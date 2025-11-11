Новини
Веселин Марешки влиза в борбата с изкуствените надценки

11 Ноември, 2025 11:35 1 114 9

  • веселин марешки-
  • надценки

Веселин Марешки влиза в борбата с изкуствените надценки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният предприемач Веселин Марешки навлиза в електронната търговия с новата платформа VMClub.bg, която обещава на българските потребители осезаема разлика в цените. VMClub е първата онлайн платформа на веригата аптеки „Марешки“, като предлага широк асортимент от продукти на трайно ниски и прозрачни цени.

Какво представлява VMClub?
VMClub е първата онлайн платформа на най-популярната верига аптеки у нас, но далеч не се изчерпва със здравни продукти. В сайта потребителите ще открият богата гама от козметика, хранителни добавки и основни стоки. И всичко това на цени, които буквално карат клиентите да сменят магазините, от които пазаруват, а търговците - доставчиците и местата, от които зареждат стоката си.

Марешки залага на същия модел, който му донесе национална популярност - нисък марж и голям обем продажби, вместо бърза печалба на гърба на клиента. Целта е потребителите да се възползват от качествени продукти на тяхната реална стойност.

Бизнесменът Веселин Марешки и гражданско движение “Заедно” тръгват срещу инфлацията
В несигурното време днес, в което инфлацията расте, а българският потребител се чувства все по-притеснен за доходите си, Веселин Марешки и гражданското движение “Заедно” предлагат сигурно решение.

„Обратно на актуалните тенденции към изкуствено покачващите се цени, ние ги сваляме. VMClub е нашият отговор на алчността, спекулата и скритите надценки. Вярвам, че българинът заслужава справедливо и прозрачно ценообразуване. Докато други се възползват от инфлацията, ние предлагаме реални спестявания и стабилност ,“ споделя Веселин Марешки.

Цените на стоките се покачват, а доходите на хората не растат със същото темпо. Според последните проучвания на НСИ годишната инфлация в страната е достигнала 5,6%. На този фон VMClub се позиционира като логичния отговор на растящия инфлационен натиск върху потребителите и спекулативните надценки на пазара, предоставяйки реална възможност за спестяване и прозрачност в цените. Платформата цели да насочи фокуса върху нуждите на клиентите, като осигурява достъп до качествени продукти на брутално ниски цени.

Как работи?

Интуитивната платформа е направена така, че да отговаря на нуждите на съвременния потребител. Пазаруването във VMClub е бързо и удобно - с два клика клиентите могат да поръчат желаните артикули онлайн и да ги вземат на място от най-близката аптека “Марешки”. Единственото, което се изисква за покупка, е предварителна регистрация в сайта.

секи регистриран потребител получава ексклузивна VMClub карта само срещу 1 лев, с която получава 3000 точки, равняващи се на до 300 лв. отстъпки за стоки с преференциални цени. Специалните предложения са видими само за регистрирани потребители. Освен това те могат да използват промокодове от партньори, сезонни кампании и оферти по категории, които не са достъпни извън лоялната програма.

VMClub вече работи. Време е да сравните сами

Платформата вече е активна и кани всички потребители да се регистрират и да се възползват от изгодните предложения, които променят представата за онлайн пазаруването в България.


  • 1 Новичок

    8 3 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    11:42 11.11.2025

  • 2 ххх

    8 10 Отговор
    Марешки е добряк , единствения с аптеки с ниски цени на лекарства за разлика от останалите търгаши . Успех!

    Коментиран от #5, #7

    11:46 11.11.2025

  • 3 Тъмничар

    7 4 Отговор
    Да влиза в затвора първо

    Коментиран от #9

    11:49 11.11.2025

  • 4 Полезно

    3 1 Отговор
    Благодаря за статията не знаех за тази страница

    11:50 11.11.2025

  • 5 ДААААААААААААА

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "ххх":

    Продължавай да си вярваш.

    11:50 11.11.2025

  • 6 Хайде ,

    7 3 Отговор
    няма нужда ! Другарят отдавна е прочетен вестник , да си обикаля света и най - добре да не се вясват повече !

    11:54 11.11.2025

  • 7 Силиций

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ххх":

    Наивността и бедността на клиентите си най-цени "добряка". ;-)

    12:01 11.11.2025

  • 8 гост

    7 0 Отговор
    Вчера купих в аптеката 2 опаковки Спазмалгон,и дадох почти 20 лв...ошашавих се...Взели да ми дават по ТВ....повишили се тиквички...красттавиците...без тиквички мога,но без лекарства не...а там има драстично увеличение...къде са съответните контролни органи...

    12:12 11.11.2025

  • 9 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тъмничар":

    Марешки беше вярна патерица на простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Девизът и на двамата винаги е бил един и същ: Кражби, кражби и пак кражби!

    12:22 11.11.2025

