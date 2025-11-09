Новини
Кристалина Георгиева: България е изработила пътя към еврозоната, но не трябва да се отпуска

9 Ноември, 2025 18:54 397 23

Шефът на МВФ предупреждава за рискове пред публичните финанси и призовава за фокус върху производителността и дългосрочните цели

Кристалина Георгиева: България е изработила пътя към еврозоната, но не трябва да се отпуска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви пред БТВ, че България е „изработила“ влизането си в еврозоната и заслужава признание за постигнатото. Тя подчерта, че страната трябва да пази стабилността си, тъй като „светът се люшка, а ветровете са силни“, предава News.bg.

Георгиева посочи една положителна и една отрицателна тенденция. Добрата новина е, че България е успяла да повиши привлекателността си за инвеститорите. Лошата, че след успехи често се стига до отпускане. Най-големият риск, според нея, е страната да започне да харчи повече, отколкото произвежда.

Тя подчерта, че България има „обица на ухото“ от 90-те години и трябва да поддържа отговорен подход към публичните финанси. По думите ѝ политиците работят в сложна среда, търсейки компромиси, но въпреки това страната успява да запази силни икономически показатели – инвестиции, активен бизнес и стабилност. Георгиева настоя действията да бъдат насочени към визия за развитието на страната през следващите 5-10 години.

Тя призова заплатите да не се увеличават без връзка с производителността на труда, а бюджетът да бъде структуриран така, че да харчи отговорно средствата на гражданите. Политиките трябва да се фокусират върху инвестиции, ако политиците „искат да свършат работа“, добави тя.

Георгиева отбеляза, че светът минава от един шок към друг - пандемия, война в Украйна, инфлация, високи лихви и страх от рецесия. Макар рецесия да не е настъпила, растежът остава слаб, а глобалният дълг се движи към 100% от БВП. Това означава, че пари, които би трябвало да се влагат в образование, инфраструктура и технологии, се използват за покриване на задължения.

Тя подчерта нуждата от по-висока производителност и по-ефективно сътрудничество между хората. Вътрешнополитическата и международната среда са много по-сложни, а климатичните промени изискват бърза адаптация. Според Георгиева европейският проект е уникален, но ЕС „циклира на едно място“.

Тя предупреди, че Европа не може да бъде високо конкурентоспособна с настоящата структура на своята енергетика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Кристин Лагард каза че България трябва да гарантира фонд за спасяване на закъсалите страни в еврозоната на стойност 1 трилион.От Нова година всеки работещ българин ще дължи по 500 000

    Коментиран от #9, #13

    18:55 09.11.2025

  • 2 Фактите

    0 0 Отговор
    След парламентарните избори преди повече от година ( края на м.октомври 2024 г.) най авторитетната социологическа агенция "Алфа Рисърч" предостави за БТВ данни за ромския вот. Избирателната активност при ромите е 72 процента. От тях близо 50 процента са гласували за ДПС -Ново начало,тоест от 280 хил.гласа 140 хил.са от ромите ,35 процента от мюсюлмани и 15 процента вот от Български етнос. За ПП.Герб близо 20 процента са ромски вот или 1/5. Тоест от 630 хил.гласа за ГЕРБ,130 хил.са от роми. Останалите 500 хил.гласа са на полицаите и техните семейства,военните и техните семейства ,учителите които са 96 хил.в страната и техните семейства и административния апарат и семействата им. 10 процента от ромския вот е отишъл за АПС- Доган ,7 процента за Възраждане ,по 5 процента за ИТН и БСП , 1процент за ПП/ДБ ,1 процент за Величие и 0 процента за МЕЧ. Изводите са за вас!

    18:56 09.11.2025

  • 3 Сталинка

    9 0 Отговор
    Купихте си билети за Титаник.хи хи хи

    Коментиран от #10

    18:56 09.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последният софиянец

    4 0 Отговор
    Грешка. След влизането в еврозоната всеки Българин ще дължи не по 500 000 евро а по 1 милион.

    18:57 09.11.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    7 0 Отговор
    Защо се срамува от истинското си име -Сталинка?

    18:57 09.11.2025

  • 7 Тулса кинг

    6 0 Отговор
    Бойко ще излизат 1 месец ваканция платена какво да не се отпускат.

    18:57 09.11.2025

  • 8 Стамо

    5 0 Отговор
    То пък един път, то пък една еврозона майко мила :)

    18:57 09.11.2025

  • 9 кАпейка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ще вземат на всеки домовете като залог и пак ще дължи.

    18:57 09.11.2025

  • 10 Стамо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталинка":

    Това ми хареса

    18:58 09.11.2025

  • 11 Клубът на богатите

    6 0 Отговор
    Минималната пенсия ще стане 300 евро как ви звучи ?

    Коментиран от #12, #20

    18:59 09.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Клубът на богатите":

    В Клуба на Богатите няма място за бедните.

    19:02 09.11.2025

  • 13 освободен от данъци

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Фонда да духа супата.Докторите ми дават 6 месеца живот.

    Коментиран от #18

    19:02 09.11.2025

  • 14 Мицкоски

    1 3 Отговор
    В мизерния цигански Бг клозет ще развъждат и изхранват цигани и ще ядат цигански говнца мизерниците бугарски

    19:02 09.11.2025

  • 15 Плямпане .. плямпане

    4 0 Отговор
    Цените на храната х2.. х3. Няма производство.

    Коментиран от #19

    19:04 09.11.2025

  • 16 борсукиня кукумявкова

    2 0 Отговор
    България е заработила пътеката на обществените поръчкари
    към ексклузивна колекция от пълни чекмеджета
    които не трябва да се отпускат в целта си за по големи размери

    19:05 09.11.2025

  • 17 Международен валутен балон

    2 0 Отговор
    Селската пръчка пак се изцепи.

    19:07 09.11.2025

  • 18 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "освободен от данъци":

    Имаш ли деца?

    19:07 09.11.2025

  • 19 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Плямпане .. плямпане":

    В бюджета за 2026 г е заложена 100 процента инфлация.

    19:08 09.11.2025

  • 20 Минималната пенсия ще стане 300 евро

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Клубът на богатите":

    за преизбирателите на тикванчо и прасчо
    звучи идеално
    важноте е че ще имат евро центове в ръката си

    19:08 09.11.2025

  • 21 🤜🏻🇲🇰🤛🏻

    2 0 Отговор
    Ще пазаруваме от Сърбия и Крива паланка Маседония в евро, ония на ръце ще ни носят пещерняците.

    19:09 09.11.2025

  • 22 Тая фейк селянка

    1 0 Отговор
    Пак прокарва пропаганда за идиоти.вижте я само на какво прилича, бакоф4ажистка ,ама верна слугиня на соросоидите кърлежи кръвопийци

    19:10 09.11.2025

  • 23 ?????

    1 0 Отговор
    Гордея се че навремето Кристалина Георгиева ми водеше упражненията по политикономия на капитализма и социализма във ВИИ "Карл Маркс". 1 и 2 курс.
    Не беше лош преподавател, но явно си е била гнил човек.
    Не е единствена.

    19:13 09.11.2025

Новини по градове:
