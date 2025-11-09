Новини
ПСС: Стефани сама слезе от планината, били сме догонващи

9 Ноември, 2025 09:40

Момичето в крайна сметка е било достатъчно разумно и опитно, за да оцелее в планината две нощи поред, коментира Нешев

ПСС: Стефани сама слезе от планината, били сме догонващи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След два дни спасителни акции на Витоша, 20-годишната Стефани се появи. Директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев обясни, че реално тя е слязла сама от планината, съобщи Нова тв.

„Оказа се, че непрекъснато сме я гонили, защото липсваше информация. В крайна сметка трябва да знаеш изходна точка, някакви данни, за да можеш да бъдеш ефективен. Докато в случая тя си се е движила без проблеми в планината”, обясни Нешев.

„В началото, благодарение на работата на СДВР, се ориентирахме по записи от камери – от къщи, от различни източници. Имахме някаква представа, но това са данни, които са се отнасяли за предишния ден. За деня, в който ние търсихме, всъщност нямахме информация къде може да бъде. Затова се опитвахме да покрием целите райони, в които би могло да бъде, където би могло да мине. Оказа се, че тя е в добра кондиция. Като цяло се е движила самостоятелно в планината, познава я добре, има всички умения, за да се движи безопасно. И по този начин ние се оказахме догонващи”, обясни Нешев.

По думите му момичето е в добро физическо състояние. „За психическото ѝ състояние не мога да коментирам – нямам представа. Доколкото знам, вчера е била прегледана от медицински екип в 4 РУ, където е била заведена за обяснение”, каза Нешев.

Той подчерта, че условията в планината не бяха толкова добри последните дни, а тя е нощувала навън.

„Момичето в крайна сметка е било достатъчно разумно и опитно, за да оцелее в планината две нощи поред”, каза Нешев.

„Може би още един ден можеше да издържи без храна при тези условия. Ето и днес времето е с валежи, хладно, мъгливо високо в планина, така че нещата можеха да се усложнят многократно, ако беше продължило още един ден”, смята директорът на ПСС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала

    17 0 Отговор
    за обективното мнение !

    09:41 09.11.2025

  • 2 Кой

    14 10 Отговор
    Кой ще плати разходите по издирването на тази ганювица?

    Коментиран от #5, #6, #12, #14

    09:42 09.11.2025

  • 3 Алеко

    6 12 Отговор
    Българите не трябва да се размножават

    09:42 09.11.2025

  • 4 РАБОТА РАБОТА РАБОТА

    14 5 Отговор
    Ако Стефани имаше работа, нямаше да има време за такива глупави изпълнения, а и като се напъва за някаква цел, живота ще я поочука, ще е по-уверена в себе си и няма да има проблем да говори с майка си. Значи, виновен е пак банкянския тулуп, който излъга че ще осигури работа на хората.

    09:46 09.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Срам за спасителите

    12 1 Отговор
    Веднага да я Назначат за Директор на Планинската спасителна служба,
    защото въпреки всичките активи, техника, и опит, които имат спасителите
    не можаха да я открият, а тя без нищо е оцеляля два дни в планината
    и сама е слязла в Софето

    Коментиран от #17, #18

    09:47 09.11.2025

  • 8 доброто

    10 1 Отговор
    Е,щом всички сте доволни целта е постигната.Направихте генерална репетиция преди зимния сезон.Тогава се очакват сериозни случаи на самотни баирбудали,непрогресирали алпинисти или просто психари.Сега ближете рани от изхарчените средства,нахранете кучетата и изперете екипите.

    09:51 09.11.2025

  • 9 Само

    9 0 Отговор
    Неможах да разбера защо токова пъти се повтаря едно и също нещо в статията

    09:53 09.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Не е момиче, а жена. И защо ходят да търсят жена тръгнала на разходка?
    Питам и отговор не искам.
    Хиляди хора ходят по чукарите. След всички ли ще търчат?

    Коментиран от #13, #19

    09:55 09.11.2025

  • 11 Гост

    1 2 Отговор
    Как се е движела самостоятелно, като от резиденция Бояна до Боянския водопад са 700 м денивелация и два часа път пеша, а тя е забелязана на двете места в разстояние на едва 40 Мин?
    Била е с транспорт между тези две точки.
    Да не говорим, че е била забелязана и в посока Владая и после край хижа Алеко, които са диагонално срещуположни във Витоша.

    10:01 09.11.2025

  • 12 Владо

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    Дай да мислим малко по-позитивно, зарежи ги разходите. Дайте на това момиче работа в ПСС, така уменията й ще носят полза на службата и обществото, ще има цел и посока в живота правейки това което очевидно умее и обича.

    10:01 09.11.2025

  • 13 Правилно

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Абсолютно вярно. Но офците си искат офчар и да си плащат.

    10:02 09.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Значи

    2 2 Отговор
    ПСС са от 600 000 хрантутника.

    10:03 09.11.2025

  • 16 Даниел

    6 0 Отговор
    С вдигането на един дрон с термокамера се покриват моментално няколко стотин квадратни метра,което би съкратило обхода на същата площ стократно!

    10:04 09.11.2025

  • 17 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Срам за спасителите":

    Това момиче само, с ръце в джобовете си върза на фльонга всичките 50 човека спасителни служби, кучета-търсачи и дронове за наблюдение от въздуха.
    Не ми се мисли, ако трябва да търсят опитен рецидивист с екипировка за оцеляване.
    Абе, радвам се, че е жива и здрава.

    10:04 09.11.2025

  • 18 Филип Марлоу

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Срам за спасителите":

    Глупости.Била е някъде на купон.След края на веселбата я оставят и о,чудо,появява се в отличен вид.Изпълнимо е.

    10:05 09.11.2025

  • 19 Балзак

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Случката е аналогична с черната пантера.Няма такова нещо но всички я търсиха докато утихнаха и се забрави.

    10:11 09.11.2025

  • 20 Умен по цялата глава

    2 0 Отговор
    На практика се поставя въпроса каква е разликата между Спасяване и Издирване.Да спасяваш бедстввщ или изгубен в планината е едно,но да издирваш някой ,който не иска да бъде намерен ,е съвсем друго !!!

    10:16 09.11.2025

