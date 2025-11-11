Веселин Марешки влиза в борбата с изкуствените надценки

Известният предприемач Веселин Марешки навлиза в електронната търговия с новата платформа VMClub.bg, която обещава на българските потребители осезаема разлика в цените. VMClub е първата онлайн платформа на веригата аптеки „Марешки“, като предлага широк асортимент от продукти на трайно ниски и прозрачни цени.

Какво представлява VMClub?

VMClub е първата онлайн платформа на най-популярната верига аптеки у нас, но далеч не се изчерпва със здравни продукти. В сайта потребителите ще открият богата гама от козметика, хранителни добавки и основни стоки. И всичко това на цени, които буквално карат клиентите да сменят магазините, от които пазаруват, а търговците - доставчиците и местата, от които зареждат стоката си.

Марешки залага на същия модел, който му донесе национална популярност - нисък марж и голям обем продажби, вместо бърза печалба на гърба на клиента. Целта е потребителите да се възползват от качествени продукти на тяхната реална стойност.

Бизнесменът Веселин Марешки и гражданско движение “Заедно” тръгват срещу инфлацията

В несигурното време днес, в което инфлацията расте, а българският потребител се чувства все по-притеснен за доходите си, Веселин Марешки и гражданското движение “Заедно” предлагат сигурно решение.

„Обратно на актуалните тенденции към изкуствено покачващите се цени, ние ги сваляме. VMClub е нашият отговор на алчността, спекулата и скритите надценки. Вярвам, че българинът заслужава справедливо и прозрачно ценообразуване. Докато други се възползват от инфлацията, ние предлагаме реални спестявания и стабилност ,“ споделя Веселин Марешки.

Цените на стоките се покачват, а доходите на хората не растат със същото темпо. Според последните проучвания на НСИ годишната инфлация в страната е достигнала 5,6%. На този фон VMClub се позиционира като логичния отговор на растящия инфлационен натиск върху потребителите и спекулативните надценки на пазара, предоставяйки реална възможност за спестяване и прозрачност в цените. Платформата цели да насочи фокуса върху нуждите на клиентите, като осигурява достъп до качествени продукти на брутално ниски цени.

Как работи?

Интуитивната платформа е направена така, че да отговаря на нуждите на съвременния потребител. Пазаруването във VMClub е бързо и удобно - с два клика клиентите могат да поръчат желаните артикули онлайн и да ги вземат на място от най-близката аптека “Марешки”. Единственото, което се изисква за покупка, е предварителна регистрация в сайта.

секи регистриран потребител получава ексклузивна VMClub карта само срещу 1 лев, с която получава 3000 точки, равняващи се на до 300 лв. отстъпки за стоки с преференциални цени. Специалните предложения са видими само за регистрирани потребители. Освен това те могат да използват промокодове от партньори, сезонни кампании и оферти по категории, които не са достъпни извън лоялната програма.

VMClub вече работи. Време е да сравните сами

Платформата вече е активна и кани всички потребители да се регистрират и да се възползват от изгодните предложения, които променят представата за онлайн пазаруването в България.