Спешна помощ прегледа откритата Стефани в 4-то РУ на МВР в столицата

Спешна помощ прегледа откритата Стефани в 4-то РУ на МВР в столицата

8 Ноември, 2025 20:52, обновена 9 Ноември, 2025 05:26

Младата жена беше намерена в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние

Спешна помощ прегледа откритата Стефани в 4-то РУ на МВР в столицата - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

20-годишната Стефани, която планински спасители и доброволци издирваха два дни във Витоша, беше отведена в 4-то районно управление, след като слезе от планината снощи, съобщи bTV.

Пристигна Спешна помощ с екип, който да я прегледа. Те потвърдиха, че са прегледали момичета и то е клинично здраво.

Майката на Стефани, която подаде сигнал за изчезването ѝ, също дойде развълнувана, за да се види с нея.

Младата жена беше открита в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние.

"В момента, в който чухме новината, че се издирва Стефи, дойдохме, за да подкрепим Мария – нейната майка, да не бъде сама в тежкия момент. Дойдохме вчера от Казанлък“, коментира Мариян Жеков, приятел на семейството.

"Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление и отзивите са, че е добре физически. От полицията звъннаха на майката и съобщиха новината. Беше много събрана и реагира изключително радостно, знаете как се реагира на изключително радостна новина“, сподели мъжът.

"Детето ти да е живо след три дни в планината. Дойдохме. Мария е вътре и чакаме. Едно огромно благодаря на тези хора, ние сутринта бяхме на пункта за организация и видяхме, че тези хора са изключителни професионалисти с кучета, с дронове, разпределиха си обекта, разпределиха си Витоша. Огромно благодаря и дай Боже, повече хора като тях да има в България - професионалисти и отдадени със сърце“, коментира Мариян Жеков.


  • 1 Опааа

    48 42 Отговор
    🤦‍♂️😆 Тая ли е лудата излязла без телефон?

    Коментиран от #16, #21, #81

    20:55 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А ве балами, па немате некаква право

    20 25 Отговор
    да търсите момичето.

    20:56 08.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Помак

    52 18 Отговор
    Откач лката се е прибрала сама ...по странното е ,че като видях майкат.а и по телевизора аз съшто штях да избягам от нея ...страни ора .има л дуст в очите им и не само ..злобни са

    Коментиран от #79

    20:59 08.11.2025

  • 6 Браво

    55 8 Отговор
    Сега всички които пишеха ,че се е самоубила и други подобни за кофти гени ,да си ударят по един шамар. Друг път малко да разсъждават дори и над малкото факти които се изнасят в медиите. Само се замислете ,някъде споменато ли е ,че това момиче на тази възраст работи. От там ще предположите и евентуален тих разговор ,че трябва да даваш отчет за всичко докато те хранят. Това са сложни отношения с доминация и дори и неосъзнато обсебване под формата на " Аз съм ти родител " . Но , човека е вече над 20 годишен. Реакции неприятни на това винаги настъпват. Дано да се оправят хората.

    Коментиран от #54, #75, #132

    21:00 08.11.2025

  • 7 Да знаеш

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "А гинекология прегледа ли я":

    Теб трябва да те прегледа проктолог.

    Коментиран от #29, #52

    21:00 08.11.2025

  • 8 Момичето

    20 12 Отговор
    стана жена!

    Коментиран от #151

    21:01 08.11.2025

  • 9 Мимч

    70 4 Отговор
    Абе тя тая е за рекорд на Гинес.Сама се разхожда денем и нощем по скалитеи сокаците,а те я търсят с дронове кучета камери и какво ли не ,но нищо не откриха.Добре,че сама се прибира ...

    Коментиран от #40

    21:01 08.11.2025

  • 10 Длъжен ли е 20 годишен човек

    39 10 Отговор
    Да дава обяснение на майка си всеки път къде отива

    Коментиран от #18, #20, #23, #37, #61, #118

    21:01 08.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 12340

    36 6 Отговор
    Сега майка и ще изчезне и следващите 3 дни нея ще търсат

    Коментиран от #134

    21:06 08.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Възмутен

    40 15 Отговор
    Сега да я накарат да плати за издирването си и друг път да се обажда на близките си.

    21:06 08.11.2025

  • 15 ха ха

    54 4 Отговор
    прогонила е стреса , и сега пак отново сред психясалите си съграждани

    21:06 08.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това девойче

    16 21 Отговор
    Трябва да го гушнем и да го стоплим защото сигурно е изстинало в планината А тук при мен ще се почувства като у дома си и ще ѝ подаря биберон. Топло млекце ще ѝ дойде добре след като е извела толкова много хора на студа да я търсят. Сигурно точно това и липсва.

    Коментиран от #51

    21:07 08.11.2025

  • 18 Мнение

    39 4 Отговор

    До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":

    20-годишна жена или мъж е вече възрастен и законът не го задължава да се отчита пред родителите си. Искането да се обяснява е въпрос на доверие и семейни правила, не на право.

    Коментиран от #58, #80

    21:08 08.11.2025

  • 19 Сила

    50 10 Отговор
    И кому бяха нужни тия циркове , тия напъни , медии , "доброволци" .... ???!!!

    Коментиран от #137

    21:08 08.11.2025

  • 20 Роро

    29 6 Отговор

    До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":

    Не, 20-годишен човек не е длъжен по закон да дава обяснение на майка си къде отива. 😊

    21:09 08.11.2025

  • 21 Мигел

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Просто приемете че някой иска да избяга и иска да остане чист и сам със себе си.

    Коментиран от #26, #32, #34, #78

    21:09 08.11.2025

  • 22 хахах: Намерена е в добро здраве кифлата

    34 14 Отговор
    цъкнах вчера и бая минуси че бях убеден
    че ще се появи отнякъде
    такива изчезвания бол от недочесани моми
    но винаги се връщат в добро здраве

    поне доброволците си правиха 2 дена планински излет
    а на спасителите кой ще плаща?

    21:09 08.11.2025

  • 23 Ако психически не е добре

    24 2 Отговор

    До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":

    Ако има медицинска или психическа нужда, при която околните трябва да бъдат информирани за безопасността на лицето, тогава е разумно да се поддържа контакт.

    21:10 08.11.2025

  • 24 Е печ ти и Полицейската Държава,

    24 6 Отговор
    не знам кой ви е определил ката демокрация, и по времето на Соца нямаше такива изцепки, като сегашната Полицейска България!

    Ами вземете още 200 000 трудо устроени Полицай на щат че ния не вършат работа?😆🤣😁

    Коментиран от #82

    21:11 08.11.2025

  • 25 Никой

    3 5 Отговор
    Сега - трябва да й направите помощ.

    Това е младо същество - то и да е старо - пак.

    21:11 08.11.2025

  • 26 Баланс

    15 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мигел":

    Ключът е комуникацията.
    Младият човек може да поиска пространство, но като даде минимална информация, за да не тревожи родителите прекомерно (например къде ще е приблизително, без да споделя детайли).
    Родителят може да приеме, че пълнолетният човек има право на автономия, като същевременно остава на разположение, ако има нужда от помощ.

    21:13 08.11.2025

  • 27 И аз обиколих Витоша 32 часа

    12 9 Отговор
    срещнах я един два пъти . Добре си беше . Малко дъжд . Да не е от захар .

    21:13 08.11.2025

  • 28 Факт

    4 0 Отговор
    Досега Форумния предположил ли е нещо вярно?

    21:14 08.11.2025

  • 29 ше го прегледат

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаеш":

    сас щрапоня

    21:14 08.11.2025

  • 30 Състрадателни християни :)

    24 8 Отговор
    Като чета коментарите си мисля,че бая "хора" трябва да идат в планината. И ако не се върнат, може би ще е по-добре.

    Коментиран от #41

    21:14 08.11.2025

  • 31 Хипотетично

    18 2 Отговор
    Сериозни емоционални проблеми , без пари , но и без телефон. Респект към търсещите я в планината.

    21:14 08.11.2025

  • 32 Така е! Прав си!

    16 6 Отговор

    До коментар #21 от "Мигел":

    Тя е пълнолетна – има право да взема решения за себе си, включително къде да отиде и дали да държи контакт с родителите си.
    Желанието да „останеш чист и сам със себе си“ е напълно легитимно и показва нужда от пространство и независимост.

    21:15 08.11.2025

  • 33 Погледнете си глупостите публикувани

    20 2 Отговор
    в мрежата около момичето тръгнало на разходка ве едиоти?

    Казах като огладнее ще слезе у града?
    😁😆🤣

    21:15 08.11.2025

  • 34 От гледна точка на майката:

    26 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мигел":

    Притеснението е естествено – оставянето на телефона и документите вкъщи може да изглежда като риск за безопасността ѝ.
    За родителите пълнолетието не премахва грижата; просто начинът на изразяването ѝ трябва да бъде различен – чрез доверие и разговор, а не чрез задължително контролиране.

    21:16 08.11.2025

  • 35 писаре много кратък си

    17 0 Отговор
    Открита е издирваната
    къде? при кого? как?

    остатъка от цъкалницата ти е copy/paste ненужно за разширен пълнеж

    Коментиран от #74

    21:16 08.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Определено

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "Длъжен ли е 20 годишен човек":

    Длъжен е да известява поне един свой близък къде ще се намира (може само с мобифон в джоба за връзка), за да има само реални тревоги за близък човек.

    21:20 08.11.2025

  • 38 шаа

    19 2 Отговор
    моля накой по-запознат с мисирската логика да ми обясни, защо след като вече е намерена, в материала е описано детайлно как изглежда и с какви дрехи е. да не би да са две изчезналите? цитирам "По информация на МВР издирваната е Стефани Сурчева, на 20 години, висока 172 см, с кафяви очи, с нормално телосложение, черна къса коса, облечена с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки."

    Коментиран от #44

    21:20 08.11.2025

  • 39 Гост

    25 2 Отговор
    Живеем в уникално просташка и никому потребна държава...😁

    Коментиран от #85

    21:23 08.11.2025

  • 40 Иван

    26 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мимч":

    Сега майка й да плати разноските по издирването

    Коментиран от #49

    21:23 08.11.2025

  • 41 Най

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Състрадателни християни :)":

    Добре да одят на фронта

    21:24 08.11.2025

  • 42 Пурко

    17 3 Отговор
    Или е изтрещяла или е абсолютно куха лейка тая кифла

    21:24 08.11.2025

  • 43 А помните ли...

    12 4 Отговор
    Владимир Каролев, беше известен български икономист, финансист и политически коментатор.
    Той изчезна по време на поход в Стара планина (в района на връх Ботев) през май 2021 г. и беше открит няколко месеца по-късно, през октомври същата година, след като беше обявен за починал. Беше известно, че той е запален планинар и често предприемал походи САМ...

    Коментиран от #59, #101, #102

    21:26 08.11.2025

  • 44 Хипотетично

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "шаа":

    За яснота пред търсещите я , че съобщението за благоприятния изход е точно за тази, която те търсят.

    21:26 08.11.2025

  • 45 Бай Тодор

    22 1 Отговор
    И аз така на времето ,разхождах се из планини и гори и на 9 септеври се върнах ,да поема държавата

    Коментиран от #47

    21:27 08.11.2025

  • 46 Баш Майстора

    7 5 Отговор
    Пак че питам като преди педесе години у филмата за менека

    -Другарю Робеспиер Гълъбов

    - Кой че плати на арматуристо / демек на будалите дека я тръсиа

    Коментиран от #83

    21:29 08.11.2025

  • 47 янко

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Бай Тодор":

    Предино Янко си е бил цивилен в София, архивни филмови кадри го показват, как посреща в костюм слезналите партизани в столицата.

    21:31 08.11.2025

  • 48 Гост

    13 3 Отговор
    Оставете жената на мира бе, евроатлантически Тъпунгери, и чеп за зеле не става от вас бе, комплексари...

    21:31 08.11.2025

  • 49 Мимч

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Иван":

    Да,така трябва... да плаща....

    21:32 08.11.2025

  • 50 Стефани е в супер форма

    23 4 Отговор
    и планинска експертиза, без тел. , без светлина, без палатка, без храна, без екипировка, покори Витоша планина в продължение на 48 часа.

    Тва е като състезанието, 24 часа на
    Льо Ман.

    Браво Стефани, истинска българка а не неква "захаросана кифла".

    Коментиран от #56, #143, #148

    21:33 08.11.2025

  • 51 Ако се е напушило с трева

    15 6 Отговор

    До коментар #17 от "Това девойче":

    И е взело две бели линии ще издържи и една седмица в планината. Все пак дали някой не я е бил приютил помежду другото трябва да се разбере.

    21:35 08.11.2025

  • 52 Ходя редовно

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаеш":

    На Андролог, много поздрави на твоят проктолог, явно е добър, бързо те връща в строя🤣🤣🤣

    21:39 08.11.2025

  • 53 Дудов

    11 0 Отговор
    Жена или момиче? Или за вас разлика няма.Бедни ми писачо......

    21:40 08.11.2025

  • 54 Точно така!

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Удрям си шамар!

    21:41 08.11.2025

  • 55 зомби

    6 0 Отговор
    За какво трябваше да и публикувате всичките ТТ данни като лицето е открито и е в добро състояние?

    21:43 08.11.2025

  • 56 ИМПЕРИАЛИСТ

    18 1 Отговор

    До коментар #50 от "Стефани е в супер форма":

    ...и не е "открита", а сама се е прибрала в къщи!

    Коментиран от #89

    21:43 08.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Кит

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Сигурен ли си, че твърдяното от теб важи и за хората, поставени под запрещение, уличен юристе?

    21:48 08.11.2025

  • 59 Всъщност

    15 0 Отговор

    До коментар #43 от "А помните ли...":

    го намериха скоро след изчезването и беше в кома дълго време . Мисля , че дори така почина .

    21:49 08.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Механик

    18 5 Отговор
    Първо, искам обяснение защо са похарчени пари за издирването на въпросната??
    Как така е открита в добро здраве, след като от постъпките и е видно, че не е никак добре с менталното здраве. Защо ни лъжете??
    Защо в края на статията така подорбно ни обяснявате как изглежда и как е облечена?? Нали вече е намерена??
    И на последно място искам да питам, вие там пиете яко и/или се друсате?

    Коментиран от #67

    22:02 08.11.2025

  • 63 Браво

    6 0 Отговор
    Добра новина.

    22:04 08.11.2025

  • 64 Кит

    19 3 Отговор
    Активно фантазираш!
    Каролев от никакъв поход под връх Ботев не е изчезвал и не са го намерили чак след месеци, претърпя инцидент с борд под Тодорка, в Пирин, а спасителите от Банско, въпреки лошото време, го откриха за часове след обявяването на инцидента. Но, за съжаление, в много лошо състояние, с тежка политравма... Близо половин година се бориха в Пирогов за живота му, но той гаснеше в кома и си отиде някъде в късната есен на 2021. И всички, които го търсиха тогава, дълбоко съжаляваха за загубата на този човек, а не за загубените / според някои тук/ време и пари!
    Пак ще повторя - така се прави, когато има изчезнал човек, независимо къде, как и дали въобще е пострадал!
    А Бай Ганю да мисли и говори каквото си ще. Той има право да е Ганчо и нищо повече.

    22:06 08.11.2025

  • 65 Хе!

    4 1 Отговор
    Помогна свети Арангел Михаил, голям успех за българската полиция в Деня на нейния професионален празник да зарежат те празничния банкет с награждаването полицай на годината, за да спасяват това дете! Браво! Поздравления! Браво! Браво! Браво! Служа на република България и трудовия народ!

    Коментиран от #76

    22:09 08.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хе!

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    Ела! Ще ти обясня бавно и подробно!

    Коментиран от #87

    22:11 08.11.2025

  • 68 Полигон

    4 5 Отговор
    И никой не допуска, че момичето може да е чипирано. Просто поредния експеримент. Може би. Появиха се прекалено много хора с нелогично поведение. А не са луди.

    Коментиран от #71

    22:13 08.11.2025

  • 69 ?????

    10 0 Отговор
    Слава Богу че са я намерили.
    Но там явно нещо куца с психологията/психиатрията.

    22:17 08.11.2025

  • 70 писаре друг пиши подробно а не пълнежи

    8 0 Отговор
    20-годишната Стефани, която изчезна във Витоша, е открита. Тя е слязла сама от планината и вече е при семейството си, потвърдиха от Планинската спасителна служба

    Стефани е открита в района на село Железница.


    В района беше пуснат и дрон. Над 40 спасители от планинската служба, десетки доброволци и кучета се включиха в издирването.

    22:19 08.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Антон

    16 0 Отговор
    Новината е поднесена некоректно.
    Не е открита. Жената е слязла сама в Железница!
    Разбирате ли САМА! Кучета, дронове, полицаи, доброволци. В случая нищо не е ставало от тях. Напълно излишни са били

    22:27 08.11.2025

  • 73 Фейк на часа

    6 4 Отговор
    Не би трябвало една 20-годишна жена да се манипулира от нейните родители, че тя е длъжна цял живот да се отчита и да дава им сведения какво прави и при кого се намира. Това в съвременното общество придобива някакви патологични размери когато родителите цял живот манипулират своите деца за да си осигурят компания и роби докато са живи. А 20-годишната жена неусетно ще стане 40-годишна, с след това 60-годишна и все ще е длъжна да се отчита на майка си къде се намира защото видиш нейната майка много, ама много се притеснявала и я мислела. Една 20-годишна жена ако не учи в университета би трябвало да работи и да си има съпруг и деца защото в противен случай тази държава е обречена. Само на юг от нас 20-годишните жени въртят семейства, а не ги гонят техните майки. Затова ще ни завладеят отново.

    22:27 08.11.2025

  • 74 Прочети коментар 72

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "писаре много кратък си":

    Прочети коментар 72

    22:29 08.11.2025

  • 75 Абе те хората ще се оправят

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Ама за теб надежда май няма. Виж там с ветеринарен психолог пробвай

    22:29 08.11.2025

  • 76 Само припомням

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Хе!":

    Днес е Архангеловден само по папско-мас0но-сатанинския календар. По истинския православен календар е на 21 ноември.

    22:31 08.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 За това си прав

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мигел":

    Мен като ме стегне шапката си хващам багажа и си заминавам на вилата в балкана. Родители нямам, отдавна си отидоха, но до три дена ни жена ни дете ме търсят, ама те си знаят. Изключвам телефони интернети и всичко. От сот-а знаят, че съм спрял алармата и толкоз.

    Коментиран от #109

    22:37 08.11.2025

  • 79 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    От това и аз ще избегам, камоли ако ми е турила на телефона приложение да ме следи!

    22:40 08.11.2025

  • 80 То е така

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Ама сметката кой ще я плаща? Майката, дето е вдигнала цялата патардия-едва ли?

    22:43 08.11.2025

  • 81 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Скоро ще е забранено

    22:46 08.11.2025

  • 82 Абе пич

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Е печ ти и Полицейската Държава,":

    То по времето на твоя соц ни мобилни телефони имаше, ни джипиеси, а радиостанции имаха само милиционерите и военните

    22:47 08.11.2025

  • 83 да да

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Баш Майстора":

    Така търсиха Жоро-павето.....

    22:48 08.11.2025

  • 84 Руди

    8 2 Отговор
    От ваксините е.

    22:49 08.11.2025

  • 85 Да де

    0 6 Отговор

    До коментар #39 от "Гост":

    Ама ти се налага... нали?

    Коментиран от #86

    22:52 08.11.2025

  • 86 Цецо

    6 0 Отговор

    До коментар #85 от "Да де":

    Никой не те задържа, не се налага.

    22:53 08.11.2025

  • 87 Гледай и

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хе!":

    Да е дълбоко. Механичето има нужда май!

    22:57 08.11.2025

  • 88 Аз не разбрах

    7 4 Отговор
    Момата дупена ли е

    Коментиран от #91, #94

    22:58 08.11.2025

  • 89 Браво на нея

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Истинска черна нинджа! Що народ, кучета и дронове я търсиха, а тя сама се прибра след двудневна разходка из ПАРК ВИТОША

    23:02 08.11.2025

  • 90 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 9 Отговор
    Одила е някъде да се плющи.💘👩🥳🤣👍

    Коментиран от #93

    23:03 08.11.2025

  • 91 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 5 Отговор

    До коментар #88 от "Аз не разбрах":

    ДА💘💘💘

    23:05 08.11.2025

  • 92 Често се случва

    8 1 Отговор
    Като ги засърби шун дата и изчезват и после цялото племе ги търси!

    23:07 08.11.2025

  • 93 Радо

    6 0 Отговор

    До коментар #90 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Точно както обичаш да ти се случва. Редовно! Душичко нежна.

    23:07 08.11.2025

  • 94 Иво

    7 1 Отговор

    До коментар #88 от "Аз не разбрах":

    Колкото теб е дупена.

    Коментиран от #122

    23:10 08.11.2025

  • 95 Нерез

    4 6 Отговор
    Браво. Щом е здрава значи ше мое да се мандраса да ражда деца. Да почва и повече никаква скитня по чукарите. Женските требе да раждат и да отглеждат деца циганите станаа повече.

    Коментиран от #126

    23:11 08.11.2025

  • 96 Браво!

    6 0 Отговор
    Благодаря на Бога, че това момиче е намерено живо и здраво. българин

    23:25 08.11.2025

  • 97 Полицейска държава

    4 4 Отговор
    По кой член на закона за МВР е търсена младата жена? Ако няма такъв член, МВР да възстанови разходите.

    Коментиран от #99

    23:25 08.11.2025

  • 98 Деций

    4 3 Отговор
    За какво добро здраве говорите?Не зная до кога ще се хаби ресурс и да бъдат издирвани всякакви откачалки и малоумници?Това го намираш и направо в лудницата.След три месеца да си ходи в къщи и задължително контролиран прием на медикаменти.Маса ненормалници се разхождат на свобода и всеки го избива на различно място.Ясно е ,че държавата е абдикирала от функциите да положи грижи за тези индивиди,и с това обременява живота на останалата част от гражданите.

    23:28 08.11.2025

  • 99 Деций

    3 3 Отговор

    До коментар #97 от "Полицейска държава":

    Предполагам ,че е подаден сигнал в МВР за изчезването.МВР трябва да реагира,сега температурите падат и е планина.Ако не направят нищо ,после ще питате защо.

    Коментиран от #103, #105

    23:32 08.11.2025

  • 100 Абсурд

    12 1 Отговор
    Абсурд е да търсиш някого на Витоша. Защото Витоша е парк почти в центъра на София. Застроена е от всички страни през 50 метра минава пътека или има барака, така е до Алеко, след това е почти голо. Няма как да се загубиш, от всички страни стигаш до къщи, бири-скари, градски транспорт и пафкащи пубери. Щъкат повече хора от колкото има на Попа.

    Коментиран от #149

    23:34 08.11.2025

  • 101 Каролев

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "А помните ли...":

    загина де факто под Тодорка в Пирин. Спомних си като я качвах миналата година. И не е загинал разхождайки се. Както и да е. Да, не е препоръчително да правиш сам преходи на места, които не познаваш в по-сложни условия в по-отдалечени райони. Но много хора го правят, правят го и на в пъти по-сложни места от Витоша и няма проблем. Както се видя от случая с жената тук - също няма проблем от самия преход. Далеч не насърчавам някой да прави рискови за него неща и после стотици да го търсят. В случая проблемът е съвсем друг явно - отношения родител-дете, някаква криза в млад човек. Защо се стига при налична информация да не съобщят по-рано и да не се разиграват стотици хора остава на съвестта на близките й. Дано да е жива и здрава, излезе от кризата, хубаво и жизнено момиче явно е, животът е пред нея

    23:35 08.11.2025

  • 102 Коментар до 43

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "А помните ли...":

    и добре че го няма

    Беше вреден за България

    23:36 08.11.2025

  • 103 Полицейска държава

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "Деций":

    Полицията извършва издирвателна мероприятия в точно определени случаи, иначе и за теб ще пусне някой сигнал ако му липсваш.

    23:37 08.11.2025

  • 104 а спомняте ли си

    2 0 Отговор
    п.и.к.л.ь.о.вците от Карлово
    дето се бяха обзалолили дали ще дигнат кугърите да ги търсят

    и сед броени дни излязоха със снег.жно бели фанелки от гората

    23:39 08.11.2025

  • 105 По закон

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "Деций":

    При изчезване МВР трябва да чака 48 часа, едва след това предприема следствени действия. В 99.999% хората се връщат сами или сигналът е от лабилни близки. Както се вижда е станало и тук.

    23:41 08.11.2025

  • 106 Мда

    4 0 Отговор
    Имам усещане, че новите задокеански братя тестват родната мелиция периодично с подобни случаи. За колко време ще открият търсен човек. Същото правят и с БГ-авърт и дроновете на летищата в европа.

    23:45 08.11.2025

  • 107 Така ако трепереха на ембрионите да

    2 1 Отговор
    Забранят абортите и разводите
    България щеше да е 15-20 милиона българи

    23:48 08.11.2025

  • 108 Доброволец

    6 1 Отговор
    Прави ми впечатление, как единични такива случаи се разиграват в различни точки на БГ. Раздухват се до медийна истерия. Всъщност всеки ден в МВР има около 40 сигнала за изчезнали хора, но никой не ви уведомява специално за тях. Разиграват се медийни циркове с пуми, сашкофци, аутисти и какво ли още не.

    23:50 08.11.2025

  • 109 До креееетените с минусите

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "За това си прав":

    Малко слонче с лгромно хоботче да ви го намушка възможно най- дълбоко. Всеки човек има нужда от уединение и спокойствие. Това, че нямате лично пространство си е ваш проблем.

    Коментиран от #110

    23:52 08.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 В грешка си

    4 0 Отговор
    В диги-талната дикт-атура не може без проследяващия чип на телефона да ходиш като немаркирана оф-ца. То така и цифр-овото е-вро някой ще откаже да ползва и къде ще му излезе края накрая?

    23:57 08.11.2025

  • 112 Да си пият редовно хапчетата майката и д

    8 0 Отговор
    Всеки човек с малко повече опит веднага ще разбере,че жената има психически проблеми.
    Само като се погледнат очите и всичко веднага се вижда.
    На снимките и майка й гледаше много налудно...да пази Господ.
    Като знаят,че имат проблеми,нека се лекуват,а не да вдигат държавата на крак.

    Коментиран от #135

    00:01 09.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Добре, че покрай тази дъндъния

    8 0 Отговор
    Добре, че покрай тази дъндъния не се загуби някой полицай, че и него ще трябваше да го търсим.

    00:03 09.11.2025

  • 115 Който не приеме дигитализацията на Звяра

    3 0 Отговор
    Същите фашизо иди пазеха хората от ковид в планината. Така ще ловят несъгласните от дигитализацията, с кучета, дронове, тежко въоръжени доброволци.

    00:06 09.11.2025

  • 116 открита в добро здраве

    3 0 Отговор
    А дано е и в добро настроение 😘😍😍👌🏻. И да се отблагодари на тия де търчаха по баирите да я търсят.

    00:07 09.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Следотърсач

    4 3 Отговор
    Винаги трябва да съобщаваш на някой близък къде ще ходиш и какво ще правиш. Кога смяташ да се прибереш. Всичко се случва може да пострадаш или твой близък да пострада. Ако е необходимо нещо и трябва да се даде съгласие от теб за тях или от тях за теб. На запад когато отиваш някъде се обаждаш в службите и съобщаваш къде смяташ да ходиш и какво ще правиш. Те могат да ти дадат насоки през къде да минеш и какви опасности има там. Там ако се скиташ така безцелно из планините могат да те арестуват и вкарат в затвора заради замърсяване и увреждане на флората и фауната. Според мен се е забъркала с нещо и е изчезнала да се поуспокоят нещата. Най вероятно са наркотици или е имала кредити. Другото е здравословен проблем.

    00:10 09.11.2025

  • 120 Тази е за психиатрията

    8 4 Отговор
    Явно в тяхната фамилия има фамилна обремененост с психични заболявания.
    Нормален човек няма да направи такава глупост.
    Момичето очевидно има нужда от сериозно лечение, ако трябва да постъпи в психиатрията,където да й окажат специализирана медицинска помощ.

    00:13 09.11.2025

  • 121 Нещо става тук

    4 0 Отговор
    Усеща се появата на нова Държавна агенция за издирване на млади хора, с домове за временна закрила, с грантове за подпомагане, психолози на свободна практика, ментори, експерти и милиардни бюджети по ПВУ.

    00:13 09.11.2025

  • 122 До Иво

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Иво":

    Явно и теб са те дупили.
    Обичаш ли да те дупят на хребета на планината?

    00:16 09.11.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Иво

    3 3 Отговор
    Данъкоплатците плащаме кефа и приумиците на поредната наркоманка.

    Коментиран от #131

    00:20 09.11.2025

  • 125 Също така

    5 1 Отговор
    На мен ми липсва Ахмед Доган, не съм го виждал от шест месеца, къде да подам сигнал да го търсят с полиция, кучета, дронове и доброволци?

    Коментиран от #139

    00:25 09.11.2025

  • 126 Значи викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Нерез":

    Да ставаме и ние сигани.... То не, че не сме де

    00:29 09.11.2025

  • 127 Мюмюн

    2 0 Отговор
    Чела е за Русенлоята, дето го откриха оня ден

    00:30 09.11.2025

  • 128 демократ

    3 0 Отговор
    Е как да не е в добро здраве яко начесана и рендосана.

    00:32 09.11.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Добри Чинтулов — Къде си вярна, ти любов

    2 0 Отговор
    Я силен пламък ти пламни, на младите в сърцата,. да тръгнат по гората!

    00:38 09.11.2025

  • 131 Нищо подобно

    2 0 Отговор

    До коментар #124 от "Иво":

    Издирването е разпоредено от някоя мицка началник, той да го плати!

    00:39 09.11.2025

  • 132 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Нормално за родители наследници на комуняги.
    Комунизма увреждаше хората с това че те са нищо и роби и бащицата казва

    00:41 09.11.2025

  • 133 Народна Милиция

    3 0 Отговор
    По старите нормативи, издирвателни действия се започват след втория ден. До тогава повечето изчезнали или огладняват или изтрезняват.

    00:43 09.11.2025

  • 134 бгполитик

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "12340":

    а през това време схемата върви!

    00:45 09.11.2025

  • 135 Невероятно

    0 3 Отговор

    До коментар #112 от "Да си пият редовно хапчетата майката и д":

    Колко подмолни и противни невестулки сте. Това не са българите. Всеки гражданин трябва да реагира на какъвто и да е сигнал. Обществото е организъм, който такива като тебе разяждат отвътре и другите коментиращи като тебе.

    Коментиран от #138, #144, #145

    00:46 09.11.2025

  • 136 Олеле

    4 0 Отговор
    Какъв прецедент в полицейската история! Младо момиче изчезнало за цяла една нощ! На къде върви този свят!

    00:46 09.11.2025

  • 137 пи ар акция

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    за прикриване на чудовищната кражба!

    00:47 09.11.2025

  • 138 Ако обича

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "Невероятно":

    Организъмът да не си вре гагата където не му е работа

    00:49 09.11.2025

  • 139 доган

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Също така":

    харча си окраденото на малдивите!

    00:50 09.11.2025

  • 140 Бугония

    3 0 Отговор
    Лов на вещици из горите на софийски Салем

    00:53 09.11.2025

  • 141 Тиквата

    3 1 Отговор
    Щеше да я намери за 10 минути, ама сега точно е зает да си прережда кюлчетата.

    01:02 09.11.2025

  • 142 Щом са я намерили

    4 1 Отговор
    Сега трябва да плати разноските за търсенето си. Не може някакви лабилни момиченца да бягат от родителите си като им стане криво за нещо и да трошим пари и ресурси да ги търсим и да се окажат при приятели или при роднини, щото се скарали с техните.

    01:06 09.11.2025

  • 143 По стъпките на Алеко Нонстантинов

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Стефани е в супер форма":

    По стъпките на Алеко Константинов, но той си е носил храна.

    01:13 09.11.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Конски ...

    2 0 Отговор
    Истината боли,нали?
    Кофти ли ти е?

    01:15 09.11.2025

  • 147 Който я е намерил

    0 0 Отговор
    За него ли си е?

    01:24 09.11.2025

  • 148 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Стефани е в супер форма":

    Ти покоряване ли наричаш дремането до некой храст.
    Тая на 100% е еманципиран от падък на кокто всички са му виновни.

    01:28 09.11.2025

  • 149 Альо

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Абсурд":

    Пробвай от другата страна на черни връх, към чуйпетльово, където няма обхват, пътека и хора. Като капне малко дъжд и си строшиш краката по хлъзгавите каменни реки и си до там.

    01:34 09.11.2025

  • 150 Ироничен

    6 2 Отговор
    Не казвам, че съм искал да намерят трупа ѝ. Но да разкарваш половин държава да те търси, защото си сърдита на майка си или на някой момък, е отвратително кифленско.

    01:45 09.11.2025

  • 151 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Момичето":

    Е мамерила това което е търсила

    02:13 09.11.2025

  • 152 Кифлата искаше малко известност

    2 1 Отговор
    И я получи. Толкоз.

    02:42 09.11.2025

  • 153 Нарочно отвличат вниманието на публиката

    4 1 Отговор
    За да не задава въпроси за бюджета за безводието за пожарите за еврозоната за горивата или за активите на Лукойл.
    Иначе не виждам защо трябва да ни занимават с нея. Тя какво работи например? Но това не чух да казват обаче сто човека я търсят. Има но гнило в тая държава.

    04:10 09.11.2025

  • 154 Има нещо гнило

    3 0 Отговор
    В тая държава.

    04:13 09.11.2025

  • 155 Боко Престъпникът

    0 0 Отговор
    Да не забравите да наградите кучетата с пържолки!

    05:14 09.11.2025

  • 156 Двайсет годишните хора още не знаят

    1 0 Отговор
    Какви са. Двайсет годишните мъже и жени.

    05:14 09.11.2025

  • 157 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Местя.

    05:19 09.11.2025

  • 158 Гошо

    1 0 Отговор
    Наркомани секви...

    05:51 09.11.2025

  • 159 Хе-хе

    0 0 Отговор
    Браво! Много празнично се получи! Изрядните граждани обаче сме възмутени от това мащабно, незаслужено издирване, съпричастност и разходи! Все пак, благодарим за възможността, още веднъж да изпъкнем и изтъкнем, колко ние сме нормални, оправни и психически устойчиви, за разлика от подобни несъвършенни същества! Как са ги правили, как са ги възпитавали - ужас! Само проблеми създават и не можем спокойно да се нарадваме на Еврозоната и Лукойл! Да се вземат мерки и бъдат изолирани от обществото! Хич няма да ги търся и да плащам от моите данаци...!

    06:01 09.11.2025

  • 160 Ник

    0 0 Отговор
    Момичето се е надъхало от Игри на Волята и догодина ще участва в 8ми сезон,просто е решила да изпробва способността си да оцелява

    06:20 09.11.2025

  • 161 глоги

    0 0 Отговор
    Те потвърдиха, че са прегледали момичетО и то е клинично здраво.

    06:34 09.11.2025

  • 162 глоги

    0 0 Отговор
    Медицинският екип току-що посети 4-ТО районно управление и отзивите са, че МОМИЧЕТО е добре физически.

    06:40 09.11.2025

