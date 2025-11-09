Новини
Вигенин: Водната дипломация е новият език на мира, справедливостта и устойчивото развитие

9 Ноември, 2025 07:23 524

Евродепутатът призова за интегриране на водната сигурност, климатичната адаптация и миграционната политика в рамките на външната политика на ЕС

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На конференция на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), на темата „ Дипломация и водно сътрудничество“, българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин изтъкна необходимостта Европейският съюз да разработи амбициозна стратегия, която да постави управлението на водните ресурси в центъра на европейската дипломация, политиките за устойчиво развитие и климатичната адаптация. Повод за събитието беше представянето на доклад по темата, изготвен от българския член на ЕИСК Милена Ангелова.

„Водата е най-естественият свързващ елемент между народите, екосистемите и регионите, но в нашия век тя се превръща и в граница между недостиг и изобилие, между сътрудничество и конфликт,“ заяви Вигенин. „ Водната дипломация вече не е периферна тема, а основен инструмент за мир, климатична устойчивост и справедливост“, допълни той.

„Европа трябва да превърне водната дипломация в инструмент на мира и устойчивото развитие. Необходима е по-тясна координация между политиките за околна среда, миграция и външни работи. Европейският съюз трябва да застане начело на усилията за справедливо и устойчиво управление на водните ресурси - от Дунав до Средиземно море, от Нил до Централна Азия. Само чрез наука, солидарност и сътрудничество можем да превърнем водата в източник на стабилност и справедливост“, акцентира Вигенин.

Кристиан Вигенин обърна внимание на доклад на ЕИСК, според който в Европа липсват ясни критерии и правна рамка за хората, принудени да мигрират вследствие на климатични промени: „Климатично предпоставената мобилност не е хаос — тя е опит за оцеляване. Европа трябва да изгради политики, които разпознават и защитават хората, разселени от суши, наводнения и неблагоприятни климатични условия,“ подчерта той.

Вигенин предложи създаването на Европейска обсерватория за водни рискове и климатична мобилност, която да обедини Европейската агенция по околна среда, системата Copernicus, Eurostat, международни партньорства като UN Water Convention. Според него това би позволило ранно прогнозиране на рискове, по-ефективно насочване на инвестиции и подкрепа на най-уязвимите региони.

Евродепутатът настоя водната сигурност да стане част от Общата външна и отбранителна политика на ЕС, Европейския зелен пакт, Стратегиите за устойчиво земеделие и енергетика, Миграционната политика и международното развитие.

„Водата е не просто ресурс — тя е човешко право и общо наследство,“ каза още той.

Като представител на държава по поречието на Дунав, Вигенин подчерта възможността България да допринесе активно чрез трансгранични програми в Дунавския и Черноморския регион, сътрудничество в управлението на речни басейни и участие на научната и експертна общност.

„Водната дипломация не е само дипломация за предотвратяване на конфликти — тя е дипломация на общото бъдеще,“ заяви евродепутатът. „Водата е първата жертва на климатичните промени, но и първият потенциален посредник на мира“, допълни той.

Кристиан Вигенин благодари на колегите от ЕИС и на всички участници във форума, които работят за по-устойчива и справедлива Европа: Стефано Палмиери, председател на Секция „Външни отношения“ на ЕИСК (REX), Пернил Вайс-Елер, представител на кабинета на комисар Йесика Росвал, експертите Тони Агота, специален пратеник на ЕС за климата и околната среда, Марк Зайтун, генерален директор на Geneva Water Hub, и Сауле Оспанова от ОССЕ.

Вигенин: Водната дипломация е новият език на мира, справедливостта и устойчивото развитие


