Акция "Зима": 2 месеца без книжка и глоба от 600 лева за превишение на скоростта с над 50 км/ч извън населено място

От днес започва втора част на акция "Зима". Пътна полиция ще следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори.
Под лупа ще се гледа дали се спазват промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на септември.
Според новите текстове ще се налагат глоби по 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона.
Толкова ще е санкцията и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана.
Отнемане на шофьорската книжка за 2 месеца и глоба от 600 лева грози водачите, който превишават с над 50 км/ч извън населено място.
В следващите дни ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Защо например няма акция "лоши и неподдържани пътища" например и глоби и санкции за държавните служители отговарящи за пътищата?!
Комунизмът никога не си е тръгваш от МВР и държавата!
07:32 11.11.2025
2 Гладна КАТерица
07:33 11.11.2025
3 Истината
07:49 11.11.2025
4 Абе...
07:50 11.11.2025
5 Ъъъъ
Коментиран от #15
07:57 11.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
100 лв за говорене по телефон на пешеходна пътека ❓
08:07 11.11.2025
7 Фен
08:07 11.11.2025
8 ООрана държава
08:12 11.11.2025
9 ИВАН
08:17 11.11.2025
10 Циник
08:20 11.11.2025
11 НЕСИМЕТРИЧНИ ГЛОБИ
Коментиран от #13
08:23 11.11.2025
12 Д.Митов
08:30 11.11.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #11 от "НЕСИМЕТРИЧНИ ГЛОБИ":"БУГАТИТИТЕ"- тези които карат "Бугати" ли са 😗
08:37 11.11.2025
14 Тито
08:38 11.11.2025
15 Риск печели, риск губи
До коментар #5 от "Ъъъъ":Да се прекръсти и да притича набързо.
08:39 11.11.2025
16 Весел Патиланец
Коментиран от #22
08:48 11.11.2025
17 Глоби
08:54 11.11.2025
18 Кую
08:54 11.11.2025
19 Че кой ще глобява пешеходците
Имам и предложение-който не се оглежда-200 евро глоба,а който върви пеш 500.
09:16 11.11.2025
20 Талибан
09:31 11.11.2025
21 ДрайвингПлежър
09:56 11.11.2025
22 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Весел Патиланец":Глупости. Миналата седмица пътувах доста, няколко дена подред ме спират в 5 часа на пусто и не добре осветено място! Повярвай тия мургавите не са им приоритет! От тях няма кво да вземат и ги спират по изключение!
10:09 11.11.2025