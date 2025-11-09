Кристалина Георгиева: България е изработила пътя към еврозоната, но не трябва да се отпуска

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви пред БТВ, че България е „изработила“ влизането си в еврозоната и заслужава признание за постигнатото. Тя подчерта, че страната трябва да пази стабилността си, тъй като „светът се люшка, а ветровете са силни“, предава News.bg.
Георгиева посочи една положителна и една отрицателна тенденция. Добрата новина е, че България е успяла да повиши привлекателността си за инвеститорите. Лошата, че след успехи често се стига до отпускане. Най-големият риск, според нея, е страната да започне да харчи повече, отколкото произвежда.
Тя подчерта, че България има „обица на ухото“ от 90-те години и трябва да поддържа отговорен подход към публичните финанси. По думите ѝ политиците работят в сложна среда, търсейки компромиси, но въпреки това страната успява да запази силни икономически показатели – инвестиции, активен бизнес и стабилност. Георгиева настоя действията да бъдат насочени към визия за развитието на страната през следващите 5-10 години.
Тя призова заплатите да не се увеличават без връзка с производителността на труда, а бюджетът да бъде структуриран така, че да харчи отговорно средствата на гражданите. Политиките трябва да се фокусират върху инвестиции, ако политиците „искат да свършат работа“, добави тя.
Георгиева отбеляза, че светът минава от един шок към друг - пандемия, война в Украйна, инфлация, високи лихви и страх от рецесия. Макар рецесия да не е настъпила, растежът остава слаб, а глобалният дълг се движи към 100% от БВП. Това означава, че пари, които би трябвало да се влагат в образование, инфраструктура и технологии, се използват за покриване на задължения.
Тя подчерта нуждата от по-висока производителност и по-ефективно сътрудничество между хората. Вътрешнополитическата и международната среда са много по-сложни, а климатичните промени изискват бърза адаптация. Според Георгиева европейският проект е уникален, но ЕС „циклира на едно място“.
Тя предупреди, че Европа не може да бъде високо конкурентоспособна с настоящата структура на своята енергетика.
