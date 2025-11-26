Костадинов: Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари

„Проблемът е един и той е че нямат пари. Явно се опитват да направят нещо и с рафинерията в Бургас. Видяхте, че вчера и ЕК ни каза, че имаме проблеми“ – това коментира пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Много пъти за нещата, които сме предупреждавали, се случиха или се случват. Когато гърците фалираха през 2008 г., те имаха какво да продават, имаха много държавна собственост. Единствените държавни собствености, които са останали в момента, като изключим АЕЦ „Козлодуй“ и „ТЕЦ Марица изток 2“, това са няколко летища, две пристанища, тoтото и сградите на държавните учреждения в София и страната. Управляващите ни може би са тръгнали да продадат всичко“, смята Костадинов.

„Пари в бюджета няма, наистина няма. Да не говорим, че начинът, по който подхождат към рафинерията, ме кара да се страхувам за държавата като цяло“, добави той.