Министърът на икономиката: Не сме решили кой ще е специален управител на "Лукойл"

Министърът на икономиката Петър Дилов смята продажбата на активите на Лукойл за възможна, но отбеляза в интервю за bTV, че това изисква допълнително време и че само оценката на тяхната стойност ще отнеме приблизително 12 месеца.

„В момента не се планира продажба. Подобна сделка ще изисква значително време, а само оценката на активите ще отнеме приблизително 12 месеца. Нашата настояща цел е да осигурим продължаващата работа на компанията, която доставя приблизително 80% от доставките на гориво на страната. Тя трябва да продължи да функционира. В бъдеще, за да се избегне въздействието на санкциите, е необходимо да се обмисли смяна на собствеността, но това не е нашата цел“, каза министърът.

„Евентуална продажба може да се осъществи със съгласието на Лукойл и компанията би могла да получи необходимите средства“, продължи той.

Дилов приветства идеята активите на Лукойл, да бъдат придобити от Българския енергиен холдинг.

„Харесва ми този вариант; той би донесъл допълнителни приходи в бюджета, но този въпрос в момента не е на дневен ред. Важно е за нас да осигурим стабилността на дейността на компанията“, каза министърът.

Дилов уточни, че кандидатът за специален търговски мениджър на Лукойл в България не е определен.

„Този ​​кандидат трябва да бъде одобрен от правителството; това лице трябва да гарантира, че приходите от продажбата на компанията няма да бъдат изпратени директно в Русия-.