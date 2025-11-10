Трайчо Трайков: Кортеж на НСО засече трамвай в София

Кметът на район "Средец" в София Трайчо Трайков разказа за случай, при който трамвай е спрял рязко, а някои от пътуващите вътре са паднали на земята. Причината релсовото транспортно средство да спре бил автомобил на НСО, от който са променили веднага сигнала на светофара.
"Преди минути трамваят, потеглящ от площад "Славейков", наби здраво спирачки на кръстовището с улица"Георги С. Раковски", вътре имаше няколко силни залитания и едно-две кълбета. Поглеждам светофара - червено за нас в трамвая.
Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес.
Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят.
Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи - п о с т о я н н о!
И му вярвам, защото идентична, макар и не толкова опасна ситуация, ми се случи и сутринта.
Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #7, #23
16:51 10.11.2025
2 честен ционист
16:51 10.11.2025
3 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
16:52 10.11.2025
4 Зелен чорап
Коментиран от #12
16:55 10.11.2025
5 Василеску
16:56 10.11.2025
6 Шизофрения
16:57 10.11.2025
7 И какво
До коментар #1 от "Сатана Z":има общо миналото на разказвача, при условие, че ИСТОРИЯТА Е ФАКТ !??
И не трябва ли да аплодираме изкарването наяве на такива позорни за текущата власт случки!
Коментиран от #10, #24
16:57 10.11.2025
8 Трол
16:58 10.11.2025
9 име
16:58 10.11.2025
10 име
До коментар #7 от "И какво":Лицемер е, ама от най-противните.
16:59 10.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Моля инфо-НСО-какво е:Нац.следст. отдел,
Коментиран от #34
17:07 10.11.2025
14 Маро
И телефонъттказа : ъпа, ъпа , ъпа
17:13 10.11.2025
15 Бързат
17:14 10.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 траичо не си траика
17:19 10.11.2025
18 Мда
Трайчо района ти е мръсен и ужасен, прилича на прогнилия си продажен кмет!
Оставка неможач и къде е ДАНС да те поразрови малко
17:20 10.11.2025
19 ха ха ха ха ха голям смях
17:22 10.11.2025
20 Оня с коня
17:22 10.11.2025
21 Уса
17:22 10.11.2025
22 като ви казвам че:
вие не ми вярвате , един ден ще разберете че е истина!
17:23 10.11.2025
23 Оня с коня
До коментар #1 от "Сатана Z":но поне се вози на трамвай и не ползва НСО-боклуците!
Коментиран от #26
17:23 10.11.2025
24 снимка от ПЛАЖА
До коментар #7 от "И какво":ИСТОРИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАВЯ
17:24 10.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЧЕ КЪВ Е
До коментар #23 от "Оня с коня":ТОЯ СО ПОЛАН ЧЕ КОЛА НА НСО ДА ПОЛЗВА- ДА РАЗБИРАМ ЧЕ СИ ПОД КОНЯ
17:29 10.11.2025
27 Некой
17:32 10.11.2025
28 Благодарение на г-н Трайков
Радвайте се, копеи.
17:39 10.11.2025
29 Българин
Коментиран от #31
17:50 10.11.2025
30 Благой от СОФстрой
Кой го е казал това???
17:55 10.11.2025
31 Никакъв българин
До коментар #29 от "Българин":Не си ти. Ти си един мало умник.
17:56 10.11.2025
32 Стефанов
Коментиран от #36
17:57 10.11.2025
33 Ами
17:59 10.11.2025
34 УБО
До коментар #13 от "Моля инфо-НСО-какво е:Нац.следст. отдел,":НСО = Нац. Свинеугоителен Обор! Да го закриват и ликвидират пораси епидемия от свински груп!
18:00 10.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Как
18:10 10.11.2025
38 Изрод
18:11 10.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Аз съм български евро д ж
18:18 10.11.2025