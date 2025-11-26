Костадинов: Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари

„Проблемът е един и той е че нямат пари. Явно се опитват да направят нещо и с рафинерията в Бургас. Видяхте, че вчера и ЕК ни каза, че имаме проблеми“ – това коментира пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
„Много пъти за нещата, които сме предупреждавали, се случиха или се случват. Когато гърците фалираха през 2008 г., те имаха какво да продават, имаха много държавна собственост. Единствените държавни собствености, които са останали в момента, като изключим АЕЦ „Козлодуй“ и „ТЕЦ Марица изток 2“, това са няколко летища, две пристанища, тoтото и сградите на държавните учреждения в София и страната. Управляващите ни може би са тръгнали да продадат всичко“, смята Костадинов.
„Пари в бюджета няма, наистина няма. Да не говорим, че начинът, по който подхождат към рафинерията, ме кара да се страхувам за държавата като цяло“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Започнете от Университетите!
Коментиран от #3, #11
10:47 26.11.2025
2 Последния Софиянец
10:48 26.11.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Започнете от Университетите!":Те са на издръжка на НПО.
Коментиран от #6
10:48 26.11.2025
4 Клати Крачолов
10:49 26.11.2025
5 Пари в бюджета няма, наистина няма.
къде са да барем чуят и чекмеджените преизбирателит
10:50 26.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А тези НПО се издържат от бюджета❗
Срещу това застана Виденов и го свалиха от власт❗
10:51 26.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
10:54 26.11.2025
9 Чиба
10:58 26.11.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:01 26.11.2025
11 сдсадфасфсф
До коментар #1 от "Започнете от Университетите!":Университети е имало в България някакви до 1944 от там нататък са само Пуцове . Този надменен човек на снимката и не само той показва до какво интелектуално ниво беше доведен българския народ след 1944 .
Коментиран от #15
11:02 26.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Данко Харсъзина
11:03 26.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #11 от "сдсадфасфсф":Дааааа, след 1944-та имаше интелектуално НИВО❗
След 2000-та вече е интелектуално ДЪНО🙂↕️❗
11:11 26.11.2025
16 по действителен случай
11:14 26.11.2025
17 таксиджия 🚖
11:15 26.11.2025
18 Майора
11:18 26.11.2025
19 Реалист
11:20 26.11.2025
20 Няма време
11:20 26.11.2025
21 Боклуците на Боклука
11:24 26.11.2025
22 Хасковски каунь
Да ми е честита новата придобивка " Бг Тотализатор"
11:25 26.11.2025
23 бай Бончо
11:25 26.11.2025
24 политик
11:26 26.11.2025
25 Румен
11:30 26.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 инж. Ганчо Илков
11:32 26.11.2025
28 нннн
Коментиран от #37
11:34 26.11.2025
29 в бюджета няма пари ....
11:36 26.11.2025
30 Нека стане ясно на всички
11:41 26.11.2025
31 Истината е че
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)
11:44 26.11.2025
32 филия с мас
Ако ви е малко, на следващите избори пак идете за гъби!
11:44 26.11.2025
33 Гражданин
11:46 26.11.2025
34 Живот ли бе да го опишеш
11:47 26.11.2025
35 Петър
11:48 26.11.2025
36 Факт
11:49 26.11.2025
37 Стига бе ,
До коментар #28 от "нннн":така говореше и Кокорчо , даже и цифри имаше . Защо ококореният финансист си замълча , а не изкара мръсното бельо на управляващите ?
Коментиран от #38, #39
11:51 26.11.2025
38 Петър
До коментар #37 от "Стига бе ,":Защото и те са на принципа СДС! Стани да седна......аз!
11:54 26.11.2025
39 нннн
До коментар #37 от "Стига бе ,":Щото и Кокорчо е вътре. Искаше кеш в чували. От него тръгна този лаф.
12:04 26.11.2025