуняги.
Комунизма увреждаше хората с това че те са нищо и роби и бащицата казва
00:41 09.11.2025
133 Народна Милиция
00:43 09.11.2025
134 бгполитик
До коментар #12 от "12340":а през това време схемата върви!
00:45 09.11.2025
135 Невероятно
До коментар #112 от "Да си пият редовно хапчетата майката и д":Колко подмолни и противни невестулки сте. Това не са българите. Всеки гражданин трябва да реагира на какъвто и да е сигнал. Обществото е организъм, който такива като тебе разяждат отвътре и другите коментиращи като тебе.
Коментиран от #138, #144, #145
00:46 09.11.2025
136 Олеле
00:46 09.11.2025
137 пи ар акция
До коментар #19 от "Сила":за прикриване на чудовищната кражба!
00:47 09.11.2025
138 Ако обича
До коментар #135 от "Невероятно":Организъмът да не си вре гагата където не му е работа
00:49 09.11.2025
139 доган
До коментар #125 от "Също така":харча си окраденото на малдивите!
00:50 09.11.2025
140 Бугония
00:53 09.11.2025
141 Тиквата
01:02 09.11.2025
142 Щом са я намерили
01:06 09.11.2025
143 По стъпките на Алеко Нонстантинов
До коментар #50 от "Стефани е в супер форма":По стъпките на Алеко Константинов, но той си е носил храна.
01:13 09.11.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Конски ...
Кофти ли ти е?
01:15 09.11.2025
147 Който я е намерил
01:24 09.11.2025
148 демократ
До коментар #50 от "Стефани е в супер форма":Ти покоряване ли наричаш дремането до некой храст.
Тая на 100% е еманципиран от падък на кокто всички са му виновни.
01:28 09.11.2025
149 Альо
До коментар #100 от "Абсурд":Пробвай от другата страна на черни връх, към чуйпетльово, където няма обхват, пътека и хора. Като капне малко дъжд и си строшиш краката по хлъзгавите каменни реки и си до там.
01:34 09.11.2025
150 Ироничен
01:45 09.11.2025
151 Значи
До коментар #8 от "Момичето":Е мамерила това което е търсила
02:13 09.11.2025
152 Кифлата искаше малко известност
02:42 09.11.2025
153 Нарочно отвличат вниманието на публиката
Иначе не виждам защо трябва да ни занимават с нея. Тя какво работи например? Но това не чух да казват обаче сто човека я търсят. Има но гнило в тая държава.
04:10 09.11.2025
154 Има нещо гнило
04:13 09.11.2025
155 Боко Престъпникът
05:14 09.11.2025
156 Двайсет годишните хора още не знаят
05:14 09.11.2025
157 Данко Харсъзина
05:19 09.11.2025
158 Гошо
05:51 09.11.2025
159 Хе-хе
06:01 09.11.2025
160 Ник
06:20 09.11.2025
161 глоги
06:34 09.11.2025
162 глоги
06:40 09.11.2025