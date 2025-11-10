Новини
Европа има нужда от собствен модел за биотехнологично развитие

10 Ноември, 2025

Кристиан Вигенин участва в дискусия, посветена на предизвикателствата и възможностите пред биотехнологичния сектор на Стария континент

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европа има нужда от собствен модел за биотехнологично развитие. Ние не трябва да се стремим да имитираме САЩ или Китай, а да създадем свой собствен модел, основан на европейските ценности, устойчивост и социална отговорност. Нашият подход трябва да съчетава иновациите с общественото доверие и защитата на околната среда.“ Това каза българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин, който участва в панелната дискусия „Биотехнологичният момент на Европа: Иновации или стагнация?“, организирана от POLITICO и Bayer в Брюксел. В оживен разговор с Клеър Скентелбъри, генерален директор на EuropaBio, и Хамптън Туул, изследовател в RAND Europe, той разисква предизвикателствата и възможностите пред биотехнологичния сектор на Европа.

В дискусията участваха водещи експерти от индустрията, научните среди и европейските институции. Основен фокус беше поставен върху необходимостта от цялостна и балансирана регулаторна рамка, която да подпомага иновациите, но също така да гарантира безопасността и устойчивостта на биотехнологичния сектор.

Евродепутатът Кристиан Вигенин, който е член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), подчерта, че загубата на доверие на хората в науката и новите технологии би била стратегическа грешка. „Дерегулацията не е решение – вместо това Европа има нужда от интелигентна и балансирана ревизия на съществуващите правила, така че те да бъдат едновременно предвидими и гъвкави, насърчавайки иновациите, без да компрометират стандартите за безопасност“, акцентира той.

Вигенин изтъкна, че очакваният през декември Биотех Акт I ще бъде фокусиран върху здравеопазването – сектор, който е много важен за изграждането на доверие между гражданите, науката и институциите. „Този акт може и трябва да се развива в синхрон с Фармацевтичния пакет, така че новите регулаторни инициативи да не се конкурират, а да се допълват взаимно. Само чрез последователност и координация ще осигурим по-бърз достъп на иновациите до пациентите и ще укрепим конкурентоспособността на европейската биотехнология на глобално ниво“, отбеляза той.

Кристиан Вигенин подчерта, че предстоящият Биотех Акт I в Европейския съюз трябва да бъде изготвен прозрачно и с широка политическа подкрепа, а не като прибързан политически компромис. „Стратегиите на ЕС звучат амбициозно, но без реално финансиране рискуват да останат символични. Новото законодателство трябва да гарантира предвидими правила, стимули за инвестиции и координирана подкрепа от държавите членки. В противен случай рискуваме технологичната трансформация да се случи на парче и с ограничен ефект“, отбеляза той.

Вигенин изрази и загриженост относно неравномерното разпределение на биотехнологичния напредък в рамките на Съюза: „Истинският потенциал на Европа в биотехнологиите ще се измерва не само по иновациите, но и по тяхното разпространение в цяла Европа – от централните столици до периферните региони.“

