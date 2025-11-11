Новини
Хиновски: До 21 ноември трябва да е назначен особен управител, иначе влизаме в много рискова обстановка

11 Ноември, 2025 09:17

  • иван хиновски-
  • особен управител-
  • лукойл

Трябва да се нагодим от една система на производство към друга. Трябва и да вложим много усилия да организираме правилно новото производство с различно управление на рафинерията

Хиновски: До 21 ноември трябва да е назначен особен управител, иначе влизаме в много рискова обстановка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"До 21 ноември, когато влизат в сила американските санкции срещу "Лукойл", България трябва да е назначила особен управител, иначе влизаме в много рискова обстановка и не е сигурно, че ще получим дерогация. На тази дата всички покупки и продажби от това юридическо лице спират".

Това каза в студиото на "Здравей, България" председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.

"Трябва да се нагодим от една система на производство към друга. Трябва и да вложим много усилия да организираме правилно новото производство с различно управление на рафинерията. Търговците калкулират коефициента на риск в сделките. Очаквам да има по-сериозен стрес след 90 дни, когато се изчерпят запасите. В този период особеният управител следва да подготви наредби, екипи, търговски договори. "Лукойл" също има свои резерви от суровина за гориво, но никой не знае в какво количество са те", подчерта Хиновски.

На свой ред председателят на Балканската и черноморска петролна и газова асоциация Валентин Кънев отбеляза, че има леко покачване на цените на горивата, но то е свързано с ръста на международните пазари на нефт.

"Разбира се, не може да се изключи и известна спекулация. Фючърсите остават стабилни, цената за барел не се променя. Всички трансакции, свързани с дейността на "Лукойл", ще бъдат блокирани след влизането в сила на американските санкции. Особеният управител ще трябва да уреди работата на рафинерията в условия на използване на запаси от горива. Доставките на нефт трябва да бъдат осигурени чрез резерва - без участието на "Лукойл", а бензиностанциите им вероятно няма да могат да работят", заяви Кънев.

Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов посочи, че оперативното ръководство на рафинерията трябва да бъде запазено, а особеният управител - назначен възможно по-скоро.

"Търговски и юридически екип трябва да гарантира, че бъдещите сделки няма да нарушават санкциите. Би трябвало да получим отсрочка, ако въведем особен управител по германския модел. Първият на поста в Берлин беше държавен служител, дългогодишен експерт в сектора, с юридическо образование. Той няма оперативната подготовка да знае как функционира рафинерията, нито търговски опит, за да сключва сделки, затова екипът му е много важен. Ние имаме сключени договори, които осигуряват доставки на суров петрол за следващите три месеца със западни търговци. Те се активират при назначаване на особен управител. Цените на горивата зависят от международните пазари, а тези от запасите със сигурност ще са с по-високи стойности", коментира Николов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    В бюджета за 2026 г е заложена 100 процента инфлация.Тази криза им идва подарък за правителството.Нямат изгода да правят нещо.

    09:18 11.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 натегачи

    2 4 Отговор
    "Правителството не е искало и няма да иска дерогация от САЩ по отношение на санкциите, наложени на „Лукойл“, както направиха други европейски държави. Това стана ясно от коментар пред медиите на премиера Росен Желязков. „Позицията ни е много ясна, ще осигурим спазването на санкциите с оглед тяхната основна цел – нито един цент да не отива за войната в Украйна“, заяви Росен Желязков."

    Коментиран от #6, #11

    09:20 11.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    Лукойл“ обяви форсмажорно положение в гигантското иракско нефтено находище „Западна Курна-2“, съобщиха в понеделник четирима източници, запознати със случая, предава Ройтерс. Решението е взето заради западните санкции срещу руския петролен гигант

    09:22 11.11.2025

  • 5 Само питам

    2 0 Отговор
    Колко е особен, особения управител и има ли той почва у нас ?

    Коментиран от #8

    09:22 11.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "натегачи":

    В бюджета е заложено 100 процента инфлация.Защо да правят нещо?Тази криза ги спасява.

    09:23 11.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    Приказки за наивници.
    На САШт не им дреме кой е управител на Лукойл❗
    А чия собственост е и къде отиват парите❗

    09:24 11.11.2025

  • 8 Емили с Тротинетката

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Особен като мен.

    09:24 11.11.2025

  • 9 Хи хи хи хиновски

    0 1 Отговор
    Пак се показа ти този дърт изкукал иксперът.

    09:25 11.11.2025

  • 10 Баба Ванга

    0 2 Отговор
    Никой нема да купи рафинерията и България ке стане много богата.

    09:26 11.11.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "натегачи":

    Ами как да иска ,
    Като ТРЪМП
    НЕ ВДИГА ТЕЛЕФОНА НА БУЦ❗❗❗

    09:26 11.11.2025

  • 12 шопо с търнокопо

    3 0 Отговор
    Политико:
    "Само България не е поискала от САЩ дерогация на руските санкции, предприемайки конфискация на активите на рафинерията"

    Коментиран от #13

    09:27 11.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "шопо с търнокопо":

    Само Бор исОФ скочи с бутонките срещу ТръмП❗
    В момент когато той води война с Шорош,
    ТИК ВУН се изпъчи "Аз съм приятел с Шорош!"😗

    09:30 11.11.2025

  • 14 Гост

    2 0 Отговор
    Кой ще гризне дръвчето? пееф ще посочи и съществото, каквото и да е то, вече е особен управител

    09:35 11.11.2025

  • 15 си дзън

    4 0 Отговор
    Щом Баце и Д говорят за катастрофа, ще е най-добре да затвори рафинерията.
    Ако я продадат, БГ ще е на двойна загуба -
    първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
    и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.

    09:48 11.11.2025

  • 16 дядо поп

    3 1 Отговор
    Ми назначавайте , Иван Костов чака , още на другия ден и нищо няма да има от "Лукойл".

    09:52 11.11.2025

