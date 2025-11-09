Защо българите ходят на гледачки и на таро?

Над две трети от българите вярват в свръхестественото, показва ново проуване на „Тренд“.

Кармата, ясновидството и вярата в чудеса продължават да са част от живота ни. Какво търсят хората в тези практики и защо нуждата от тях се засилва точно сега? Станка Ангелова е ясновидка. Всеки ден се среща с десетки различни хора. А по-често при нея хората идват с проблеми, разказва бТВ.

„Предимно семейни проблеми. Някои са по-тежки, някои са по-леки. Много малко хора идват, защото искат да разберат какво им предстои. Винаги казвам, че аз не съм лекар“, коментира Станка Ангелова.

Близо 40 процента от българите признават, че са посещавали ясновидки или гледачки поне веднъж в живота си. А една пета от хората смятат, че съдбата им е предопределена.

„При врачка не се ходи само за да направиш лошо – не“, коментира Станка Ангелова.

Най-широко разпространено сред нас е вярването, че "всичко се връща".

Кратка анкета в София показва:

„В кармата - нещата просто се случват, като взимаш тъпи решения, кармата ли е, или си ти? За суеверие – не. Черни котки – муа“, коментира млада жена.

„Вярвам принципно по това, което съм видяла в живота, но във врачки и тем подобни, наистина не вярвам“, посочва друго момиче.

„Аз не вярвам в свръхестествените сили, че вселената ни говори с някакви свръхестествени сили“, споделя младеж.

„Когато направиш нещо, най-вероятно ще ти се върне“, коментира момиче.

Над 3 милиона българи вярват, че има хора със свръхестествени способности. За Божана Минкова, която е гледач на таро карти те не са магия, а способност "разбиране на символите". Занимава се с това повече от три десетилетия.

„Това са тези карти, които сме свикнали да виждаме във филмите, където има колесницата, императрицата, смъртта, кулата -те са от голямата аркана“, коментира Божана Минкова, гледач на таро.

И в началото на демокрацията, и днес - Божана признава, че я посещават хора, поставени на кръстопът в живота им. И трябва да зададат правилния въпрос, за да получат точния отговор на проблемите си.

„Например кариера, финанси, отношения вътре в семейството, отношения с други хора в социален кръг. И обсъждайки с клиента, стигаме до темата, която го вълнува най-вече“, посочва Божана Минкова.

Резултатите на изследването показват, че във вярванията на българина са вплетени не само суеверията, но и религията.

„В българската литература говорим за самодиви, имаме такъв тип елементи в литературата, които също са част от вярвания, които ние в крайна сметка като социолози изследваме“, коментира Евелина Славкова - социолог, "Тренд".

Но данните описват и една по-дълбока картина от бита ни.



„Трябва да се гледат като червена лампа тези данни, извън всяка усмивка, насмешка – гледайте българите какви са. Това са много пластове българщина, които виждаме в тези данни, но и показват настоящето на българина, изпълнено с тревога и притеснение какво ни очаква в лични и обществени отношения“, посочва още Евелина Славкова.