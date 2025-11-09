ПСС: Стефани сама слезе от планината, били сме догонващи

След два дни спасителни акции на Витоша, 20-годишната Стефани се появи. Директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев обясни, че реално тя е слязла сама от планината, съобщи Нова тв.
„Оказа се, че непрекъснато сме я гонили, защото липсваше информация. В крайна сметка трябва да знаеш изходна точка, някакви данни, за да можеш да бъдеш ефективен. Докато в случая тя си се е движила без проблеми в планината”, обясни Нешев.
„В началото, благодарение на работата на СДВР, се ориентирахме по записи от камери – от къщи, от различни източници. Имахме някаква представа, но това са данни, които са се отнасяли за предишния ден. За деня, в който ние търсихме, всъщност нямахме информация къде може да бъде. Затова се опитвахме да покрием целите райони, в които би могло да бъде, където би могло да мине. Оказа се, че тя е в добра кондиция. Като цяло се е движила самостоятелно в планината, познава я добре, има всички умения, за да се движи безопасно. И по този начин ние се оказахме догонващи”, обясни Нешев.
По думите му момичето е в добро физическо състояние. „За психическото ѝ състояние не мога да коментирам – нямам представа. Доколкото знам, вчера е била прегледана от медицински екип в 4 РУ, където е била заведена за обяснение”, каза Нешев.
Той подчерта, че условията в планината не бяха толкова добри последните дни, а тя е нощувала навън.
„Момичето в крайна сметка е било достатъчно разумно и опитно, за да оцелее в планината две нощи поред”, каза Нешев.
„Може би още един ден можеше да издържи без храна при тези условия. Ето и днес времето е с валежи, хладно, мъгливо високо в планина, така че нещата можеха да се усложнят многократно, ако беше продължило още един ден”, смята директорът на ПСС.
1 Евала
09:41 09.11.2025
2 Кой
Коментиран от #5, #6, #12, #14
09:42 09.11.2025
3 Алеко
09:42 09.11.2025
4 РАБОТА РАБОТА РАБОТА
09:46 09.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Срам за спасителите
защото въпреки всичките активи, техника, и опит, които имат спасителите
не можаха да я открият, а тя без нищо е оцеляля два дни в планината
и сама е слязла в Софето
Коментиран от #17, #18
09:47 09.11.2025
8 доброто
09:51 09.11.2025
9 Само
09:53 09.11.2025
10 Данко Харсъзина
Питам и отговор не искам.
Хиляди хора ходят по чукарите. След всички ли ще търчат?
Коментиран от #13, #19
09:55 09.11.2025
11 Гост
Била е с транспорт между тези две точки.
Да не говорим, че е била забелязана и в посока Владая и после край хижа Алеко, които са диагонално срещуположни във Витоша.
10:01 09.11.2025
12 Владо
До коментар #2 от "Кой":Дай да мислим малко по-позитивно, зарежи ги разходите. Дайте на това момиче работа в ПСС, така уменията й ще носят полза на службата и обществото, ще има цел и посока в живота правейки това което очевидно умее и обича.
10:01 09.11.2025
13 Правилно
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Абсолютно вярно. Но офците си искат офчар и да си плащат.
10:02 09.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Значи
10:03 09.11.2025
16 Даниел
10:04 09.11.2025
17 Гост
До коментар #7 от "Срам за спасителите":Това момиче само, с ръце в джобовете си върза на фльонга всичките 50 човека спасителни служби, кучета-търсачи и дронове за наблюдение от въздуха.
Не ми се мисли, ако трябва да търсят опитен рецидивист с екипировка за оцеляване.
Абе, радвам се, че е жива и здрава.
10:04 09.11.2025
18 Филип Марлоу
До коментар #7 от "Срам за спасителите":Глупости.Била е някъде на купон.След края на веселбата я оставят и о,чудо,появява се в отличен вид.Изпълнимо е.
10:05 09.11.2025
19 Балзак
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Случката е аналогична с черната пантера.Няма такова нещо но всички я търсиха докато утихнаха и се забрави.
10:11 09.11.2025
20 Умен по цялата глава
10:16 09.11.2025