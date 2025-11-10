Д-р Иван Хиновски: Ако престъпим основни принципи на международното право, "Лукойл" в даден момент може и да ни осъди

Не виждам как до 21 ноември институтът на особения управител ще заработи ефективно. Нужни са месец-два, за да се институционализира и да започне да прави търгове на горива, да купува горива, да пренастрои инсталациите на "Нефтохим“. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум д-р Иван Хиновски в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.
За да започне институтът на особения управител да работи ефективно е необходимо време. "Трябва да има процедури, трябва да има устройствен правилник. Този особен управител трябва да започне да прави търгове за покупка на суров петрол, да изготви стратегия за диверсификация. Трябва да бъде ясно технологично колко време е нужно да се пренастрои самото оборудване и инсталациите“, поясни д-р Хиновски.
Според него до три месеца "Лукойл“ може да се пренастрои и да започне да работи с петрол от Казахстан, Ирак, Либия. "Ако се окаже, че имаме достатъчно резерви за тримесечен период, каквито по закон трябва да имаме, може и да не се стигне до повишение на цените на горивата. Много зависи от подхода и професионализма на този особен управител, как ще подходи в самоорганизирането и институционализирането му като управител. България няма никакъв опит в тази връзка. Критично е организирането на доставките на неруски петрол, това е критичната задача“, подчерта експертът.
Въвеждането на института на особен управител не означава национализация на рафинерията, отбеляза той. "Това е един статут, приет в международното законодателство, който казва, че в определени ситуации, когато даден собственик е в трудности или в процес на пазарно преобразуване и е особено важен за икономиката на страната, е възможно държавата да назначи особен управител, който да поеме ефективната работа на това дружество, докато се изясни въпросът за собствеността на предприятието“, обясни Хиновски.
Той коментира възможностите за продажба на "Лукойл“ след оттеглянето на "Гънвор“. "Имаме приет специален закон, че ДАНС би трябвало да даде становище дали е възможно преобразуване или продажба на това дружество. Т.е. "Лукойл“ не може самостоятелно да реши формата на преобразуването. В случай че настъпят недопустими промени в структурата на това дружество, КЗК може да се самосезира. Складовете, петролопроводът, пристанището биха могли да бъдат разделени на части, но самата рафинерия не може да бъде разделена“, обясни председателя на Българския енергиен и минен форум.
Българският енергиен холдинг на теория може да бъде потенциален купувач на "Лукойл“, но не и на практика, смята той. "Това е огромна хапка. БЕХ има един тежък облигационен заем – около 600 милиона евро. Преди да бъде подходено към една такава сделка, би трябвало този заем да бъде изчистен. Той може да бъде изчистен единствено със средства от бюджета. Аз не виждам коя българска банка би дала заем на БЕХ, за да върне на банките, финансиращи този облигационен заем“, обясни експертът.
Иван Хиновски коментира и потенциална възможност "Лукойл“ да заведе иск срещу България. "Ако престъпим основни принципи на международното право, "Лукойл“ в даден момент може и да ни осъди.“
