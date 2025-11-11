Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 11 ноември: Облачно и дъждовно, валежите спират от запад

Времето днес, прогноза за вторник, 11 ноември: Облачно и дъждовно, валежите спират от запад

11 Ноември, 2025 03:00

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°

Снимка: БНТ
Милен Ганев

През нощта ще продължи да вали главно в Западна и Централна България, по-интензивно в централните и планинските райони, а утре значителни количества се очакват в Североизточна България, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 9°, по Черноморието - 13° - 14°, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°. През втората половина на деня валежите ще започнат да спират, първо в западните райони, където и облачността ще намалее. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

Много ветровито и с валежи ще бъде по Черноморието, но малко по-топло с максимални температури между 15° и 17°. Силен и бурен северен вятър в планините утре. И там ще вали, а със застудяването снежната граница ще се спусне до около 1800 метра надморска височина.

През следващите дни температурите ще продължат да се понижават.

Ще бъде без валежи, но вятърът ще отслабне и на много места в низините, котловините и около водните басейни ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Слънчево, с добри условия за туризъм ще бъде в планините и планинските райони. В събота слънчево време се очаква в почти цялата страна, а температурите – и минималните, и максималните, слабо ще се повишат.

Източник: bntnews.bg


България
