Костадинов: Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари

26 Ноември, 2025 10:46 1 130 39

  • костадин костадинов-
  • бюджет-
  • лукойл

Явно се опитват да направят нещо и с рафинерията в Бургас. Видяхте, че вчера и ЕК ни каза, че имаме проблеми

„Проблемът е един и той е че нямат пари. Явно се опитват да направят нещо и с рафинерията в Бургас. Видяхте, че вчера и ЕК ни каза, че имаме проблеми“ – това коментира пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Много пъти за нещата, които сме предупреждавали, се случиха или се случват. Когато гърците фалираха през 2008 г., те имаха какво да продават, имаха много държавна собственост. Единствените държавни собствености, които са останали в момента, като изключим АЕЦ „Козлодуй“ и „ТЕЦ Марица изток 2“, това са няколко летища, две пристанища, тoтото и сградите на държавните учреждения в София и страната. Управляващите ни може би са тръгнали да продадат всичко“, смята Костадинов.

„Пари в бюджета няма, наистина няма. Да не говорим, че начинът, по който подхождат към рафинерията, ме кара да се страхувам за държавата като цяло“, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Започнете от Университетите!

    27 0 Отговор
    Там се напълни с калинки и калинчовци!

    Коментиран от #3, #11

    10:47 26.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    35 6 Отговор
    В момента всичкият бизнес се изнася от България.Милиарди изтичат.Бягат от високите разходи в еврозоната и корупцията.

    10:48 26.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Започнете от Университетите!":

    Те са на издръжка на НПО.

    Коментиран от #6

    10:48 26.11.2025

  • 4 Клати Крачолов

    18 0 Отговор
    Обичам да си клатим крачолите в държавни " институции"!

    10:49 26.11.2025

  • 5 Пари в бюджета няма, наистина няма.

    13 4 Отговор
    коце питай
    къде са да барем чуят и чекмеджените преизбирателит

    10:50 26.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А тези НПО се издържат от бюджета❗
    Срещу това застана Виденов и го свалиха от власт❗

    10:51 26.11.2025

  • 8 Някой

    22 2 Отговор
    Дефицит с главно Д. И почти умишлено създавана инфлация. И от десетилетия никаква борба с картелите.

    10:54 26.11.2025

  • 9 Чиба

    9 20 Отговор
    Копейке върви си в Москва!

    10:58 26.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 5 Отговор
    ПАРИ НЯМА,НО СМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "...

    11:01 26.11.2025

  • 11 сдсадфасфсф

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Започнете от Университетите!":

    Университети е имало в България някакви до 1944 от там нататък са само Пуцове . Този надменен човек на снимката и не само той показва до какво интелектуално ниво беше доведен българския народ след 1944 .

    Коментиран от #15

    11:02 26.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    7 15 Отговор
    На 1 януари ще гръмнем шампанското за влизане в Еврозооната и копейките улетают у воздух заедно с мехурчетата.

    11:03 26.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "сдсадфасфсф":

    Дааааа, след 1944-та имаше интелектуално НИВО❗
    След 2000-та вече е интелектуално ДЪНО🙂‍↕️❗

    11:11 26.11.2025

  • 16 по действителен случай

    9 8 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    11:14 26.11.2025

  • 17 таксиджия 🚖

    12 4 Отговор
    Вярно е. Защото няма инвестиции. Производството се изнесе в Чайна, Турция, Румъния, Полша, а софтуера в Индия. За две години ЕС ни даде завод за барут, докато в Сърбия отварят заводи!

    11:15 26.11.2025

  • 18 Майора

    7 11 Отговор
    Копейкин , парите не са чак толкова голям проблем , проблем си ти и връзките ти с диктатора Путин и Русия!-

    11:18 26.11.2025

  • 19 Реалист

    7 5 Отговор
    Коце, намести ли вече субсидиите...те будалите са готови да ти дадат още на следващите избори. В България промити русофили колкото си искаш!

    11:20 26.11.2025

  • 20 Няма време

    6 1 Отговор
    Изпирайте бързо парите ,че догодина ще е късно.

    11:20 26.11.2025

  • 21 Боклуците на Боклука

    8 4 Отговор
    Боклук, проблема е в това, че всички вие от Парламента крадете с 200,затова няма пари. За трепане сте 🤜👊🚽

    11:24 26.11.2025

  • 22 Хасковски каунь

    5 3 Отговор
    ШОПАРКО::
    Да ми е честита новата придобивка " Бг Тотализатор"

    11:25 26.11.2025

  • 23 бай Бончо

    7 4 Отговор
    Така е в клуба на богатите , все в бюджетен дефицит. При социализма беше къде -къде по лошо , роди се дете и веднага спестовна книжка в ДСК , пенсионират хората чак на 55 годишна възраст -ужас !

    11:25 26.11.2025

  • 24 политик

    4 3 Отговор
    Ако внасяте пари и някой ги краде , естествено е все да няма .Важното е банани да има !

    11:26 26.11.2025

  • 25 Румен

    3 2 Отговор
    С една дума Циганин

    11:30 26.11.2025

  • 27 инж. Ганчо Илков

    8 1 Отговор
    С такава Икономика Толкова. Защо Костадинов не Предлага Социални и Икономически Реформи? Не само Костадинов, но и Всички Политически Проектанти, бягат от Реформите. Ново излюпените Олигарси Бизнесмени, доказаха, че без Прилагането Принципите на Демокрация и Конкурентно Способната Икономика, Икономиката се Срива. Бизнеса плаче, но поддържа Олигархичната Икономика. Асоциации, Фондации, Дарения, Борба за Обществени Поръчки, Липса на Професионален Съдебен Контрол, Огромна Ненужна Администрация, Депутати без Интелект, Чуждопоклонничество. Всичко това Унищожава България!!!

    11:32 26.11.2025

  • 28 нннн

    5 1 Отговор
    Пари има, но се крадат. Пардон, ,,усвояват се" от ,,наши хора".

    Коментиран от #37

    11:34 26.11.2025

  • 29 в бюджета няма пари ....

    5 2 Отговор
    3% дефицит с 5% за НАТО плюс още 1,5% за НАТО.... и 1% от всички милиарди за Украйна от ЕС нали? А ги махнете и да видим дали в бюджета няма пари ....

    11:36 26.11.2025

  • 30 Нека стане ясно на всички

    4 1 Отговор
    Че поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези две страни организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорене от тях се оказа лъжа на 100%....

    11:41 26.11.2025

  • 31 Истината е че

    5 2 Отговор
    Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)

    11:44 26.11.2025

  • 32 филия с мас

    4 2 Отговор
    Тулупа каза, че са ви ниски данъците и затова щял да ви ги вдигне.
    Ако ви е малко, на следващите избори пак идете за гъби!

    11:44 26.11.2025

  • 33 Гражданин

    4 1 Отговор
    Като няма пари,защото администрацията и Депутатите си гласувате ежегодно по-високи възнаграждения!!

    11:46 26.11.2025

  • 34 Живот ли бе да го опишеш

    1 1 Отговор
    Костадинов: Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари.... Ми те постоянно ги вкарват и изкарват. Примерно преди да отидеш до Русия на разходка, ги вкараха и след като се върна ги изкараха! Така е при всяка разходка на депутат - навън като отива има и като се върне няма! Това се казва Катър, Кютек, Пазвант, Комун бзюджетна технология. Единствено Бат Бойко е патриот, понеже Той е Герой и като излиза от парламента, носи кюлчета да ги изчислява в Банкя, а като отива когато си иска обратно в Парламата, вдига Бюджета до небесата, за да си вземе Кюлчета обратно в Банкя. Това е единствения Бюджетен Герой, а не като тебе Костадине да одиш в Русия със златни кюлчета, да им позлатяваш Дворците в Кремъл и да се връщаш Гладен. Така беше и по времето на Соца. През 60 те години на миналия век тонове злато заминаха за СССР да позлатяват Кремлювката!

    11:47 26.11.2025

  • 35 Петър

    1 3 Отговор
    Държавата ни още не е на дъното... Но сме се устремили натам! Нашите наколенкаджии /240/ създадоха ескалацията на цените /инфлация/ за да могат безпроблемно да обират народа си чрез ДДС. Заплатите им се коригират на всеки три месеца и естествено нагоре. Да сте чули да си намалят заплатите защото са на работа само 2-3 дни в седмицата? Няма и да чуете..... Защото било популизъм Ресурсите се изнасят навън и към Украина.Защото наколенкаджиите трябва да получават подръжка от ЕС. А хората тук,трябва само да добавят принадена стойност.А иначе вие тук се делете на сини,червени..., за и против еврото....А ни прибират през това време парите,които изкарваме!

    11:48 26.11.2025

  • 36 Факт

    0 0 Отговор
    Важна подробност!

    11:49 26.11.2025

  • 37 Стига бе ,

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "нннн":

    така говореше и Кокорчо , даже и цифри имаше . Защо ококореният финансист си замълча , а не изкара мръсното бельо на управляващите ?

    Коментиран от #38, #39

    11:51 26.11.2025

  • 38 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Стига бе ,":

    Защото и те са на принципа СДС! Стани да седна......аз!

    11:54 26.11.2025

  • 39 нннн

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Стига бе ,":

    Щото и Кокорчо е вътре. Искаше кеш в чували. От него тръгна този лаф.

    12:04 26.11.2025

