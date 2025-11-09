Защо българите ходят на гледачки и на таро?

Над две трети от българите вярват в свръхестественото, показва ново проуване на „Тренд“.
Кармата, ясновидството и вярата в чудеса продължават да са част от живота ни. Какво търсят хората в тези практики и защо нуждата от тях се засилва точно сега? Станка Ангелова е ясновидка. Всеки ден се среща с десетки различни хора. А по-често при нея хората идват с проблеми, разказва бТВ.
„Предимно семейни проблеми. Някои са по-тежки, някои са по-леки. Много малко хора идват, защото искат да разберат какво им предстои. Винаги казвам, че аз не съм лекар“, коментира Станка Ангелова.
Близо 40 процента от българите признават, че са посещавали ясновидки или гледачки поне веднъж в живота си. А една пета от хората смятат, че съдбата им е предопределена.
„При врачка не се ходи само за да направиш лошо – не“, коментира Станка Ангелова.
Най-широко разпространено сред нас е вярването, че "всичко се връща".
Кратка анкета в София показва:
„В кармата - нещата просто се случват, като взимаш тъпи решения, кармата ли е, или си ти? За суеверие – не. Черни котки – муа“, коментира млада жена.
„Вярвам принципно по това, което съм видяла в живота, но във врачки и тем подобни, наистина не вярвам“, посочва друго момиче.
„Аз не вярвам в свръхестествените сили, че вселената ни говори с някакви свръхестествени сили“, споделя младеж.
„Когато направиш нещо, най-вероятно ще ти се върне“, коментира момиче.
Над 3 милиона българи вярват, че има хора със свръхестествени способности. За Божана Минкова, която е гледач на таро карти те не са магия, а способност "разбиране на символите". Занимава се с това повече от три десетилетия.
„Това са тези карти, които сме свикнали да виждаме във филмите, където има колесницата, императрицата, смъртта, кулата -те са от голямата аркана“, коментира Божана Минкова, гледач на таро.
И в началото на демокрацията, и днес - Божана признава, че я посещават хора, поставени на кръстопът в живота им. И трябва да зададат правилния въпрос, за да получат точния отговор на проблемите си.
„Например кариера, финанси, отношения вътре в семейството, отношения с други хора в социален кръг. И обсъждайки с клиента, стигаме до темата, която го вълнува най-вече“, посочва Божана Минкова.
Резултатите на изследването показват, че във вярванията на българина са вплетени не само суеверията, но и религията.
„В българската литература говорим за самодиви, имаме такъв тип елементи в литературата, които също са част от вярвания, които ние в крайна сметка като социолози изследваме“, коментира Евелина Славкова - социолог, "Тренд".
Но данните описват и една по-дълбока картина от бита ни.
„Трябва да се гледат като червена лампа тези данни, извън всяка усмивка, насмешка – гледайте българите какви са. Това са много пластове българщина, които виждаме в тези данни, но и показват настоящето на българина, изпълнено с тревога и притеснение какво ни очаква в лични и обществени отношения“, посочва още Евелина Славкова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:24 09.11.2025
2 Защото
09:25 09.11.2025
3 Костадинов
09:25 09.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Голямото ,,Д"
09:27 09.11.2025
6 Бойко Българоубиец
Коментиран от #19
09:27 09.11.2025
7 Симеончо
09:29 09.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бялджип
Коментиран от #15
09:33 09.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Авеее
09:38 09.11.2025
12 Плевньо ,
09:39 09.11.2025
13 Гост
Християнинът вярва във всемогъщият Бог Създател и отхвърля всякакви амулети и талисмани.
Не може да палиш свещи в църквата и да ходиш по врачки.
09:39 09.11.2025
14 Пет от 35 (41)
09:41 09.11.2025
15 Гост
До коментар #9 от "Бялджип":Да, има хора с дарби.
Но има и такива, които се възползват от лековерието, добродушието и безизходицата на другите. Превърнали са актьорските си способности в средство за неморално забогатяване.
09:43 09.11.2025
16 Без коз
До коментар #10 от "Директора👨✈️":При врачка по потник и при картоиграч с дълги ръкави, не се ходи.
Коментиран от #17
09:44 09.11.2025
17 Тази гледачка
До коментар #16 от "Без коз":Е малки цiцi. Няма да ходя при нея.
09:47 09.11.2025
18 Аз пък ходех на училище
09:51 09.11.2025
19 Бат Бойко е на коня от 2005-та
До коментар #6 от "Бойко Българоубиец":Избран, не назначен.
09:54 09.11.2025
20 Способноста да си ясновидец
Ясновидеца е нормален човек и страда повече от търсещите помощ. По мои наблюдения, понякога страда и семейството му.
Тука
Един съвет- не се опитвайте дастанете ясновидец, ще страдате много, ще ви докара до самовнушения, дори до лудост.
Коментиран от #22
09:56 09.11.2025
21 Моля моля
Вярването за "всичко се връща" произхожда на основата. Че ако някой е крал, лъгал, мамил, укривал, извършвал престъпления и корупция. При Еди благоприятни условия за правовост ще си намери майстора. Някой ще го пребие, щемго осъди, че го вкара в затвора или някъде другаде. Това ще се прехвърли на близките му и подобно. Но в България няма такива благоприятни правови условия за това. И на други места по света има вярване за това нещо "всичко се връща", карма. То е естествено.
09:59 09.11.2025
22 Да да
До коментар #20 от "Способноста да си ясновидец":Всичко е въпрос на психология, да накараш човек да си стъпи на краката и да продължсва да върви напред в този свят. Врачкарството е шарлатания за глупаци. В България много, в следствие на неравенствата и безправието.
10:03 09.11.2025
23 Антон
Защо не пишете че и в другите държави е така?
Картите таро ние българите ли сме измислили?
Има ли сме самодиви. А ония колективните запАднали имат феи.
А вещиците и ораколите пак са западните аналози на нашите .
Та какво излиза, навсякъде по света хората вярват в подобни неща. Нека вярват , на никй не пречат. Но подобни статии, които внушава че едва ли не ние сме някакви откачалници спрямо ония от западна европа, не трябва да се тиражираъ. Дори ясно се вижда превъзходството ни над тях - всеки сезон го виждаме що за стока са по морските и зимните ни курорти.
Коментиран от #25
10:03 09.11.2025
24 Баба Гошка
10:07 09.11.2025
25 Пак
До коментар #23 от "Антон":Врачуването няма нищо общо с митологията и културата на един народ. Врачкаството е просто чиста шарлатания. Това е антикултура.
10:08 09.11.2025
26 Хейт
Коментиран от #28, #33
10:08 09.11.2025
27 Факт
10:08 09.11.2025
28 Хахаха
До коментар #26 от "Хейт":Я виж врачките по кои партийни телевизии са, не е случайно.
10:11 09.11.2025
29 Защото са необразовани
10:11 09.11.2025
30 В сравнение
Генетически крепостния холоп най лесно се манипулира.
Днеска ги гледаме как един психясъл вожд ги лъже за СВО то и пак масово ги изтребва, а те са щастливи.
10:11 09.11.2025
31 Всичко се връща
10:18 09.11.2025
32 Емигрант
10:25 09.11.2025
33 Емигрант
До коментар #26 от "Хейт":В твойта глава освен Сорос и Копейкин има ли полезна поне една мисъл ?
10:28 09.11.2025