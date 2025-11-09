Новини
България »
Министърът на икономиката: Не сме решили кой ще е специален управител на "Лукойл"

Министърът на икономиката: Не сме решили кой ще е специален управител на "Лукойл"

9 Ноември, 2025 21:04, обновена 9 Ноември, 2025 21:15 936 44

Приветствам идеята активите на компанията да бъдат придобити от Българския енергиен холдинг, заяви Петър Дилов

Министърът на икономиката: Не сме решили кой ще е специален управител на "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на икономиката Петър Дилов смята продажбата на активите на Лукойл за възможна, но отбеляза в интервю за bTV, че това изисква допълнително време и че само оценката на тяхната стойност ще отнеме приблизително 12 месеца.

„В момента не се планира продажба. Подобна сделка ще изисква значително време, а само оценката на активите ще отнеме приблизително 12 месеца. Нашата настояща цел е да осигурим продължаващата работа на компанията, която доставя приблизително 80% от доставките на гориво на страната. Тя трябва да продължи да функционира. В бъдеще, за да се избегне въздействието на санкциите, е необходимо да се обмисли смяна на собствеността, но това не е нашата цел“, каза министърът.

„Евентуална продажба може да се осъществи със съгласието на Лукойл и компанията би могла да получи необходимите средства“, продължи той.

Дилов приветства идеята активите на Лукойл, да бъдат придобити от Българския енергиен холдинг.

„Харесва ми този вариант; той би донесъл допълнителни приходи в бюджета, но този въпрос в момента не е на дневен ред. Важно е за нас да осигурим стабилността на дейността на компанията“, каза министърът.

Дилов уточни, че кандидатът за специален търговски мениджър на Лукойл в България не е определен.

„Този ​​кандидат трябва да бъде одобрен от правителството; това лице трябва да гарантира, че приходите от продажбата на компанията няма да бъдат изпратени директно в Русия-.


България

Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дорчо

    27 2 Отговор
    Сещам се за двама. Стават за всичко.

    21:17 09.11.2025

  • 2 какъв управител бе

    24 2 Отговор
    СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ И НИЩОПРАВИТЕ!!

    21:18 09.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Този книжен червей е работил счетоводител в банка.Не става за лидер в такива тежки кризи.Сам призна че не се чувства добре пред камерата

    21:18 09.11.2025

  • 4 ШИШИ И ТИКВУН ИСКАТ ДА ЛАПАТ

    22 2 Отговор
    Ама и охраната им нема да ги спаси от бой единия го драха в дубай

    21:18 09.11.2025

  • 5 Пропаднал крадлив мафиот

    20 2 Отговор
    Вие сте абсолютно некадърници

    21:18 09.11.2025

  • 6 Тука има тука нема

    24 1 Отговор
    как ше продаваш нещо дето не е твое. фокуси от кочината.

    21:18 09.11.2025

  • 7 койдазнай

    14 2 Отговор
    Редактора са е объркал и не е сложил правилно препинателните знаци. Министърът е казал: Не сме решили. КОЙ ще е специален управител на Лукойл!

    21:19 09.11.2025

  • 8 Бойко Разбойко

    21 2 Отговор
    Еб@си държавата щом този е министър!

    21:19 09.11.2025

  • 9 Винченцо Андолини

    10 5 Отговор
    Е Плевнелиев да си назначат.
    Дърдорко всичколог скучаещ вкъщи.
    Ще направи каквото му поискат.

    21:20 09.11.2025

  • 10 Горски

    19 4 Отговор
    Държавата е на мафията и нищо не ме изненадва. Май е време Путин да ни реши проблема с корупционните братя Магнита и Чекмеджето! Мафията си има държава и това е България. Тук всичко е незаконно: парламента и депутатите в него, ВСС, главният прокурор, шефът на сметната палата и т.н. Корупция се шири навсякъде! Шефът на ВСС взема 25000 лв. на месец, за да е послушко и му вдигат заплатата. Държавните служители не работят и са послушковци и нищоправци….. това е държава на Магнита и Чекмеджето. Малоумника с голямото Д и брат му - тиквата си мислят, че вечно ще плашат хора, банки, фирми с подчинените им - данс, и прокуратура? Това е до време, рано или късно ще дойде време да си платят - както те, така и всички останали евроатлантици, и псевдо десни, закопаващи България, и българите.

    21:20 09.11.2025

  • 11 Дилов

    9 3 Отговор
    Не ми пука за тъпата икономика ще водя жената на Дубай!!!

    Коментиран от #17

    21:20 09.11.2025

  • 12 Курд Околянов

    16 2 Отговор
    Приходите от Нефтохима отивали в Русия!? Това дали си го вярва или просто не го е казал.

    21:20 09.11.2025

  • 13 Българин

    8 2 Отговор
    Сорос е развързал кесията. Вдигнал ботовете в защита на Ротшилдовото имане!

    21:21 09.11.2025

  • 14 Майна

    16 1 Отговор
    Този ненормалния?
    Пеевски не ви е казал още?
    Вие сте пълна измет

    21:21 09.11.2025

  • 15 Вън мафията ПП/ДБ-ИТН-ГЕРБ-БСП-ДПС

    17 3 Отговор
    От страната! Долу лапите от народните активи! Съд и затвор!

    Коментиран от #27

    21:22 09.11.2025

  • 16 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Петър Дилов или както там го наричат в ГЕРБавата хомо дружинка трябва да знае,че на него персонално ще му бъде търсена отговорност от бъдещият Народен съд.
    Както е казал другарят Сталин : “Всяка грешка си има име и презиме”

    21:23 09.11.2025

  • 17 Любен

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дилов":

    Ще я продаваш ли?

    21:25 09.11.2025

  • 18 Фигурант

    15 0 Отговор
    Министърче.

    21:26 09.11.2025

  • 19 Уса

    7 1 Отговор
    От вас нищо не зависи,само си придавате важности да заблуждавате хората.Който посочат собствениците на Лукойл това е

    21:29 09.11.2025

  • 20 Факт

    7 0 Отговор
    Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто да го направиш!

    Коментиран от #40

    21:31 09.11.2025

  • 21 Лесно

    7 0 Отговор
    ще намерите вече всички искат да крадат.

    21:35 09.11.2025

  • 22 НИКО

    9 1 Отговор
    КАКВО РЕШАВАТЕ БЕ РОБИ КАКВОТО КАЖАТ ВАШИТЕ АМЕРИКАНСКИ ГОСПОДАРИ ТОИ ЩЕ УПРАВЛЯВА

    21:35 09.11.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор
    "Не решавате ВиА бе!
    Решава тоА, който има пари!"
    /Т. Живков/

    21:36 09.11.2025

  • 24 Мале

    11 0 Отговор
    Този е министър,покруса.Гледа като стреснат ,не може две думи на кръст да каже.Чу ,че Асен Василев каза,че поне 12 месеца трябва да се оценят активите на Лукойл и повтаря като папагал.Незнае къде се намира.

    21:38 09.11.2025

  • 25 Управителя

    7 0 Отговор
    Най-подготвен е бай чекмеджан и шуши подуправител

    21:40 09.11.2025

  • 26 Николета

    4 1 Отговор
    Абе вие не разбрахте ли ,че рафинерията е вече приключила както всички големи заводи...та корабите за скрап ,чакат на пристанище Варна...от там парите по чекмеджетата...

    21:41 09.11.2025

  • 27 Tочно

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Вън мафията ПП/ДБ-ИТН-ГЕРБ-БСП-ДПС":

    Най големите крадци и измамници! Вижте им координаторите, председателите във всеки град и си правете изводите?! По степен на крадци и двулипници -
    1 -Герб
    2-ИТН
    3- ДПС-Пеевски
    4-ПП/ДБ
    5- БСП
    .......
    Докато тези са в страната България е обречена.

    21:42 09.11.2025

  • 28 Еврокомисарят по икономиката

    0 0 Отговор
    на ЕС Валдис Домбровскис смята, че санкциите на САЩ срещу "Лукойл" се отнасят само за американските оператори. Според еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис, ЕК е в постоянен диалог със страните от ЕС, за да гарантира гаранции за сигурността на доставките на горива за европейския пазар. "Що се отнася до американските санкции срещу "Лукойл, американските власти потвърдиха, че тези санкции се отнасят само за американските оператори. Тоест това не са така наречените вторични санкции с екстериториален ефект. Следим отблизо въздействието на тези санкции върху сигурността на доставките на петролни продукти за ЕС, включително и за България", каза Домбровскис. Той отбеляза, че в момента няма проблеми на пазара на горива, но Европейската комисия е в постоянен диалог със страните от ЕС, за да гарантира сигурността на доставките на горива за европейския пазар

    21:42 09.11.2025

  • 29 Еееее ,

    3 0 Отговор
    братовчеда Ради , как кой ? Що се правиш на ударен от мълния и бръщолевиш врели некипели ?

    21:43 09.11.2025

  • 30 ХиХи

    2 1 Отговор
    А управителя ще знае ли от де да вземе демократичен нефт, щото Нефтохима много не го бива с демократичните масла. Ша трява да внасят Китайски или Индийски

    Коментиран от #41

    21:44 09.11.2025

  • 31 Нико

    5 0 Отговор
    ТОЗ ЛИ Е МИНИСТЪР?!!! ТОЗ МОШМОРК? Ама като се има предив министър предсетателя - нормално!

    21:47 09.11.2025

  • 32 Тоя па

    6 0 Отговор
    Шушляк, ти не решаваш нищо, ти не си никой.

    21:49 09.11.2025

  • 33 Смешко

    2 0 Отговор
    Тоя все едно е глътнал бъстуня на дедо! Потъваме бавно но сигурно! Млади момчета и момичета, изнасяйте се от тази кочина!

    21:55 09.11.2025

  • 34 Никой

    0 0 Отговор
    Май ще ни прецакат.

    21:55 09.11.2025

  • 35 Ами

    6 0 Отговор
    Тоя даже не знае къде се намира, камо ли да знае какво да прави.
    Услушва се като заек в люцерна и повтаря като папагал.
    Но то с такава иконмика ... Такъв министър :)

    21:56 09.11.2025

  • 36 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Гледах го - този е абсолютна смешка! Как може подобен индивид, да ни управлява!
    Тва студент 1ви курс ще се представи по-добре!

    Коментиран от #37

    21:59 09.11.2025

  • 37 Какъв

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":

    може да е от чалгарската трупа , майка му напориста и с "отговорен пост " при Учиндолския като гардеробиерка , уреди Убосника си министър . Не само резили , а и тотални вреди от такива ! Читавите нямат шанс .

    22:04 09.11.2025

  • 38 Тити

    1 0 Отговор
    Ма направете Боко и Шиши може да им хрумне гениалната идея рафинерия за народа като с магазините.

    22:06 09.11.2025

  • 39 тиририрам

    2 0 Отговор
    Аааа, не бързайте! На това правителство и без това много не му остава.😆

    22:11 09.11.2025

  • 40 Аустрия

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Фенове на "Диви-те разкази", а...няма лошо

    22:14 09.11.2025

  • 41 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ХиХи":

    Сега работят с "казахски". Носят го през Новоросийск. От там е идвал 80% от нефта последните 60 години.

    22:14 09.11.2025

  • 42 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Интересно е кой ще се съгласи на буквално разстрелна длъжност?
    Трябва да е голям оптимист.

    22:14 09.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гост

    0 0 Отговор
    Ти си слугинаж, дечко! Ти не казваш нищо, щото не си инсталиран там, за да казваш каквото и да било. Ти само изпълняваш мълчаливо заповедите на господаря пееф. Ти си се продал и не говориш. Който каже господаря пееф, той става особен управител, дори ти не е нужно да разбираш

    22:26 09.11.2025


