През 2026 година: Спират тировете по магистралите в пиковите часове на празниците

10 Ноември, 2025 17:36 556 7

Основната цел на мярката е да се улесни пътуването на хилядите граждани, които тръгват на път при събирането на няколко почивни дни. Според АПИ ограничаването на тежкия трафик ще повиши безопасността, ще намали риска от инциденти, причинени от неправилно изпреварване, и ще предотврати образуването на колони от камиони.

През 2026 година: Спират тировете по магистралите в пиковите часове на празниците - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ предлага въвеждането на временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените магистрали в страната по време на официалните празници през 2026 г. Проектът на заповед, който е публикуван за обществено обсъждане, цели да улесни трафика за леките автомобили и да повиши безопасността на пътя, информират от Нова телевизия.

Основната цел на мярката е да се улесни пътуването на хилядите граждани, които тръгват на път при събирането на няколко почивни дни. Според АПИ ограничаването на тежкия трафик ще повиши безопасността, ще намали риска от инциденти, причинени от неправилно изпреварване, и ще предотврати образуването на колони от камиони.

►Кои пътища и кога ще бъдат засегнати?

-Ограниченията ще обхващат следните пътни участъци:

АМ „Тракия“

АМ „Хемус“ – в участъка от София (км 0) до пътната връзка при кръговото кръстовище с път I-4 (87-ми км).

АМ „Струма“

Път I-1 – в участъка от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“.

-Предвижда се тежкотоварните превозни средства да бъдат спирани в следните дни и часове през 2026 г.:

Национален празник (3 март):

3 март: от 12:00 до 20:00 ч.

Великден:

9 април (четвъртък): от 14:00 до 20:00 ч.

10 април (петък): от 9:00 до 14:00 ч.

13 април (понеделник): от 12:00 до 20:00 ч.

Ден на труда (1 май):

30 април (четвъртък): от 14:00 до 20:00 ч.

1 май (петък): от 9:00 до 14:00 ч.

3 май (неделя): от 12:00 до 20:00 ч.

Гергьовден (6 май):

5 май (вторник): от 14:00 до 20:00 ч.

6 май (сряда): от 12:00 до 20:00 ч.

Ден на българската просвета и култура (24 май):

22 май (петък): от 14:00 до 20:00 ч.

23 май (събота): от 9:00 до 14:00 ч.

25 май (понеделник): от 12:00 до 20:00 ч.

Ден на Съединението (6 септември):

4 септември (петък): от 14:00 до 20:00 ч.

5 септември (събота): от 9:00 до 14:00 ч.

7 септември (понеделник): от 12:00 до 20:00 ч.

Ден на Независимостта (22 септември):

18 септември (петък): от 14:00 до 20:00 ч.

22 септември (вторник): от 12:00 до 20:00 ч.

Коледа и Нова година:

23 декември (сряда): от 14:00 до 20:00 ч.

24 декември (четвъртък): от 9:00 до 14:00 ч.

28 декември (понеделник): от 12:00 до 20:00 ч.

►Кои камиони ще правят изключение?

Забраната няма да важи за камиони на пътна помощ със специализирана техника.

В последния почивен ден ограничението ще бъде само за пътуващите в посока София. Движението за излизащите от столицата ще бъде свободно.

-За АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км) забраната няма да се отнася за камиони, извършващи:

Обществен превоз на пътници (автобуси).

Превози на опасни товари (ADR).

Превози на живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.

Превози със специализирани екарисажни камиони.

За АМ „Тракия“ ограничението няма да важи за автобуси. Забраната в посока София няма да важи и за камиони с опасни товари (ADR), но само в участъка от пътен възел „Ихтиман“ (34-ти км) до пътен възел „Вакарел“ (23-ти км).

По време на ограниченията шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона ще могат да ползват алтернативни трасета от републиканската пътна мрежа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Силиций

    5 0 Отговор
    Празни приказки.В Д ържавата това нарушава финансовите интереси на Д ържавниците.
    Здравето и спокойното пътуване на обикновените хора е на последно място.

    17:59 10.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вие отново ни лъжете

    4 1 Отговор
    Това правило щеше да влезе в сила преди три-четири години а може би и повече доколкото си спомням и след атака в съда беше отменено. Говорите абсолютно глупости и мислите че стадото ще се хване в капана. Но мислещите ще си спомнят и ще знаят че вие ги заблуждавате. После ще се позовете на джендърската конференции на всички останали измислени укази в Европейския съюз. А Ердоган като ви напъне отзад и ще ви се отпушат всички анални пътища.

    18:05 10.11.2025

  • 4 Калинки

    2 0 Отговор
    на власт, само глупсоти правят. Толкова ли е трудно да се приложи правилото, което важи в по-голямата част от ЕС?
    Има забрана за камиони по празнични дни и неделя (независимо от посока), по всички пътища. Изключение само за хранителни, животински транспорт.. Шофьорите си ги знаят и си изчакват по пракринги (обикновенно на бензиностации) или други обособени места.
    Но преди да се прилага това, ти трябва инфраструктура..

    18:08 10.11.2025

  • 5 ми то тука е без туй нищо

    0 1 Отговор
    Не се произвежда.
    Това ще удари транзитния трафик.
    Шматки

    18:20 10.11.2025

  • 6 Асен

    0 0 Отговор
    Да се улесни държавния служител че е много уморен и бързо да стигне до хотела.

    18:22 10.11.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    "тировете" са на пътя щото това им е работата!
    СПРЕТЕ ПАПЛАЧТА тръгнала да пие по родните села!

    18:23 10.11.2025

