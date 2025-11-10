„Европа има нужда от собствен модел за биотехнологично развитие. Ние не трябва да се стремим да имитираме САЩ или Китай, а да създадем свой собствен модел, основан на европейските ценности, устойчивост и социална отговорност. Нашият подход трябва да съчетава иновациите с общественото доверие и защитата на околната среда.“ Това каза българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин, който участва в панелната дискусия „Биотехнологичният момент на Европа: Иновации или стагнация?“, организирана от POLITICO и Bayer в Брюксел. В оживен разговор с Клеър Скентелбъри, генерален директор на EuropaBio, и Хамптън Туул, изследовател в RAND Europe, той разисква предизвикателствата и възможностите пред биотехнологичния сектор на Европа.

В дискусията участваха водещи експерти от индустрията, научните среди и европейските институции. Основен фокус беше поставен върху необходимостта от цялостна и балансирана регулаторна рамка, която да подпомага иновациите, но също така да гарантира безопасността и устойчивостта на биотехнологичния сектор.

Евродепутатът Кристиан Вигенин, който е член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), подчерта, че загубата на доверие на хората в науката и новите технологии би била стратегическа грешка. „Дерегулацията не е решение – вместо това Европа има нужда от интелигентна и балансирана ревизия на съществуващите правила, така че те да бъдат едновременно предвидими и гъвкави, насърчавайки иновациите, без да компрометират стандартите за безопасност“, акцентира той.

Вигенин изтъкна, че очакваният през декември Биотех Акт I ще бъде фокусиран върху здравеопазването – сектор, който е много важен за изграждането на доверие между гражданите, науката и институциите. „Този акт може и трябва да се развива в синхрон с Фармацевтичния пакет, така че новите регулаторни инициативи да не се конкурират, а да се допълват взаимно. Само чрез последователност и координация ще осигурим по-бърз достъп на иновациите до пациентите и ще укрепим конкурентоспособността на европейската биотехнология на глобално ниво“, отбеляза той.

Кристиан Вигенин подчерта, че предстоящият Биотех Акт I в Европейския съюз трябва да бъде изготвен прозрачно и с широка политическа подкрепа, а не като прибързан политически компромис. „Стратегиите на ЕС звучат амбициозно, но без реално финансиране рискуват да останат символични. Новото законодателство трябва да гарантира предвидими правила, стимули за инвестиции и координирана подкрепа от държавите членки. В противен случай рискуваме технологичната трансформация да се случи на парче и с ограничен ефект“, отбеляза той.

Вигенин изрази и загриженост относно неравномерното разпределение на биотехнологичния напредък в рамките на Съюза: „Истинският потенциал на Европа в биотехнологиите ще се измерва не само по иновациите, но и по тяхното разпространение в цяла Европа – от централните столици до периферните региони.“

