Евакуираха трима души от кораба "Кайрос", танкерът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за Ахтопол

Евакуираха трима души от кораба "Кайрос", танкерът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за Ахтопол

7 Декември, 2025 17:15, обновена 7 Декември, 2025 18:55

За утре сутринта е предвидено изваждането на брега на още четири човека от екипажа

Евакуираха трима души от кораба "Кайрос", танкерът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за Ахтопол - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Брифинг за ситуацията около блокирания танкер край Ахтопол дадоха главният директор на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“- Варна о.р. Румен Николов и командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

"Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие. По отношение на хората - операцията започна още сутринта. След първия сеанс около 6,00 ч. бяхме информирани, че намаляват запасите от храна и вода и се изтощават батериите.

Предприеха се мерки със съдействието на министрите на транспорта и отбраната за осигуряване на логистиката за доставяне на тези материали, които да осигурят по-нататъшно пребиваване на екипажа на кораба.

Осигурили сме им храни за 3 дни, вода, комуникационни средства, с които да осъществяваме връзки. След като направихме връзка с представител на корабособственика, бяха осигурени необходимите материали.

С хеликоптера бяха доставени материалите. Получи се информация, че има трима членове на екипажа, които са в недобро здравословно състояние и по молба на корабособственика да бъдат евакуирани. При втория курс на хеликоптера беше изпълнена тази мисия и тримата човека са докарани на брега, предадени са на "Гранична полиция" за проверка на самоличността им, осигурено е медицинско обслужване и по-нататъшни действия.

Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в някакви лагери или каквото и да е било от този род. Те ще бъдат поети от представител на корабособственика. Тези, които не изискват медицинско наблюдение, ще бъдат закарани най-вероятно в хотел. Хората са в безопасност. Останалите седем човека на борда на кораба са осигурени с храна, вода и дизел-генератор, който да им осигури електрозахранването.

За утре сутринта ще бъде предвидено още четирима души да бъдат евакуирани от борда на кораба по същата схема. По указание на корабособственика на борда ще останат трима души, които да изпълняват неговите указания", каза главният директор на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“- Варна о.р. Румен Николов.

По-рано днес Министерството на околната среда и водите съобщи, че е започнал спешен мониторинг на морските води в акваторията на Ахтопол, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване от блокирания танкер. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.


България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Винченцо Андолини

    3 6 Отговор
    Русалките под кораба пляскат с опашки нетърпеливи за здрави корави загоряли моряци.

    18:57 07.12.2025

  • 2 РЕСПЕКТ

    7 8 Отговор
    Браво на спасителите и

    18:58 07.12.2025

  • 3 Майна

    12 2 Отговор
    Що за идиотско обяснение?
    Говорено ли е с Турция да си го изтеглят?
    Какво не се казва?!

    18:59 07.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    Украйна пренесе войната в България.Край с туризма.

    Коментиран от #5, #19

    19:00 07.12.2025

  • 5 Винченцо Андолини

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Я пак, край на кое?
    До началото на следващия сезон ще е край на 0крайна.

    19:02 07.12.2025

  • 6 Масква

    2 6 Отговор
    Чакаме те , Кайрос , не се бави !

    19:02 07.12.2025

  • 7 Плaмен

    6 0 Отговор
    А нещо за някакви поражения по кораба ...
    Или просто става дума за авария в МО ?

    19:02 07.12.2025

  • 8 Забелязано в...

    15 2 Отговор
    Никой не иска обяснения от турците, защо домъкнаха кораба в България

    Коментиран от #13

    19:04 07.12.2025

  • 9 шифърът Dumas pere

    2 1 Отговор
    Сбъдва се пророчеството на Ал. Дюма баща. Целта е проникване във военноморската база и пристанище Атия под паролата Атос Портос Арамис. Все още не е ясен третия раздел от нея, но това ще се уточни след срещата на "моряците" с бургаския арменец дАртанян.

    19:05 07.12.2025

  • 10 Добре че кораби нямаме

    7 0 Отговор
    Боже опази ако разчитахме на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ ...

    19:06 07.12.2025

  • 11 ?????

    11 1 Отговор
    В ситуацията много нормално действат наште аварийни служби.
    Претенциите са единствено към политиците що мълчат и не задават въпроси на украинците за атаките на граждански кораби в Черно море и съответно на турците що го довлякоха танкера в наште териториални води.
    Що ли е така?
    А?
    Аз имам някакъв отговор, но модераторите пак ще ме махнат ако го напиша.

    19:07 07.12.2025

  • 12 Събуди се, българино

    13 0 Отговор
    Всеки идва и си оставя боклуците в България, без никой да реагира. Колко жалка държава сме станали

    19:08 07.12.2025

  • 13 Не го ли разбра

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Забелязано в...":

    Защо домъкнаха кораба в България ? Щото застрахователя Лойдс е казал че няма да плати заради украинският тероризъм щото няма да може да си прибере парите от зеленият терорист

    19:09 07.12.2025

  • 14 Тея нашите парцали

    5 0 Отговор
    Не са ли виждали джетовете изтеглящи сърфисти при какви вълни работят ? Аман 8т некадърници и циркове

    19:12 07.12.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 2 Отговор
    ЕКИПАЖА ДА НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА....
    И ТЯХ ЩЕ НАСТАНИМ В ХОТЕЛИ НА НАША ИЗДРЪЖКА....,КАКТО И УКРАИНЦИТЕ, КОИТО "БЯГАХА" ОТ ВОЙНАТА...
    ДА НИ Е ЧЕСТИТА ЕВРОЗОНАТА!

    Коментиран от #18, #22

    19:19 07.12.2025

  • 16 Като нищо продажното недоразумение

    6 0 Отговор
    дЖилезку може и отговорността да поеме за терористичният акт. Ама хич няма да се изненадам ако в някой арбитраж след години осъдят България

    19:20 07.12.2025

  • 17 Хипнотичен сеанс на МА за наивна публика

    7 0 Отговор
    Трима души от чужд екипаж ще пазят танкера да не заседне. Къде да заседне? Ами на брега на Ахтопол, от който го делят 5-7 кабелта. 1 кабелт = 185м.

    И докога така? Дизел генераторът на кораба може ли да захрани котвеното устройство за вдигане на котвата?

    Какво по-добро време чакат? Лятно или само до края на март 2026 г.?

    Къде е сформираният авариен български екипаж с капитан, ст. пом. капитан; главен и втори механик, електромеханик, боцман, мотористи и моряци? Кой ще оживи чуждия танкер и кой ще го върне обратно на Турция, която ни го нахака като мъртво желязо - без винт, без рул; с над 1000 тона мазут, масла и газьол в цистерните в машинно отделение и с десетки тонове неизкачаем нефт в нефтените танкове?

    Безобразно некадърното ни и безхаберно Министерство на външните работи привика ли турския посланик да му връчи демарш за ответни български мерки (например - спиране на трафика на турски тирове през България), отзова ли българския посланик в Анкара за консултации, готви ли се за скъсване на дипломатическите отношения с Турция, която извърши еко-терористичен акт срещу България?

    Спят ли спокойно министър-председателят, президентът, Борисов, Пеевски и цялата евроатлантическа мафия от ГЕРБ, ППДБ, ДПС, БСП, ИТН?

    19:25 07.12.2025

  • 18 факт

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Щом са се свързали с корабособственика, значи той ще плати сметката. Това ни е най-малкият проблем. Екипажът е от 10 души, а укрите са стотици хиляди и не можем да им насмогнем на капризите.

    19:29 07.12.2025

  • 19 Турция бе, аланкоолу!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Натовска Турция извърши еко-терористичния акт срещу натовска България.

    Хей така! По съюзнически!

    Старите хора неслучайно казват, че на турчина дослука му е до коляното. Тоест, когато му е изгодно е готов да ти тегли ножа.

    Натовчетата в България с кого се готвят да воюват? С братска Русия, нали? А Турция ни го турга екологически...

    19:34 07.12.2025

  • 21 Евакуираха трима,

    0 2 Отговор
    сичкото друго руско агент...не щът на зимята,ке плават на Крим,че укрите да ги довършат!

    Коментиран от #23

    19:37 07.12.2025

  • 22 ?????

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Глупости на търкалета.
    Сметката я плаща корабособственика или застрахователните компании.
    Мисли преди да мъчиш клавиатурата.

    19:42 07.12.2025

  • 23 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Евакуираха трима,":

    Простак 309%

    19:46 07.12.2025

  • 24 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Накратко:

    1. Турците ни прехвърлиха горещия картоф да се оправяме сами. И правилно, защото за разлика от тук, там има държава!

    2. Никой в БГ не може да обясни като как танкерът се е "телепортирал" в наши води срещу Ахтопол. Уж все се бият в гърдите, че били членове на ЕС и НАТО, че ползвали целия потенциал на двете структури, а не са в състояние да забележат/проследят/обяснят/ как се появява цял танкер?!?! То, да не е игла в купа сено? А ни разправяха, че НАТО бил "най-мощният военен съюз в историята на света".... 🤣🤣🤣 Помните ли?

    3. Толкова за днешна България, нейните управляващи и "съюзници"....

    19:48 07.12.2025

  • 25 Абсурд е

    0 0 Отговор
    Да представлява заплаха след като е ударен от Свинерайха

    19:48 07.12.2025

