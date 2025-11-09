Новини
Потребителите сигнализират за заблуди при цените в левове и евро

Потребителите сигнализират за заблуди при цените в левове и евро

9 Ноември, 2025 11:45 686 14

За да се предпазят от измами, гражданите могат да се запознаят с евро банкнотите и техните защитни елементи от официалната интернет страница на БНБ и от сайта на Европейската централна банка

Потребителите сигнализират за заблуди при цените в левове и евро - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова

При плащане от 1 януари 2026 г. потребителите да внимават, защото на касовите бележки общата сума ще се изписва първо в евро, а след това в лева – обратно на реда към момента. Ако не забележат, могат да се заблудят и да останат с впечатление, че дължат близо два пъти по-малко. За това предупреди по Bulgaria ON AIR основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

“Ако търговец откаже да приеме плащане в левове през януари, би било нарушение на закона, тъй като и двете валути ще бъдат законни платежни средства на територията на България.”, коментира тя. И обясни, че в подобна ситуация клиентите е добре да опитат да решат въпроса в диалог с търговеца. В случай че не успеят, могат да подадат сигнал до контролните органи. “Със сигурност те ще имат дежурни екипи, едва ли ще могат да покрият всички места, но проверки ще бъдат извършени при първа възможност. Идеята обаче е да не се стига до това, а в градивен разговор тези казуси да се решават в движение.”, посочи експертът.

Във всички търговски обекти – магазини, места за настаняване, заведения и т.н., ще можем да плащаме и в левове през целия месец януари. Тогава законни платежни средства ще бъдат и двете валути – лев и евро. Вендинг машините обаче ще приемат само евро. Когато теглим от банкоматите, още от 1 януари ще получаваме само евро, припомни още тя.

„Когато плащаме с карта, можем да си спестим главоболия около пресмятанията на сумите от лева в евро, ако не си навлечем други. Предоверявайки се на това, че всичко ще бъде пресметнато машинно и няма да има грешки при превалутирането и закръгляването съгласно посочената в закона формула, може да не забележим, ако изчеслението не е вярно.“, обърна внимание Руменова.

За да се предпазят от измами, гражданите могат да се запознаят с евро банкнотите и техните защитни елементи от официалната интернет страница на БНБ и от сайта на Европейската централна банка, каза още Габриела Руменова. Тя отправи предупреждение към възрастните и другите по-доверчиви хора да не откликват на предложения на непознати да им помогнат с обмена на спестени левове в брой, защото може да ги измамят с фалшиви банкноти или да ги ограбят.

На финала на разговора тя обобщи, че към момента сигналите от потребители най-често са за невярно превалутиране и за подвеждащо представяне на цените в двете валути върху етикетите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ошашавено европейче

    7 0 Отговор
    Ама нали уж държавата гарантирала?!

    Коментиран от #11

    11:47 09.11.2025

  • 2 Потребител

    7 0 Отговор
    Заврете си ги това евро 0тзад и не ни го врете под носа. Вони на предателството ви.

    11:48 09.11.2025

  • 3 Качеството на стоките

    10 0 Отговор
    Не е европейско. 90% е боклук.

    Коментиран от #9

    11:48 09.11.2025

  • 4 Изобщо не смятам че изписването на

    5 0 Отговор
    Двойни цени по магазините с нещо помага на хората напротив то прикрива далаверите на търговците които ако са сложили правилни етикети уж че са изрядни независимо че са увеличили цените неправомерно и на всичкото отгоре затварят касите и принуждават хората да се самотаксуват по неволя.

    11:55 09.11.2025

  • 5 амче то потребилите отдавна са заблудени

    6 0 Отговор
    затова са и най бедни в ес
    особено на тиквата избирачите
    хем ги крадат
    хем наивните ги преизбират

    11:55 09.11.2025

  • 6 Ама нали уж държавата гарантирала?!

    5 0 Отговор
    е така е
    гарантира че чекмеджетата на общ поръчкари ще са пълни
    на гърба на наивните им вярващи

    11:56 09.11.2025

  • 7 че защо кой им плаща за изгубеното време

    5 0 Отговор
    гражданите могат да се запознаят с евро банкнотите

    11:58 09.11.2025

  • 8 Е па то в Бг

    7 0 Отговор
    Целият ни живот стана заблуда ,кражба и измама това нее държава

    12:01 09.11.2025

  • 9 Качеството на магазините е боклук !!!

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Качеството на стоките":

    Неподредени стоки Разхвърляни кашони и найлони Безцелно разкарване на колички и касиерки докери които уж че зареждат но си говорят по телефона по точно по слушалките Непочестени участъци от търговската площ Разхвърляни и безобразно разбичкани стоки като на бит пазар ! Нулева ефективност изгнили плодове и зеленчуци Неадекватни отношения към клиентите все едно са им роби Изключителна мърсотия Думи нямам а се смееха на социалистическите магазини.

    12:02 09.11.2025

  • 10 и кво за компенсация ще отиде в затвора?

    4 0 Отговор
    “Ако търговец откаже да приеме плащане в левове през януари, би било нарушение на закона

    дано избирателите на тикви и прасета
    си понесат в най голям размер последиците от еврото
    защото сами са си виновни

    12:03 09.11.2025

  • 11 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ошашавено европейче":

    Ама нали за това е цялата операция! Тепърва потребителите ще гризкат дървото! Фалшификаторите на пари също няма да си губят времето!🤥 Всички действия на държавата , априори са в ущърб на гражданите!😅

    12:05 09.11.2025

  • 12 Правителството защо им разрешават

    3 0 Отговор
    Да затварят касите и да принуждават хората да се самотаксуват по неволя въпреки че касиерки има но те са превърнати в обучителки вместо да отворят каси и да работят дават акъл на нещастните клиенти а на министрите сигурно има кой да пазарува и затова тази анархия не ги интересува важно е хората да страдат тоест да се работи за хората като ги тормозят.

    12:08 09.11.2025

  • 13 Питам се и в Германия ли е така

    2 0 Отговор
    Пълна анархия ниско качество двойно завишени цени служителите изнемогват това се вижда разхвърляни стоки служителите са на половина от необходимата бройка и компанията пести от заплати за персонал. Чистотата няма да я коментирам защото у нас е неприлично да се говори за чистота то вода няма хората изпотрепани по пътищата аз за чистота да претендирам ми е неудобно някак си.

    12:16 09.11.2025

  • 14 Нещо не е наред в логистиката

    1 0 Отговор
    Дадена продавачка нахвърляла разни стоки в количка и отива да зарежда. Количката и в единия край на магазина тя взела две туби течен перилен препарат и отива да ги носи в другия край на магазина пеша а през това време хората ровичкат в количката на другия край на магазина и дето се вика и вълкът сит и агнето цяло.

    12:25 09.11.2025

