Новини
България »
Защо българите ходят на гледачки и на таро?

Защо българите ходят на гледачки и на таро?

9 Ноември, 2025 09:20 737 33

  • гледачки-
  • врачки-
  • таро

Най-широко разпространено сред нас е вярването, че "всичко се връща"

Защо българите ходят на гледачки и на таро? - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над две трети от българите вярват в свръхестественото, показва ново проуване на „Тренд“.

Кармата, ясновидството и вярата в чудеса продължават да са част от живота ни. Какво търсят хората в тези практики и защо нуждата от тях се засилва точно сега? Станка Ангелова е ясновидка. Всеки ден се среща с десетки различни хора. А по-често при нея хората идват с проблеми, разказва бТВ.

„Предимно семейни проблеми. Някои са по-тежки, някои са по-леки. Много малко хора идват, защото искат да разберат какво им предстои. Винаги казвам, че аз не съм лекар“, коментира Станка Ангелова.

Близо 40 процента от българите признават, че са посещавали ясновидки или гледачки поне веднъж в живота си. А една пета от хората смятат, че съдбата им е предопределена.

„При врачка не се ходи само за да направиш лошо – не“, коментира Станка Ангелова.

Най-широко разпространено сред нас е вярването, че "всичко се връща".

Кратка анкета в София показва:

„В кармата - нещата просто се случват, като взимаш тъпи решения, кармата ли е, или си ти? За суеверие – не. Черни котки – муа“, коментира млада жена.

„Вярвам принципно по това, което съм видяла в живота, но във врачки и тем подобни, наистина не вярвам“, посочва друго момиче.

„Аз не вярвам в свръхестествените сили, че вселената ни говори с някакви свръхестествени сили“, споделя младеж.

„Когато направиш нещо, най-вероятно ще ти се върне“, коментира момиче.

Над 3 милиона българи вярват, че има хора със свръхестествени способности. За Божана Минкова, която е гледач на таро карти те не са магия, а способност "разбиране на символите". Занимава се с това повече от три десетилетия.

„Това са тези карти, които сме свикнали да виждаме във филмите, където има колесницата, императрицата, смъртта, кулата -те са от голямата аркана“, коментира Божана Минкова, гледач на таро.

И в началото на демокрацията, и днес - Божана признава, че я посещават хора, поставени на кръстопът в живота им. И трябва да зададат правилния въпрос, за да получат точния отговор на проблемите си.

„Например кариера, финанси, отношения вътре в семейството, отношения с други хора в социален кръг. И обсъждайки с клиента, стигаме до темата, която го вълнува най-вече“, посочва Божана Минкова.

Резултатите на изследването показват, че във вярванията на българина са вплетени не само суеверията, но и религията.

„В българската литература говорим за самодиви, имаме такъв тип елементи в литературата, които също са част от вярвания, които ние в крайна сметка като социолози изследваме“, коментира Евелина Славкова - социолог, "Тренд".

Но данните описват и една по-дълбока картина от бита ни.

„Трябва да се гледат като червена лампа тези данни, извън всяка усмивка, насмешка – гледайте българите какви са. Това са много пластове българщина, които виждаме в тези данни, но и показват настоящето на българина, изпълнено с тревога и притеснение какво ни очаква в лични и обществени отношения“, посочва още Евелина Славкова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 4 Отговор
    Да направим разлика - българите не ходят ! Но българките се прескачат една връз друга !!! На врачки и гледачки ходят само много глупави хора , макар че не отричам съществуването на някои наистина можещи , като този който понякога пише тук !

    09:24 09.11.2025

  • 2 Защото

    12 0 Отговор
    са свикнали да ги лъжат !

    09:25 09.11.2025

  • 3 Костадинов

    7 5 Отговор
    Абе щом на мене ми вярват толкова хора ,защо да не вярват и на гледачките

    09:25 09.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Голямото ,,Д"

    6 0 Отговор
    Вярвайте само на мен

    09:27 09.11.2025

  • 6 Бойко Българоубиец

    10 0 Отговор
    На мене вече 16 години ми се доверяват да ги обяздвам 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #19

    09:27 09.11.2025

  • 7 Симеончо

    5 4 Отговор
    Вервайте ми

    09:29 09.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бялджип

    3 4 Отговор
    Безспорно има надарени хора, които имат повече способности от други хора. Доказан пример е Ванга. Изследвани са способностите и още през 60-те години от държавен институт по сугестология и сугестопедия, изследвали са над 7 хиляди случаи, които са показали че в повече от 70% всичките предсказания са точни. Обаче Ванга е единичен феномен, а огромната част гадачи(както ги наричаше Царя) са шарлатани.

    Коментиран от #15

    09:33 09.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Авеее

    4 2 Отговор
    ЗАЩОТО СА АЛА-БАЛА. А уж са християнска нация!

    09:38 09.11.2025

  • 12 Плевньо ,

    5 0 Отговор
    след Комсомола и той стана врачка !

    09:39 09.11.2025

  • 13 Гост

    3 3 Отговор
    Врачките и астрологията са сатанизми.
    Християнинът вярва във всемогъщият Бог Създател и отхвърля всякакви амулети и талисмани.
    Не може да палиш свещи в църквата и да ходиш по врачки.

    09:39 09.11.2025

  • 14 Пет от 35 (41)

    4 0 Отговор
    Що пък да не вярват? Хората и тото пускат и онлайн хазарт играят и кредити от бг банки теглят.

    09:41 09.11.2025

  • 15 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    Да, има хора с дарби.
    Но има и такива, които се възползват от лековерието, добродушието и безизходицата на другите. Превърнали са актьорските си способности в средство за неморално забогатяване.

    09:43 09.11.2025

  • 16 Без коз

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Директора👨‍✈️":

    При врачка по потник и при картоиграч с дълги ръкави, не се ходи.

    Коментиран от #17

    09:44 09.11.2025

  • 17 Тази гледачка

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Без коз":

    Е малки цiцi. Няма да ходя при нея.

    09:47 09.11.2025

  • 18 Аз пък ходех на училище

    5 2 Отговор
    Затова не ходя на врачки. Въпреки че една врачка ми е съседка.

    09:51 09.11.2025

  • 19 Бат Бойко е на коня от 2005-та

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бойко Българоубиец":

    Избран, не назначен.

    09:54 09.11.2025

  • 20 Способноста да си ясновидец

    2 1 Отговор
    е специално физическо състояние на ясновидеца. Става въпрос за честният ьсновидец Шарлатаните са измамници. Честнният ясновидец е поидложен на много заболявания, дори нелечими или да полудее. Честотните трептения, които той улавя са опаснотза самия ясновидец.
    Ясновидеца е нормален човек и страда повече от търсещите помощ. По мои наблюдения, понякога страда и семейството му.
    Тука
    Един съвет- не се опитвайте дастанете ясновидец, ще страдате много, ще ви докара до самовнушения, дори до лудост.

    Коментиран от #22

    09:56 09.11.2025

  • 21 Моля моля

    3 0 Отговор
    Не обвързвайте вярването че "всичко се връща" с врачуването. На врачки ходят примитивните и злобните, особено от женски род. На които все някой се опитва да им прецака животеца, но те сами го правят.

    Вярването за "всичко се връща" произхожда на основата. Че ако някой е крал, лъгал, мамил, укривал, извършвал престъпления и корупция. При Еди благоприятни условия за правовост ще си намери майстора. Някой ще го пребие, щемго осъди, че го вкара в затвора или някъде другаде. Това ще се прехвърли на близките му и подобно. Но в България няма такива благоприятни правови условия за това. И на други места по света има вярване за това нещо "всичко се връща", карма. То е естествено.

    09:59 09.11.2025

  • 22 Да да

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Способноста да си ясновидец":

    Всичко е въпрос на психология, да накараш човек да си стъпи на краката и да продължсва да върви напред в този свят. Врачкарството е шарлатания за глупаци. В България много, в следствие на неравенствата и безправието.

    10:03 09.11.2025

  • 23 Антон

    3 3 Отговор
    Пак се опитвате да генерализирате за българите.
    Защо не пишете че и в другите държави е така?
    Картите таро ние българите ли сме измислили?
    Има ли сме самодиви. А ония колективните запАднали имат феи.
    А вещиците и ораколите пак са западните аналози на нашите .
    Та какво излиза, навсякъде по света хората вярват в подобни неща. Нека вярват , на никй не пречат. Но подобни статии, които внушава че едва ли не ние сме някакви откачалници спрямо ония от западна европа, не трябва да се тиражираъ. Дори ясно се вижда превъзходството ни над тях - всеки сезон го виждаме що за стока са по морските и зимните ни курорти.

    Коментиран от #25

    10:03 09.11.2025

  • 24 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    На какъв език говори младата жена в анкетата? Нещо не й се разбира мисълта, ако изобщо може да мисли? При поне 80 процента материал, сладкодумните гледачки имат много работа да заглавичкват наивниците.

    10:07 09.11.2025

  • 25 Пак

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Антон":

    Врачуването няма нищо общо с митологията и културата на един народ. Врачкаството е просто чиста шарлатания. Това е антикултура.

    10:08 09.11.2025

  • 26 Хейт

    2 2 Отговор
    Защото науката ни е обсебена от Сорос. На платените соросоиди ли да вярваме?

    Коментиран от #28, #33

    10:08 09.11.2025

  • 27 Факт

    2 0 Отговор
    Следенето, подслушването, преследването на невинни хора погубва психиката!

    10:08 09.11.2025

  • 28 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хейт":

    Я виж врачките по кои партийни телевизии са, не е случайно.

    10:11 09.11.2025

  • 29 Защото са необразовани

    2 0 Отговор
    и чакат някой/нещо извън тях самите, да им реши проблемите и да им подреди живота.

    10:11 09.11.2025

  • 30 В сравнение

    2 1 Отговор
    С крепостните от руското блато ние сме цвете.Там Кашпировски и Чувал събираха цели стадиони , стояха пред телевизорите с буркани с вода и се "зареждаха" .Пълни салони с проЗЗЗти хора гледащи как някое фалшиво Гуро "възкресява" хора.
    Генетически крепостния холоп най лесно се манипулира.
    Днеска ги гледаме как един психясъл вожд ги лъже за СВО то и пак масово ги изтребва, а те са щастливи.

    10:11 09.11.2025

  • 31 Всичко се връща

    0 0 Отговор
    Вярването "всичко се връща" няма нищо общо с врачките. Това е желание за справедливост в несправедлива среда, в която липсва правото.

    10:18 09.11.2025

  • 32 Емигрант

    0 0 Отговор
    На гледачки ходят опростачените, мързеливите и злобните, интелигентния човек се справя сам, той сам търси правилните решения на проблемите.....

    10:25 09.11.2025

  • 33 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хейт":

    В твойта глава освен Сорос и Копейкин има ли полезна поне една мисъл ?

    10:28 09.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове