Д-р Иван Хиновски: Ако престъпим основни принципи на международното право, "Лукойл" в даден момент може и да ни осъди

10 Ноември, 2025 13:35 949 24

Българският енергиен холдинг на теория може да бъде потенциален купувач на "Лукойл“, но не и на практика. Това е огромна хапка. БЕХ има един тежък облигационен заем – около 600 милиона евро, коментира още експертът

Д-р Иван Хиновски: Ако престъпим основни принципи на международното право, "Лукойл" в даден момент може и да ни осъди - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не виждам как до 21 ноември институтът на особения управител ще заработи ефективно. Нужни са месец-два, за да се институционализира и да започне да прави търгове на горива, да купува горива, да пренастрои инсталациите на "Нефтохим“. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум д-р Иван Хиновски в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.

За да започне институтът на особения управител да работи ефективно е необходимо време. "Трябва да има процедури, трябва да има устройствен правилник. Този особен управител трябва да започне да прави търгове за покупка на суров петрол, да изготви стратегия за диверсификация. Трябва да бъде ясно технологично колко време е нужно да се пренастрои самото оборудване и инсталациите“, поясни д-р Хиновски.

Според него до три месеца "Лукойл“ може да се пренастрои и да започне да работи с петрол от Казахстан, Ирак, Либия. "Ако се окаже, че имаме достатъчно резерви за тримесечен период, каквито по закон трябва да имаме, може и да не се стигне до повишение на цените на горивата. Много зависи от подхода и професионализма на този особен управител, как ще подходи в самоорганизирането и институционализирането му като управител. България няма никакъв опит в тази връзка. Критично е организирането на доставките на неруски петрол, това е критичната задача“, подчерта експертът.

Въвеждането на института на особен управител не означава национализация на рафинерията, отбеляза той. "Това е един статут, приет в международното законодателство, който казва, че в определени ситуации, когато даден собственик е в трудности или в процес на пазарно преобразуване и е особено важен за икономиката на страната, е възможно държавата да назначи особен управител, който да поеме ефективната работа на това дружество, докато се изясни въпросът за собствеността на предприятието“, обясни Хиновски.

Той коментира възможностите за продажба на "Лукойл“ след оттеглянето на "Гънвор“. "Имаме приет специален закон, че ДАНС би трябвало да даде становище дали е възможно преобразуване или продажба на това дружество. Т.е. "Лукойл“ не може самостоятелно да реши формата на преобразуването. В случай че настъпят недопустими промени в структурата на това дружество, КЗК може да се самосезира. Складовете, петролопроводът, пристанището биха могли да бъдат разделени на части, но самата рафинерия не може да бъде разделена“, обясни председателя на Българския енергиен и минен форум.

Българският енергиен холдинг на теория може да бъде потенциален купувач на "Лукойл“, но не и на практика, смята той. "Това е огромна хапка. БЕХ има един тежък облигационен заем – около 600 милиона евро. Преди да бъде подходено към една такава сделка, би трябвало този заем да бъде изчистен. Той може да бъде изчистен единствено със средства от бюджета. Аз не виждам коя българска банка би дала заем на БЕХ, за да върне на банките, финансиращи този облигационен заем“, обясни експертът.

Иван Хиновски коментира и потенциална възможност "Лукойл“ да заведе иск срещу България. "Ако престъпим основни принципи на международното право, "Лукойл“ в даден момент може и да ни осъди.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФАКТ

    12 2 Отговор
    Ако имаше международно право, западните мародери и касапи, т.нар. "демократи" вече щяха да излежават по 100 доживотни присъди.

    Коментиран от #2

    13:37 10.11.2025

  • 2 Адвокат

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Международното право е точно правото на западния режим да оправдава чисто криминалния си характер.

    13:39 10.11.2025

  • 3 Русофилите измислиха нова дъвка

    5 7 Отговор
    Не вдеват що е то международни санкции!

    13:39 10.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    5 5 Отговор
    А Ганя защо не осъди Газпром за едностранното спиране на газ към територията?
    Само де били.

    13:41 10.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    Кой инвеститор ще дойде в България като за 30 секунди може да му вземат всичко?

    13:42 10.11.2025

  • 6 Бай Араб

    4 12 Отговор
    В даден момент Русия вече няма да я има.

    13:47 10.11.2025

  • 7 Българин

    0 3 Отговор
    От всички пролуки излизат експерти да бранят ротшилдовото богатство! И да те наистина са експерти в защита н аеврейските пари!

    13:57 10.11.2025

  • 8 Ура,,Ура

    8 1 Отговор
    Щом като този особен управител се назначава от двете прасета изхода е ясен. Ще берем ядове. Със сигурност.

    14:06 10.11.2025

  • 9 дрън дрън

    4 2 Отговор
    Ако има начин мафията, която ни управлява нещо да открадне, а после ние да плащаме, то тя ще го направи !

    Пак гласувайте за мафията и обвинявайте целия свят за заговор срещу България !

    Пак гласувайте за мафията и се чудете, що сме най-бедни в ЕС и що все намаляване и защо младите бягат !

    14:07 10.11.2025

  • 10 Възраждане

    4 2 Отговор
    То да ни осъди е най-малкия проблем за Тулупа и дебелото момче. Те ще падат от прозорците

    14:09 10.11.2025

  • 11 Мисиркова

    3 0 Отговор
    Измислената мутродържавичка стремително пропада, а

    14:16 10.11.2025

  • 12 Маджо, Шиши и Бойчо

    2 0 Отговор
    Си делкат парите от откраднатите горива а ДАНС и армията ги пази . ( от ДАНС са уведомили контрагентите на Лукойл България от 24 октомври трябва да извършват плащанията си по сметките ѝ в „Интернешънъл Асет Банк“, зад която стои бизнесменът Младен Михалев – Маджо

    14:16 10.11.2025

  • 13 Павел пенев

    2 1 Отговор
    Излишно е да цитирате този експерт, който всъщност е отдавна доказан демократичен помияр.

    14:17 10.11.2025

  • 14 хаха

    2 5 Отговор
    "Германия постави дъщерните дружества на руски газови и петролни компании под държавен контрол, за да гарантира енергийната сигурност, процес, който включва няколко ключови действия от 2022 г. насам. Правителството постави „Газпром Германия“ под попечителството на националната мрежова агенция и също така пое контрола над германските петролни рафинерии на „Роснефт“. Съвсем наскоро, през ноември 2022 г., Германия напълно национализира SEFE (Securing Energy for Europe), бившата „Газпром Германия“, за да стабилизира компанията."

    За какво ще те съди бе тюфлек? Въобще не ти трябва да им "вземаш" собственоста. Поради факта, че обектът е от първостепенна важност за "националната сигурност" и че рушляците генерират някакви "загуби" поемаш управлението му. Няма нужда да се "национализира" каквото и да е.
    Важното е да си гарантираш преработка на нефт и да се облагат печалбите с данъци.
    А не онези кухи ватенки да дрънкат, че работели на загуба и свързаното им "швейцарско" дружество да генерира печалби.

    14:18 10.11.2025

  • 15 димитри

    1 3 Отговор
    Като човек ,който цял живот играе в риска и го анализира да ви кажа......В момента сте в добрите проценти!На наше място бих рискувал!Дори да загубите ,което е малко вероятно след време загубата ви ще е два пъти по-малка от книжните самолети и около 70% по-малка от не лошият ход -Боташ!Оправдание за боташ е ,че бяхте в силен цайтнот!Сега стоите много добре!Играйте смело и не мислете какви хипотетични ще са последиците.Който рискува пие шампанско!пс.Осъден за КТБ-няма.......

    14:19 10.11.2025

  • 16 Всички червени

    2 1 Отговор
    специалисти са впрегнати да защитават ЛУКойл.

    Как щели да съдят България?!

    Голям праз! България пък ще ги съди за неплащане на данъци!

    Къде беше Хиновски тогава?

    14:19 10.11.2025

  • 17 За какви точно

    3 1 Отговор
    "принципи на международното право" в ЕС и Запада въобще говори Иван Хиновски? От небето ли пада, че не знае че няма такива. Няма право, няма пазарна икономика, няма мозък и морал няма. Европа е коптор! Криминален престъпен коптор и никой не е защитен от това да му бъде отнето всичко ...

    14:22 10.11.2025

  • 18 хаха

    3 1 Отговор
    Холандското правителство поема контрола над китайска компания за чипове
    14 октомври 2025 г.
    Холандското правителство пое контрола над Nexperia, китайски производител на чипове със седалище в Холандия, в опит да защити европейските доставки на полупроводници за автомобили и други електронни стоки и да защити икономическата сигурност на Европа.

    Питеците от Блатото започнали от "международно право" да разбират.

    14:25 10.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ганди

    1 0 Отговор
    Който иска да задигне залъка от устата на евреите, може без ръка да остане. Или нещо друго!

    14:26 10.11.2025

  • 21 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Зеленият апологет доскоро и избраник на чалгарите и предателите от ИТН се закахърил.

    14:27 10.11.2025

  • 22 Ще ви го кажа направо

    0 0 Отговор
    Нямаш кеш а имаш единствено акаунти и банкове сметки в евро след да кажем че си доказал по чудо всеки лев в брой който си имал, и тези пари от починали роднини, предполагаемо намерени под дивана им. До тук хубаво въпреки, че и теоретично е невъзможно на всеки лев произхода да докажеш посмъртно ..... Сега обаче идва важното! Сметката и акаунта ти изчезват безследно. !!!! Просто ги няма, никога не ги е имало и ходи доказвай че ги е имало. Ти обаче си голямата работа и с 1000 зора през евродепутати и каквато се сетиш сссган научаваш че причина за това е компания за анализ на риска, наречена =World-Check=, (не е измислена) което е довело до закриване на акаунта без да се дължи никакво обяснение и съвет от приятел : "забрави"..... Разбирате, че без банкова сметка в днешно време просто не можете да оперирате. Не можете да се качите на автобус. Не можете да правите най-простите неща.Вас просто ви няма. И на кой ще се жалвате питам? И за информация това което говоря не е фантазия а реалност за над 92000 души и поне 70 организации в Европа само за последната година в Европа ...

    14:27 10.11.2025

  • 23 Българин

    0 0 Отговор
    Руснаците вън от Нефтохим!

    14:31 10.11.2025

  • 24 Закон

    0 0 Отговор
    Вярвам че Хиновски има за какво да бъде осъден също. А всички онези Овчарки, които са получавали джипове и апартаменти за да може Лукойл да укрива печалби и да не изплаща данъци, тях кой ще осъди, кога?

    14:31 10.11.2025

