Евакуираха трима души от кораба "Кайрос", танкерът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за Ахтопол

Брифинг за ситуацията около блокирания танкер край Ахтопол дадоха главният директор на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“- Варна о.р. Румен Николов и командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.
"Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие. По отношение на хората - операцията започна още сутринта. След първия сеанс около 6,00 ч. бяхме информирани, че намаляват запасите от храна и вода и се изтощават батериите.
Предприеха се мерки със съдействието на министрите на транспорта и отбраната за осигуряване на логистиката за доставяне на тези материали, които да осигурят по-нататъшно пребиваване на екипажа на кораба.
Осигурили сме им храни за 3 дни, вода, комуникационни средства, с които да осъществяваме връзки. След като направихме връзка с представител на корабособственика, бяха осигурени необходимите материали.
С хеликоптера бяха доставени материалите. Получи се информация, че има трима членове на екипажа, които са в недобро здравословно състояние и по молба на корабособственика да бъдат евакуирани. При втория курс на хеликоптера беше изпълнена тази мисия и тримата човека са докарани на брега, предадени са на "Гранична полиция" за проверка на самоличността им, осигурено е медицинско обслужване и по-нататъшни действия.
Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в някакви лагери или каквото и да е било от този род. Те ще бъдат поети от представител на корабособственика. Тези, които не изискват медицинско наблюдение, ще бъдат закарани най-вероятно в хотел. Хората са в безопасност. Останалите седем човека на борда на кораба са осигурени с храна, вода и дизел-генератор, който да им осигури електрозахранването.
За утре сутринта ще бъде предвидено още четирима души да бъдат евакуирани от борда на кораба по същата схема. По указание на корабособственика на борда ще останат трима души, които да изпълняват неговите указания", каза главният директор на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“- Варна о.р. Румен Николов.
По-рано днес Министерството на околната среда и водите съобщи, че е започнал спешен мониторинг на морските води в акваторията на Ахтопол, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване от блокирания танкер. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винченцо Андолини
18:57 07.12.2025
2 РЕСПЕКТ
18:58 07.12.2025
3 Майна
Говорено ли е с Турция да си го изтеглят?
Какво не се казва?!
18:59 07.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #19
19:00 07.12.2025
5 Винченцо Андолини
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Я пак, край на кое?
До началото на следващия сезон ще е край на 0крайна.
19:02 07.12.2025
6 Масква
19:02 07.12.2025
7 Плaмен
Или просто става дума за авария в МО ?
19:02 07.12.2025
8 Забелязано в...
Коментиран от #13
19:04 07.12.2025
9 шифърът Dumas pere
19:05 07.12.2025
10 Добре че кораби нямаме
19:06 07.12.2025
11 ?????
Претенциите са единствено към политиците що мълчат и не задават въпроси на украинците за атаките на граждански кораби в Черно море и съответно на турците що го довлякоха танкера в наште териториални води.
Що ли е така?
А?
Аз имам някакъв отговор, но модераторите пак ще ме махнат ако го напиша.
19:07 07.12.2025
12 Събуди се, българино
19:08 07.12.2025
13 Не го ли разбра
До коментар #8 от "Забелязано в...":Защо домъкнаха кораба в България ? Щото застрахователя Лойдс е казал че няма да плати заради украинският тероризъм щото няма да може да си прибере парите от зеленият терорист
19:09 07.12.2025
14 Тея нашите парцали
19:12 07.12.2025
15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ТЯХ ЩЕ НАСТАНИМ В ХОТЕЛИ НА НАША ИЗДРЪЖКА....,КАКТО И УКРАИНЦИТЕ, КОИТО "БЯГАХА" ОТ ВОЙНАТА...
ДА НИ Е ЧЕСТИТА ЕВРОЗОНАТА!
Коментиран от #18, #22
19:19 07.12.2025
16 Като нищо продажното недоразумение
19:20 07.12.2025
17 Хипнотичен сеанс на МА за наивна публика
И докога така? Дизел генераторът на кораба може ли да захрани котвеното устройство за вдигане на котвата?
Какво по-добро време чакат? Лятно или само до края на март 2026 г.?
Къде е сформираният авариен български екипаж с капитан, ст. пом. капитан; главен и втори механик, електромеханик, боцман, мотористи и моряци? Кой ще оживи чуждия танкер и кой ще го върне обратно на Турция, която ни го нахака като мъртво желязо - без винт, без рул; с над 1000 тона мазут, масла и газьол в цистерните в машинно отделение и с десетки тонове неизкачаем нефт в нефтените танкове?
Безобразно некадърното ни и безхаберно Министерство на външните работи привика ли турския посланик да му връчи демарш за ответни български мерки (например - спиране на трафика на турски тирове през България), отзова ли българския посланик в Анкара за консултации, готви ли се за скъсване на дипломатическите отношения с Турция, която извърши еко-терористичен акт срещу България?
Спят ли спокойно министър-председателят, президентът, Борисов, Пеевски и цялата евроатлантическа мафия от ГЕРБ, ППДБ, ДПС, БСП, ИТН?
19:25 07.12.2025
18 факт
До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Щом са се свързали с корабособственика, значи той ще плати сметката. Това ни е най-малкият проблем. Екипажът е от 10 души, а укрите са стотици хиляди и не можем да им насмогнем на капризите.
19:29 07.12.2025
19 Турция бе, аланкоолу!
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Натовска Турция извърши еко-терористичния акт срещу натовска България.
Хей така! По съюзнически!
Старите хора неслучайно казват, че на турчина дослука му е до коляното. Тоест, когато му е изгодно е готов да ти тегли ножа.
Натовчетата в България с кого се готвят да воюват? С братска Русия, нали? А Турция ни го турга екологически...
19:34 07.12.2025
21 Евакуираха трима,
Коментиран от #23
19:37 07.12.2025
22 ?????
До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Глупости на търкалета.
Сметката я плаща корабособственика или застрахователните компании.
Мисли преди да мъчиш клавиатурата.
19:42 07.12.2025
23 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Евакуираха трима,":Простак 309%
19:46 07.12.2025
24 az СВО Победа 80
1. Турците ни прехвърлиха горещия картоф да се оправяме сами. И правилно, защото за разлика от тук, там има държава!
2. Никой в БГ не може да обясни като как танкерът се е "телепортирал" в наши води срещу Ахтопол. Уж все се бият в гърдите, че били членове на ЕС и НАТО, че ползвали целия потенциал на двете структури, а не са в състояние да забележат/проследят/обяснят/ как се появява цял танкер?!?! То, да не е игла в купа сено? А ни разправяха, че НАТО бил "най-мощният военен съюз в историята на света".... 🤣🤣🤣 Помните ли?
3. Толкова за днешна България, нейните управляващи и "съюзници"....
19:48 07.12.2025
25 Абсурд е
19:48 07.12.2025