10 Ноември, 2025 16:48 1 688 41

  • трайчо трайков-
  • кортеж-
  • нсо

Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи - п о с т о я н н о!

Трайчо Трайков: Кортеж на НСО засече трамвай в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на район "Средец" в София Трайчо Трайков разказа за случай, при който трамвай е спрял рязко, а някои от пътуващите вътре са паднали на земята. Причината релсовото транспортно средство да спре бил автомобил на НСО, от който са променили веднага сигнала на светофара.

"Преди минути трамваят, потеглящ от площад "Славейков", наби здраво спирачки на кръстовището с улица"Георги С. Раковски", вътре имаше няколко силни залитания и едно-две кълбета. Поглеждам светофара - червено за нас в трамвая.

Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес.

Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят.

Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи - п о с т о я н н о!

И му вярвам, защото идентична, макар и не толкова опасна ситуация, ми се случи и сутринта.

Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля".


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    34 37 Отговор
    Като си помисля ,че това влечуго беше кандидат за Президент ми се повръща.

    Коментиран от #7, #23

    16:51 10.11.2025

  • 2 честен ционист

    19 20 Отговор
    Трайчо вече няма търпение за билета за влака за Кардам. Привиждат му се вече изтребителите и кълбетата.

    16:51 10.11.2025

  • 3 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    37 6 Отговор
    Спокойно, вътре бях аз, който работя за Вас, за хората ! Денонощно !

    16:52 10.11.2025

  • 4 Зелен чорап

    24 8 Отговор
    Виновни са Пеевски и Борисов

    Коментиран от #12

    16:55 10.11.2025

  • 5 Василеску

    47 2 Отговор
    Знае ли се изобщо колко "бързащи държавни мъже" охранява и вози НСО. И за къде точно бързат. Накрая и те ще отидат в гробищата, пътьом загробили доста български достойнства.

    16:56 10.11.2025

  • 6 Шизофрения

    10 8 Отговор
    Трайчо ако беше казал, че от НСО са били с Aurus Senat щях да му повярвам.

    16:57 10.11.2025

  • 7 И какво

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    има общо миналото на разказвача, при условие, че ИСТОРИЯТА Е ФАКТ !??

    И не трябва ли да аплодираме изкарването наяве на такива позорни за текущата власт случки!

    Коментиран от #10, #24

    16:57 10.11.2025

  • 8 Трол

    12 0 Отговор
    Хайде, със здраве, и следващия път влак.

    16:58 10.11.2025

  • 9 име

    20 17 Отговор
    Много е противен този плyжeк на боко. На изборите 2019 кампанията му беше под наслов "статуквото е вредно". Обаче се оказа че към онзи момент е бил в борда на общинска банка по приватизация, където си е лапал по 7 хиляди за 6 часа работа на месец. А там няма как да се уредиш ако не те вкарат ГРОБаджиите. Статуквото е лошо, но не и когато те храни, нали плyжeк?!

    16:58 10.11.2025

  • 10 име

    18 8 Отговор

    До коментар #7 от "И какво":

    Лицемер е, ама от най-противните.

    16:59 10.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Моля инфо-НСО-какво е:Нац.следст. отдел,

    9 2 Отговор
    Нац.селскостопански отряд или националнационалистически отряд.

    Коментиран от #34

    17:07 10.11.2025

  • 14 Маро

    2 6 Отговор
    Така итне разбрах какво е станало?
    И телефонъттказа : ъпа, ъпа , ъпа

    17:13 10.11.2025

  • 15 Бързат

    12 2 Отговор
    да приберат магнитската с-и-ч-га в сарая му

    17:14 10.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 траичо не си траика

    8 5 Отговор
    пак ще е на плажа АРАБЕЛСКИ В 9 часа сабахлен

    17:19 10.11.2025

  • 18 Мда

    11 11 Отговор
    Трайчо вечния кмет кога ще прави компания на Коцев?
    Трайчо района ти е мръсен и ужасен, прилича на прогнилия си продажен кмет!
    Оставка неможач и къде е ДАНС да те поразрови малко

    17:20 10.11.2025

  • 19 ха ха ха ха ха голям смях

    7 3 Отговор
    НСО-боклуци

    17:22 10.11.2025

  • 20 Оня с коня

    11 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    17:22 10.11.2025

  • 21 Уса

    9 5 Отговор
    Един обикновен кмет с цял кортеж...Това го има само в БЪлгария и си кара вара едно и също.За 23 години живот в САЩ съм бил спиран само заради един политически кортеж,който беше международен.Винаги съм се чудил на американските политици,как се придвижват тия хора,след като познавам безграничната наглост на ганьовските мутри политици

    17:22 10.11.2025

  • 22 като ви казвам че:

    9 8 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    вие не ми вярвате , един ден ще разберете че е истина!

    17:23 10.11.2025

  • 23 Оня с коня

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    но поне се вози на трамвай и не ползва НСО-боклуците!

    Коментиран от #26

    17:23 10.11.2025

  • 24 снимка от ПЛАЖА

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "И какво":

    ИСТОРИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАВЯ

    17:24 10.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЧЕ КЪВ Е

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Оня с коня":

    ТОЯ СО ПОЛАН ЧЕ КОЛА НА НСО ДА ПОЛЗВА- ДА РАЗБИРАМ ЧЕ СИ ПОД КОНЯ

    17:29 10.11.2025

  • 27 Некой

    6 1 Отговор
    Киро пак се е разбързал за някъде. НСО трябва да ги карат да пишат обяснения всеки път, когато правят такива неща, а ако забравят да докладват в края на деня - да има последствия. Ще ме прощават, ама не бягат от престрелка, че да имат право да си цъкат светофарната уредба.

    17:32 10.11.2025

  • 28 Благодарение на г-н Трайков

    8 7 Отговор
    МОЧА отиде на село.
    Радвайте се, копеи.

    17:39 10.11.2025

  • 29 Българин

    1 4 Отговор
    Съвсем нормално най-важните държавни ръководители да се ползват с предимство в движението. Сега за кире острото и кокорчо ли да сменят светофарите!

    Коментиран от #31

    17:50 10.11.2025

  • 30 Благой от СОФстрой

    3 0 Отговор
    "Качете се на тротоарите да не ви бутнат колите на другарите"!

    Кой го е казал това???

    17:55 10.11.2025

  • 31 Никакъв българин

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Не си ти. Ти си един мало умник.

    17:56 10.11.2025

  • 32 Стефанов

    1 1 Отговор
    ами съседите ти до общината с лъскавия ремонт на пеевски ? те спеават ли правилника за движение

    Коментиран от #36

    17:57 10.11.2025

  • 33 Ами

    3 0 Отговор
    Зеления чорап е бързал да подпише изгодния договор с Боташ

    17:59 10.11.2025

  • 34 УБО

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Моля инфо-НСО-какво е:Нац.следст. отдел,":

    НСО = Нац. Свинеугоителен Обор! Да го закриват и ликвидират пораси епидемия от свински груп!

    18:00 10.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Как

    1 0 Отговор
    НСО са пияници , пътни хулигани и слуги на политиците. Трябва да се разформират веднага!!

    18:10 10.11.2025

  • 38 Изрод

    0 2 Отговор
    Трайчо е враг на народа и един от първите, които ще получат най-сурова присъда.

    18:11 10.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Аз съм български евро д ж

    0 0 Отговор
    И ми е гот ще плащам всичко по две защото ето такива ми цъкат светофарите и ми налагат санкциите. Готов съм и газта да я плащам със 70% нагоре а вече и горивата с 10 за да съм част от стадото което е готово на всичко. Да но не сте познали ........тъпанари.

    18:18 10.11.2025

