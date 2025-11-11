Хиновски: До 21 ноември трябва да е назначен особен управител, иначе влизаме в много рискова обстановка

"До 21 ноември, когато влизат в сила американските санкции срещу "Лукойл", България трябва да е назначила особен управител, иначе влизаме в много рискова обстановка и не е сигурно, че ще получим дерогация. На тази дата всички покупки и продажби от това юридическо лице спират".

Това каза в студиото на "Здравей, България" председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.

"Трябва да се нагодим от една система на производство към друга. Трябва и да вложим много усилия да организираме правилно новото производство с различно управление на рафинерията. Търговците калкулират коефициента на риск в сделките. Очаквам да има по-сериозен стрес след 90 дни, когато се изчерпят запасите. В този период особеният управител следва да подготви наредби, екипи, търговски договори. "Лукойл" също има свои резерви от суровина за гориво, но никой не знае в какво количество са те", подчерта Хиновски.

На свой ред председателят на Балканската и черноморска петролна и газова асоциация Валентин Кънев отбеляза, че има леко покачване на цените на горивата, но то е свързано с ръста на международните пазари на нефт.

"Разбира се, не може да се изключи и известна спекулация. Фючърсите остават стабилни, цената за барел не се променя. Всички трансакции, свързани с дейността на "Лукойл", ще бъдат блокирани след влизането в сила на американските санкции. Особеният управител ще трябва да уреди работата на рафинерията в условия на използване на запаси от горива. Доставките на нефт трябва да бъдат осигурени чрез резерва - без участието на "Лукойл", а бензиностанциите им вероятно няма да могат да работят", заяви Кънев.

Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов посочи, че оперативното ръководство на рафинерията трябва да бъде запазено, а особеният управител - назначен възможно по-скоро.

"Търговски и юридически екип трябва да гарантира, че бъдещите сделки няма да нарушават санкциите. Би трябвало да получим отсрочка, ако въведем особен управител по германския модел. Първият на поста в Берлин беше държавен служител, дългогодишен експерт в сектора, с юридическо образование. Той няма оперативната подготовка да знае как функционира рафинерията, нито търговски опит, за да сключва сделки, затова екипът му е много важен. Ние имаме сключени договори, които осигуряват доставки на суров петрол за следващите три месеца със западни търговци. Те се активират при назначаване на особен управител. Цените на горивата зависят от международните пазари, а тези от запасите със сигурност ще са с по-високи стойности", коментира Николов.